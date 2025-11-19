Convierte vídeos largos en clips cortos y compartibles utilizando el generador de clips de vídeo con IA de HeyGen. Sube una grabación completa y genera múltiples clips de alto impacto optimizados para redes sociales, sin necesidad de revisar líneas de tiempo o editar manualmente el material.
Las conversaciones largas son difíciles de reutilizar manualmente. El generador de clips de vídeo con IA extrae momentos destacados que funcionan como clips independientes para su descubrimiento.
Los instructores convierten las lecciones grabadas en clips concisos que explican un concepto a la vez, ayudando a los estudiantes a repasar los puntos clave rápidamente.
Los equipos extraen clips cortos que muestran características o flujos de trabajo específicos, facilitando la compartición del valor del producto a través de los canales.
En lugar de compartir grabaciones completas, genera clips destacados que capturen las perspectivas más relevantes de charlas o paneles utilizando el AI video generator.
Los creadores utilizan el generador de clips de vídeo de IA para mantener la frecuencia de publicaciones convirtiendo cada vídeo largo en múltiples posts.
Las empresas recortan reuniones internas o sesiones de formación en videos cortos que son más fáciles de ver y recordar.
Por qué HeyGen es el mejor generador de clips de vídeo AI
HeyGen está diseñado para la reutilización a gran escala. Ayuda a los equipos a extraer los momentos más atractivos de videos largos y convertirlos en clips fáciles de publicar, actualizar y diseñados para obtener buenos resultados.
El generador de clips de vídeo con IA analiza el habla, el ritmo y las señales visuales para destacar momentos que resultan completos y atractivos por sí mismos.
Los clips se generan teniendo en cuenta el comportamiento de visualización social, incluyendo el encuadre, el ritmo y la preparación de subtítulos para formatos verticales y cuadrados.
En lugar de recortar manualmente, los equipos generan varios clips a la vez y dedican tiempo a perfeccionar el mensaje en lugar de cortar material.
Detección automática de resaltado
Sube un vídeo largo y deja que el sistema identifique los límites naturales de los clips basándose en el diálogo, el énfasis y los cambios de tema. Cada clip está estructurado para sentirse intencionado, no cortado abruptamente, gracias a las avanzadas capacidades del generador de clips de IA.
Generación de múltiples clips a partir de un solo vídeo
Crea varios clips cortos a partir de un único vídeo fuente de una sola vez. El generador de clips de vídeo con IA convierte una grabación en un flujo constante de contenido reutilizable.
Diseños de clips con subtítulos listos
Cada clip se genera con un espaciado claro para subtítulos y texto en pantalla. Esto apoya la visualización sin sonido y mejora la claridad en las plataformas sociales.
Estructura optimizada de la plataforma
Los clips se formatean automáticamente para visualización en TikTok, cuadrada o apaisada. Los sujetos permanecen centrados y legibles sin necesidad de reencuadrar manualmente, gracias a la tecnología impulsada por IA.
Cómo utilizar el generador de clips de vídeo con IA
Crea clips de vídeo cortos en cuatro pasos utilizando un flujo de trabajo diseñado para la velocidad y la escalabilidad.
Añade tu grabación completa. HeyGen analiza el audio y los visuales para comprender la estructura y el énfasis.
El generador de clips de vídeo con IA identifica múltiples candidatos de clips y los prepara como segmentos independientes.
Edita el texto del clip, subtítulos o encuadre si es necesario. Ajusta la duración o énfasis sin tener que volver a cortar el metraje.
Descarga clips en los formatos que necesites y publícalos en plataformas sociales como TikTok, sitios web o herramientas internas.
Un generador de clips de vídeo con IA convierte vídeos largos en cortos automáticamente. Detecta los momentos destacados y los prepara como vídeos listos para compartir.
Los vídeos con un habla o estructura clara funcionan especialmente bien, incluyendo podcasts, entrevistas, seminarios web, lecciones y demostraciones de productos.
Los clips suelen durar desde quince segundos hasta un minuto, pero la duración puede ajustarse según los objetivos de publicación.
No. El flujo de trabajo está diseñado para no editores. Revisas y perfeccionas clips sin utilizar líneas de tiempo ni herramientas avanzadas, lo que lo hace más fácil que nunca con nuestra herramienta de IA.
Sí. Los clips se generan con diseños aptos para subtítulos y pueden incluir subtítulos generados automáticamente para mayor claridad.
Sí. Un video largo puede generar múltiples clips en una sola creación, apoyando la producción constante de contenido.
Puedes exportar clips verticales, cuadrados y apaisados adecuados para plataformas sociales, sitios web y compartición interna utilizando el generador de clips AI.
El generador de clips de vídeo con IA ayuda a los equipos a obtener más valor de cada grabación al convertir un vídeo en muchos recursos listos para distribuir.
