Generador de Podcasts con IA

Convierte tus notas o guiones en audio listo para podcast en minutos. Sin micrófono, sin edición, solo voces claras y naturales en el idioma que necesitas.

video thumbnail

Crear podcasts sin grabar

No es necesario un micrófono o equipo de estudio. Con el generador de podcasts IA de HeyGen, todo lo que necesitas es contenido escrito. Sube tu guion, elige una voz o avatar, y produce instantáneamente episodios de audio con calidad de sonido profesional.

Ideal para mercadólogos, educadores, creadores y empresas que desean escalar su producción de contenido rápidamente.

un perro con auriculares y un sombrero amarillo está de pie frente a un micrófono y dice oye ¿te gusta mi podcastun perro con auriculares y un sombrero amarillo está de pie frente a un micrófono y dice oye ¿te gusta mi podcast

Mejores prácticas para la creación de podcasts de IA

¿Quieres obtener mejores resultados de tu podcast generado por IA? Sigue estos rápidos consejos:

  • Write simply
    Use short, clear sentences in a conversational tone.
  • Break it up
    Add natural pauses or transitions to improve flow.
  • Pick the right voice
    Match tone and energy to your content style.
  • Hazte multilingüe
    Crea versiones en más de 40 idiomas para llegar a más oyentes.
una pantalla que dice tu historia comienza con una imagenuna pantalla que dice tu historia comienza con una imagen

Alcanza nuevas audiencias con podcasts generados por IA

Ya sea que estés reutilizando contenido de un blog, convirtiendo apuntes de estudio en audio o creando comunicaciones internas, las herramientas de podcast con IA lo facilitan. Ofrece contenido consistente y de calidad de estudio en diferentes plataformas, sin necesidad de entrenamiento vocal o complicaciones de grabación.

un vídeo que dice aumentar el compromiso en élun vídeo que dice aumentar el compromiso en él

¿Cómo funciona?

Crea un podcast en 4 pasos fáciles

Convierte rápidamente contenido escrito en episodios de podcast que suenan naturales.

Paso 1

Sube una foto para tu avatar

Comience subiendo una foto clara para generar su presentador de IA personalizado.
Ideal para podcasts de video con un toque humano.

video thumbnail

Paso 2

Introduzca un guion o suba un archivo de audio

Pega el guion de tu podcast o sube una grabación de voz existente para mejorarla con IA.

video thumbnail

Paso 3

Elige una voz de IA o sube material audiovisual real

Selecciona entre más de 300 voces en más de 175 idiomas para adecuar tu tono y público objetivo.

video thumbnail

Paso 4

Genera y comparte tu podcast de IA

HeyGen sincroniza automáticamente los labios, la voz y la expresión facial: exporta y comparte en segundos.

video thumbnail

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Preguntas frecuentes sobre el generador de podcasts con IA

¿Qué formatos de archivo pueden procesar los generadores de podcasts con IA?

La mayoría de los generadores de podcasts con IA aceptan archivos TXT, PDF, DOCX, XLSX y HTML, convirtiendo el texto en audio mientras preservan la estructura y la legibilidad.

¿Cuánto cuesta típicamente un generador de podcasts de IA?

Los precios de nuestros competidores varían desde planes gratuitos hasta niveles premium de alrededor de $15 a $50 por mes, a menudo basados en el número de minutos generados o acceso a características avanzadas como soporte multilingüe o Avatares IA.

¿Pueden los generadores de podcasts con IA crear contenido en varios idiomas?

Sí, las principales plataformas admiten más de 175 idiomas, incluidos el portugués, español, francés, alemán, japonés y chino, y más, con personalización de voz y acento para cada uno.

¿Cuánto tiempo se tarda en generar un podcast con IA?

Un guion de 2.000 palabras (aproximadamente 15 minutos de audio) puede generarse típicamente en menos de cinco minutos. Plataformas como HeyGen pueden emparejar esto con AI Avatar IV para un podcast de video completo en minutos.

¿Puedo personalizar las voces de IA en mi podcast?

Sí, puedes ajustar el tono, la velocidad, la emoción y el énfasis. Algunas plataformas incluso admiten la clonación de voz o la sincronización visual con un Avatar IA para una experiencia más inmersiva.

¿Cómo distribuyo podcasts creados con generadores de IA?

Mientras que algunas herramientas de podcast con IA exportan archivos de audio para plataformas como Spotify o Apple Podcasts, HeyGen se centra en contenido de video de alta calidad utilizando su tecnología de Avatar IV con IA. Puedes generar episodios de podcast visualmente atractivos y publicarlos directamente en plataformas orientadas al video como YouTube, LinkedIn o TikTok para maximizar el alcance y la retención de espectadores.

