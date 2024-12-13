Alcance a más espectadores con subtítulos que convierten

Los vídeos con subtítulos obtienen más tiempo de visualización y un mayor compromiso. Ya sea que estés reutilizando contenido o optimizando para espectadores en silencio, HeyGen hace que subtitular sea sin esfuerzo.

A diferencia de los editores manuales o el software de subtítulos, nuestros subtítulos con IA son:

Alineado automáticamente con el habla

Totalmente personalizable en estilo y ubicación

Ideal para YouTube, Instagram, TikTok y Shorts

En comparación con herramientas como Captions.ai o CapCut, HeyGen te permite pasar de voz a subtítulos hasta la generación completa de video.