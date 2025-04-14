HeyGen logo

Editor de Video con IA: Crea Videos Listos para Publicar en Minutos

Convierte clips sin pulir en videos pulidos con un editor que se siente sencillo e inteligente. El editor de video con IA de HeyGen te ayuda a cortar, arreglar y mejorar videos utilizando controles a nivel de texto para que puedas pasar menos tiempo en líneas de tiempo y más tiempo en historias que ganan clics utilizando las mejores herramientas de IA.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Clips sociales cortos y destacados

Clips sociales cortos y destacados

Convierte grabaciones largas en clips cortos y centrados para feeds e historias utilizando herramientas de edición de video. Usa el editor para encontrar los momentos clave, añadir subtítulos y ajustar el encuadre para que todo esté listo para desplazarse. Esto te ayuda a publicar con frecuencia sin tener que empezar desde cero.

Demos de productos y recorridos por las características

Demos de productos y recorridos por las características

Refina las grabaciones del producto en demostraciones claras y útiles. Elimina las pausas y errores, añade indicaciones y superpone texto que explique los beneficios clave. Los clientes pueden ver cómo funciona tu producto en segundos.

Formación, incorporación y actualizaciones internas

Formación, incorporación y actualizaciones internas

Limpia las grabaciones de pantalla, resúmenes de reuniones y contenido de formación convirtiéndolos en lecciones estructuradas. El editor de video con IA ayuda a estandarizar el estilo y el audio para que cada video parezca profesional. Los nuevos empleados y equipos pueden revisar el contenido de video en línea cuando lo necesiten.

Seminarios web, podcasts y liderazgo de opinión

Seminarios web, podcasts y liderazgo de opinión

Recorta contenido extenso en resúmenes destacados, cortos y segmentos basados en temas. Añade títulos y subtítulos para que cada segmento pueda sostenerse por sí mismo. Esto prolonga la vida de cada webinar y entrevista, haciéndolos adecuados para compartir en vídeos en línea.

Campañas de marketing y anuncios pagados

Campañas de marketing y anuncios pagados

Edita vídeos promocionales rápidamente a medida que cambian las ofertas o los mensajes. Intercambia escenas, ajusta el texto y prueba varios ganchos sin necesidad de volver a grabar. Los equipos pueden mantener las campañas actualizadas sin salirse del presupuesto.

Tutoriales, explicaciones y contenido de soporte

Tutoriales, explicaciones y contenido de soporte

Convierte grabaciones en vídeos claros y paso a paso. Perfecciona cada etapa, añade instrucciones en pantalla y genera subtítulos para audiencias globales. Esto reduce las solicitudes de soporte y potencia la autoservicio de los usuarios.

Por qué elegir HeyGen como tu editor de video IA

HeyGen reúne potentes herramientas de edición de vídeo en un espacio de trabajo limpio y basado en navegador. Puedes recortar, rediseñar y localizar vídeos en unos pocos pasos guiados, sin necesidad de aprender a usar software de edición tradicional. Funciona igual de bien para clips cortos como para presentaciones completas y campañas.

Edita con un lenguaje sencillo, no con cronogramas complicados

Realiza cambios indicándole al editor lo que deseas, como eliminar una sección o actualizar una línea de narración. HeyGen convierte esas instrucciones en cortes y ajustes precisos al instante. Esto mantiene tu flujo de trabajo rápido incluso cuando eres nuevo en la edición.

Arregla el audio y los visuales en un único espacio de trabajo

Elimina el ruido de fondo, mejora el ritmo y alinea las imágenes para que todo se sienta coherente. El editor de video con IA ayuda a mantener la calidad alta con ajustes manuales mínimos, permitiéndote editar videos con IA de manera eficiente. Tus videos con IA se ven y suenan pulidos en todas las plataformas.

Escala contenido para cada canal rápidamente

Redimensiona, reencuadra y subtitula vídeos para diferentes formatos de una sola vez con software de edición de vídeo. Puedes convertir un único vídeo fuente en múltiples versiones para correo electrónico, redes sociales y canales internos. Esto maximiza el alcance de cada pieza de contenido que creas.

Controles de edición basados en texto

Describa las ediciones que necesita, como recortar una sección o cambiar una línea de narración. El editor realiza cortes y ajustes precisos basados en su solicitud. Usted todavía tiene el control total para afinar los resultados.

Audio inteligente, subtítulos y locuciones

Mejora la claridad del habla, reduce el ruido de fondo y genera subtítulos con unos pocos clics. También puedes añadir locuciones con IA en varios idiomas para una rápida localización. Esto mantiene los vídeos accesibles y listos para ser vistos sin sonido.

