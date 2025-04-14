Convierte clips sin pulir en videos pulidos con un editor que se siente sencillo e inteligente. El editor de video con IA de HeyGen te ayuda a cortar, arreglar y mejorar videos utilizando controles a nivel de texto para que puedas pasar menos tiempo en líneas de tiempo y más tiempo en historias que ganan clics utilizando las mejores herramientas de IA.
Convierte grabaciones largas en clips cortos y centrados para feeds e historias utilizando herramientas de edición de video. Usa el editor para encontrar los momentos clave, añadir subtítulos y ajustar el encuadre para que todo esté listo para desplazarse. Esto te ayuda a publicar con frecuencia sin tener que empezar desde cero.
Refina las grabaciones del producto en demostraciones claras y útiles. Elimina las pausas y errores, añade indicaciones y superpone texto que explique los beneficios clave. Los clientes pueden ver cómo funciona tu producto en segundos.
Limpia las grabaciones de pantalla, resúmenes de reuniones y contenido de formación convirtiéndolos en lecciones estructuradas. El editor de video con IA ayuda a estandarizar el estilo y el audio para que cada video parezca profesional. Los nuevos empleados y equipos pueden revisar el contenido de video en línea cuando lo necesiten.
Recorta contenido extenso en resúmenes destacados, cortos y segmentos basados en temas. Añade títulos y subtítulos para que cada segmento pueda sostenerse por sí mismo. Esto prolonga la vida de cada webinar y entrevista, haciéndolos adecuados para compartir en vídeos en línea.
Edita vídeos promocionales rápidamente a medida que cambian las ofertas o los mensajes. Intercambia escenas, ajusta el texto y prueba varios ganchos sin necesidad de volver a grabar. Los equipos pueden mantener las campañas actualizadas sin salirse del presupuesto.
Convierte grabaciones en vídeos claros y paso a paso. Perfecciona cada etapa, añade instrucciones en pantalla y genera subtítulos para audiencias globales. Esto reduce las solicitudes de soporte y potencia la autoservicio de los usuarios.
Por qué elegir HeyGen como tu editor de video IA
HeyGen reúne potentes herramientas de edición de vídeo en un espacio de trabajo limpio y basado en navegador. Puedes recortar, rediseñar y localizar vídeos en unos pocos pasos guiados, sin necesidad de aprender a usar software de edición tradicional. Funciona igual de bien para clips cortos como para presentaciones completas y campañas.
Realiza cambios indicándole al editor lo que deseas, como eliminar una sección o actualizar una línea de narración. HeyGen convierte esas instrucciones en cortes y ajustes precisos al instante. Esto mantiene tu flujo de trabajo rápido incluso cuando eres nuevo en la edición.
Elimina el ruido de fondo, mejora el ritmo y alinea las imágenes para que todo se sienta coherente. El editor de video con IA ayuda a mantener la calidad alta con ajustes manuales mínimos, permitiéndote editar videos con IA de manera eficiente. Tus videos con IA se ven y suenan pulidos en todas las plataformas.
Redimensiona, reencuadra y subtitula vídeos para diferentes formatos de una sola vez con software de edición de vídeo. Puedes convertir un único vídeo fuente en múltiples versiones para correo electrónico, redes sociales y canales internos. Esto maximiza el alcance de cada pieza de contenido que creas.
Controles de edición basados en texto
Describa las ediciones que necesita, como recortar una sección o cambiar una línea de narración. El editor realiza cortes y ajustes precisos basados en su solicitud. Usted todavía tiene el control total para afinar los resultados.
Audio inteligente, subtítulos y locuciones
Mejora la claridad del habla, reduce el ruido de fondo y genera subtítulos con unos pocos clics. También puedes añadir locuciones con IA en varios idiomas para una rápida localización. Esto mantiene los vídeos accesibles y listos para ser vistos sin sonido.
