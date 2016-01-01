La herramienta de Portavoz AI puede crear vídeos de alta calidad rápidamente y sin necesidad de filmación o edición. Ya sea que estés creando contenido para marketing de vídeo, formación o redes sociales, puedes tener un portavoz AI realista listo en solo minutos. Sin filmación, sin edición, solo resultados.
Esta herramienta te permite convertir una única foto en un avatar de inteligencia artificial realista que refleja expresiones reales, movimiento e iluminación para vídeos pulidos. Puedes generar al instante clips de calidad profesional para contenido social, formación o narración de historias sin necesidad de cámaras, equipos o habilidades de edición.
¿Cómo hacer vídeos con portavoces de inteligencia artificial?
Un portavoz de IA es un avatar digital que habla tu guion con una sincronización de voz y movimientos de labios perfectos. Puedes utilizar esta tecnología para crear vídeos profesionales sin necesidad de actores o equipos de filmación costosos.
Simplemente escriba o pegue su guion en la plataforma. Ya sea un mensaje promocional, un módulo educativo o una publicación en redes sociales, el sistema está preparado para trabajar con cualquier tipo de contenido.
Elige un avatar de las opciones disponibles o crea uno personalizado que refleje tu marca. Personaliza la apariencia del avatar para que se adapte al tono de tu vídeo.
La IA sincroniza tu habla con los movimientos de la boca del avatar, asegurando que todo parezca natural.
Una vez que tu video esté listo, descárgalo o consigue un enlace para compartir. Úsalo en tu sitio web, redes sociales o en correos electrónicos.
Características del portavoz de IA
Funciones potentes para elevar el contenido de tu vídeo
Hemos creado la herramienta AI Spokesperson para que sea fácil de usar, pero a la vez repleta de funciones para satisfacer todas tus necesidades de creación de vídeos. Aquí te explicamos por qué nuestra herramienta es la elección perfecta para crear vídeos profesionales:
Sincronización Labial Realista
Nuestra IA sincroniza la voz perfectamente con los movimientos labiales del avatar. Cada palabra se alinea sin problemas, haciendo que tus vídeos parezcan naturales y profesionales.
Esta tecnología garantiza que tu portavoz transmita mensajes con una emoción auténtica y una precisión realista que cautiva a los espectadores
Soporte multilingüe
Alcance a una audiencia global creando vídeos en más de 70 idiomas. La herramienta garantiza que su mensaje sea escuchado y comprendido en diferentes regiones y culturas. Puede localizar fácilmente el mensaje de su marca para conectar con audiencias internacionales y expandir su presencia en el mercado.
Avatares personalizables
You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content
No hace falta cámaras ni estudios
Olvídate de equipos de filmación costosos o largos días en el estudio. Sube tu guion, elige tu avatar y deja que el sistema se encargue del resto. Es rápido, fácil y eficiente. Esto te permite producir vídeos de portavoz de alta calidad en cualquier momento y lugar, perfectos para marketing, formación y comunicación corporativa.
Un vídeo de portavoz con IA utiliza un avatar digital que pronuncia tu guion con sincronización labial realista y expresiones naturales. Te permite crear vídeos profesionales sin necesidad de contratar actores ni montar equipos de filmación.
Simplemente suba o escriba su guion, elija un avatar y la IA sincronizará automáticamente la voz con movimientos de boca realistas. Su video de portavoz se genera en minutos, listo para descargar o compartir.
Sí. Puedes elegir entre avatares pre-hechos o diseñar un avatar personalizado que coincida con la apariencia y personalidad de tu marca. Para avatares totalmente personalizados, explora nuestro AI Talking Head Generator.
Puedes escribir tu propio guion o generar uno utilizando herramientas de IA. Si necesitas ayuda para crear diálogos, prueba el AI Video Script Generator para obtener guiones rápidos y pulidos.
El proceso es rápido. Una vez que proporcionas tu guion y seleccionas un avatar, el sistema crea un video pulido en solo unos minutos, incluso para contenidos más largos o múltiples variaciones.
Sí. Son ideales para tutoriales, incorporación de personal, demostraciones de productos, actualizaciones corporativas y más. Los avatares de IA ayudan a transmitir la información de manera clara mientras reducen el tiempo y el costo de producción.
Crea tu vídeo en HeyGen y conéctalo con herramientas como Zapier para automatizar la creación de vídeos para seguimientos de clientes potenciales, incorporaciones o publicaciones en redes sociales. Una vez que los vídeos estén listos, puedes compartirlos a través de correo electrónico, redes sociales o tu sitio web y seguir su rendimiento.
Los portavoces de IA reducen costos al eliminar la necesidad de actores, estudios, viajes y nuevas tomas. Un solo avatar puede generar videos ilimitados, haciendo que la producción de alta calidad sea asequible para cualquier equipo.
Sí. Puedes probar la herramienta gratis y explorar sus características antes de actualizar. Para comenzar de inmediato, visita HeyGen Signup.
