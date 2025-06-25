Convierte un simple guion en creatividades publicitarias con IA que detienen el scroll en cuestión de minutos. Sin cámaras, sin equipos, sin software de edición. Genera decenas de variaciones de anuncios en vídeo para Meta, TikTok y YouTube, listas para lanzar y testear.
Funciones de los anuncios creativos con IA
Genera anuncios en segundos, no en días
Crea anuncios en cuestión de segundos a partir de un solo guion, sin necesidad de organizar ninguna grabación. Cambia el gancho, el titular o la llamada a la acción y genera anuncios al instante. Nuestro motor de texto a vídeo convierte cada idea en campañas publicitarias diseñadas para aumentar la conversión en todos los canales.
Diseños de anuncios que detienen el scroll y convierten
Gana los primeros tres segundos con creatividades nativas diseñadas para captar la atención de las audiencias de pago en redes sociales. Igual que el contenido auténtico de creadores, usando estilos de vídeo UGC con IA, y mantén cada fotograma alineado con tus colores y tu logotipo. Los diseños impulsados por IA se mantienen fieles a la marca, aumentando la interacción y las conversiones.
Voz multilingüe para cada profesional del marketing
Dale a cada anuncio una voz natural en más de 175 idiomas sin volver a grabar ni una sola línea. Genera la narración con nuestro generador de voz con IA, adapta el tono a tu marca y reutiliza un mismo guion en todos tus canales sociales. Una sola plataforma localiza una campaña para cada responsable de marketing y región de forma fluida.
Edita el diseño del anuncio a partir de texto sin formato
Ajusta escenas, cambia fondos, añade subtítulos y aplica tu logotipo con controles sencillos, sin necesidad de editar en una línea de tiempo. El editor de vídeo con IA te ofrece herramientas avanzadas para perfeccionar el ritmo y mantener cada corte alineado con tu marca. Obtén resultados pulidos y listos para cualquier canal, en formato cuadrado o vertical, sin curva de aprendizaje.
Convierte fotos de producto en creatividades publicitarias
Muestra productos reales sin necesidad de estudio, accesorios ni costosas sesiones de fotografía de producto. Inserta una foto de tu producto en escenas con colocación de productos con IA, mejora la resolución de las imágenes y olvídate de los bancos de imágenes genéricos. Cada imagen generada por IA se sitúa en un contexto específico, para que cada escena parezca creada a medida para tu marca.
Probar campañas de pago en redes sociales suele quemar el presupuesto en una sola sesión de rodaje. Genera creatividades de anuncios a juego, lanza un conjunto completo de tests y extrae los datos de rendimiento de tus cuentas publicitarias para escalar el anuncio de vídeo con IA que mejor funcione.
Contratar creadores para cada anuncio UGC es difícil de escalar. Genera muchas creatividades a partir de un solo guion y mantén la producción de contenido en marcha. Utiliza un generador de influencers con IA para conseguir un aspecto que se sienta nativo en cada feed.
Grabar anuncios para cada SKU consume tiempo y presupuesto. Convierte una foto en un vídeo a partir de imagen y genera un anuncio en vídeo para cada ficha. Lanza anuncios digitales sin cámara y escala la creación de vídeos en cuestión de minutos.
El cansancio publicitario reduce los resultados y los nuevos rodajes son lentos. Edita el guion, renueva los visuales y lanza un anuncio de alto rendimiento esa misma tarde. Mantén tus vídeos de marketing convirtiendo sin necesidad de nuevas producciones.
Adaptar las campañas de marketing a nuevos mercados normalmente implica reconstruir cada una. Traduce un anuncio ganador a más de 175 idiomas con doblaje por IA que mantiene tu tono, para que una sola pieza creativa llegue a todos tus públicos objetivo desde una única fuente.
La demanda de creación de anuncios supera la capacidad de un equipo pequeño. Genera cualquier tipo de anuncio a partir de un brief y entrega múltiples conceptos de vídeo por cliente. Un flujo de trabajo de guion a vídeo permite escalar la producción para marcas y agencias.
Cómo funcionan los anuncios creativos con IA
Pasa de un briefing en blanco a creatividades publicitarias listas para lanzar en cuatro sencillos pasos, sin cámaras, sin equipo y sin necesidad de software de edición.
Elige una plantilla, una relación de aspecto y un formato adecuados para la plataforma en la que estás anunciando, ya sea para el feed o para las historias.
Pega tu gancho, mensaje y llamada a la acción, o genera un guion a partir de un breve resumen y define el tono.
Añade tu logotipo, colores, subtítulos y voz, y ajusta el ritmo para que cada variación mantenga la coherencia con tu marca.
Renderiza cada creatividad publicitaria en HD y descarga cada variación lista para publicar en todos tus canales.
