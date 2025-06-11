HeyGen logo

Générateur de sous-titres IA : Créez des légendes instantanées

Transformez chaque vidéo en une expérience captivante jusqu'à la fin avec des sous-titres IA qui se synchronisent parfaitement avec votre audio. HeyGen transcrit, synchronise et stylise automatiquement vos légendes pour que plus de spectateurs puissent suivre, même sans le son. Pas de saisie manuelle, pas d'outils peu pratiques, juste des sous-titres clairs et attrayants qui correspondent à votre marque.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Shorts & Reels sur les réseaux sociaux

Shorts & Reels sur les réseaux sociaux

Transformez des clips rapides en contenu captivant pour les pouces avec de grands sous-titres animés adaptés pour mobile. Mettez en évidence les phrases clés pour que votre message soit perçu même lorsque le son est coupé.

Vidéos YouTube & extraits de podcasts

Vidéos YouTube & extraits de podcasts

Générez automatiquement des sous-titres pour des contenus longs et découpez-les en clips légendés en une seule étape. Améliorez la rétention, le temps de visionnage et la recherchabilité avec un texte à l'écran clair et recherchable.

Formation, intégration et apprentissage & développement

Formation, intégration et apprentissage & développement

Rendez les vidéos internes plus faciles à suivre pour les équipes mondiales et dans les environnements bruyants. Ajoutez des sous-titres dans plusieurs langues afin que chacun puisse apprendre à son rythme et dans sa langue préférée.

Marketing, publicités et promotions

Marketing, publicités et promotions

Associez des visuels puissants à des légendes cinétiques à fort impact pour vos vidéos TikTok. Utilisez des polices audacieuses, des blocs de couleur et des révélations animées mot par mot pour mettre en évidence les accroches, les offres et les appels à l'action.

Webinaires, événements et démonstrations de produits

Webinaires, événements et démonstrations de produits

Téléchargez des enregistrements et générez des sous-titres en quelques clics. Exportez des versions sous-titrées ou téléchargez des fichiers de sous-titres pour les intégrer sur votre site web, LMS ou plateforme vidéo.

Créateurs de cours et éducateurs

Créateurs de cours et éducateurs

Transformez les leçons et les vidéos explicatives en expériences d'apprentissage très digestes, sous-titrées. Les sous-titres aident les étudiants à rester concentrés, à prendre des notes et à revoir rapidement les concepts clés.

Pourquoi choisir le générateur de sous-titres IA de HeyGen

Faites en sorte que chaque seconde de votre vidéo compte avec des sous-titres précis, conformes à votre marque et prêts pour n'importe quel canal. HeyGen gère la transcription, le timing, la traduction et le style dans un flux de travail simple.


Que vous réutilisiez du contenu existant ou que vous créiez de nouvelles vidéos dans HeyGen, les sous-titres sont générés et synchronisés en un seul clic. Consacrez votre temps à l'histoire et à la stratégie, pas à des modifications image par image, avec notre générateur de sous-titres AI gratuit.

Des sous-titres précis en quelques minutes, pas des heures

Téléchargez votre vidéo ou créez-la, appuyez sur générer, et laissez l'IA générer automatiquement le transcript et le minutage. Parcourez rapidement et ajustez n'importe quelle ligne dans un éditeur épuré afin de garder le contrôle total sur le résultat final.

Des styles en accord avec votre contenu

Appliquez des légendes audacieuses axées sur les réseaux sociaux, des sous-titres corporatifs épurés ou des mises en évidence de mots façon karaoké en quelques secondes. Enregistrez vos paramètres de sous-titres favoris pour que chaque vidéo ait une apparence et une ambiance cohérentes sur l'ensemble de votre contenu vidéo.

Conçu pour une vidéo globale et accessible

Générez des sous-titres et des traductions pour plusieurs langues dans un seul espace de travail en utilisant notre générateur automatique de sous-titres. Rendez votre contenu accessible aux spectateurs sourds et malentendants, aux locuteurs non natifs, et à toute personne regardant en mode muet.

Sous-titres automatiques en un clic

Détectez la parole, transcrivez l'audio et synchronisez automatiquement les sous-titres à chaque scène. Aucun codage temporel manuel ou copier-coller à partir d'outils de transcription séparés.

Interface de logiciel de création de vidéos IA affichant une diapositive intitulée 'La scène du billard à New York' avec un avatar féminin et un bouton 'Bienvenue'.

Stylisme avancé & animation

Choisissez parmi des sous-titres discrets en tiers inférieur, des légendes audacieuses à la manière des réseaux sociaux, des formats de type “tête parlante”, et des mises en évidence de mots façon karaoké. Ajustez les polices, les tailles, les couleurs, les arrière-plans et le timing en quelques clics.

Homme souriant portant des lunettes sur un fond vert, avec un calque indiquant "Intro" terminé.

Traduction multilingue

Générez des sous-titres dans votre langue principale à l'aide de notre générateur automatique de sous-titres, puis traduisez-les instantanément en plus de 50 langues. Idéal pour les marques mondiales, les équipes internationales et les créateurs qui localisent du contenu à grande échelle.

Clonage de voix

Options d'exportation flexibles

Gravez directement les sous-titres dans votre vidéo pour les plateformes sociales ou téléchargez des fichiers de sous-titres (comme SRT) pour les mettre en ligne où que vous hébergiez. Créez des versions dans différentes langues sans avoir à rééditer la vidéo.

