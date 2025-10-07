HeyGen logo

Generador de anuncios de Facebook con IA para anuncios rápidos y de alto rendimiento

Comienza con una URL de producto, un guion corto o un brief sencillo y obtén copias de anuncios de Facebook pulidas sin necesidad de filmar o editar manualmente. HeyGen genera automáticamente el texto, las imágenes, las proporciones de aspecto y las versiones localizadas para que los equipos puedan lanzar variantes de anuncios de alto rendimiento más rápidamente.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Anuncios de lanzamiento rápido de productos

Anuncios de lanzamiento rápido de productos

Cuando el plazo de un producto es corto, las producciones tradicionales te retrasan. Pega una URL de producto o un resumen y HeyGen generará anuncios de vídeo o imagen enfocados con ganchos claros y llamadas a la acción para que puedas lanzar campañas en horas en lugar de semanas.

Promociones escalables de catálogo y colección

Promociones escalables de catálogo y colección

Convertir muchos SKU en anuncios consume muchos recursos, especialmente al usar un generador de anuncios con IA. HeyGen automatiza la generación creativa para cada producto, produciendo visuales y textos consistentes para que los equipos puedan ejecutar campañas en paralelo para catálogos grandes sin aumentar el número de empleados utilizando nuestro generador de anuncios con IA.

Pruebas de mercado localizadas

Pruebas de mercado localizadas

Expandirse a nuevos mercados requiere creatividades traducidas. HeyGen traduce guiones, recrea locuciones y alinea subtítulos y ritmo para que puedas probar mensajes localizados de manera rápida y económica.

Creatividad en formato corto orientada a redes sociales

Creatividad en formato corto orientada a redes sociales

Los formatos de contenido breve premian las ediciones que captan la atención y el ritmo. HeyGen crea vídeos verticales y cuadrados optimizados para Reels y Stories con ganchos rápidos, subtítulos legibles y una temporización lista para la plataforma para impulsar el compromiso inicial.

Retargeting y creatividad dinámica

Retargeting y creatividad dinámica

El retargeting requiere de muchos mensajes personalizados para resonar. HeyGen crea variantes a medida para segmentos de audiencia, destacando beneficios, descuentos o prueba social para aumentar las tasas de conversión del tráfico interesado con copias de anuncios adaptadas.

Flujos de trabajo de campañas de agencia

Flujos de trabajo de campañas de agencia

Las agencias deben proporcionar volumen y consistencia a través de sus clientes. HeyGen acelera la creación de campañas, hace cumplir las directrices de la marca con kits de marca reutilizables y exporta activos organizados para los gestores de anuncios y herramientas de informes.

Por qué Heygen es el mejor generador de anuncios de IA para Facebook

HeyGen combina una producción rápida, creativos optimizados para plataformas y pruebas automatizadas para ayudar a los equipos a escalar anuncios en Facebook sin necesidad de un estudio. Genera múltiples conceptos de anuncios, traduce guiones y itera rápidamente para mejorar el ROI.

Producción de anuncios más rápida

Genera creatividades para Facebook listas para lanzar a partir de texto o una URL en minutos. HeyGen crea visuales, movimiento y copias en pantalla utilizando una herramienta de IA, permitiendo a los equipos omitir las grabaciones y los largos ciclos de edición.

Formatos optimizados para la plataforma

Redimensiona y formatea automáticamente los creativos para Feed, Stories, Reels y Messenger. HeyGen asegura que las proporciones de aspecto, el ritmo y los subtítulos cumplan con las normas de colocación y las mejores prácticas de Facebook.

Aprendizaje continuo del rendimiento

HeyGen sugiere audiencias, crea conjuntos de variantes para pruebas A/B y optimiza el texto y las imágenes con el tiempo para que tus anuncios obtengan más clics y costos más bajos.

Enlace al flujo de trabajo de creación de vídeos e imágenes

Pega una URL de un producto o página de destino y HeyGen extraerá mensajes clave, imágenes y fotos del producto. El sistema asigna estos activos a borradores de múltiples escenas y genera creatividades de imagen y video listas para campañas de Facebook sin composición manual. Utiliza el enlace al flujo de video para convertir páginas de productos en clips sociales cortos o marcos de anuncios estáticos al instante.

imagen a video

Redacción automática y combinaciones creativas

HeyGen crea borradores de titulares, texto principal y llamadas a la acción adaptados a tu objetivo de campaña. El motor combina variantes de texto con visuales generados y ganchos sugeridos para producir docenas de conceptos publicitarios. Cada borrador sigue las restricciones de longitud de texto de la plataforma y utiliza patrones de persuasión probados para mejorar las tasas de clics y de conversión.

Una interfaz de software para crear presentaciones, mostrando una entrada de texto y una diapositiva de "Resumen de Resultados del Tercer Trimestre" con un hombre.

Opciones de localización y voz integradas

Traduce guiones y regenera la narración con el video translator, para que puedas lanzar anuncios en diferentes mercados rápidamente utilizando nuestro creador de anuncios IA. HeyGen soporta síntesis de voz multilingüe y sincronización labial para anuncios en video y actualiza subtítulos y texto en pantalla para que los creativos localizados se sientan nativos y coherentes.

