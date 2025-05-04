HeyGen logo

IA de guion a video: Crea vídeos a partir de texto rápidamente

Convierte tu guion en un video completo generado por IA con escenas cinematográficas, narración natural, diseño de movimiento y sincronización precisa de fotogramas. La inteligencia artificial de guion a video de HeyGen elimina la necesidad de cámaras, estudios, editores y retrasos de producción para que tu equipo pueda crear videos de alta calidad a gran escala.

Casos de uso para la IA de guion a video

Equipos de diferentes sectores utilizan HeyGen para convertir textos en formas de guiones y mensajes en videos impactantes. Desde la incorporación hasta el marketing, HeyGen asegura que tu guion esté listo para convertirse en video con el mínimo esfuerzo.


Vídeos de formación y de incorporación

Vídeos de formación y de incorporación

Convierte los procedimientos operativos estándar, documentos de RR.HH. y directrices internas en vídeos formativos claros y paso a paso con una entrega coherente en todos los equipos.

Explicaciones de marketing y demostraciones de productos

Explicaciones de marketing y demostraciones de productos

Convierte guiones de mensajería o desgloses de características en vídeos promocionales claros que resalten los beneficios, preguntas frecuentes y detalles clave del producto.

Módulos educativos y contenido instructivo

Módulos educativos y contenido instructivo

Transforma materiales densos o explicaciones extensas en lecciones fáciles de seguir utilizando la herramienta de guion AI para video en el aprendizaje digital y la creación de cursos.

Contenido de redes sociales y mensajes cortos

Contenido de redes sociales y mensajes cortos

Genera clips que capten la atención a partir de anuncios, guiones de liderazgo de opinión, indicaciones para contar historias y actualizaciones semanales utilizando la herramienta gratuita de conversión de guiones a vídeo.

Por qué HeyGen es el mejor para la creación de videos a partir de guiones

HeyGen reemplaza la producción de video tradicional con un flujo de trabajo rápido que convierte contenido escrito en videos limpios y listos para compartir. Ya sea que necesites explicaciones rápidas, actualizaciones internas o contenido de capacitación a gran escala, HeyGen te ayuda a pasar de texto a video con claridad y consistencia.

Genera vídeos de calidad de estudio sin necesidad de filmar

HeyGen elimina la necesidad de cámaras, sesiones de grabación o software complejo. Pega tu guion y conviértelo instantáneamente en un video pulido construido con escenas dinámicas, transiciones suaves y formato limpio — perfecto para explicaciones, tutoriales, recorridos de productos y contenido de incorporación.

Iguala cualquier tono con voces, estilos y formatos de IA

Ya estés creando contenido educativo, mensajes corporativos o clips listos para redes sociales, HeyGen ofrece locuciones naturales de IA, una variedad de estilos visuales y plantillas flexibles para alinear tu video con tu tono, audiencia e identidad de marca.

Escalar la producción de contenido rápidamente

Produce vídeos a partir de guiones largos, lecciones de varios capítulos, actualizaciones recurrentes y flujos de trabajo de contenido de alto volumen en minutos. HeyGen automatiza la creación y el diseño de escenas para que puedas crear más vídeos — sin añadir tiempo de producción o recursos adicionales.

Locuciones de IA en múltiples idiomas

Elige entre voces naturales de IA con un ritmo claro, tono expresivo y soporte para idiomas y acentos globales.

Una mujer con un casco de seguridad amarillo sonríe mientras lo ajusta con una mano. A su alrededor hay elementos de interfaz, incluyendo un selector de idioma con varias banderas de países y una burbuja de mensaje de texto escrita en holandés que se atribuye a una usuaria llamada “Danielle”. El fondo es de un azul brillante con un marco cuadrado redondeado alrededor de la foto.

Escenas automatizadas con visuales dinámicos

HeyGen divide tu guion en escenas automáticamente y las empareja con diseños, gráficos y estructuras visuales que refuerzan tu mensaje.

Varias fotos superpuestas de la misma mujer con diferentes atuendos profesionales, mostradas en marcos triangulares redondeados.

Diseños personalizables y marca

Ajusta rápidamente colores, fondos, diseño de movimiento, proporciones de aspecto y elementos en pantalla para alinear tu video con tu marca.

