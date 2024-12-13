Mejores prácticas para reducir el tamaño de archivo de vídeo

Reducir el tamaño de archivo no tiene que significar reducir el impacto. Utiliza estos consejos para optimizar tus vídeos para el rendimiento y la distribución:

Utiliza escenas más cortas o recorta el metraje no utilizado antes de exportar

Elige la exportación en 1080p o 720p cuando el tamaño del archivo sea lo más importante

Añade avatares de IA o locuciones sin aumentar significativamente el tamaño del resultado

Utiliza fondos simples para minimizar la complejidad en la compresión

Previsualiza tu vídeo antes de exportarlo para asegurar una reproducción fluida

Estas prácticas ayudan a asegurar que tus videos comprimidos se mantengan claros, carguen rápidamente y sean fáciles de compartir.