Diseños visuales, reencuadre y activos
Reencuadra vídeos para formatos verticales, cuadrados o panorámicos sin perder los sujetos principales utilizando el generador de vídeo con IA. Añade superposiciones, títulos y elementos de marca para que cada clip se ajuste a tu identidad visual. El proceso sigue siendo sencillo incluso cuando manejas múltiples salidas.
Exportación rápida y ajustes preestablecidos consistentes con la marca
Guarda preajustes para el estilo de marca, formatos y tratamientos de subtítulos. Aplícalos a nuevos proyectos para obtener resultados consistentes. Cuando estés listo, exporta vídeos de alta calidad adecuados para tus plataformas preferidas.
Cómo utilizar el editor de vídeo IA
HeyGen hace que la edición de video con IA sea accesible, incluso si nunca has trabajado con una línea de tiempo antes. El flujo de trabajo te guía desde el metraje bruto hasta el contenido terminado en unos pocos pasos claros.
Sube tu material o trae una grabación de tu fuente preferida. El editor prepara una transcripción y resumen para que puedas ver tu contenido tanto en texto como en vídeo.
Selecciona los formatos de salida para tus canales y aplica las preconfiguraciones de marca. Esto establece fuentes, colores y opciones básicas de diseño desde el principio con las mejores prácticas de diseño AI.
Utiliza los comandos de transcripción y nivel de texto para cortar, mover y ajustar escenas. Añade títulos, subtítulos y transiciones sencillas con unos pocos clics.
Revisa el vídeo terminado y realiza pequeños ajustes según sea necesario. Luego exporta tu versión principal más tamaños u orientaciones adicionales para plataformas como TikTok.
Un editor de video con inteligencia artificial es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para ayudarte a cortar, refinar y mejorar los videos. Automatiza tareas como recortar, reencuadrar, subtitular y limpiar el audio para que puedas terminar proyectos más rápidamente.
No. HeyGen está diseñado para mercadólogos, educadores y equipos sin experiencia previa en edición tradicional. Los controles basados en texto y las interfaces sencillas reemplazan las líneas de tiempo complejas para que puedas aprender haciendo.
Sí. Puedes crear vídeos verticales y cuadrados optimizados para feeds e historias. El editor facilita la extracción de momentos destacados, la adición de subtítulos y la adaptación del contenido para cada plataforma.
Sí. Puedes generar subtítulos y locuciones AI en muchos idiomas a través del traductor de vídeos. Esto te ayuda a reutilizar la misma estructura de vídeo para diferentes regiones y audiencias sin necesidad de volver a grabar.
Sí. Puedes reestructurar tu contenido en formatos verticales, apaisados o cuadrados desde el mismo proyecto. Los sujetos permanecen centrados y legibles, así que no necesitas reconstruir tu edición.
El editor de vídeo con IA puede reducir el ruido, nivelar el volumen de manera uniforme y resaltar el habla automáticamente. Esto significa voces más claras y experiencias auditivas más consistentes sin mezclas manuales.
Sí. Puede subir logotipos, colores, fuentes y medios que reflejen su marca. Guárdelos como ajustes preestablecidos en el AI video generator para que cada nuevo proyecto se mantenga visualmente alineado con sus directrices.
Sí. Los equipos pueden compartir proyectos, revisar ediciones y mantener la coherencia de las normas de la marca. Esto permite que diferentes personas contribuyan mientras que el resultado final sigue siendo cohesivo.
Los clips de cabezas parlantes, grabaciones de pantalla, seminarios web, videos explicativos, demostraciones de productos y videos sociales funcionan muy bien. Cualquier video que se beneficie de un ritmo más ajustado, subtítulos claros y un mejor encuadre es adecuado.
Sí. Puedes crear varios videos cortos a partir de una única fuente seleccionando diferentes momentos destacados y ganchos utilizando software de edición de video. Esto te proporciona más contenido para compartir mientras solo grabas una vez.
