Comienza con una URL de producto, un guion corto o un brief sencillo y obtén copias de anuncios de Facebook pulidas sin necesidad de filmar o editar manualmente. HeyGen genera automáticamente el texto, las imágenes, las proporciones de aspecto y las versiones localizadas para que los equipos puedan lanzar variantes de anuncios de alto rendimiento más rápidamente.
Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes
Cuando el plazo de un producto es corto, las producciones tradicionales te retrasan. Pega una URL de producto o un resumen y HeyGen generará anuncios de vídeo o imagen enfocados con ganchos claros y llamadas a la acción para que puedas lanzar campañas en horas en lugar de semanas.
Convertir muchos SKU en anuncios consume muchos recursos, especialmente al usar un generador de anuncios con IA. HeyGen automatiza la generación creativa para cada producto, produciendo visuales y textos consistentes para que los equipos puedan ejecutar campañas en paralelo para catálogos grandes sin aumentar el número de empleados utilizando nuestro generador de anuncios con IA.
Expandirse a nuevos mercados requiere creatividades traducidas. HeyGen traduce guiones, recrea locuciones y alinea subtítulos y ritmo para que puedas probar mensajes localizados de manera rápida y económica.
Los formatos de contenido breve premian las ediciones que captan la atención y el ritmo. HeyGen crea vídeos verticales y cuadrados optimizados para Reels y Stories con ganchos rápidos, subtítulos legibles y una temporización lista para la plataforma para impulsar el compromiso inicial.
El retargeting requiere de muchos mensajes personalizados para resonar. HeyGen crea variantes a medida para segmentos de audiencia, destacando beneficios, descuentos o prueba social para aumentar las tasas de conversión del tráfico interesado con copias de anuncios adaptadas.
Las agencias deben proporcionar volumen y consistencia a través de sus clientes. HeyGen acelera la creación de campañas, hace cumplir las directrices de la marca con kits de marca reutilizables y exporta activos organizados para los gestores de anuncios y herramientas de informes.
Por qué Heygen es el mejor generador de anuncios de IA para Facebook
HeyGen combina una producción rápida, creativos optimizados para plataformas y pruebas automatizadas para ayudar a los equipos a escalar anuncios en Facebook sin necesidad de un estudio. Genera múltiples conceptos de anuncios, traduce guiones y itera rápidamente para mejorar el ROI.
Genera creatividades para Facebook listas para lanzar a partir de texto o una URL en minutos. HeyGen crea visuales, movimiento y copias en pantalla utilizando una herramienta de IA, permitiendo a los equipos omitir las grabaciones y los largos ciclos de edición.
Redimensiona y formatea automáticamente los creativos para Feed, Stories, Reels y Messenger. HeyGen asegura que las proporciones de aspecto, el ritmo y los subtítulos cumplan con las normas de colocación y las mejores prácticas de Facebook.
HeyGen sugiere audiencias, crea conjuntos de variantes para pruebas A/B y optimiza el texto y las imágenes con el tiempo para que tus anuncios obtengan más clics y costos más bajos.
Enlace al flujo de trabajo de creación de vídeos e imágenes
Pega una URL de un producto o página de destino y HeyGen extraerá mensajes clave, imágenes y fotos del producto. El sistema asigna estos activos a borradores de múltiples escenas y genera creatividades de imagen y video listas para campañas de Facebook sin composición manual. Utiliza el enlace al flujo de video para convertir páginas de productos en clips sociales cortos o marcos de anuncios estáticos al instante.
Redacción automática y combinaciones creativas
HeyGen crea borradores de titulares, texto principal y llamadas a la acción adaptados a tu objetivo de campaña. El motor combina variantes de texto con visuales generados y ganchos sugeridos para producir docenas de conceptos publicitarios. Cada borrador sigue las restricciones de longitud de texto de la plataforma y utiliza patrones de persuasión probados para mejorar las tasas de clics y de conversión.
Opciones de localización y voz integradas
Traduce guiones y regenera la narración con el video translator, para que puedas lanzar anuncios en diferentes mercados rápidamente utilizando nuestro creador de anuncios IA. HeyGen soporta síntesis de voz multilingüe y sincronización labial para anuncios en video y actualiza subtítulos y texto en pantalla para que los creativos localizados se sientan nativos y coherentes.