Interface utilisateur affichant les options d'exportation SCORM avec SCORM 1.2 sélectionné, et un homme souriant en arrière-plan.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de sous-titres IA

Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur du son ou un professionnel du sous-titrage pour obtenir des sous-titres de haute qualité. HeyGen automatise le travail difficile tout en vous offrant des commandes simples pour peaufiner les détails.

Étape 1

Téléversez ou créez votre vidéo

Commencez avec n'importe quelle vidéo : enregistrez dans HeyGen, téléchargez un fichier existant ou importez une vidéo que vous avez déjà créée. Notre moteur détecte la parole et prépare la piste pour le sous-titrage.

Étape 2

Générer automatiquement des sous-titres avec l'IA

Ouvrez le panneau des sous-titres et cliquez pour générer automatiquement. HeyGen transcrit l'audio, divise les phrases parlées en segments lisibles et aligne les légendes avec votre chronologie.

Étape 3

Éditez et stylisez vos sous-titres

Révisez la transcription, modifiez le libellé si nécessaire et choisissez le style de vos sous-titres. Ajustez les polices, les couleurs et les effets, ou appliquez un préréglage enregistré pour que vos légendes correspondent au reste de votre marque.

Étape 4

Traduire, exporter et publier

Ajoutez des pistes de sous-titres traduites si nécessaire, puis exportez votre vidéo avec des sous-titres incrustés ou téléchargez les fichiers de sous-titres. Publiez sur vos plateformes préférées et maintenez votre audience captivée où qu'elle regarde.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de sous-titres IA ?

Un générateur de sous-titres IA transcrit automatiquement l'audio de votre vidéo, le convertit en légendes lisibles et synchronise le texte aux bons horodatages. Au lieu de taper chaque ligne manuellement, vous pouvez générer automatiquement une piste de sous-titres complète en quelques minutes.

Quelle est la précision des sous-titres de HeyGen ?

HeyGen utilise une reconnaissance vocale avancée pour produire des transcriptions très précises pour une large gamme de configurations d'enregistrement. Vous pouvez rapidement parcourir et modifier n'importe quelle ligne à l'intérieur de l'éditeur de sous-titres, afin que vos légendes finales correspondent à la voix et à la terminologie de votre marque.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes sous-titres ?

Oui, vous pouvez personnaliser entièrement le style de vos sous-titres. Choisissez les polices, les tailles, les couleurs, les arrière-plans et les animations, puis enregistrez vos combinaisons préférées en tant que préréglages pour les réutiliser sur l'ensemble de votre contenu vidéo afin d'obtenir une apparence cohérente.

Le générateur de sous-titres IA prend-il en charge plusieurs langues ?

Le générateur peut fonctionner avec de nombreuses langues principales pour la transcription et la traduction via le traducteur vidéo. Vous pouvez créer des sous-titres dans une langue, puis les traduire en plusieurs autres afin que votre contenu touche des audiences du monde entier.

Puis-je exporter des fichiers de sous-titres comme SRT ?

Vous pouvez graver directement les sous-titres dans votre vidéo ou les exporter sous forme de fichiers de sous-titres tels que SRT, selon la manière dont vous prévoyez de publier. Cela vous offre la flexibilité d'utiliser les mêmes sous-titres sur les plateformes qui prennent en charge les sous-titres fermés.

Les sous-titres amélioreront-ils la performance de mes réseaux sociaux ?

Les sous-titres augmentent généralement le temps de visionnage et les taux d'achèvement, en particulier sur mobile où de nombreux spectateurs regardent en mode silencieux. Des légendes claires et lisibles facilitent le suivi pour les gens, ce qui peut améliorer l'engagement et la performance globale du contenu.

Puis-je utiliser des sous-titres IA pour de longues vidéos comme des webinaires ?

Oui, le générateur de sous-titres IA est idéal pour des contenus longs tels que les webinaires, les sessions de formation et les présentations. Vous pouvez sous-titrer automatiquement des sessions entières puis réutiliser les moments clés en clips plus courts, entièrement sous-titrés, en utilisant les formats vtt ou txt.

Ai-je besoin d'expérience en montage pour utiliser les sous-titres HeyGen ?

Aucune expérience en édition n'est requise. Les outils de sous-titrage sont conçus pour les utilisateurs non techniques, offrant une interface simple et un éditeur de texte intuitif pour faciliter la création de contenu vidéo. Si vous savez éditer un document, vous pouvez générer et peaufiner des sous-titres dans HeyGen.

Puis-je ajuster le timing si les sous-titres nécessitent de petits ajustements ?

Vous pouvez ajuster précisément le timing des sous-titres individuels directement depuis le panneau des sous-titres. Décalez, fusionnez ou divisez les lignes pour qu'elles apparaissent exactement quand vous le souhaitez, sans avoir à gérer des interfaces de code temporel compliquées.

Le générateur de sous-titres IA est-il inclus avec les outils vidéo HeyGen ?

Le générateur de sous-titres fait partie de l'expérience de création de vidéos HeyGen, vous permettant de passer de la rédaction et de l'enregistrement à l'exportation de vidéos sous-titrées en un seul endroit. Vérifiez les détails de votre abonnement pour voir quelles options de sous-titres et de traduction sont disponibles pour votre compte.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

