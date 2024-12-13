Impulsando la participación con videos mejorados con fotografías

Incorporar fotos en tus vídeos puede aumentar significativamente el compromiso de los espectadores al hacer el contenido más dinámico y cercano. Los espectadores que ven una combinación de visuales tienen más probabilidades de conectar emocionalmente con el material, lo que lleva a tasas de interacción más altas y una mejor retención de la audiencia.

Con la herramienta de Añadir Foto a Video de HeyGen, no solo estás agregando visuales sino creando experiencias inmersivas que resuenan con audiencias en todas partes. ¡Empieza a crear hoy y observa cómo tus historias cobran vida a través de imágenes impresionantes!