Clonación de voz

Herramientas de generación por lotes y pruebas de variantes

Crea y exporta grandes lotes de variantes de anuncios cambiando ganchos, imágenes o llamadas a la acción. HeyGen organiza las exportaciones por convenciones de nombres y configuraciones preparadas para la plataforma, facilitando la realización de pruebas A B estructuradas e iterar sobre los ganadores sin un trabajo de retoque que consume tiempo.

Interfaz mostrando opciones de "Exportar como SCORM" con un hombre sonriendo en el fondo.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de anuncios de IA para Facebook

Crea anuncios en Facebook en cuatro sencillos pasos desde el brief hasta los activos listos para lanzar.

Paso 1

Añade tu URL o descripción breve

Pega una página de producto, sube imágenes o introduce un guion breve. HeyGen analiza los detalles del producto, características y activos visuales para crear un concepto creativo inicial.

Paso 2

Elige formatos y estilos

Elige las proporciones de aspecto, el ritmo y los temas visuales para Feed, Stories, Reels o Messenger. Aplica tu kit de marca para mantener los colores, fuentes y logotipos consistentes.

Paso 3

Revisar e iterar variantes

Previsualiza múltiples borradores de texto y visuales, ajusta titulares o imágenes y genera variantes adicionales. Utiliza las sugerencias integradas para perfeccionar ganchos y llamadas a la acción.

Paso 4

Exportar y lanzar campañas

Descarga activos en MP4 o PNG optimizados para cada ubicación, o exporta lotes organizados para tu gestor de anuncios. Las salidas de HeyGen están listas para subir y probar inmediatamente.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios de Facebook con IA y cómo lo utiliza HeyGen?

Un generador de anuncios de Facebook con IA automatiza la creación de anuncios utilizando texto, imágenes o enlaces de productos. HeyGen convierte los briefs en creatividades publicitarias completas generando texto, visuales, movimiento y exportaciones. Tú proporcionas la idea o URL y el motor construye activos listos para lanzar, permitiendo que los equipos produzcan más anuncios con menos costo y tiempo.

¿Puede HeyGen crear anuncios tanto en vídeo como en imagen para Facebook?

Sí. HeyGen admite flujos de trabajo de imagen a video y de texto a video, lo que le permite producir anuncios estáticos de imagen, clips de video cortos y creatividades sociales de múltiples escenas. El sistema auto-formatea los activos para colocaciones verticales, cuadradas y horizontales y optimiza el ritmo y la colocación de subtítulos para cada formato.

¿Necesito habilidades de diseño o redacción para crear anuncios efectivos en Facebook?

No. HeyGen genera automáticamente textos persuasivos, ganchos sugeridos y visuales correspondientes. Puedes personalizar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con los límites de la plataforma y las mejores prácticas de conversión, de modo que los equipos sin diseñadores aún puedan lanzar campañas de alta calidad.

¿Cómo ayuda HeyGen con las pruebas y la mejora del rendimiento de los anuncios?

HeyGen crea múltiples variantes de titulares, descripciones, visuales y llamadas a la acción para que puedas realizar pruebas A/B rápidamente con nuestro generador de copias publicitarias para Facebook. La plataforma organiza exportaciones por lotes y sugiere combinaciones de audiencia y formato para ayudarte a iterar más rápido y escalar las versiones que mejor rendimiento tienen.

¿Puede HeyGen traducir y localizar mis campañas publicitarias de Facebook?

Sí. Utilice las herramientas de traducción de vídeos y localización para traducir guiones, regenerar locuciones con el tono preservado y actualizar subtítulos y textos en pantalla. Los creativos localizados se reconstruyen con una sincronización y visuales ajustados para que parezcan naturales en cada idioma, asegurando copias publicitarias efectivas.

¿Qué controles de marca están disponibles?

Aplica kits de marca con logotipos, colores y fuentes que HeyGen impone en borradores para copias de anuncios efectivos en Facebook. Puedes bloquear elementos, aprobar plantillas y exportar recursos consistentes para múltiples clientes o líneas de productos para mantener campañas de marca a gran escala.

¿Qué formatos y ubicaciones de exportación son compatibles?

HeyGen exporta archivos de vídeo MP4 e imágenes PNG de alta resolución formateadas para Feed, Stories, Reels, Messenger y colocaciones en flujo. Las opciones de exportación por lotes facilitan la producción de archivos listos para la plataforma para administradores de anuncios y herramientas de campaña, mejorando nuestro proceso de creación de anuncios.

¿Quién posee los derechos de los anuncios creados en HeyGen?

Conservas la propiedad de todos los materiales creativos que produces. HeyGen utiliza activos con licencia y el contenido generado se proporciona para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier material de terceros que subas tenga los derechos apropiados para publicidad.

¿Son los anuncios de HeyGen conformes con las políticas de anuncios de Facebook?

HeyGen crea contenidos creativos siguiendo las mejores prácticas de la plataforma y las restricciones comunes de políticas, incluyendo límites de texto y directrices de colocación. Usted es responsable de la verificación final y aprobación en el Administrador de Anuncios de Facebook antes del lanzamiento.

¿Cuáles son las mejores prácticas para crear anuncios de alto rendimiento en Facebook con HeyGen?

Comience con un objetivo de campaña claro, proporcione detalles concisos del producto o una URL de página de destino, elija formatos específicos de la plataforma y genere múltiples variantes para probar ganchos y visuales. Utilice la localización para alcanzar nuevos mercados y aproveche las exportaciones por lotes para escalar las pruebas en diferentes audiencias.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