Los anuncios creativos con IA son anuncios en vídeo producidos a partir de un guion escrito en lugar de una grabación tradicional. En una plataforma de anuncios creativos con IA, escribes tu gancho y tu mensaje, eliges un estilo y un generador de vídeo con IA construye los elementos visuales, la voz y el ritmo para crear un anuncio terminado, listo para lanzarse. Funciona como un generador de anuncios para vídeo, no para imágenes estáticas.
Así es como funciona la IA generativa: modelos de IA y tecnología de IA patentados, entrenados con enormes conjuntos de datos de anuncios ganadores, se encargan del guion, los elementos visuales, la voz y el ritmo. El sistema se centra en generar contenido escena por escena, produciendo anuncios de alta calidad generados por IA y creando material realista con opciones como actores de IA, para que obtengas un resultado pulido sin necesidad de grabar.
Cada herramienta de IA resuelve solo una parte del trabajo. ChatGPT ayuda con la redacción y los textos publicitarios, Midjourney crea imágenes fijas con IA y Creatify se centra en clips cortos de UGC. HeyGen unifica todo el flujo de trabajo, convirtiendo textos e imágenes en anuncios de vídeo terminados y alineados con tu marca, para que puedas lanzar mejores anuncios desde un solo lugar. Los equipos que pasan de Creatify mantienen su estilo UGC mientras añaden vídeo multilingüe.
Sí, cuando la IA se combina con la supervisión humana. La IA destaca por su velocidad y volumen, mientras tu equipo guía el trabajo creativo, los ganchos y la narrativa emocional. La IA generativa potencia una buena idea en lugar de sustituir la creatividad humana, y tú defines el tono de tu marca, de modo que la resonancia emocional en una cabeza parlante de IA siga sintiéndose como tú.
Sí. Más allá de la redacción, el generador de guiones de vídeo crea textos publicitarios, mensajes, titulares y guiones de escenas a partir de sencillos prompts de IA. La IA te permite generar variaciones ilimitadas, para que puedas lanzar la creación de anuncios a partir de una sola idea sin necesidad de un redactor aparte.
El volumen combinado con las pruebas impulsa la conversión. Al producir muchas variaciones alineadas con el briefing, puedes adaptar cada anuncio a una audiencia específica, aumentar las tasas de clics y encontrar más rápido creatividades de IA con alta conversión. Esto respalda objetivos de marketing de resultados como la generación de leads, y los vídeos mejoran aún más los resultados como anuncios de redes sociales con IA.
Cualquier profesional de marketing, marca o agencia que necesite más anuncios, más rápido. Este generador de anuncios con IA es una herramienta de anuncios y diseño impulsada por IA que ayuda a los equipos pequeños a crear anuncios sin necesidad de un estudio. Usa el generador de anuncios para producir conceptos de una vez, desde un vídeo de producto hasta una promoción, y mantén siempre abastecida cada campaña.
Escribe un guion base y luego cambia el gancho, el titular, los elementos visuales o la llamada a la acción y vuelve a generarlo. Cada ajuste produce una nueva variación en segundos.anuncio de FacebookTambién puedes crear versiones específicas para cada plataforma, como un anuncio de Facebook y una versión vertical, a partir de la misma pieza original.
Pueden hacerlo. Elige un estilo de creador y una interpretación natural para que el anuncio se integre en el feed en lugar de sentirse como una pieza corporativa. Un generador de clips te ayuda a crear montajes ajustados, con un ritmo nativo que mantiene la atención durante los primeros segundos.
Tantas como necesite tu campaña. Como cada variación parte de texto, no hay ninguna grabación que programar, así que puedes producir decenas de creatividades publicitarias en un solo día. Los equipos que escalan la publicidad de pago en redes sociales suelen combinar esto con un vídeo de TikTok para hacer pruebas de contenido de formato corto.
Las agencias cobran por cada recurso y tardan días en cada ronda. HeyGen convierte un guion en anuncios terminados en cuestión de minutos y por una fracción del coste, para que controles todo el proceso y puedas iterar a tu propio ritmo. Un portavoz de IA puede liderar campañas sin necesidad de contratar talento.
Hay un plan gratuito que no requiere tarjeta de crédito, para que puedas producir tus primeras creatividades publicitarias sin ningún coste. Los planes de pago empiezan desde 24 $ al mes y desbloquean la clonación de voz, vídeos más largos y la biblioteca completa de plantillas para campañas de mayor envergadura.
Sí. Cuando un anuncio empiece a perder eficacia, edita el guion o cambia los elementos visuales y genera una versión nueva ese mismo día. También puedes reformular un concepto ganador en formato generador de reels para alargar su vida útil en nuevas ubicaciones.
Sí. Traduce un anuncio ganador a más de 175 idiomas manteniendo tu voz y tu sincronización, para que una sola creatividad sirva para todos los mercados. Combínalo con un diseño de creador de anuncios de Instagram para adaptar los formatos de vídeo corto a cada región sin tener que reconstruir la campaña.
Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial
Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Convierte un simple guion en anuncios creativos con IA que detienen el scroll en cuestión de minutos.