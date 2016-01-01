HeyGen logo

Generador de Clips AI para Videos Cortos Virales y Anuncios

Convierte ideas, guiones, enlaces o pistas en reels sociales pulidos con el generador de reels AI de HeyGen. Produce ediciones reactivas al audio, subtítulos, preajustes de plataforma y variantes localizadas automáticamente, sin cámaras, sin editores, solo listos para publicar video en formato corto.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Clips sociales basados en tendencias

Clips sociales basados en tendencias

Captura tendencias rápidamente. Pega un mensaje o sube un clip y genera reels verticales que coincidan con los formatos de tendencia, maximizando el alcance y la participación con un tiempo de respuesta mínimo.

Bobinas de producto y comercio

Bobinas de producto y comercio

Convierte páginas de productos o enlaces de catálogos en videos cortos comprables. HeyGen extrae imágenes de productos, crea escenas destacadas y genera múltiples variantes de anuncios para pruebas.

Promociones musicales y lanzamientos de letras

Promociones musicales y lanzamientos de letras

Crea bobinas líricas reactivas al audio subiendo pistas y líneas con nuestra herramienta de IA. El motor sincroniza subtítulos y visuales con la fraseo y el ritmo para que las caídas líricas se sientan cinematográficas y compartibles.

Micro-contenidos educativos

Micro-contenidos educativos

Convierte guiones de lecciones, consejos y tutoriales en reels cortos con subtítulos para un compromiso más rápido de los aprendices. Localiza el contenido a través del traductor de vídeos para cursos globales y programas de formación y desarrollo.

Creador reutilizando y generando lotes de resultados

Creador reutilizando y generando lotes de resultados

Transforma vídeos largos, transmisiones en vivo o podcasts en docenas de reels cortos automáticamente utilizando nuestro generador de reels AI gratuito. La generación por lotes y los flujos de trabajo de API permiten a los creadores publicar contenido de manera consistente y rápida con la ayuda de nuestro creador de reels AI gratuito.

Puntos destacados del evento y bucles de rendimiento

Puntos destacados del evento y bucles de rendimiento

Genera visuales de conciertos, bucles para DJ o promociones de festivales que coincidan con la energía en vivo. Exporta bucles listos para la actuación en alta calidad para pantallas LED y configuraciones de VJ.

Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Reels AI

HeyGen combina generación de video avanzada con IA, análisis de audio y flujos de trabajo basados en plantillas para producir reels que captan la atención en minutos. Los creadores y equipos obtienen calidad consistente, iteración rápida y localización integrada para que cada campaña tenga éxito a nivel mundial.

Creación rápida de bobinas

Genera reels pulidos en minutos a partir de una sola indicación, guion o enlace utilizando el generador de reels AI gratuito. HeyGen automatiza la selección de escenas, el ritmo y los subtítulos para que los creadores pasen de la idea al contenido listo para publicar mucho más rápido.

Diseñado para el control creativo

Elige estilos visuales, ajusta el movimiento y el color, cambia las imágenes, o perfecciona los subtítulos y el tiempo. HeyGen te ofrece un control de alto nivel sin necesidad de software de edición complejo o líneas de tiempo.

Escalar a través de plataformas e idiomas

Exporta versiones optimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o publicidad en redes sociales utilizando nuestro creador de reels. Traduce guiones con el traductor de vídeos y mantiene una sincronización labial y de subtítulos precisa para un alcance global utilizando nuestra herramienta de IA.

Guión impulsado por IA para la producción de bobinas

HeyGen analiza tu guion, mensaje o página vinculada y genera un guion gráfico editable de escenas que coinciden con el tono y la intención, permitiéndote personalizar tu contenido. El generador de vídeo AI elige metraje, movimiento de cámara y tiempos para crear una bobina coherente que sigue tu narrativa mientras preserva tus palabras originales.

guión para vídeo

Visuales reactivos al audio y edición basada en el ritmo

Sube una pista y HeyGen analiza el tempo, el ritmo y la energía para impulsar ediciones, transiciones y efectos visuales. Crea reels que vibren con tu música, resalten los bajones y coincidan con la fraseo para contenido corto más atractivo.

Visuales reactivos al audio

Subtítulos inteligentes, locuciones y localización

Genera automáticamente subtítulos y locuciones para tu bobina. El sistema soporta la clonación de voz y narración multilingüe, y el traductor de vídeo recrea la entrega en otros idiomas para que las bobinas localizadas parezcan naturales y oportunas.

Clonación de voz

Herramientas rápidas de personalización y remezcla

Intercambia el metraje seleccionado por la IA por tus propias grabaciones, cambia de estilos o realiza ajustes finos con comandos sencillos. Integra imagen a video o cambia rostros para crear bobinas centradas en personajes y utiliza sincronización labial para una alineación de rendimiento más precisa.

fotos de gráficos en movimiento a video

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo usar el generador de reels con IA

Crea reels desde la idea hasta el archivo listo para publicar en cuatro pasos claros.

