Convierte cualquier enlace web en un video terminado utilizando la herramienta de HeyGen para convertir URL en video. Pega una URL en un video, elige el estilo y la duración, y genera videos pulidos, subtitulados y listos para plataformas sin cámaras ni ediciones complejas. Utiliza enlaces, imágenes o guiones para producir clips compartibles rápidamente.
Convierte los procedimientos operativos estándar, documentos de RR.HH. y directrices internas en vídeos formativos claros y paso a paso con una entrega coherente en todos los equipos.
Convierte guiones de mensajería o desgloses de características en vídeos promocionales claros que resalten los beneficios, preguntas frecuentes y detalles clave del producto.
Transforma materiales densos o explicaciones extensas en lecciones fáciles de seguir utilizando la herramienta de guion de IA para vídeo en el aprendizaje digital y la creación de cursos.
Crea clips que capten la atención a partir de anuncios, guiones de liderazgo de opinión, indicaciones para contar historias y actualizaciones semanales utilizando la herramienta gratuita de guion a vídeo.
Por qué HeyGen es el mejor guion para video IA
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que filmar, hacer nuevas tomas o complicados cronogramas de edición.
Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin necesidad de experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera, perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen simplifica todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Extracción y secuenciación automatizada de contenido
HeyGen analiza el texto de la página, imágenes y contenido meta para crear un guion coherente. El motor de url a video identifica titulares, imágenes de productos y secciones clave, luego los secuencia en escenas con desplazamiento suave, transiciones y tiempos. Esto elimina la captura manual y proporciona una base limpia para personalizar, ya sea que necesites un clip corto al estilo UGC o un archivo de video de demostración más largo.
Exportaciones en múltiples formatos y preajustes de plataforma
Exporta MP4 optimizados para YouTube, cortes verticales para Reels y TikTok, o activos en bucle para Canvas e historias sociales. Elige la resolución, la relación de aspecto y la tasa de bits o selecciona entre preajustes optimizados para plataformas publicitarias y publicaciones orgánicas. HeyGen garantiza una renderización de calidad que se adapta a cada flujo de trabajo de distribución.
Voz en off personalizable, subtítulos y traducción
Genera automáticamente locuciones a partir de texto extraído o sube tu guion. Añade subtítulos precisos y utiliza el traductor de vídeo para crear versiones localizadas en diferentes idiomas. La clonación de voz y las narraciones naturales mantienen un tono coherente mientras que la sincronización labial y el tiempo de los subtítulos permanecen precisos para cualquier mercado.
API para desarrolladores y automatización por lotes
Integra HeyGen en tu flujo de trabajo mediante APIs REST para el procesamiento masivo de contenido de vídeo. Automatiza la generación de enlaces a vídeo a partir de fuentes de productos, entradas de CMS o hojas de cálculo de marketing. Las notificaciones de webhook, integraciones de almacenamiento y configuración personalizada te permiten escalar la producción y activar vídeos conforme se actualiza el contenido.
Cómo utilizar el generador de video a partir de URL
Convierte enlaces a vídeos terminados en cuatro pasos claros diseñados para rapidez y control.
Introduce el enlace web que quieres convertir. Elige una plantilla, relación de aspecto y tono visual que coincida con tu marca o campaña para tu contenido de vídeo. HeyGen prepara un guion gráfico inicial automáticamente.
HeyGen extrae titulares y copias; edita o pega un guion personalizado para controlar la voz en off, subtítulos y énfasis de escena en tu contenido de video. Utiliza ediciones de texto a video para cambios rápidos de mensajes.
Ajusta la imaginería, transiciones, música de fondo y opciones de voz en off. Activa subtítulos, ajusta el ritmo o cambia imágenes utilizando mejoras de imagen a video para visuales más ricos.
Genera el vídeo final. HeyGen se encarga del renderizado, sincronización labial, codificación y creación de archivos de vídeo para tus proyectos. Descarga archivos optimizados o utiliza la API para entregar lotes y versiones localizadas automáticamente.
Una URL a un generador de vídeo convierte un enlace de página web en un vídeo estructurado extrayendo contenido, imágenes y metadatos, y luego secuenciándolos en escenas con voz en off, subtítulos y animaciones. El sistema de HeyGen analiza la página, genera un guion gráfico y produce un vídeo pulido sin necesidad de grabación manual de pantalla o edición.
Puede convertir páginas de acceso público como páginas de productos, entradas de blog, documentación y páginas de aterrizaje. El contenido protegido por contraseña o dinámicamente restringido que requiere autenticación no se puede convertir a menos que proporcione instantáneas accesibles o acceso a la API. Las aplicaciones dinámicas grandes pueden requerir configuraciones de captura personalizadas.
Altamente personalizable. Cambia el ritmo, las plantillas, la música de fondo, el estilo de locución, los subtítulos, los visuales y los elementos de vídeo en línea. Utiliza ediciones de texto a vídeo para alterar el mensaje, aplica imagen a vídeo para obtener visuales más ricos, o ajusta el tiempo y las transiciones para un resultado más cinematográfico.
Sí. Utiliza el video translator para crear versiones localizadas con subtítulos y doblajes traducidos. HeyGen preserva la sincronización y el ritmo mientras recrea una narración natural en los idiomas objetivos para mantener la consistencia en los diferentes mercados.
Las opciones de exportación incluyen MP4 optimizado para web y redes sociales, cortes verticales para Reels/TikTok, activos en bucle para Canvas y archivos de alta tasa de bits para emisión. Elija preajustes de plataforma para asegurar la relación de aspecto, resolución y tamaño de archivo correctos para cada destino.
Sí. HeyGen ofrece puntos finales REST para crear, monitorear y recuperar grabaciones de tus archivos de video. El procesamiento por lotes, las notificaciones webhook y las integraciones de almacenamiento permiten flujos de trabajo automatizados para grandes catálogos y actualizaciones frecuentes.
Los mercadólogos, equipos de producto, gerentes de comercio electrónico, educadores, editores y creadores se benefician. Cualquiera que necesite una producción de video rápida y escalable a partir de contenido web existente encontrará un ahorro significativo de tiempo y costos en comparación con la producción tradicional.
Conservas todos los derechos sobre los vídeos que exportas. HeyGen no reclama la propiedad. Asegúrate de tener derechos legales sobre cualquier contenido de terceros o con derechos de autor incluido en las páginas convertidas; sigues siendo responsable de esos activos.
Sí. HeyGen produce creativos listos para la plataforma optimizados para publicidad social y programática. Utiliza la generación por lotes para crear múltiples variaciones de anuncios para pruebas A/B y campañas de rendimiento.
Las subidas y los vídeos generados están encriptados durante la transmisión y cuando están almacenados. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel industrial y ofrece almacenamiento configurable y controles de acceso. Para contenido sensible, utilice integraciones de almacenamiento privado y restricciones de acceso para asegurar sus archivos de vídeo.