Diseños visuales, reencuadre y activos

Reencuadra vídeos para formatos verticales, cuadrados o panorámicos sin perder los sujetos principales utilizando el generador de vídeo con IA. Añade superposiciones, títulos y elementos de marca para que cada clip se ajuste a tu identidad visual. El proceso sigue siendo sencillo incluso cuando manejas múltiples salidas.

Exportación rápida y ajustes preestablecidos consistentes con la marca

Guarda preajustes para el estilo de marca, formatos y tratamientos de subtítulos. Aplícalos a nuevos proyectos para obtener resultados consistentes. Cuando estés listo, exporta vídeos de alta calidad adecuados para tus plataformas preferidas.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el editor de vídeo IA

HeyGen hace que la edición de video con IA sea accesible, incluso si nunca has trabajado con una línea de tiempo antes. El flujo de trabajo te guía desde el metraje bruto hasta el contenido terminado en unos pocos pasos claros.

Paso 1

Importa tu vídeo o grabación

Sube tu material o trae una grabación de tu fuente preferida. El editor prepara una transcripción y resumen para que puedas ver tu contenido tanto en texto como en vídeo.

Paso 2

Elige tus formatos y ajustes preestablecidos de estilo

Selecciona los formatos de salida para tus canales y aplica las preconfiguraciones de marca. Esto establece fuentes, colores y opciones básicas de diseño desde el principio con las mejores prácticas de diseño AI.

Paso 3

Edita utilizando texto y controles simples

Utiliza los comandos de transcripción y nivel de texto para cortar, mover y ajustar escenas. Añade títulos, subtítulos y transiciones sencillas con unos pocos clics.

Paso 4

Previsualizar, exportar y reutilizar

Revisa el vídeo terminado y realiza pequeños ajustes según sea necesario. Luego exporta tu versión principal más tamaños u orientaciones adicionales para plataformas como TikTok.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un editor de vídeo con IA?

Un editor de video con inteligencia artificial es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para ayudarte a cortar, refinar y mejorar los videos. Automatiza tareas como recortar, reencuadrar, subtitular y limpiar el audio para que puedas terminar proyectos más rápidamente.

¿Necesito experiencia previa en edición para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para mercadólogos, educadores y equipos sin experiencia previa en edición tradicional. Los controles basados en texto y las interfaces sencillas reemplazan las líneas de tiempo complejas para que puedas aprender haciendo.

¿Puedo usar el editor de video con IA para contenido social de formato corto?

Sí. Puedes crear vídeos verticales y cuadrados optimizados para feeds e historias. El editor facilita la extracción de momentos destacados, la adición de subtítulos y la adaptación del contenido para cada plataforma.

¿HeyGen admite varios idiomas para subtítulos y audio?

Sí. Puedes generar subtítulos y locuciones AI en muchos idiomas a través del traductor de vídeos. Esto te ayuda a reutilizar la misma estructura de vídeo para diferentes regiones y audiencias sin necesidad de volver a grabar.

¿Puedo ajustar las proporciones de aspecto después de que se haya creado un vídeo?

Sí. Puedes reestructurar tu contenido en formatos verticales, apaisados o cuadrados desde el mismo proyecto. Los sujetos permanecen centrados y legibles, así que no necesitas reconstruir tu edición.

¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a mejorar la calidad del audio?

El editor de vídeo con IA puede reducir el ruido, nivelar el volumen de manera uniforme y resaltar el habla automáticamente. Esto significa voces más claras y experiencias auditivas más consistentes sin mezclas manuales.

¿Puedo añadir mi propia marca y activos a los vídeos editados?

Sí. Puede subir logotipos, colores, fuentes y medios que reflejen su marca. Guárdelos como ajustes preestablecidos en el AI video generator para que cada nuevo proyecto se mantenga visualmente alineado con sus directrices.

¿Es HeyGen adecuado para la colaboración en equipo?

Sí. Los equipos pueden compartir proyectos, revisar ediciones y mantener la coherencia de las normas de la marca. Esto permite que diferentes personas contribuyan mientras que el resultado final sigue siendo cohesivo.

¿Qué tipos de vídeos son más adecuados para el editor de vídeo AI?

Los clips de cabezas parlantes, grabaciones de pantalla, seminarios web, videos explicativos, demostraciones de productos y videos sociales funcionan muy bien. Cualquier video que se beneficie de un ritmo más ajustado, subtítulos claros y un mejor encuadre es adecuado.

¿Puedo reutilizar un video largo en varios clips más pequeños?

Sí. Puedes crear varios videos cortos a partir de una única fuente seleccionando diferentes momentos destacados y ganchos utilizando software de edición de video. Esto te proporciona más contenido para compartir mientras solo grabas una vez.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

