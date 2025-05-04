HeyGen logo

PDF a Video: Convierte documentos en videos narrados y compartibles

Convierte tus presentaciones, libros blancos, manuales e informes en videos pulidos en minutos con el conversor de pdf a video de HeyGen. Sube un PDF, elige una voz y un estilo, y obtén un MP4 terminado con narración, visuales, subtítulos y exportaciones listas para plataformas, sin necesidad de habilidades de edición.

Formación y eLearning

Formación y eLearning

Convierte manuales, procedimientos operativos estándar y PDFs de cursos en lecciones narradas con marcadores de capítulos y transcripciones descargables.


Demos de productos y habilitación de ventas

Demos de productos y habilitación de ventas

Convierte fichas técnicas, guías de producto y presentaciones de venta en vídeos concisos que los representantes pueden compartir con los potenciales clientes.


Marketing y contenido social

Marketing y contenido social

Reutiliza libros blancos y estudios de casos para crear vídeos cortos y atractivos, así como vídeos explicativos.


Comunicación interna y proceso de incorporación

Comunicación interna y proceso de incorporación

Produce vídeos de incorporación y actualizaciones de la empresa consistentes y repetibles a partir de documentos de políticas y manuales.

Liderazgo de opinión y reutilización de contenido

Liderazgo de opinión y reutilización de contenido

Convierte informes extensos e investigaciones en resúmenes de video digeribles que aumentan el alcance y el tiempo en el contenido al convertir documentos PDF.

¿Por qué elegir HeyGen para convertir PDF a vídeo?

HeyGen automatiza las partes aburridas de convertir texto en video para que los equipos puedan escalar en aprendizaje, marketing y habilitación de ventas. Nuestra herramienta lee tu contenido, crea un guion gráfico escena por escena, añade una narración de sonido natural y enriquece las páginas con visuales dinámicos y movimiento — todo optimizado para la retención y la capacidad de compartir.

Ahorra tiempo de producción

Reemplace horas de grabación y edición con unos pocos clics. Genere un video completo a partir de un PDF y pase directamente a la distribución.

Mejorar la comprensión y el compromiso

La narración, el texto en pantalla y el movimiento hacen que el contenido complejo sea más fácil de seguir y recordar que los documentos estáticos.

Publica en cualquier lugar, al instante

Exporta archivos MP4, de subtítulos y formatos verticales optimizados para LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram y comunicaciones internas.

Generación automática de guiones y escenas

HeyGen lee tu documento PDF, extrae los títulos y párrafos, y divide el contenido en escenas temporizadas con su avanzado generador de videos IA. Cada página del documento PDF se convierte en una diapositiva de video legible y con ritmo para que tu mensaje fluya de manera natural.

Generación de escena a partir de guion.

Narración AI con sonido natural

Sube una imagen, añade tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en impresionantes videos en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para aquellos que necesitan una creación de video rápida a gran escala.

Narración de IA

Visuales de IA y material de archivo contextual

Añade relevancia e interés visual de forma automática. HeyGen sugiere imágenes, iconos y clips cortos para ilustrar ideas y resaltar datos importantes de tu documento.

Visuales de IA

Traducción y localización a gran escala

Con un traductor de vídeo, puedes traducir guiones y generar locuciones y subtítulos localizados para campañas de formación o marketing globales sin necesidad de volver a grabar.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de PDF a video

Dale vida a tus PDFs y conviértelos en impresionantes vídeos siguiendo estos cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Sube tu PDF

Arrastra un archivo, pega una URL o importa diapositivas. HeyGen acepta archivos PDF de varias páginas hasta el límite de tu plan.

Paso 2

Elige voz, estilo y longitud

Selecciona una voz de IA, tema visual, relación de aspecto (16:9, 9:16, 1:1) y el ritmo deseado. Opcionalmente, clona tu voz para mantener la consistencia de la marca.

Paso 3

Revisar el guion gráfico sugerido

Previsualiza la descomposición de escenas creada por la IA, cambia los visuales, edita el texto en pantalla o perfecciona la narración con indicaciones en lenguaje sencillo.

Paso 4

Generar y exportar

Renderiza un MP4 listo para emitir, subtítulos SRT y versiones adaptadas para redes sociales para tu vídeo narrado. Comparte un enlace, incrusta el vídeo o descárgalo y publícalo.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué tipos de PDF funcionan mejor con la conversión de PDF a vídeo?

Los documentos con encabezados claros, listas con viñetas y secciones lógicas se convierten mejor porque HeyGen puede crear escenas distintas a partir de esas señales estructurales, transformando un PDF en un video. Las presentaciones de diapositivas, guías, manuales, informes y libros blancos producen excelentes resultados al convertir PDF a video.


¿Necesito grabar mi propia voz?

No. Elija de una biblioteca de voces de IA naturales o clone una voz con una muestra corta para una narración consistente en su video narrado. También puede subir su propio doblaje si prefiere tener un control total sobre la narración en su video atractivo.


¿Cuánto durará el vídeo generado?

La duración del video se ajusta a la longitud de tu PDF y al ritmo elegido. HeyGen ofrece controles para la velocidad de narración y el tiempo de escena, de modo que puedes comprimir un documento largo en un breve resumen o producir una explicación detallada completa.

¿Puedo editar los visuales y el texto después de la conversión?

Sí. Cambia las imágenes sugeridas, ajusta el texto en pantalla, modifica el estilo de los subtítulos o retoca el tiempo. Regenera cualquier escena después de editar sin reconstruir todo el proyecto para asegurar que tu video atractivo se mantenga actualizado.

¿Están incluidos los subtítulos y las traducciones?

Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos y soporta la traducción a muchos idiomas con sincronización de voz en off y temporización de subtítulos para vídeos localizados.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

Exporta MP4 de alta calidad, subtítulos SRT, imágenes en miniatura y variantes verticales o cuadradas optimizadas para plataformas sociales y cargas en sistemas de gestión de aprendizaje.

¿Hay una marca de agua en las exportaciones gratuitas?

La política de marca de agua depende de tu plan HeyGen. Las pruebas gratuitas pueden incluir marcas de agua; los planes de pago permiten exportaciones sin marcas de agua, mayor resolución y características avanzadas.

¿Quién es el propietario de los vídeos que creo?

Conservas la propiedad completa de todos los vídeos y recursos que creas. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido. Asegúrate de que cualquier medio de terceros que añadas esté debidamente licenciado.

¿Qué tan segura está el contenido de mi PDF?

Tus subidas están encriptadas durante la transmisión y cuando están almacenadas. Los planes empresariales ofrecen controles adicionales, almacenamiento privado y opciones de cumplimiento para contenido sensible.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

