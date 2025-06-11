Transformez chaque vidéo en une expérience captivante jusqu'à la fin avec des sous-titres IA qui se synchronisent parfaitement avec votre audio. HeyGen transcrit, synchronise et stylise automatiquement vos légendes pour que plus de spectateurs puissent suivre, même sans le son. Pas de saisie manuelle, pas d'outils peu pratiques, juste des sous-titres clairs et attrayants qui correspondent à votre marque.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez des clips rapides en contenu captivant pour les pouces avec de grands sous-titres animés adaptés pour mobile. Mettez en évidence les phrases clés pour que votre message soit perçu même lorsque le son est coupé.
Générez automatiquement des sous-titres pour des contenus longs et découpez-les en clips légendés en une seule étape. Améliorez la rétention, le temps de visionnage et la recherchabilité avec un texte à l'écran clair et recherchable.
Rendez les vidéos internes plus faciles à suivre pour les équipes mondiales et dans les environnements bruyants. Ajoutez des sous-titres dans plusieurs langues afin que chacun puisse apprendre à son rythme et dans sa langue préférée.
Associez des visuels puissants à des légendes cinétiques à fort impact pour vos vidéos TikTok. Utilisez des polices audacieuses, des blocs de couleur et des révélations animées mot par mot pour mettre en évidence les accroches, les offres et les appels à l'action.
Téléchargez des enregistrements et générez des sous-titres en quelques clics. Exportez des versions sous-titrées ou téléchargez des fichiers de sous-titres pour les intégrer sur votre site web, LMS ou plateforme vidéo.
Transformez les leçons et les vidéos explicatives en expériences d'apprentissage très digestes, sous-titrées. Les sous-titres aident les étudiants à rester concentrés, à prendre des notes et à revoir rapidement les concepts clés.
Pourquoi choisir le générateur de sous-titres IA de HeyGen
Faites en sorte que chaque seconde de votre vidéo compte avec des sous-titres précis, conformes à votre marque et prêts pour n'importe quel canal. HeyGen gère la transcription, le timing, la traduction et le style dans un flux de travail simple.
Que vous réutilisiez du contenu existant ou que vous créiez de nouvelles vidéos dans HeyGen, les sous-titres sont générés et synchronisés en un seul clic. Consacrez votre temps à l'histoire et à la stratégie, pas à des modifications image par image, avec notre générateur de sous-titres AI gratuit.
Téléchargez votre vidéo ou créez-la, appuyez sur générer, et laissez l'IA générer automatiquement le transcript et le minutage. Parcourez rapidement et ajustez n'importe quelle ligne dans un éditeur épuré afin de garder le contrôle total sur le résultat final.
Appliquez des légendes audacieuses axées sur les réseaux sociaux, des sous-titres corporatifs épurés ou des mises en évidence de mots façon karaoké en quelques secondes. Enregistrez vos paramètres de sous-titres favoris pour que chaque vidéo ait une apparence et une ambiance cohérentes sur l'ensemble de votre contenu vidéo.
Générez des sous-titres et des traductions pour plusieurs langues dans un seul espace de travail en utilisant notre générateur automatique de sous-titres. Rendez votre contenu accessible aux spectateurs sourds et malentendants, aux locuteurs non natifs, et à toute personne regardant en mode muet.
Sous-titres automatiques en un clic
Détectez la parole, transcrivez l'audio et synchronisez automatiquement les sous-titres à chaque scène. Aucun codage temporel manuel ou copier-coller à partir d'outils de transcription séparés.
Stylisme avancé & animation
Choisissez parmi des sous-titres discrets en tiers inférieur, des légendes audacieuses à la manière des réseaux sociaux, des formats de type “tête parlante”, et des mises en évidence de mots façon karaoké. Ajustez les polices, les tailles, les couleurs, les arrière-plans et le timing en quelques clics.
Traduction multilingue
Générez des sous-titres dans votre langue principale à l'aide de notre générateur automatique de sous-titres, puis traduisez-les instantanément en plus de 50 langues. Idéal pour les marques mondiales, les équipes internationales et les créateurs qui localisent du contenu à grande échelle.
