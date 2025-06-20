HeyGen logo

Creador de vídeos de colocación de productos de IA para vídeos de marca integrados

Crea colocaciones de productos de IA naturales y realistas en videos usando HeyGen. Inserta productos en escenas donde parezcan intencionales y conscientes del contexto, sin necesidad de volver a grabar o editar manualmente los fotogramas, manteniendo la narración auténtica y segura para la marca.

Contenido de marca y patrocinios

Contenido de marca y patrocinios

Los creadores integran productos de patrocinadores de manera natural en los vídeos sin interrumpir la narración ni la experiencia del espectador.

Vídeos de marketing y publicidad

Vídeos de marketing y publicidad

Los equipos presentan productos en entornos realistas que coinciden con el mensaje de la campaña sin organizar nuevas sesiones de fotos.

Narrativa de producto de comercio electrónico

Narrativa de producto de comercio electrónico

Las marcas muestran productos en uso, en contextos o entornos de estilo de vida que ayudan a los espectadores a imaginar su posesión.

Colaboraciones con influencers y creadores

Colaboraciones con influencers y creadores

Los creadores ofrecen colocación de producto consistente a través de múltiples vídeos mientras mantienen el control creativo y la autenticidad.

Formación y demostraciones internas

Formación y demostraciones internas

Las empresas incluyen herramientas o productos en videos instructivos sin tener que volver a grabar cada actualización.

Localización y campañas globales

Localización y campañas globales

Reutiliza el mismo video base y ajusta la colocación del producto para diferentes mercados o regiones de forma digital, cambiando la visibilidad del producto según sea necesario.

Por qué HeyGen es el mejor creador de vídeos de colocación de productos de IA

HeyGen introduce la colocación de productos en la era de la generación de videos con IA, revolucionando los métodos tradicionales con herramientas de inteligencia artificial. En lugar de superposiciones forzadas o inserciones obvias, sitúa los productos de manera que se alineen con el contexto de la escena, la atención del espectador y el flujo narrativo, mejorando la integración del producto.

Diseñado para el realismo y la confianza

La colocación de productos con IA solo funciona cuando parece natural. HeyGen se centra en un posicionamiento creíble para que los productos se integren en las escenas sin romper la inmersión.

Más rápido que los flujos de trabajo de colocación tradicionales

Omite las negociaciones, nuevas tomas y ediciones manuales. La IA maneja la colocación digitalmente, reduciendo el tiempo de producción de semanas a minutos.

Diseñado para formatos de contenido modernos

Desde clips sociales cortos hasta videos de marca más largos, las colocaciones se adaptan automáticamente al formato, encuadre y ritmo.

Inserción de producto con reconocimiento de contexto

HeyGen analiza el entorno de la escena, el ángulo de la cámara y el flujo visual antes de colocar un producto, asegurando la mejor integración. Esto garantiza que el producto aparezca donde lógicamente pertenece en lugar de flotar de manera antinatural. El resultado se siente integrado, no promocional.

imagen a video

Alineación visual segura para la marca

Los productos se colocan con una escala, iluminación y posicionamiento controlados para coincidir con la escena circundante, similar a las fotos profesionales de productos. Esto protege la percepción de la marca al evitar visuales exagerados o distractores. Cada colocación respalda la credibilidad y la confianza del espectador, lo cual es crucial para el éxito de las imágenes de productos.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Colocación guiada por guion y escena

El emplazamiento de productos puede ser guiado por el guion o la intención de la escena, asegurando una integración sin fisuras de las imágenes del producto. Ya sea que un producto esté destinado a ser destacado, visible de manera pasiva o referenciado de forma sutil, la IA ajusta la prominencia en consecuencia, mejorando la fotografía del producto. Esto mantiene el mensaje alineado con los objetivos de la campaña.

Clonación de voz

Reutilización flexible en distintas campañas

Una vez que se coloca un producto, las escenas se pueden reutilizar en varios vídeos o variaciones. Esto permite a los equipos escalar campañas sin repetir el trabajo de colocación o la configuración de producción, gracias a las herramientas de IA.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de vídeos de colocación de productos con IA

Crea vídeos de colocación de productos con inteligencia artificial mediante un flujo de trabajo optimizado para rapidez y control.

Paso 1

Sube o genera un vídeo

Comienza con un video existente o genera uno utilizando las herramientas de vídeo AI de HeyGen.

Paso 2

Defina el producto y la intención

Especifique el producto, el objetivo de colocación y el nivel de visibilidad que desea en la escena.

Paso 3

Aplicar colocación de IA

HeyGen inserta el producto utilizando el contexto de la escena, la iluminación y la perspectiva para lograr realismo.

Paso 4

Revisar y exportar

Previsualiza la colocación, realiza ajustes si es necesario y exporta el vídeo final.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es la colocación de productos de IA?

La colocación de productos con inteligencia artificial inserta digitalmente productos en videos de una manera realista y consciente del contexto, sin necesidad de accesorios físicos o de volver a grabar utilizando el AI video generator.

¿Qué tan realistas son las ubicaciones?

Las colocaciones están diseñadas para coincidir con la iluminación, escala y perspectiva de la escena, de modo que parezcan parte natural del entorno, similar a una fotografía de producto efectiva.

¿Puedo controlar cuán visible es el producto?

Sí. Puedes determinar si el producto es sutil, secundario o claramente destacado dentro de la escena utilizando herramientas de IA.

¿Funciona esto para vídeos cortos y largos?

La colocación de productos con IA funciona en diversos formatos, incluyendo clips sociales, anuncios, videos explicativos y contenido de marca más extenso.

¿Se pueden actualizar las colocaciones más tarde?

Sí. Los productos o la posición pueden cambiarse digitalmente sin tener que recrear el video.

¿Es esto adecuado para contenido patrocinado?

Sí. Muchos equipos utilizan la colocación de productos de IA para patrocinios donde la autenticidad y la confianza del espectador son importantes, aprovechando las fotos de productos de IA.

¿Necesito habilidades de edición de video?

No. El proceso es guiado y no requiere composición manual ni herramientas de edición avanzadas.

¿Quién debería usar la colocación de productos de IA?

Las marcas, creadores, agencias y especialistas en marketing que buscan una visibilidad de producto escalable y realista sin la complejidad de la producción tradicional son los que más se benefician.

