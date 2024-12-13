Generador de Subtítulos por IA

Añade subtítulos automáticos a tus vídeos al instante

Genera subtítulos precisos y con estilo en segundos. Sin transcripción manual, sin complicaciones de edición. Perfecto para YouTube, TikTok, Instagram y más.

video thumbnail

Herramientas de vídeo de IA

Generar subtítulos automáticamente con IA

Ya sea que publiques Reels, Shorts o tutoriales, los subtítulos aumentan la participación y la accesibilidad. La herramienta de subtítulos AI de HeyGen transcribe instantáneamente tu audio y aplica subtítulos con un estilo y colocación inteligentes. Olvídate de las herramientas de edición: solo sube y descarga.

una mujer está sonriendo con un pie de foto que dice subtítulos de IAuna mujer está sonriendo con un pie de foto que dice subtítulos de IA

Herramientas de vídeo con IA

Mejores prácticas para obtener subtítulos generados por IA más eficaces

Para crear subtítulos de alta calidad para tus vídeos:

  • Utiliza audio claro con el mínimo ruido de fondo
  • Mantén las frases cortas para que encajen bien en los subtítulos
  • Elige fuentes en negrita y legibles para los espectadores móviles
  • Revisa y ajusta los momentos clave para mejorar el ritmo y la claridad
  • Combina subtítulos con imágenes y voz para un mejor recuerdo
una pegatina que dice da vida a tu historiauna pegatina que dice da vida a tu historia

Herramientas de vídeo de IA

Alcance a más espectadores con subtítulos que convierten

Los vídeos con subtítulos obtienen más tiempo de visualización y un mayor compromiso. Ya sea que estés reutilizando contenido o optimizando para espectadores en silencio, HeyGen hace que subtitular sea sin esfuerzo.

A diferencia de los editores manuales o el software de subtítulos, nuestros subtítulos con IA son:

  • Alineado automáticamente con el habla
  • Totalmente personalizable en estilo y ubicación
  • Ideal para YouTube, Instagram, TikTok y Shorts

En comparación con herramientas como Captions.ai o CapCut, HeyGen te permite pasar de voz a subtítulos hasta la generación completa de video.

una pantalla muestra a una mujer y las palabras escena de billar de nueva yorkuna pantalla muestra a una mujer y las palabras escena de billar de nueva york

¿Cómo funciona?

Añade subtítulos a tu vídeo en 4 sencillos pasos

Genera automáticamente subtítulos y estilízalos en segundos con la herramienta de subtítulos AI de HeyGen.

Paso 1

Introduzca su guion o suba audio

Comience introduciendo su guion o subiendo un archivo de audio. HeyGen transcribe automáticamente su contenido para asegurar la precisión.

video thumbnail

Paso 2

Personaliza los visuales de tu vídeo

Elige tu avatar preferido, diseño y fondo para que coincida con tu marca o el propósito de tu contenido.

video thumbnail

Paso 3

Seleccione el estilo de su subtítulo

Ajusta el tamaño de la fuente, el color y la ubicación para que sea claro en diferentes dispositivos: elige un estilo que se adapte a tu tono.

video thumbnail

Paso 4

Genera y descarga tu vídeo

Deja que HeyGen sincronice automáticamente tu guion. Descarga un video pulido que está listo para cautivar a una audiencia global.

video thumbnail

Descubre más herramientas de IA

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en vídeos atractivos con narraciones y animaciones.

altalt

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

video thumbnail
altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA

¿Qué es HeyGen?

HeyGen es una plataforma de vídeo potenciada por IA que permite a los usuarios crear vídeos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.

Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software de 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los vídeos para marketing, ventas y formación.

¿Es HeyGen un generador de vídeos AI gratuito?

¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que permite a los usuarios crear vídeos con características básicas sin ningún coste. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden actualizar a un plan premium.

¿Cómo funciona un generador de vídeos con inteligencia artificial?

Los generadores de vídeo con IA utilizan inteligencia artificial para convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Aplican modelos de aprendizaje profundo para generar visuales realistas, automatizar locuciones y sincronizar movimientos, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sin esfuerzo.

¿Cómo mejoran los avatares de inteligencia artificial el contenido de video?

Los avatares de IA aportan un toque personal a los vídeos imitando el habla y las expresiones humanas. Eliminan la necesidad de apariciones en cámara mientras garantizan una presentación profesional y atractiva para marketing, educación y entretenimiento.

¿Puedo convertir audio en video con HeyGen?

¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio en video emparejando grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y visuales dinámicos. Simplemente sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video pulido en minutos.

¿Puedo usar texto para video en presentaciones de negocios?

Por supuesto. La IA de texto a video permite a las empresas convertir guiones en presentaciones profesionales. Es ideal para materiales de formación, demostraciones de productos y videos explicativos sin necesidad de equipos de filmación o un equipo de producción.

¿Qué tan precisa es la clonación de voz por IA en la traducción de vídeos?

La clonación de voz con IA replica el tono y estilo del hablante, asegurando que los vídeos traducidos mantengan la autenticidad. Los modelos avanzados de IA ajustan la pronunciación y el tono emocional para coincidir lo más cercanamente posible con la voz original.

¿Cuáles son los beneficios de la traducción de videos potenciada por IA?

La traducción automática de vídeos con IA amplía el alcance del contenido al convertir automáticamente los vídeos en múltiples idiomas mientras se preserva la sincronización de la voz. Se utiliza ampliamente en marketing global, e-learning y localización de contenido.

¿Pueden los vídeos generados por IA reemplazar la producción de vídeo tradicional?

Los vídeos generados por IA reducen significativamente el tiempo y los costes de producción, haciendo la creación de contenido más eficiente. Aunque no puedan reemplazar completamente las producciones cinematográficas de alto presupuesto, son una excelente alternativa para el marketing, la formación y el contenido en redes sociales.

¿Se pueden personalizar los avatares de IA para la marca?

Sí, los avatares de inteligencia artificial pueden personalizarse con diferentes atuendos, fondos y opciones de voz para alinearse con la identidad de marca. Las empresas pueden crear avatares que coincidan con su tono profesional o la estética de sus campañas.

¿Es segura y ética la generación de vídeos por inteligencia artificial?

Las plataformas de vídeo con inteligencia artificial líderes priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las pautas éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeos con IA ética.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo