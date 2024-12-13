Intercambio de Caras en Video

Avatar de IA

Crea vídeos de intercambio de caras hiperrealistas en solo minutos con la herramienta potenciada por IA de HeyGen. No se necesitan habilidades de edición — perfecto para creadores de contenido, mercadólogos y equipos de entretenimiento.

Intercambio de caras IA

¿Quieres transformar tus vídeos con tecnología de intercambio de rostros sin fisuras?

La herramienta de video de intercambio de caras impulsada por IA de HeyGen te permite reemplazar rostros en videos con una precisión y realismo inigualables. Ya sea para la creación de contenido, entretenimiento o marketing, HeyGen hace que sea sencillo intercambiar rostros manteniendo las expresiones naturales, la iluminación y los detalles.

Con nuestro creador de deepfakes, puedes generar intercambios de vídeo al estilo deepfake impresionantes con solo unos clics, sin necesidad de edición compleja. Simplemente sube un vídeo, selecciona la cara que quieres intercambiar y deja que la IA se encargue del resto. Aprende más sobre las amenazas de los deepfakes en diversos ámbitos.

Intercambio de Caras con IA

Mejores prácticas para crear vídeos de intercambio de caras

Saca el máximo partido al intercambio de caras impulsado por IA siguiendo estos consejos:

  • Elige material de origen de alta calidad: Los vídeos claros y bien iluminados producen los mejores resultados en el intercambio de caras.
  • Asegurar la alineación facial: Utilice imágenes que coincidan con los ángulos y expresiones del vídeo objetivo.
  • Aprovecha los avatares IA de HeyGen – Intercambia rostros en más de 300 avatares IA para contenido de video único.
  • Mejora con la clonación de voz – Combina los intercambios de cara con la clonación de voz por IA para una experiencia totalmente inmersiva.
  • Personaliza con Atuendos Generativos – Haz que los intercambios de rostros sean aún más atractivos ajustando los atuendos con moda generada por IA.
  • Refinar para el Realismo: Ajustar la iluminación y el tono de piel para una integración perfecta.
Intercambio de Caras con IA

Potencia la creatividad con intercambios de cara impulsados por IA

La tecnología de intercambio de rostros impulsada por IA abre nuevas posibilidades para el entretenimiento, la personalización y la marca. Desde divertidos clips en redes sociales hasta marketing de videos deepfake de calidad profesional, esta tecnología mejora la participación y aporta nuevas técnicas de narración a tu contenido.

Con HeyGen, tienes más que una simple aplicación de deepfake gratuita; es un completo conjunto de creación de vídeos con IA. Con más de 400 plantillas de vídeo personalizables, avatares IA y clonación de voz, HeyGen garantiza que tus vídeos con cambio de rostro parezcan naturales y profesionales.

¿Cómo funciona?

Crea vídeos de intercambio de caras hiperrealistas en 4 Pasos Fáciles

Conviértete en el rostro de tu propio mundo digital. Tu avatar generado por IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos mientras mejora la participación junto con la comprensión de las consideraciones éticas para el intercambio de caras con IA.

Paso 1

Crea tu avatar de video

Comience generando un avatar de inteligencia artificial personalizado utilizando nuestro generador de imágenes deepfake. Se convertirá en el rostro de su deepfake, diseñado para una interacción perfecta.

Paso 2

Haz clic en “Editar aspecto” para acceder a FaceSwap

En el Editor de Avatar, selecciona Intercambio de Cara para reemplazar la apariencia de tu avatar con cualquier rostro que elijas. Es tan sencillo como hacer unos pocos clics.

Paso 3

Guarda tu nuevo avatar

Una vez que tu avatar de vídeo con intercambio de cara deepfake esté listo, guárdalo en tu biblioteca para futuras colaboraciones de deepfake o proyectos personales.

Paso 4

Crea y comparte tu vídeo deepfake

Aprovecha tu avatar actualizado para generar vídeos deepfake que parecen y suenan como si fueran reales. Compartibles con un solo clic.

Descubre más herramientas de IA

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en vídeos atractivos con narraciones y animaciones.

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre avatares IA

¿Qué es un vídeo deepfake?

Un vídeo deepfake utiliza inteligencia artificial para intercambiar rostros o alterar la apariencia de una persona en un vídeo, creando contenido que parece realista pero es falso, a menudo con fines de entretenimiento o maliciosos.

¿Cómo creo un vídeo de intercambio de caras con HeyGen?

Puedes crear un vídeo de intercambio de caras subiendo tu vídeo en HeyGen y seleccionando la cara que quieres intercambiar, con la IA asegurando expresiones naturales y una iluminación adecuada.

¿Por qué elegir la herramienta de intercambio de caras de HeyGen?

La herramienta de intercambio de caras de HeyGen ofrece una precisión y realismo inigualables, facilitando la creación de intercambios de caras al estilo deepfake sin necesidad de edición compleja.

¿Son éticas las tecnologías de deepfake?

Los deepfakes generan preocupaciones éticas debido a su posible mal uso, como la difusión de información falsa o la violación de la privacidad, pero herramientas como HeyGen etiquetan el contenido generado por IA, promoviendo la transparencia. Descubre más al registrarte de forma gratuita.