Herramientas de generación por lotes y pruebas de variantes
Crea y exporta grandes lotes de variantes de anuncios cambiando ganchos, imágenes o llamadas a la acción. HeyGen organiza las exportaciones por convenciones de nombres y configuraciones preparadas para la plataforma, facilitando la realización de pruebas A B estructuradas e iterar sobre los ganadores sin un trabajo de retoque que consume tiempo.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de anuncios de IA para Facebook
Crea anuncios en Facebook en cuatro sencillos pasos desde el brief hasta los activos listos para lanzar.
Pega una página de producto, sube imágenes o introduce un guion breve. HeyGen analiza los detalles del producto, características y activos visuales para crear un concepto creativo inicial.
Elige las proporciones de aspecto, el ritmo y los temas visuales para Feed, Stories, Reels o Messenger. Aplica tu kit de marca para mantener los colores, fuentes y logotipos consistentes.
Previsualiza múltiples borradores de texto y visuales, ajusta titulares o imágenes y genera variantes adicionales. Utiliza las sugerencias integradas para perfeccionar ganchos y llamadas a la acción.
Descarga activos en MP4 o PNG optimizados para cada ubicación, o exporta lotes organizados para tu gestor de anuncios. Las salidas de HeyGen están listas para subir y probar inmediatamente.
Un generador de anuncios de Facebook con IA automatiza la creación de anuncios utilizando texto, imágenes o enlaces de productos. HeyGen convierte los briefs en creatividades publicitarias completas generando texto, visuales, movimiento y exportaciones. Tú proporcionas la idea o URL y el motor construye activos listos para lanzar, permitiendo que los equipos produzcan más anuncios con menos costo y tiempo.
Sí. HeyGen admite flujos de trabajo de imagen a video y de texto a video, lo que le permite producir anuncios estáticos de imagen, clips de video cortos y creatividades sociales de múltiples escenas. El sistema auto-formatea los activos para colocaciones verticales, cuadradas y horizontales y optimiza el ritmo y la colocación de subtítulos para cada formato.
No. HeyGen genera automáticamente textos persuasivos, ganchos sugeridos y visuales correspondientes. Puedes personalizar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con los límites de la plataforma y las mejores prácticas de conversión, de modo que los equipos sin diseñadores aún puedan lanzar campañas de alta calidad.
HeyGen crea múltiples variantes de titulares, descripciones, visuales y llamadas a la acción para que puedas realizar pruebas A/B rápidamente con nuestro generador de copias publicitarias para Facebook. La plataforma organiza exportaciones por lotes y sugiere combinaciones de audiencia y formato para ayudarte a iterar más rápido y escalar las versiones que mejor rendimiento tienen.
Sí. Utilice las herramientas de traducción de vídeos y localización para traducir guiones, regenerar locuciones con el tono preservado y actualizar subtítulos y textos en pantalla. Los creativos localizados se reconstruyen con una sincronización y visuales ajustados para que parezcan naturales en cada idioma, asegurando copias publicitarias efectivas.
Aplica kits de marca con logotipos, colores y fuentes que HeyGen impone en borradores para copias de anuncios efectivos en Facebook. Puedes bloquear elementos, aprobar plantillas y exportar recursos consistentes para múltiples clientes o líneas de productos para mantener campañas de marca a gran escala.
HeyGen exporta archivos de vídeo MP4 e imágenes PNG de alta resolución formateadas para Feed, Stories, Reels, Messenger y colocaciones en flujo. Las opciones de exportación por lotes facilitan la producción de archivos listos para la plataforma para administradores de anuncios y herramientas de campaña, mejorando nuestro proceso de creación de anuncios.
Conservas la propiedad de todos los materiales creativos que produces. HeyGen utiliza activos con licencia y el contenido generado se proporciona para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier material de terceros que subas tenga los derechos apropiados para publicidad.
HeyGen crea contenidos creativos siguiendo las mejores prácticas de la plataforma y las restricciones comunes de políticas, incluyendo límites de texto y directrices de colocación. Usted es responsable de la verificación final y aprobación en el Administrador de Anuncios de Facebook antes del lanzamiento.
Comience con un objetivo de campaña claro, proporcione detalles concisos del producto o una URL de página de destino, elija formatos específicos de la plataforma y genere múltiples variantes para probar ganchos y visuales. Utilice la localización para alcanzar nuevos mercados y aproveche las exportaciones por lotes para escalar las pruebas en diferentes audiencias.
