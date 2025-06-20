Crea colocaciones de productos de IA naturales y realistas en videos usando HeyGen. Inserta productos en escenas donde parezcan intencionales y conscientes del contexto, sin necesidad de volver a grabar o editar manualmente los fotogramas, manteniendo la narración auténtica y segura para la marca.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Los creadores integran productos de patrocinadores de manera natural en los vídeos sin interrumpir la narración ni la experiencia del espectador.
Los equipos presentan productos en entornos realistas que coinciden con el mensaje de la campaña sin organizar nuevas sesiones de fotos.
Las marcas muestran productos en uso, en contextos o entornos de estilo de vida que ayudan a los espectadores a imaginar su posesión.
Los creadores ofrecen colocación de producto consistente a través de múltiples vídeos mientras mantienen el control creativo y la autenticidad.
Las empresas incluyen herramientas o productos en videos instructivos sin tener que volver a grabar cada actualización.
Reutiliza el mismo video base y ajusta la colocación del producto para diferentes mercados o regiones de forma digital, cambiando la visibilidad del producto según sea necesario.
Por qué HeyGen es el mejor creador de vídeos de colocación de productos de IA
HeyGen introduce la colocación de productos en la era de la generación de videos con IA, revolucionando los métodos tradicionales con herramientas de inteligencia artificial. En lugar de superposiciones forzadas o inserciones obvias, sitúa los productos de manera que se alineen con el contexto de la escena, la atención del espectador y el flujo narrativo, mejorando la integración del producto.
La colocación de productos con IA solo funciona cuando parece natural. HeyGen se centra en un posicionamiento creíble para que los productos se integren en las escenas sin romper la inmersión.
Omite las negociaciones, nuevas tomas y ediciones manuales. La IA maneja la colocación digitalmente, reduciendo el tiempo de producción de semanas a minutos.
Desde clips sociales cortos hasta videos de marca más largos, las colocaciones se adaptan automáticamente al formato, encuadre y ritmo.
Inserción de producto con reconocimiento de contexto
HeyGen analiza el entorno de la escena, el ángulo de la cámara y el flujo visual antes de colocar un producto, asegurando la mejor integración. Esto garantiza que el producto aparezca donde lógicamente pertenece en lugar de flotar de manera antinatural. El resultado se siente integrado, no promocional.
Alineación visual segura para la marca
Los productos se colocan con una escala, iluminación y posicionamiento controlados para coincidir con la escena circundante, similar a las fotos profesionales de productos. Esto protege la percepción de la marca al evitar visuales exagerados o distractores. Cada colocación respalda la credibilidad y la confianza del espectador, lo cual es crucial para el éxito de las imágenes de productos.
Colocación guiada por guion y escena
El emplazamiento de productos puede ser guiado por el guion o la intención de la escena, asegurando una integración sin fisuras de las imágenes del producto. Ya sea que un producto esté destinado a ser destacado, visible de manera pasiva o referenciado de forma sutil, la IA ajusta la prominencia en consecuencia, mejorando la fotografía del producto. Esto mantiene el mensaje alineado con los objetivos de la campaña.
Reutilización flexible en distintas campañas
Una vez que se coloca un producto, las escenas se pueden reutilizar en varios vídeos o variaciones. Esto permite a los equipos escalar campañas sin repetir el trabajo de colocación o la configuración de producción, gracias a las herramientas de IA.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de vídeos de colocación de productos con IA
Crea vídeos de colocación de productos con inteligencia artificial mediante un flujo de trabajo optimizado para rapidez y control.
Comienza con un video existente o genera uno utilizando las herramientas de vídeo AI de HeyGen.
Especifique el producto, el objetivo de colocación y el nivel de visibilidad que desea en la escena.
HeyGen inserta el producto utilizando el contexto de la escena, la iluminación y la perspectiva para lograr realismo.
Previsualiza la colocación, realiza ajustes si es necesario y exporta el vídeo final.
La colocación de productos con inteligencia artificial inserta digitalmente productos en videos de una manera realista y consciente del contexto, sin necesidad de accesorios físicos o de volver a grabar utilizando el AI video generator.
Las colocaciones están diseñadas para coincidir con la iluminación, escala y perspectiva de la escena, de modo que parezcan parte natural del entorno, similar a una fotografía de producto efectiva.
Sí. Puedes determinar si el producto es sutil, secundario o claramente destacado dentro de la escena utilizando herramientas de IA.
La colocación de productos con IA funciona en diversos formatos, incluyendo clips sociales, anuncios, videos explicativos y contenido de marca más extenso.
Sí. Los productos o la posición pueden cambiarse digitalmente sin tener que recrear el video.
Sí. Muchos equipos utilizan la colocación de productos de IA para patrocinios donde la autenticidad y la confianza del espectador son importantes, aprovechando las fotos de productos de IA.
No. El proceso es guiado y no requiere composición manual ni herramientas de edición avanzadas.
Las marcas, creadores, agencias y especialistas en marketing que buscan una visibilidad de producto escalable y realista sin la complejidad de la producción tradicional son los que más se benefician.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con la ayuda de la IA.