Una estructura 3D blanca compuesta de esferas agrupadas con una franja de miniaturas debajo mostrando espacios para imágenes y un botón de añadir.

Herramientas de edición simples para revisiones rápidas

Modifica líneas, intercambia elementos visuales, ajusta el tiempo o cambia estilos sin tocar una línea de tiempo. Exporta vídeos de alta calidad en segundos.

Un hombre se sienta en un escritorio sonriendo, al lado de un panel de interfaz que muestra opciones de exportación SCORM.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de vídeo a partir de guiones de IA

HeyGen simplifica tu proceso desde la entrada de texto hasta la producción final del vídeo, así es como funciona.

Paso 1

Pega tu guion en la herramienta de IA para convertir texto en vídeo

Sube o pega tu texto. La IA analiza la estructura y prepara el diseño de tu vídeo al instante.

Paso 2

Elige tu voz y estilo visual

Selecciona un estilo de narración, idioma, tono y formato de vídeo que se ajuste a los objetivos de tu contenido.

Paso 3

Personaliza escenas, ritmo y marca

Ajusta los fondos, colores, ritmo y otros elementos visuales según sea necesario.

Paso 4

Generar, refinar y exportar

HeyGen produce tu contenido de video en minutos. Haz ediciones rápidas, luego descarga o comparte inmediatamente.

Un usuario generando un video de IA a través de un guion utilizando la herramienta de IA de guion a video de HeyGen.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es una herramienta de IA para convertir guiones en videos?

La inteligencia artificial de imagen a video convierte visuales estáticos en cortos videos generados por IA. Sube una imagen, introduce un guion y HeyGen animará las expresiones faciales y añadirá voz, perfecto para crear un video a partir de una sola foto.

¿Puedo usar mi propia voz para la narración en el proceso de generación de vídeo con IA?

Sí, este AI video generator es perfecto para crear vídeos cortos, explicativos y de presentación de productos para plataformas sociales. Está diseñado para vídeos rápidos y atractivos que cuenten tu historia con claridad.

¿HeyGen admite varios idiomas?

HeyGen es compatible con los formatos MP4 y WebM. La plataforma ajusta automáticamente la resolución y la calidad del vídeo para adaptarse a tus configuraciones de exportación.

¿Necesito habilidades de edición para usar el generador de video a partir de guion AI HeyGen?

Sí. Utilizando la inteligencia artificial de fotos a videos y el motor de mapeo facial de HeyGen, puedes convertir imágenes antiguas o estáticas en videos hablados de IA con movimiento generado por IA y voz sincronizada.

¿Puedo crear vídeos de formato largo a partir de guiones?

HeyGen ofrece un nivel de inteligencia artificial de imagen a video gratuito para que puedas explorar las características y generar tu primer video sin pagar. Aunque no es completamente ilimitado, es uno de los mejores puntos de partida gratuitos.

¿Puede HeyGen añadir subtítulos automáticamente?

Sí. HeyGen puede generar automáticamente subtítulos en varios idiomas basados en tu guion o narración. Puedes editar el texto, ajustar el estilo y exportar el video con subtítulos integrados o en archivos separados.

¿Puedo cambiar la relación de aspecto para diferentes plataformas?

Sí. Puedes cambiar entre los formatos 16:9, 9:16 y 1:1 en cualquier momento. HeyGen adapta automáticamente tu diseño, ritmo y elementos visuales para cada plataforma sin tener que reconstruir el video desde cero.

¿HeyGen admite plantillas de marca?

HeyGen te permite personalizar colores, fondos, tipografías y estilos de diseño, para que puedas mantener la consistencia de la marca en todos tus videos.

¿Puedo colaborar con mi equipo dentro de HeyGen?

Sí. Puedes compartir proyectos, dejar comentarios, revisar ediciones y gestionar permisos a nivel de equipo, facilitando que varias personas trabajen en la misma cadena de producción de vídeo.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar un video a partir de un guion?

La mayoría de los vídeos se generan en cuestión de minutos. Los guiones más cortos se renderizan casi al instante, mientras que los vídeos más largos y con varias escenas pueden tardar un poco más dependiendo de la longitud y complejidad.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

