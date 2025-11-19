HeyGen logo

Generador de Clips de Video con IA: Crea Videos con IA en Minutos

Convierte vídeos largos en clips cortos y compartibles utilizando el generador de clips de vídeo con IA de HeyGen. Sube una grabación completa y genera múltiples clips de alto impacto optimizados para redes sociales, sin necesidad de revisar líneas de tiempo o editar manualmente el material.

Clips de podcast y entrevistas

Clips de podcast y entrevistas

Las conversaciones largas son difíciles de reutilizar manualmente. El generador de clips de vídeo con IA extrae momentos destacados que funcionan como clips independientes para su descubrimiento.

Destacados de vídeos educativos

Destacados de vídeos educativos

Los instructores convierten las lecciones grabadas en clips concisos que explican un concepto a la vez, ayudando a los estudiantes a repasar los puntos clave rápidamente.

Fragmentos de demostración de producto

Fragmentos de demostración de producto

Los equipos extraen clips cortos que muestran características o flujos de trabajo específicos, facilitando la compartición del valor del producto a través de los canales.

Resúmenes de seminarios web y eventos

Resúmenes de seminarios web y eventos

En lugar de compartir grabaciones completas, genera clips destacados que capturen las perspectivas más relevantes de charlas o paneles utilizando el AI video generator.

Motores de contenido para redes sociales

Motores de contenido para redes sociales

Los creadores utilizan el generador de clips de vídeo de IA para mantener la frecuencia de publicaciones convirtiendo cada vídeo largo en múltiples posts.

Compartir conocimientos internos

Compartir conocimientos internos

Las empresas recortan reuniones internas o sesiones de formación en videos cortos que son más fáciles de ver y recordar.

Por qué HeyGen es el mejor generador de clips de vídeo AI

HeyGen está diseñado para la reutilización a gran escala. Ayuda a los equipos a extraer los momentos más atractivos de videos largos y convertirlos en clips fáciles de publicar, actualizar y diseñados para obtener buenos resultados.

Encuentra momentos que importan

El generador de clips de vídeo con IA analiza el habla, el ritmo y las señales visuales para destacar momentos que resultan completos y atractivos por sí mismos.

Diseñado para la distribución de contenido breve

Los clips se generan teniendo en cuenta el comportamiento de visualización social, incluyendo el encuadre, el ritmo y la preparación de subtítulos para formatos verticales y cuadrados.

Reduce drásticamente el tiempo de edición

En lugar de recortar manualmente, los equipos generan varios clips a la vez y dedican tiempo a perfeccionar el mensaje en lugar de cortar material.

Detección automática de resaltado

Sube un vídeo largo y deja que el sistema identifique los límites naturales de los clips basándose en el diálogo, el énfasis y los cambios de tema. Cada clip está estructurado para sentirse intencionado, no cortado abruptamente, gracias a las avanzadas capacidades del generador de clips de IA.

imagen a video

Generación de múltiples clips a partir de un solo vídeo

Crea varios clips cortos a partir de un único vídeo fuente de una sola vez. El generador de clips de vídeo con IA convierte una grabación en un flujo constante de contenido reutilizable.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Diseños de clips con subtítulos listos

Cada clip se genera con un espaciado claro para subtítulos y texto en pantalla. Esto apoya la visualización sin sonido y mejora la claridad en las plataformas sociales.

Clonación de voz

Estructura optimizada de la plataforma

Los clips se formatean automáticamente para visualización en TikTok, cuadrada o apaisada. Los sujetos permanecen centrados y legibles sin necesidad de reencuadrar manualmente, gracias a la tecnología impulsada por IA.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de clips de vídeo con IA

Crea clips de vídeo cortos en cuatro pasos utilizando un flujo de trabajo diseñado para la velocidad y la escalabilidad.

Paso 1

Sube un vídeo largo

Añade tu grabación completa. HeyGen analiza el audio y los visuales para comprender la estructura y el énfasis.

Paso 2

Generar clips automáticamente

El generador de clips de vídeo con IA identifica múltiples candidatos de clips y los prepara como segmentos independientes.

Paso 3

Revisar y perfeccionar

Edita el texto del clip, subtítulos o encuadre si es necesario. Ajusta la duración o énfasis sin tener que volver a cortar el metraje.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga clips en los formatos que necesites y publícalos en plataformas sociales como TikTok, sitios web o herramientas internas.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de clips de vídeo con IA?

Un generador de clips de vídeo con IA convierte vídeos largos en cortos automáticamente. Detecta los momentos destacados y los prepara como vídeos listos para compartir.

¿Qué tipos de vídeos funcionan mejor?

Los vídeos con un habla o estructura clara funcionan especialmente bien, incluyendo podcasts, entrevistas, seminarios web, lecciones y demostraciones de productos.

¿Cuánto duran los clips generados?

Los clips suelen durar desde quince segundos hasta un minuto, pero la duración puede ajustarse según los objetivos de publicación.

¿Necesito experiencia en edición de video?

No. El flujo de trabajo está diseñado para no editores. Revisas y perfeccionas clips sin utilizar líneas de tiempo ni herramientas avanzadas, lo que lo hace más fácil que nunca con nuestra herramienta de IA.

¿Puedo añadir subtítulos a los clips?

Sí. Los clips se generan con diseños aptos para subtítulos y pueden incluir subtítulos generados automáticamente para mayor claridad.

¿Puedo generar varios clips a la vez?

Sí. Un video largo puede generar múltiples clips en una sola creación, apoyando la producción constante de contenido.

¿En qué formatos puedo exportar?

Puedes exportar clips verticales, cuadrados y apaisados adecuados para plataformas sociales, sitios web y compartición interna utilizando el generador de clips AI.

¿Cómo encaja esto en una estrategia de contenido?

El generador de clips de vídeo con IA ayuda a los equipos a obtener más valor de cada grabación al convertir un vídeo en muchos recursos listos para distribuir.

