Comprimir tamaño de vídeo en línea y compartir al instante

Utiliza el AI Studio de HeyGen para exportar vídeos en resoluciones más pequeñas como 1080p o 720p, y compártelos al instante mediante un enlace, sin necesidad de descargas ni herramientas de terceros.

Exporta vídeos en la resolución que necesites

Ya estés trabajando con metraje en HD o escenas de video generadas por IA, HeyGen te permite controlar el tamaño final de tu archivo con configuraciones de exportación flexibles. Elige entre múltiples resoluciones como 4K, 1080p o 720p para reducir el tamaño del video y optimizar para correo electrónico, móvil o plataformas web, sin comprometer la claridad o calidad.

Mejores prácticas para reducir el tamaño de archivo de vídeo

Reducir el tamaño de archivo no tiene que significar reducir el impacto. Utiliza estos consejos para optimizar tus vídeos para el rendimiento y la distribución:

  • Utiliza escenas más cortas o recorta el metraje no utilizado antes de exportar
  • Elige la exportación en 1080p o 720p cuando el tamaño del archivo sea lo más importante
  • Añade avatares de IA o locuciones sin aumentar significativamente el tamaño del resultado
  • Utiliza fondos simples para minimizar la complejidad en la compresión
  • Previsualiza tu vídeo antes de exportarlo para asegurar una reproducción fluida

Estas prácticas ayudan a asegurar que tus videos comprimidos se mantengan claros, carguen rápidamente y sean fáciles de compartir.

Compartir más rápido, archivos más pequeños, el mismo gran impacto

Los vídeos comprimidos ayudan a que tu contenido alcance más lejos, ya sea que estés enviando actualizaciones internas, materiales de marketing o contenido para redes sociales. Con HeyGen, no tienes que sacrificar la calidad del vídeo o la narrativa solo para reducir el tamaño del archivo. Exporta de manera inteligente, comparte rápidamente y entrega contenido al que tu audiencia puede acceder al instante.

¿Cómo funciona?

Cómo comprimir y compartir tu vídeo fácilmente

Comprime archivos de vídeo y compártelos con un enlace, todo en un flujo de trabajo sin interrupciones.

Paso 1

Sube tu vídeo a HeyGen Studio

Comience subiendo su video de alta resolución o cualquier contenido generado por IA a su espacio de trabajo HeyGen. Puede arrastrar y soltar archivos directamente en la Biblioteca de Medios.

Paso 2

Edita tus escenas

Realiza ediciones rápidas como recortar secciones largas, reorganizar escenas o añadir elementos de marca como subtítulos o avatares. Los videos más cortos suelen resultar en tamaños de archivo más pequeños.

Paso 3

Elige una resolución de exportación más baja (por ejemplo, 1080p o 720p)

Seleccione la calidad de exportación que se ajuste a su caso de uso: elija 480p para compartir más rápido o 720p para un equilibrio entre calidad y tamaño del archivo.

Paso 4

Obtén un enlace compartible y distribuye tu video al instante

Una vez exportado, tu vídeo viene con un enlace único. Compártelo a través de correo electrónico, aplicaciones de mensajería o plataformas, sin necesidad de descargas o archivos adjuntos.

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA

¿Qué es HeyGen?

HeyGen es una plataforma de video potenciada por IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares de IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.

Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software de 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.

¿Es HeyGen un generador de vídeos AI gratuito?

¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que permite a los usuarios crear vídeos con características básicas sin ningún coste. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden actualizar a un plan premium.

¿Cómo funciona un generador de vídeos con inteligencia artificial?

Los generadores de vídeo con IA utilizan inteligencia artificial para convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Aplican modelos de aprendizaje profundo para generar visuales realistas, automatizar locuciones y sincronizar movimientos, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sin esfuerzo.

¿Cómo mejoran los avatares de IA el contenido de video?

Los avatares de IA aportan un toque personal a los vídeos imitando el habla y las expresiones humanas. Eliminan la necesidad de apariciones en cámara mientras garantizan una presentación profesional y atractiva para marketing, educación y entretenimiento.

¿Puedo convertir audio en video con HeyGen?

¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio en video emparejando grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y visuales dinámicos. Simplemente sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video pulido en minutos.

¿Puedo usar texto para video en presentaciones de negocios?

Por supuesto. La IA de texto a vídeo permite a las empresas convertir guiones en presentaciones profesionales. Es ideal para materiales de formación, demostraciones de productos y vídeos explicativos sin necesidad de equipos de filmación o un equipo de producción.

¿Cuán precisa es la clonación de voz por IA en la traducción de vídeos?

La clonación de voz con IA replica el tono y estilo del hablante, asegurando que los vídeos traducidos mantengan la autenticidad. Los modelos avanzados de IA ajustan la pronunciación y el tono emocional para coincidir lo más cercanamente posible con la voz original.

¿Cuáles son los beneficios de la traducción de videos potenciada por IA?

La traducción automática de vídeos con IA amplía el alcance del contenido al convertir automáticamente los vídeos en múltiples idiomas mientras se preserva la sincronización de la voz. Se utiliza ampliamente en marketing global, e-learning y localización de contenido.

¿Pueden los vídeos generados por IA reemplazar la producción de vídeo tradicional?

Los vídeos generados por IA reducen significativamente el tiempo y los costes de producción, haciendo la creación de contenido más eficiente. Aunque no puedan reemplazar completamente las producciones cinematográficas de alto presupuesto, son una excelente alternativa para el marketing, la formación y el contenido en redes sociales.

¿Se pueden personalizar los avatares de IA para la marca?

Sí, los avatares de inteligencia artificial pueden personalizarse con diferentes atuendos, fondos y opciones de voz para alinearse con la identidad de marca. Las empresas pueden crear avatares que coincidan con su tono profesional o la estética de sus campañas.

¿Es segura y ética la generación de vídeos mediante inteligencia artificial?

Las plataformas líderes de vídeo con inteligencia artificial priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las pautas éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeos éticos con inteligencia artificial.

