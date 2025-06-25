Los anuncios creativos con IA son anuncios en vídeo producidos a partir de un guion escrito en lugar de una grabación tradicional. En una plataforma de anuncios creativos con IA, escribes tu gancho y tu mensaje, eliges un estilo y un generador de vídeo con IA construye los elementos visuales, la voz y el ritmo para crear un anuncio terminado, listo para lanzarse. Funciona como un generador de anuncios para vídeo, no para imágenes estáticas.