Creación de vídeos con IA
¿Quieres hacer tus vídeos más accesibles y atractivos?
El generador de subtítulos con inteligencia artificial de HeyGen transcribe automáticamente y añade subtítulos a tus vídeos con alta precisión, soporte para múltiples idiomas y estilos personalizables. Ya sea que estés creando contenido de marketing, vídeos educativos o clips para redes sociales, HeyGen asegura subtítulos claros y sincronizados para un mejor compromiso de los espectadores.
Con reconocimiento de voz en tiempo real y formato mejorado por IA, el generador de subtítulos de HeyGen ofrece subtítulos de calidad profesional que se adaptan al tono y estilo de tu vídeo.
Mejores prácticas para generar subtítulos
Para crear subtítulos de alta calidad para tus vídeos:
- Utiliza la Auto-Transcripción por IA – Deja que HeyGen detecte automáticamente el habla y la convierta en subtítulos precisos sin esfuerzo manual.
- Elige la fuente y el estilo adecuados – Personaliza el tamaño del texto, el color y el fondo para una mejor lectura en diferentes tamaños de pantalla.
- Asegura una sincronización perfecta – La sincronización potenciada por IA empareja los subtítulos con las palabras habladas para un flujo natural.
- Traducción para audiencias globales – Genera subtítulos en más de 175 idiomas para alcanzar a espectadores internacionales.
Mejorando la accesibilidad de vídeos con subtítulos AI
Añadir subtítulos mejora la retención de espectadores, incrementa la accesibilidad y aumenta la participación al hacer los vídeos más fáciles de entender para diferentes audiencias. La IA de HeyGen detecta automáticamente pausas, cambios de hablante y puntos clave, asegurando subtítulos fluidos y fáciles de leer.
A diferencia de las herramientas básicas de subtítulos, la solución con inteligencia artificial de HeyGen automatiza la transcripción, traducción y formato, ofreciéndote un control total sobre la personalización. Con procesamiento en tiempo real, soporte multilingüe y legibilidad mejorada por IA, tus vídeos serán más inclusivos y atractivos.
¿Cómo funciona?
Añade subtítulos a tu vídeo en 4 sencillos pasos
Genera subtítulos perfectamente sincronizados y completamente estilizados, sin necesidad de sincronización manual.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Traductor de IA
Habla todos los idiomas.
Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.
La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.
Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA
¿Qué es HeyGen?
HeyGen es una plataforma de video potenciada por IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares de IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.
Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software del 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.
¿Es HeyGen un generador de vídeos AI gratuito?
¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que permite a los usuarios crear vídeos con características básicas sin ningún costo. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden suscribirse a un plan premium.
¿Cómo funciona un generador de vídeos con inteligencia artificial?
Los generadores de vídeo con IA utilizan inteligencia artificial para convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Aplican modelos de aprendizaje profundo para generar visuales realistas, automatizar locuciones y sincronizar movimientos, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sin esfuerzo.
¿Cómo mejoran los avatares de IA el contenido de video?
Los avatares de inteligencia artificial aportan un toque personal a los vídeos imitando el habla y las expresiones humanas. Eliminan la necesidad de apariciones en cámara mientras garantizan una presentación profesional y atractiva para marketing, educación y entretenimiento.
¿Puedo convertir audio en video con HeyGen?
¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio en video emparejando grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y visuales dinámicos. Simplemente sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video pulido en minutos.
¿Puedo usar texto para video en presentaciones de negocios?
Por supuesto. La IA de texto a vídeo permite a las empresas convertir guiones en presentaciones profesionales. Es ideal para materiales de formación, demostraciones de productos y vídeos explicativos sin necesidad de equipos de filmación o un equipo de producción.
¿Qué tan precisa es la clonación de voz por IA en la traducción de vídeos?
La clonación de voz con IA replica el tono y estilo del hablante, asegurando que los videos traducidos mantengan la autenticidad. Los modelos avanzados de IA ajustan la pronunciación y el tono emocional para coincidir lo más cercanamente posible con la voz original.
¿Cuáles son los beneficios de la traducción de videos potenciada por IA?
La traducción automática de vídeos con IA amplía el alcance del contenido al convertir automáticamente los vídeos a múltiples idiomas mientras preserva la sincronización de la voz. Se utiliza ampliamente en marketing global, e-learning y localización de contenido.
¿Pueden los vídeos generados por IA reemplazar la producción de vídeo tradicional?
Los vídeos generados por IA reducen significativamente el tiempo y los costes de producción, haciendo la creación de contenido más eficiente. Aunque puede que no sustituyan completamente las producciones cinematográficas de alto presupuesto, son una excelente alternativa para el marketing, la formación y el contenido en redes sociales.
¿Se pueden personalizar los avatares de IA para la marca?
Sí, los avatares de IA se pueden personalizar con diferentes atuendos, fondos y opciones de voz para alinearse con la identidad de marca. Las empresas pueden crear avatares que coincidan con su tono profesional o la estética de sus campañas.
¿Es segura y ética la generación de vídeos por inteligencia artificial?
Las principales plataformas de vídeo con IA priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las directrices éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeo con IA ética.