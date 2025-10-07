HeyGen logo

Generador de Vídeos de Productos con IA para Demostraciones Instantáneas de Productos

Convierte páginas de productos, imágenes o un guion breve en videos de producto pulidos sin necesidad de cámaras ni edición. HeyGen genera automáticamente escenas, locuciones, subtítulos y exportaciones listas para plataformas para que los equipos puedan producir demos listas para lanzamiento, anuncios y clips sociales a gran escala.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Demos de lanzamiento de productos

Demos de lanzamiento de productos

Lanzar un producto generalmente requiere sesiones de fotos y edición costosas. HeyGen convierte tu página de producto en un video demostrativo nítido con escenas claras enfocadas en los beneficios y llamadas a la acción para que puedas lanzar más rápido.


Listados de productos de comercio electrónico

Listados de productos de comercio electrónico

Crear vídeos atractivos para anuncios en masa consume mucho tiempo. HeyGen automatiza los b-roll de productos, primeros planos y llamadas de atención de características para cada SKU, asegurando que los catálogos se mantengan actualizados y listos para convertir con contenido de vídeo eficiente.

Anuncios sociales en formato breve

Anuncios sociales en formato breve

Los creativos sociales breves deben enganchar rápidamente. HeyGen crea ediciones verticales con ganchos impactantes, subtítulos legibles y un ritmo adecuado para la plataforma para maximizar el compromiso temprano en Reels y Shorts.

Vídeos explicativos y tutoriales

Vídeos explicativos y tutoriales

Los vídeos explicativos manuales requieren guionización y grabación. HeyGen convierte tu guion de instrucciones en vídeos claros paso a paso con voz en off sincronizada y visuales ilustrativos.

Retargeting y variantes personalizadas

Retargeting y variantes personalizadas

El retargeting necesita mensajes personalizados. HeyGen produce variantes específicas para la audiencia destacando descuentos, beneficios o prueba social para mejorar el rendimiento del embudo de conversión.

Formación y educación sobre el producto

Formación y educación sobre el producto

La educación sobre el producto requiere una calidad repetible. HeyGen genera recorridos de productos y clips de incorporación consistentes y subtitulados que se escalan a través de equipos e idiomas.

Por qué elegir HeyGen para el generador de vídeos de productos de IA

HeyGen combina la creación automática de escenas, narración realista y generación por lotes para reemplazar las grabaciones lentas con un eficiente flujo de trabajo de texto a video. Obtén videos de productos coherentes y acordes a la marca que convierten a través de los canales.

Rápido desde el concepto breve hasta el vídeo terminado

Pega una URL, sube fotos o introduce un guion breve, y HeyGen crea un video de producto completo en minutos, ahorrando días de trabajo de producción y costes de agencia con sus capacidades de editor de video.

Calidad de producción sin estudio

HeyGen compone automáticamente la iluminación, movimientos de cámara, planos b-roll y mezcla de audio para que los vídeos parezcan pulidos y listos para emitir sin necesidad de una grabación física.

Variantes de escala y localización

Crea decenas de variantes de anuncios y demos, traduce guiones con el traductor de vídeos y genera locuciones localizadas para probar mensajes en diferentes mercados rápidamente.

Enlace para crear vídeos desde las páginas de productos

Pega la URL de un producto o página de destino, y HeyGen extrae imágenes clave, especificaciones y puntos de venta para tu contenido de video. El sistema los organiza en escenas estructuradas, generando tanto demos breves como explicaciones extensas sin necesidad de edición manual.

Una mujer sostiene un zueco Crocs rosa, con una imagen más pequeña del zueco mostrada en la esquina superior derecha.

Guión para vídeo con voz en off de sonido humano

Introduce un guion o deja que HeyGen redacte uno para ti. La plataforma produce locuciones naturales, sincronización labial para presentadores en pantalla cuando se utiliza, y múltiples opciones de tono para que la narración coincida con la voz de tu marca en tu contenido de video.

Una interfaz de creación de contenido con un cursor verde sobre un editor de texto y una diapositiva de presentación que muestra "Resumen de Resultados del Tercer Trimestre" y el retrato de un hombre.

Herramientas de generación por lotes y localización

Produce grandes lotes de vídeos de productos con ganchos únicos, llamadas a la acción e imágenes. Utiliza el traductor de vídeos para regenerar locuciones y subtítulos localizados, de modo que las campañas se desplieguen a nivel mundial en minutos.

