Da forma a la interpretación línea por línea. Ajusta la velocidad, las pausas, la pronunciación y el estilo emocional desde el editor de texto hasta que la lectura de texto a voz con voz infantil coincida con tu personaje, desde un narrador tranquilo para la hora de dormir hasta un compañero de caricatura emocionado, para que cada línea se escuche exactamente como la escribiste.