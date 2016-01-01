HeyGen logo

Generador de Vídeo de Cabeza Parlante IA

La forma más fácil de crear vídeos realistas y atractivos de cabezas parlantes. No es necesario disponer de cámaras, micrófonos ni realizar ediciones complejas. Ya sea que estés creando presentaciones, anuncios o contenido de formación, nuestra plataforma te permite generar vídeos profesionales de retrato en solo minutos, completamente gratis.

  • Más de 1100 cabezas parlantes de IA
  • Admite más de 175 idiomas y dialectos
  • Genera un vídeo de cabeza parlante en minutos
-Vídeos generados
-Avatares generados
-Vídeos traducidos
Hubspot
Jornada laboral
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Principal
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Jornada laboral
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Principal
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Jornada laboral
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Principal
Komatsu
Coursera
Spring Health
Confiado por más de 1,000,000 desarrolladores y empresas líderes.

Prueba nuestro generador de vídeos de avatares IA

Esta herramienta te permite convertir una única foto en un avatar de inteligencia artificial realista que refleja expresiones reales, movimiento e iluminación para vídeos pulidos. Puedes generar al instante clips de calidad profesional para contenido social, formación o narración sin necesidad de cámaras, equipos o habilidades de edición.

Crear Video con Avatar

1

Seleccionar Avatar

2

Escribe tu guion

0/200 caracteres
Inicia sesión o regístrate para acceder a la experiencia completa
Selecciona un avatar existente
Step 1:Selecciona un avatar existente
Escribe tu mensaje
Step 2:Escribe tu mensaje
Haz clic en el video generado
Step 3:Haz clic en el video generado
Reseñas

¿Cómo hacer vídeos de cabezas parlantes con IA?

Dale vida a retratos estáticos con movimiento facial realista, expresiones y voz utilizando nuestro generador de vídeos de cabezas parlantes con IA.

Paso 1

Sube tu retrato o elige un avatar

Sube una foto clara de ti mismo o elige entre más de 1.100 avatares de IA. Nuestra tecnología mapea las características faciales para crear movimientos naturales y expresivos que se sienten auténticos y humanos.

Paso 2

Añadir o escribir tu guion

Escribe, pega o sube tu guion directamente en el editor. La IA sincroniza automáticamente tus palabras con un movimiento de labios perfecto, emoción y tono para obtener un resultado realista.

Paso 3

Personalizar y Personalizar

Elige tu voz, idioma y tono preferidos para que coincidan con tu mensaje. Puedes también ajustar los gestos del avatar, añadir subtítulos, música de fondo o elementos de marca para obtener un vídeo pulido que se ajuste a tu estilo.

Paso 4

Generar y Compartir

Haz clic en “Generar” y observa cómo tu imagen estática se transforma en un video dinámico en minutos. Descarga tu video de cabeza parlante y compártelo al instante en cualquier plataforma, redes sociales, sitios web o presentación.

Panel de creación de vídeos de HeyGen AI con generador de guiones a partir de URL y diversas herramientas de producción de vídeo.

Características del generador de vídeos parlantes de IA


Con HeyGen, tienes todo lo que necesitas para crear vídeos profesionales y atractivos de manera rápida y fácil. Aquí te explicamos por qué somos tu mejor opción para la creación de vídeos con IA:

Aprende más sobre cómo el generador de avatares IA de HeyGen puede ayudarte a crear avatares personalizados sin esfuerzo.

Vídeo de IA Hablando

Cabezas Parlantes Personalizables

Elige entre más de 1.100 avatares hiperrealistas, o crea uno que refleje tu imagen o la personalidad de tu marca. Cada avatar ofrece movimientos realistas y expresiones naturales, para que tus vídeos resulten auténticos y atractivos.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Vídeo de IA Hablando

Capacidades multilingües

Traduce tu guion a más de 175 idiomas con una entrega natural y similar a la humana. Con nuestra IA, puedes llegar a audiencias de todo el mundo y personalizar tus vídeos para diferentes culturas y regiones.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Vídeo de IA Hablando

No hace falta cámaras ni estudios

Olvídate del equipo costoso y las largas sesiones de filmación. Simplemente sube una imagen y crea tu vídeo en minutos, utilizando la inteligencia artificial para manejar los detalles técnicos.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Vídeo de IA Hablando

Producción Rápida de Vídeos

Genera un video retrato de alta calidad en minutos, lo que lo hace ideal para empresas y creadores que necesitan escalar la producción de contenido de manera eficiente.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos de cabezas parlantes de IA

¿Qué es un vídeo de cabeza parlante?

Un vídeo de cabeza parlante presenta un avatar digital que habla tu guion con expresiones realistas, sincronización labial y gestos naturales. Reproduce la apariencia y sensación de un presentador real, sin necesidad de filmación ni estudio.

¿Cómo funciona el creador de vídeos de cabezas parlantes con inteligencia artificial?

Simplemente sube una foto o elige un avatar, escribe tu guion y deja que la IA sincronice tus palabras con un movimiento realista. Tu vídeo de cabeza parlante se genera en minutos. ¿Necesitas ayuda con la escritura del guion? Prueba el AI Video Script Generator.

¿Puedo usar mi propia voz o imagen en el video?

Sí. Puedes subir tu retrato para crear un avatar personalizado o usar uno existente de la biblioteca. También puedes subir tu propia voz o elegir entre una amplia gama de voces de IA.

¿Cuántos idiomas admite el creador de cabezas parlantes?

La plataforma admite más de 170 idiomas y dialectos, permitiéndote crear videos multilingües localizados con habla natural y sincronización labial precisa para audiencias globales.

¿Es esta herramienta adecuada para presentaciones de negocios y capacitación?

Por supuesto. Se utiliza ampliamente para la formación corporativa, la incorporación de personal, vídeos de ventas, anuncios y comunicación interna. Para vídeos estilo portavoz, también puedes explorar la AI Spokesperson Tool.

¿Qué características debo priorizar al elegir una plataforma para vídeos de IA con voz?

Concéntrese en las opciones de personalización, integración con otras herramientas, facilidad de uso, velocidad, seguridad y la calidad del soporte al cliente y la documentación.

¿Cuánto tiempo se tarda en generar un vídeo de cabeza parlante?

La mayoría de los vídeos se crean en solo unos minutos. La inteligencia artificial se encarga de sincronizar la voz, las expresiones y el movimiento automáticamente, así que no necesitas habilidades de edición ni experiencia en producción.

¿Necesito experiencia en edición de video para empezar?

No se requieren habilidades de edición. La interfaz es sencilla y la IA realiza todo el trabajo pesado. Puedes comenzar a crear tu primer video inmediatamente a través de HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background