Clonación de voz

Estilos Flexibles y Control de Movimiento

Personaliza la duración del vídeo, la relación de aspecto y el ritmo. Guía las transiciones con comandos basados en texto como “barrido lento” o “zoom en el sujeto”. Esta herramienta generadora de vídeos te brinda control total sin necesidad de aprendizaje.

Collage de una mujer sonriente sosteniendo una patineta, rodeada de imágenes de ella en diferentes roles de su vida, con un icono de botón de reproducción.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de vídeos de productos de IA

Empieza a producir vídeos de productos en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Añade la fuente de tu producto

Pega una URL de producto, sube imágenes o escribe un breve resumen. HeyGen analiza el contenido y extrae características, especificaciones y elementos visuales para informar escenas en tu proceso de generación de video.

Paso 2

Selecciona el estilo y la longitud

Elige un estilo visual, relación de aspecto y duración objetivo. Selecciona una voz, ambiente musical y opciones de marca para mantener la consistencia en cada vídeo.

Paso 3

Previsualiza y perfecciona las variantes de tu contenido de video para obtener resultados óptimos.

Revisa los borradores generados, ajusta los titulares, reemplaza imágenes o genera ganchos alternativos. Crea múltiples variantes para pruebas A/B sin ediciones manuales.

Paso 4

Exporta y despliega tu contenido de video creado con el generador de video IA.

Descarga MP4 o PNG optimizados para tus plataformas, o exporta lotes organizados listos para gestores de anuncios y subidas a tiendas en línea.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de vídeos de productos de IA y cómo lo utiliza HeyGen?

Un generador de vídeos de productos de IA convierte textos, imágenes o URLs de productos en vídeos listos para publicar utilizando composición automática de escenas, síntesis de voz y edición. HeyGen transforma briefs en vídeos de demostración, anuncios y explicativos sin necesidad de filmación ni edición de línea de tiempo.

¿Puede HeyGen crear tanto clips publicitarios cortos como videos demostrativos más largos?

Sí, utilizar una herramienta de inteligencia artificial puede mejorar la experiencia. HeyGen, un generador de vídeos con IA, soporta anuncios verticales de formato corto y demostraciones horizontales más largas. Elige la duración y el formato y HeyGen adaptará el ritmo, los subtítulos y la estructura de la escena para el lugar donde se pretenda colocar.

¿Necesito proporcionar un guion o HeyGen puede escribir uno?

Puedes pegar tu propio guion o dejar que HeyGen, el creador de vídeos, genere guiones persuasivos y enfocados en la conversión a partir de los detalles del producto. La plataforma elabora ganchos, llamadas a la acción y descripciones de escenas optimizadas para la narración del producto.

¿Cómo funcionan la localización y la traducción?

Utiliza el traductor de vídeo para convertir guiones a los idiomas deseados. HeyGen regenera locuciones, ajusta la sincronización de labios cuando es aplicable y actualiza el texto en pantalla para que los vídeos localizados parezcan nativos.


¿Puede HeyGen utilizar los activos y directrices de mi marca?

Sí. Sube logotipos, fuentes y paletas de colores a tu kit de marca. HeyGen aplica el estilo de la marca en borradores y plantillas generados para mantener la consistencia visual a gran escala.

¿Qué formatos de exportación y ajustes preestablecidos de plataforma están disponibles?

HeyGen exporta vídeos en formato MP4 e imágenes de alta resolución adecuadas para Feed, Stories, Reels y páginas de productos. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para los gestores de anuncios y las subidas a CMS.

¿Puedo generar muchos vídeos de productos a la vez?

Sí. La generación por lotes de HeyGen te permite crear cientos de videos específicos de SKU mapeando filas de datos a plantillas, lo que posibilita campañas a nivel de catálogo con un esfuerzo manual mínimo.

¿Cuán personalizables son los vídeos generados?

Los borradores generados por el generador de vídeos de inteligencia artificial son completamente editables para adaptarse a tus necesidades. Intercambia escenas, reemplaza imágenes, ajusta el tono de voz y perfecciona el texto. HeyGen ofrece opciones de regeneración rápida para que las ediciones se propaguen a través de las variantes.

¿Son adecuados los vídeos creados con HeyGen para anuncios pagados?

Sí. HeyGen produce vídeos de calidad de producción optimizados para plataformas publicitarias con proporciones de aspecto correctas, subtítulos legibles y un ritmo diseñado para mantener la atención y fomentar conversiones.

¿Quién posee los derechos de los vídeos creados en HeyGen?

Conservas la propiedad de todos los vídeos que creas. HeyGen utiliza activos con licencia y el contenido generado se proporciona para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier activo de terceros que subas tenga los derechos apropiados.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background