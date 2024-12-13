AI Smart Ventures, un leader des solutions pilotées par l'IA, a été pionnier dans l'adoption de l'IA depuis 2015. Sa mission est de soutenir et d'équiper les entreprises avec l'expertise interne en IA dont elles ont besoin pour diriger dans un monde technologiquement avancé. À travers des formations en IA personnalisées, des services de mise en œuvre approfondis et des conseils stratégiques perspicaces, AI Smart Ventures guide les entreprises à travers les complexités de l'adoption de l'IA dans le paysage corporatif et fournit des solutions d'IA à la pointe de la technologie.

Avec des divisions dédiées au Marketing Intelligent IA et aux Insiders Intelligents IA, AI Smart Ventures a fait face au défi de produire du contenu vidéo multilingue et évolutif pour une clientèle variée. Les clients d'entreprise avaient besoin d'une localisation rapide des matériaux de formation, mais les méthodes traditionnelles de production vidéo étaient gourmandes en ressources, prenaient beaucoup de temps et manquaient de flexibilité pour répondre à ces exigences.

Former la prochaine génération sur la puissance de la vidéo IA

Pour donner aux chefs d'entreprise et à leurs équipes les moyens d'utiliser efficacement les outils d'IA dans leurs organisations, AI Smart Ventures propose un programme de formation AI Smart Insiders de 10 semaines. En raison de sa facilité d'utilisation, de la qualité de ses avatars et de sa polyvalence, HeyGen est présenté comme l'un des trois outils vidéo d'IA essentiels.

« Nous dispensons une formation appliquée en IA sur la manière d'utiliser l'IA de manière générale dans l'entreprise, puis nous proposons une formation avancée sur des outils spécifiques, » a déclaré Nicole Donnelly, fondatrice de AI Smart Ventures. « Nous l'enseignons à tous nos groupes au sein de notre formation AI Smart Insiders sur la manière d'utiliser HeyGen. »

HeyGen a fourni la solution idéale pour AI Smart Ventures et ses clients en proposant une plateforme intuitive pour créer des vidéos multilingues avec des avatars réalistes et des voix off. La plateforme s'intègre parfaitement dans les opérations de AI Smart Ventures, permettant à l'équipe de produire, localiser et distribuer rapidement du contenu vidéo sur diverses plateformes.

« Tant de gens ont peur de la vidéo. Les retours que nous recevons sont ‘Je n'aime pas faire d'enregistrements vidéo parce que je suis vraiment gêné’, » a déclaré Nicole. « Après avoir fait le premier sur HeyGen, ils se sentent beaucoup mieux parce qu'ils n'ont plus à enregistrer et disposent d'une source pour créer de nouvelles vidéos. »

Simplification de la traduction vidéo pour vous.com

En tirant parti de HeyGen, AI Smart Ventures a débloqué de nouvelles possibilités dans la création de vidéos multilingues, permettant des solutions de formation et de marketing plus rapides et plus percutantes. La plateforme HeyGen est devenue essentielle dans la mission d'AI Smart Ventures pour stimuler l'innovation et créer de la valeur pour les clients.

Utilisé par des millions de personnes, you.com est un moteur de productivité alimenté par l'IA qui effectue des recherches approfondies, exécute du code, génère des images et utilise des outils pour améliorer la productivité. Pour rationaliser son processus de traduction vidéo, you.com a embauché AI Smart Ventures pour traduire rapidement et efficacement des vidéos de formation et des tutoriels pour entreprises en allemand.

« Une grande partie de l'obtention du contrat you.com résidait dans le fait que nous pouvions traduire rapidement les cours de formation d'entreprise en allemand. Vraiment rapidement. Avec HeyGen, nous pouvons les traduire le jour même où ils créent leurs cours en anglais et les basculer en allemand », a déclaré Nicole.

Étendre la formation de sauvetage à l'échelle mondiale