Pourquoi choisir le générateur de sous-titres IA de HeyGen

Faites en sorte que chaque seconde de votre vidéo compte avec des sous-titres précis, conformes à votre marque et prêts pour n'importe quel canal. HeyGen gère la transcription, le timing, la traduction et le style dans un flux de travail simple.



Que vous réutilisiez du contenu existant ou que vous créiez de nouvelles vidéos dans HeyGen, les sous-titres sont générés et synchronisés en un seul clic. Consacrez votre temps à l'histoire et à la stratégie, pas à des modifications image par image, avec notre générateur de sous-titres AI gratuit.