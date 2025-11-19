Comienza con una URL de producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios listos para Instagram en minutos. HeyGen escribe automáticamente ganchos, empareja el texto con visuales, genera subtítulos y miniaturas, y exporta paquetes formateados para plataformas para que puedas probar más rápido y escalar anuncios ganadores con IA.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Convierte las páginas de nuevos productos en un conjunto de creatividades para Feed, Reels y Stories para que puedas lanzar campañas pagadas el mismo día.
Genera creativos consistentes y de alta calidad para catálogos de SKU grandes con b-roll automatizado, primeros planos y variaciones de texto por artículo.
Produce ediciones verticales y contundentes con ganchos inmediatos y subtítulos optimizados para Reels y Shorts de Instagram para maximizar el compromiso inicial.
Entrega bibliotecas de anuncios listas para el cliente con elementos de marca fijos, exportaciones organizadas y convenciones de nomenclatura claras para que las cargas y las pruebas se mantengan eficientes.
Crea mensajes personalizados para audiencias receptivas, destacando descuentos, testimonios o beneficios de las características para convertir a espectadores con alta intención de compra.
Por qué HeyGen es el mejor guion para video IA
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que filmar, hacer nuevas tomas o complicados cronogramas de edición.
Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin necesidad de experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera, perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen simplifica todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Enlace para la generación de anuncios desde páginas de productos
Pega la URL de un producto o página de destino y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y puntos de venta para crear un guion gráfico. El flujo de trabajo de enlace a anuncio convierte el contenido de la página en escenas cortas centradas en beneficios y paneles de carrusel sin necesidad de composición manual.
Copia y emparejamiento creativo optimizados para Instagram
HeyGen escribe pies de foto, opciones de titulares y llamadas a la acción ajustadas a la intención de Instagram y las combina con visuales. Varias variantes de texto se emparejan con opciones de imagen o video para crear conjuntos de conceptos testables para la creación de anuncios.
Salidas preparadas para vídeo vertical y carrusel
Genera ediciones verticales en formato corto con ganchos impactantes y subtítulos legibles, o carruseles de múltiples paneles que cuentan la historia de un producto. Cada exportación sigue las reglas de formato de Instagram para que las subidas estén listas sin necesidad de retrabajo.
Kit de marca y controles de estilo
Aplica logotipos, fuentes, colores y elementos de marca fijos para que cada creación se mantenga fiel a la marca. Utiliza plantillas para garantizar la consistencia visual en campañas y equipos.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de anuncios de Instagram con IA
Dale vida a tus ideas publicitarias en cuatro sencillos pasos con el avanzado generador de anuncios de Instagram de HeyGen.
Pega una URL de producto, sube imágenes o introduce un guion breve para crear anuncios fácilmente. HeyGen analiza el contenido y elabora conceptos escena por escena.
Selecciona las proporciones de aspecto, voz o avatar y aplica tu kit de marca. Elige una dirección creativa como UGC, cinematográfica o minimalista.
Genera múltiples borradores con ganchos alternativos, llamadas a la acción y tratamientos visuales. Previsualiza uno al lado del otro, ajusta el texto o las imágenes y regenera las versiones para las pruebas.
Descarga MP4s, miniaturas, SRTs y paquetes zip organizados formateados para Instagram usando el creador de anuncios. Sube a tu administrador de anuncios y comienza las pruebas A/B estructuradas.
Un generador de anuncios de Instagram con IA convierte briefs, URLs de productos, imágenes o guiones en activos publicitarios terminados—texto, visuales, ediciones de video y paquetes de exportación—utilizando composición automática de escenas, síntesis de voz y formato optimizado para las colocaciones en Instagram
No. HeyGen puede generar anuncios de imagen y video a partir de páginas de productos, imagen a video, o texto a video. Si lo prefieres, puedes subir tu propio material y HeyGen lo editará y formateará para Instagram.
Sí. HeyGen admite publicaciones en el Feed, carruseles, Stories y ediciones verticales de formato corto. Cada salida está optimizada para áreas de texto seguras, relación de aspecto y legibilidad de subtítulos.
Asigna un CSV o feed de productos a una plantilla, y la herramienta de IA generará variantes creativas por SKU, aplicando activos de marca y convenciones de nomenclatura para que puedas desplegar anuncios a gran escala.
Sí. Utiliza herramientas de localización y herramientas de traductor de vídeo para traducir guiones, regenerar locuciones y crear subtítulos sincronizados de manera que los contenidos localizados parezcan nativos sin necesidad de volver a grabar.
HeyGen exporta vídeos en formato MP4, imágenes PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes comprimidos en zip con miniaturas y metadatos listos para subir.
HeyGen organiza variantes creativas en conjuntos de prueba, sugiere emparejamientos de audiencia y produce paquetes de exportación limpios para pruebas A/B, de modo que los equipos puedan identificar rápidamente los ganchos y visuales de mejor rendimiento.
Usted mantiene la propiedad de los anuncios que crea. HeyGen utiliza activos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrese de que cualquier contenido de terceros que suba tenga los derechos apropiados.