Paso 1

Pega un mensaje, enlace o sube un audio

Introduce tu concepto, añade la URL de un producto, pega un guion o sube una pista para crear reels sin esfuerzo. HeyGen analiza el contenido, los metadatos y el audio para preparar un guion gráfico para tu reel, actuando como un potente editor de vídeo.

Paso 2

Elige un estilo y formato de plataforma

Elige preajustes visuales o un aspecto personalizado, luego selecciona las proporciones de aspecto vertical, cuadrado u horizontal optimizadas para TikTok, Instagram o Shorts. HeyGen prepara cortes específicos para cada plataforma automáticamente.

Paso 3

Refinar visuales y temporización

Edita escenas, cambia el metraje, ajusta el ritmo y configura los estilos de subtítulos. Utiliza comandos sencillos o los controles de ajuste fino para cambiar el movimiento, color o énfasis sin líneas de tiempo complejas.

Paso 4

Generar y publicar

Renderiza el carrete final en MP4 y exporta versiones optimizadas para cada plataforma. Utiliza el modo por lotes o la API para producir múltiples variantes y copias localizadas con el traductor de vídeo.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de bobinas de IA y cómo ayuda a los creadores?

Un generador de reels con IA utiliza la generación de video por inteligencia artificial para convertir ideas, guiones, enlaces o audio en videos cortos. HeyGen automatiza la edición, subtítulos y preajustes de plataforma para que los creadores produzcan más reels rápidamente, prueben variaciones y mantengan una identidad visual consistente sin necesidad de contratar editores.

¿Cómo hago que mis reels reaccionen al audio con HeyGen?

Sube tu pista o enlaza tu audio y HeyGen analiza el tempo, el ritmo y las secciones para dirigir cortes, transiciones e intensidad visual. Puedes resaltar los drops, sincronizar subtítulos con las frases o asignar pistas a efectos para visuales avanzados reactivos al audio en tus reels con la inteligencia artificial.

¿Puedo convertir una URL de producto o una entrada de blog en un reel?

Sí. Pega una URL y HeyGen, el creador de reels AI gratuito, extrae imágenes, texto y secciones clave para generar un guion gráfico de formato corto. El generador de reels AI secuencia escenas, añade subtítulos y produce un video listo para redes sociales que puedes perfeccionar y exportar.

¿HeyGen admite subtítulos y características de accesibilidad?

Por supuesto, nuestro editor de vídeo está diseñado para optimizar tu proceso creativo. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos y estilos de subtítulos diseñados para visualización en móviles. Puedes editar el tiempo, el estilo y el idioma, y el sistema exportará archivos de subtítulos o subtítulos incrustados según sea necesario.

¿Puedo localizar reels para otros países?

Sí. Utiliza el traductor de vídeo incorporado para traducir guiones y subtítulos, generar locuciones localizadas y mantener la sincronización de tiempo y labios. Esto te permite lanzar rápidamente bobinas culturalmente adaptadas con el mismo brief creativo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para el estilo visual?

Elige entre plantillas cinematográficas, de contenido generado por usuarios, de exhibición de productos, de animación o de marca. Ajusta el color, el movimiento, las superposiciones, la tipografía y las transiciones. Cambia los activos de IA por tus propias grabaciones mediante herramientas de conversión de imagen a vídeo o subidas.

¿Es adecuado el generador de IA para las redes sociales de pago?

Sí. HeyGen genera formatos específicos para plataformas y MP4s de alta calidad optimizados para campañas de pago. El modo por lotes facilita la creación de múltiples variantes de anuncios para pruebas A/B y optimización del rendimiento.

¿Qué tan rápida es la generación y renderización?

La mayoría de los reels se generan en minutos, dependiendo de la longitud y complejidad. El procesamiento por lotes y la automatización API soportan cargas de trabajo más grandes y una rápida entrega para equipos que crean muchas variantes.

¿Puedo usar mi propia voz o avatar de creador en los reels?

Sí. Sube o clona una voz para la narración y utiliza avatares personalizados o creadores para presentar tus reels. Combina el intercambio de caras o activos de avatar para talentos recurrentes en una campaña utilizando nuestras plantillas personalizables.

¿Quién es el propietario de los vídeos que genero?

Conservas la propiedad completa de los vídeos que exportas. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido, asegurando que mantienes la propiedad de tus creaciones realizadas con nuestra herramienta de IA. Asegúrate de tener los derechos necesarios para cualquier medio de terceros incluido en el montaje.

¿Hay herramientas de desarrollador para la automatización?

Sí. HeyGen ofrece APIs REST, notificaciones webhook y características de procesamiento por lotes para automatizar flujos de trabajo de enlace a carrete, generación de catálogos y publicación programada.

¿Cómo protege HeyGen mi contenido y datos?

HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial que incluyen cifrado, controles de acceso y opciones de cumplimiento para equipos. Tus activos creativos y vídeos generados permanecen privados y seguros.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

