La forma más fácil de crear vídeos realistas y atractivos de cabezas parlantes. No es necesario disponer de cámaras, micrófonos ni realizar ediciones complejas. Ya sea que estés creando presentaciones, anuncios o contenido de formación, nuestra plataforma te permite generar vídeos profesionales de retrato en solo minutos, completamente gratis.
Esta herramienta te permite convertir una única foto en un avatar de inteligencia artificial realista que refleja expresiones reales, movimiento e iluminación para vídeos pulidos. Puedes generar al instante clips de calidad profesional para contenido social, formación o narración sin necesidad de cámaras, equipos o habilidades de edición.
¿Cómo hacer vídeos de cabezas parlantes con IA?
Dale vida a retratos estáticos con movimiento facial realista, expresiones y voz utilizando nuestro generador de vídeos de cabezas parlantes con IA.
Sube una foto clara de ti mismo o elige entre más de 1.100 avatares de IA. Nuestra tecnología mapea las características faciales para crear movimientos naturales y expresivos que se sienten auténticos y humanos.
Escribe, pega o sube tu guion directamente en el editor. La IA sincroniza automáticamente tus palabras con un movimiento de labios perfecto, emoción y tono para obtener un resultado realista.
Elige tu voz, idioma y tono preferidos para que coincidan con tu mensaje. Puedes también ajustar los gestos del avatar, añadir subtítulos, música de fondo o elementos de marca para obtener un vídeo pulido que se ajuste a tu estilo.
Haz clic en “Generar” y observa cómo tu imagen estática se transforma en un video dinámico en minutos. Descarga tu video de cabeza parlante y compártelo al instante en cualquier plataforma, redes sociales, sitios web o presentación.
Características del generador de vídeos parlantes de IA
Con HeyGen, tienes todo lo que necesitas para crear vídeos profesionales y atractivos de manera rápida y fácil. Aquí te explicamos por qué somos tu mejor opción para la creación de vídeos con IA:
Aprende más sobre cómo el generador de avatares IA de HeyGen puede ayudarte a crear avatares personalizados sin esfuerzo.
Cabezas Parlantes Personalizables
Elige entre más de 1.100 avatares hiperrealistas, o crea uno que refleje tu imagen o la personalidad de tu marca. Cada avatar ofrece movimientos realistas y expresiones naturales, para que tus vídeos resulten auténticos y atractivos.
Capacidades multilingües
Traduce tu guion a más de 175 idiomas con una entrega natural y similar a la humana. Con nuestra IA, puedes llegar a audiencias de todo el mundo y personalizar tus vídeos para diferentes culturas y regiones.
No hace falta cámaras ni estudios
Olvídate del equipo costoso y las largas sesiones de filmación. Simplemente sube una imagen y crea tu vídeo en minutos, utilizando la inteligencia artificial para manejar los detalles técnicos.
Producción Rápida de Vídeos
Genera un video retrato de alta calidad en minutos, lo que lo hace ideal para empresas y creadores que necesitan escalar la producción de contenido de manera eficiente.
Un vídeo de cabeza parlante presenta un avatar digital que habla tu guion con expresiones realistas, sincronización labial y gestos naturales. Reproduce la apariencia y sensación de un presentador real, sin necesidad de filmación ni estudio.
Simplemente sube una foto o elige un avatar, escribe tu guion y deja que la IA sincronice tus palabras con un movimiento realista. Tu vídeo de cabeza parlante se genera en minutos. ¿Necesitas ayuda con la escritura del guion? Prueba el AI Video Script Generator.
Sí. Puedes subir tu retrato para crear un avatar personalizado o usar uno existente de la biblioteca. También puedes subir tu propia voz o elegir entre una amplia gama de voces de IA.
La plataforma admite más de 170 idiomas y dialectos, permitiéndote crear videos multilingües localizados con habla natural y sincronización labial precisa para audiencias globales.
Por supuesto. Se utiliza ampliamente para la formación corporativa, la incorporación de personal, vídeos de ventas, anuncios y comunicación interna. Para vídeos estilo portavoz, también puedes explorar la AI Spokesperson Tool.
Concéntrese en las opciones de personalización, integración con otras herramientas, facilidad de uso, velocidad, seguridad y la calidad del soporte al cliente y la documentación.
La mayoría de los vídeos se crean en solo unos minutos. La inteligencia artificial se encarga de sincronizar la voz, las expresiones y el movimiento automáticamente, así que no necesitas habilidades de edición ni experiencia en producción.
No se requieren habilidades de edición. La interfaz es sencilla y la IA realiza todo el trabajo pesado. Puedes comenzar a crear tu primer video inmediatamente a través de HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.