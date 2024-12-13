Intercambio de Caras en Video

¿Quieres transformar tus vídeos con tecnología de intercambio de rostros sin fisuras?

La herramienta de video de intercambio de caras impulsada por IA de HeyGen te permite reemplazar rostros en videos con una precisión y realismo inigualables. Ya sea para la creación de contenido, entretenimiento o marketing, HeyGen hace que sea sencillo intercambiar rostros manteniendo las expresiones naturales, la iluminación y los detalles.

Con nuestro creador de deepfakes, puedes generar intercambios de vídeo al estilo deepfake impresionantes con solo unos clics, sin necesidad de edición compleja. Simplemente sube un vídeo, selecciona la cara que quieres intercambiar y deja que la IA se encargue del resto. Aprende más sobre las amenazas de los deepfakes en diversos ámbitos.