Convierte tus presentaciones, libros blancos, manuales e informes en videos pulidos en minutos con el conversor de pdf a video de HeyGen. Sube un PDF, elige una voz y un estilo, y obtén un MP4 terminado con narración, visuales, subtítulos y exportaciones listas para plataformas, sin necesidad de habilidades de edición.
Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes
Convierte manuales, procedimientos operativos estándar y PDFs de cursos en lecciones narradas con marcadores de capítulos y transcripciones descargables.
Convierte fichas técnicas, guías de producto y presentaciones de venta en vídeos concisos que los representantes pueden compartir con los potenciales clientes.
Reutiliza libros blancos y estudios de casos para crear vídeos cortos y atractivos, así como vídeos explicativos.
Produce vídeos de incorporación y actualizaciones de la empresa consistentes y repetibles a partir de documentos de políticas y manuales.
Convierte informes extensos e investigaciones en resúmenes de video digeribles que aumentan el alcance y el tiempo en el contenido al convertir documentos PDF.
¿Por qué elegir HeyGen para convertir PDF a vídeo?
HeyGen automatiza las partes aburridas de convertir texto en video para que los equipos puedan escalar en aprendizaje, marketing y habilitación de ventas. Nuestra herramienta lee tu contenido, crea un guion gráfico escena por escena, añade una narración de sonido natural y enriquece las páginas con visuales dinámicos y movimiento — todo optimizado para la retención y la capacidad de compartir.
Reemplace horas de grabación y edición con unos pocos clics. Genere un video completo a partir de un PDF y pase directamente a la distribución.
La narración, el texto en pantalla y el movimiento hacen que el contenido complejo sea más fácil de seguir y recordar que los documentos estáticos.
Exporta archivos MP4, de subtítulos y formatos verticales optimizados para LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram y comunicaciones internas.
Generación automática de guiones y escenas
HeyGen lee tu documento PDF, extrae los títulos y párrafos, y divide el contenido en escenas temporizadas con su avanzado generador de videos IA. Cada página del documento PDF se convierte en una diapositiva de video legible y con ritmo para que tu mensaje fluya de manera natural.
Narración AI con sonido natural
Sube una imagen, añade tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en impresionantes videos en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para aquellos que necesitan una creación de video rápida a gran escala.
Visuales de IA y material de archivo contextual
Añade relevancia e interés visual de forma automática. HeyGen sugiere imágenes, iconos y clips cortos para ilustrar ideas y resaltar datos importantes de tu documento.
Traducción y localización a gran escala
Con un traductor de vídeo, puedes traducir guiones y generar locuciones y subtítulos localizados para campañas de formación o marketing globales sin necesidad de volver a grabar.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de PDF a video
Dale vida a tus PDFs y conviértelos en impresionantes vídeos siguiendo estos cuatro sencillos pasos.
Arrastra un archivo, pega una URL o importa diapositivas. HeyGen acepta archivos PDF de varias páginas hasta el límite de tu plan.
Selecciona una voz de IA, tema visual, relación de aspecto (16:9, 9:16, 1:1) y el ritmo deseado. Opcionalmente, clona tu voz para mantener la consistencia de la marca.
Previsualiza la descomposición de escenas creada por la IA, cambia los visuales, edita el texto en pantalla o perfecciona la narración con indicaciones en lenguaje sencillo.
Renderiza un MP4 listo para emitir, subtítulos SRT y versiones adaptadas para redes sociales para tu vídeo narrado. Comparte un enlace, incrusta el vídeo o descárgalo y publícalo.
Los documentos con encabezados claros, listas con viñetas y secciones lógicas se convierten mejor porque HeyGen puede crear escenas distintas a partir de esas señales estructurales, transformando un PDF en un video. Las presentaciones de diapositivas, guías, manuales, informes y libros blancos producen excelentes resultados al convertir PDF a video.
No. Elija de una biblioteca de voces de IA naturales o clone una voz con una muestra corta para una narración consistente en su video narrado. También puede subir su propio doblaje si prefiere tener un control total sobre la narración en su video atractivo.
La duración del video se ajusta a la longitud de tu PDF y al ritmo elegido. HeyGen ofrece controles para la velocidad de narración y el tiempo de escena, de modo que puedes comprimir un documento largo en un breve resumen o producir una explicación detallada completa.
Sí. Cambia las imágenes sugeridas, ajusta el texto en pantalla, modifica el estilo de los subtítulos o retoca el tiempo. Regenera cualquier escena después de editar sin reconstruir todo el proyecto para asegurar que tu video atractivo se mantenga actualizado.
Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos y soporta la traducción a muchos idiomas con sincronización de voz en off y temporización de subtítulos para vídeos localizados.
Exporta MP4 de alta calidad, subtítulos SRT, imágenes en miniatura y variantes verticales o cuadradas optimizadas para plataformas sociales y cargas en sistemas de gestión de aprendizaje.
La política de marca de agua depende de tu plan HeyGen. Las pruebas gratuitas pueden incluir marcas de agua; los planes de pago permiten exportaciones sin marcas de agua, mayor resolución y características avanzadas.
Conservas la propiedad completa de todos los vídeos y recursos que creas. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido. Asegúrate de que cualquier medio de terceros que añadas esté debidamente licenciado.
Tus subidas están encriptadas durante la transmisión y cuando están almacenadas. Los planes empresariales ofrecen controles adicionales, almacenamiento privado y opciones de cumplimiento para contenido sensible.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.