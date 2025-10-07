Convierte páginas de productos, imágenes o un guion breve en videos de producto pulidos sin necesidad de cámaras ni edición. HeyGen genera automáticamente escenas, locuciones, subtítulos y exportaciones listas para plataformas para que los equipos puedan producir demos listas para lanzamiento, anuncios y clips sociales a gran escala.
Lanzar un producto generalmente requiere sesiones de fotos y edición costosas. HeyGen convierte tu página de producto en un video demostrativo nítido con escenas claras enfocadas en los beneficios y llamadas a la acción para que puedas lanzar más rápido.
Crear vídeos atractivos para anuncios en masa consume mucho tiempo. HeyGen automatiza los b-roll de productos, primeros planos y llamadas de atención de características para cada SKU, asegurando que los catálogos se mantengan actualizados y listos para convertir con contenido de vídeo eficiente.
Los creativos sociales breves deben enganchar rápidamente. HeyGen crea ediciones verticales con ganchos impactantes, subtítulos legibles y un ritmo adecuado para la plataforma para maximizar el compromiso temprano en Reels y Shorts.
Los vídeos explicativos manuales requieren guionización y grabación. HeyGen convierte tu guion de instrucciones en vídeos claros paso a paso con voz en off sincronizada y visuales ilustrativos.
El retargeting necesita mensajes personalizados. HeyGen produce variantes específicas para la audiencia destacando descuentos, beneficios o prueba social para mejorar el rendimiento del embudo de conversión.
La educación sobre el producto requiere una calidad repetible. HeyGen genera recorridos de productos y clips de incorporación consistentes y subtitulados que se escalan a través de equipos e idiomas.
Por qué elegir HeyGen para el generador de vídeos de productos de IA
HeyGen combina la creación automática de escenas, narración realista y generación por lotes para reemplazar las grabaciones lentas con un eficiente flujo de trabajo de texto a video. Obtén videos de productos coherentes y acordes a la marca que convierten a través de los canales.
Pega una URL, sube fotos o introduce un guion breve, y HeyGen crea un video de producto completo en minutos, ahorrando días de trabajo de producción y costes de agencia con sus capacidades de editor de video.
HeyGen compone automáticamente la iluminación, movimientos de cámara, planos b-roll y mezcla de audio para que los vídeos parezcan pulidos y listos para emitir sin necesidad de una grabación física.
Crea decenas de variantes de anuncios y demos, traduce guiones con el traductor de vídeos y genera locuciones localizadas para probar mensajes en diferentes mercados rápidamente.
Enlace para crear vídeos desde las páginas de productos
Pega la URL de un producto o página de destino, y HeyGen extrae imágenes clave, especificaciones y puntos de venta para tu contenido de video. El sistema los organiza en escenas estructuradas, generando tanto demos breves como explicaciones extensas sin necesidad de edición manual.
Guión para vídeo con voz en off de sonido humano
Introduce un guion o deja que HeyGen redacte uno para ti. La plataforma produce locuciones naturales, sincronización labial para presentadores en pantalla cuando se utiliza, y múltiples opciones de tono para que la narración coincida con la voz de tu marca en tu contenido de video.
Herramientas de generación por lotes y localización
Produce grandes lotes de vídeos de productos con ganchos únicos, llamadas a la acción e imágenes. Utiliza el traductor de vídeos para regenerar locuciones y subtítulos localizados, de modo que las campañas se desplieguen a nivel mundial en minutos.
Estilos Flexibles y Control de Movimiento
Personaliza la duración del vídeo, la relación de aspecto y el ritmo. Guía las transiciones con comandos basados en texto como “barrido lento” o “zoom en el sujeto”. Esta herramienta generadora de vídeos te brinda control total sin necesidad de aprendizaje.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de vídeos de productos de IA
Empieza a producir vídeos de productos en cuatro sencillos pasos.
Pega una URL de producto, sube imágenes o escribe un breve resumen. HeyGen analiza el contenido y extrae características, especificaciones y elementos visuales para informar escenas en tu proceso de generación de video.
Elige un estilo visual, relación de aspecto y duración objetivo. Selecciona una voz, ambiente musical y opciones de marca para mantener la consistencia en cada vídeo.
Revisa los borradores generados, ajusta los titulares, reemplaza imágenes o genera ganchos alternativos. Crea múltiples variantes para pruebas A/B sin ediciones manuales.
Descarga MP4 o PNG optimizados para tus plataformas, o exporta lotes organizados listos para gestores de anuncios y subidas a tiendas en línea.
Un generador de vídeos de productos de IA convierte textos, imágenes o URLs de productos en vídeos listos para publicar utilizando composición automática de escenas, síntesis de voz y edición. HeyGen transforma briefs en vídeos de demostración, anuncios y explicativos sin necesidad de filmación ni edición de línea de tiempo.
Sí, utilizar una herramienta de inteligencia artificial puede mejorar la experiencia. HeyGen, un generador de vídeos con IA, soporta anuncios verticales de formato corto y demostraciones horizontales más largas. Elige la duración y el formato y HeyGen adaptará el ritmo, los subtítulos y la estructura de la escena para el lugar donde se pretenda colocar.
Puedes pegar tu propio guion o dejar que HeyGen, el creador de vídeos, genere guiones persuasivos y enfocados en la conversión a partir de los detalles del producto. La plataforma elabora ganchos, llamadas a la acción y descripciones de escenas optimizadas para la narración del producto.
Utiliza el traductor de vídeo para convertir guiones a los idiomas deseados. HeyGen regenera locuciones, ajusta la sincronización de labios cuando es aplicable y actualiza el texto en pantalla para que los vídeos localizados parezcan nativos.
Sí. Sube logotipos, fuentes y paletas de colores a tu kit de marca. HeyGen aplica el estilo de la marca en borradores y plantillas generados para mantener la consistencia visual a gran escala.
HeyGen exporta vídeos en formato MP4 e imágenes de alta resolución adecuadas para Feed, Stories, Reels y páginas de productos. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para los gestores de anuncios y las subidas a CMS.
Sí. La generación por lotes de HeyGen te permite crear cientos de videos específicos de SKU mapeando filas de datos a plantillas, lo que posibilita campañas a nivel de catálogo con un esfuerzo manual mínimo.
Los borradores generados por el generador de vídeos de inteligencia artificial son completamente editables para adaptarse a tus necesidades. Intercambia escenas, reemplaza imágenes, ajusta el tono de voz y perfecciona el texto. HeyGen ofrece opciones de regeneración rápida para que las ediciones se propaguen a través de las variantes.
Sí. HeyGen produce vídeos de calidad de producción optimizados para plataformas publicitarias con proporciones de aspecto correctas, subtítulos legibles y un ritmo diseñado para mantener la atención y fomentar conversiones.
Conservas la propiedad de todos los vídeos que creas. HeyGen utiliza activos con licencia y el contenido generado se proporciona para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier activo de terceros que subas tenga los derechos apropiados.