Options d'exportation flexibles
Gravez directement les sous-titres dans votre vidéo pour les plateformes sociales ou téléchargez des fichiers de sous-titres (comme SRT) pour les mettre en ligne où que vous hébergiez. Créez des versions dans différentes langues sans avoir à rééditer la vidéo.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de sous-titres IA
Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur du son ou un professionnel du sous-titrage pour obtenir des sous-titres de haute qualité. HeyGen automatise le travail difficile tout en vous offrant des commandes simples pour peaufiner les détails.
Commencez avec n'importe quelle vidéo : enregistrez dans HeyGen, téléchargez un fichier existant ou importez une vidéo que vous avez déjà créée. Notre moteur détecte la parole et prépare la piste pour le sous-titrage.
Ouvrez le panneau des sous-titres et cliquez pour générer automatiquement. HeyGen transcrit l'audio, divise les phrases parlées en segments lisibles et aligne les légendes avec votre chronologie.
Révisez la transcription, modifiez le libellé si nécessaire et choisissez le style de vos sous-titres. Ajustez les polices, les couleurs et les effets, ou appliquez un préréglage enregistré pour que vos légendes correspondent au reste de votre marque.
Ajoutez des pistes de sous-titres traduites si nécessaire, puis exportez votre vidéo avec des sous-titres incrustés ou téléchargez les fichiers de sous-titres. Publiez sur vos plateformes préférées et maintenez votre audience captivée où qu'elle regarde.
Un générateur de sous-titres IA transcrit automatiquement l'audio de votre vidéo, le convertit en légendes lisibles et synchronise le texte aux bons horodatages. Au lieu de taper chaque ligne manuellement, vous pouvez générer automatiquement une piste de sous-titres complète en quelques minutes.
HeyGen utilise une reconnaissance vocale avancée pour produire des transcriptions très précises pour une large gamme de configurations d'enregistrement. Vous pouvez rapidement parcourir et modifier n'importe quelle ligne à l'intérieur de l'éditeur de sous-titres, afin que vos légendes finales correspondent à la voix et à la terminologie de votre marque.
Oui, vous pouvez personnaliser entièrement le style de vos sous-titres. Choisissez les polices, les tailles, les couleurs, les arrière-plans et les animations, puis enregistrez vos combinaisons préférées en tant que préréglages pour les réutiliser sur l'ensemble de votre contenu vidéo afin d'obtenir une apparence cohérente.
Le générateur peut fonctionner avec de nombreuses langues principales pour la transcription et la traduction via le traducteur vidéo. Vous pouvez créer des sous-titres dans une langue, puis les traduire en plusieurs autres afin que votre contenu touche des audiences du monde entier.
Vous pouvez graver directement les sous-titres dans votre vidéo ou les exporter sous forme de fichiers de sous-titres tels que SRT, selon la manière dont vous prévoyez de publier. Cela vous offre la flexibilité d'utiliser les mêmes sous-titres sur les plateformes qui prennent en charge les sous-titres fermés.
Les sous-titres augmentent généralement le temps de visionnage et les taux d'achèvement, en particulier sur mobile où de nombreux spectateurs regardent en mode silencieux. Des légendes claires et lisibles facilitent le suivi pour les gens, ce qui peut améliorer l'engagement et la performance globale du contenu.
Oui, le générateur de sous-titres IA est idéal pour des contenus longs tels que les webinaires, les sessions de formation et les présentations. Vous pouvez sous-titrer automatiquement des sessions entières puis réutiliser les moments clés en clips plus courts, entièrement sous-titrés, en utilisant les formats vtt ou txt.
Aucune expérience en édition n'est requise. Les outils de sous-titrage sont conçus pour les utilisateurs non techniques, offrant une interface simple et un éditeur de texte intuitif pour faciliter la création de contenu vidéo. Si vous savez éditer un document, vous pouvez générer et peaufiner des sous-titres dans HeyGen.
Vous pouvez ajuster précisément le timing des sous-titres individuels directement depuis le panneau des sous-titres. Décalez, fusionnez ou divisez les lignes pour qu'elles apparaissent exactement quand vous le souhaitez, sans avoir à gérer des interfaces de code temporel compliquées.
Le générateur de sous-titres fait partie de l'expérience de création de vidéos HeyGen, vous permettant de passer de la rédaction et de l'enregistrement à l'exportation de vidéos sous-titrées en un seul endroit. Vérifiez les détails de votre abonnement pour voir quelles options de sous-titres et de traduction sont disponibles pour votre compte.
