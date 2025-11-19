HeyGen logo

Generador de Anuncios para Instagram con IA: Crea Anuncios al Instante

Comienza con una URL de producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios listos para Instagram en minutos. HeyGen escribe automáticamente ganchos, empareja el texto con visuales, genera subtítulos y miniaturas, y exporta paquetes formateados para plataformas para que puedas probar más rápido y escalar anuncios ganadores con IA.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Lanzamientos de productos y promociones flash

Lanzamientos de productos y promociones flash

Convierte las páginas de nuevos productos en un conjunto de creatividades para Feed, Reels y Stories para que puedas lanzar campañas pagadas el mismo día.

Escalado de catálogo y mercado

Escalado de catálogo y mercado

Genera creativos consistentes y de alta calidad para catálogos de SKU grandes con b-roll automatizado, primeros planos y variaciones de texto por artículo.

Pruebas sociales en formato breve

Pruebas sociales en formato breve

Produce ediciones verticales y contundentes con ganchos inmediatos y subtítulos optimizados para Reels y Shorts de Instagram para maximizar el compromiso inicial.

Entrega de agencia y paquetes para clientes

Entrega de agencia y paquetes para clientes

Entrega bibliotecas de anuncios listas para el cliente con elementos de marca fijos, exportaciones organizadas y convenciones de nomenclatura claras para que las cargas y las pruebas se mantengan eficientes.

Retargeting y creatividad dinámica

Retargeting y creatividad dinámica

Crea mensajes personalizados para audiencias receptivas, destacando descuentos, testimonios o beneficios de las características para convertir a espectadores con alta intención de compra.

Por qué HeyGen es el mejor guion para video IA

HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin un flujo de trabajo de producción tradicional.

Generación ultrarrápida

Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que filmar, hacer nuevas tomas o complicados cronogramas de edición.

Curva de aprendizaje nula

Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin necesidad de experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera, perfecciona

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen simplifica todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Enlace para la generación de anuncios desde páginas de productos

Pega la URL de un producto o página de destino y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y puntos de venta para crear un guion gráfico. El flujo de trabajo de enlace a anuncio convierte el contenido de la página en escenas cortas centradas en beneficios y paneles de carrusel sin necesidad de composición manual.

Una mujer sosteniendo un zapato Croc de color rosa claro, con una imagen pequeña del zapato en la esquina superior derecha.

Copia y emparejamiento creativo optimizados para Instagram

HeyGen escribe pies de foto, opciones de titulares y llamadas a la acción ajustadas a la intención de Instagram y las combina con visuales. Varias variantes de texto se emparejan con opciones de imagen o video para crear conjuntos de conceptos testables para la creación de anuncios.

Interfaz de compra en vivo con una mujer sosteniendo una base de maquillaje, con botones interactivos 'Pedir ahora' y 'Añadir al carrito'.

Salidas preparadas para vídeo vertical y carrusel

Genera ediciones verticales en formato corto con ganchos impactantes y subtítulos legibles, o carruseles de múltiples paneles que cuentan la historia de un producto. Cada exportación sigue las reglas de formato de Instagram para que las subidas estén listas sin necesidad de retrabajo.

Varias pantallas de teléfonos inteligentes mostrando un vídeo en directo de una mujer, con opciones de idioma como francés, español, chino y alemán.

Kit de marca y controles de estilo

Aplica logotipos, fuentes, colores y elementos de marca fijos para que cada creación se mantenga fiel a la marca. Utiliza plantillas para garantizar la consistencia visual en campañas y equipos.

Hombre sonriente con camisa de flores, superpuesto con una paleta de "Colores de Marca" que muestra varias muestras de colores.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de anuncios de Instagram con IA

Dale vida a tus ideas publicitarias en cuatro sencillos pasos con el avanzado generador de anuncios de Instagram de HeyGen.

Paso 1

Añade tu fuente a la herramienta de IA

Pega una URL de producto, sube imágenes o introduce un guion breve para crear anuncios fácilmente. HeyGen analiza el contenido y elabora conceptos escena por escena.

Paso 2

Elige formatos y estilo de marca

Selecciona las proporciones de aspecto, voz o avatar y aplica tu kit de marca. Elige una dirección creativa como UGC, cinematográfica o minimalista.

Paso 3

Generar variantes y refinar

Genera múltiples borradores con ganchos alternativos, llamadas a la acción y tratamientos visuales. Previsualiza uno al lado del otro, ajusta el texto o las imágenes y regenera las versiones para las pruebas.

Paso 4

Exportar y lanzar campañas

Descarga MP4s, miniaturas, SRTs y paquetes zip organizados formateados para Instagram usando el creador de anuncios. Sube a tu administrador de anuncios y comienza las pruebas A/B estructuradas.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios de Instagram con IA?

Un generador de anuncios de Instagram con IA convierte briefs, URLs de productos, imágenes o guiones en activos publicitarios terminados—texto, visuales, ediciones de video y paquetes de exportación—utilizando composición automática de escenas, síntesis de voz y formato optimizado para las colocaciones en Instagram

¿Necesito filmar para usar HeyGen?

No. HeyGen puede generar anuncios de imagen y video a partir de páginas de productos, imagen a video, o texto a video. Si lo prefieres, puedes subir tu propio material y HeyGen lo editará y formateará para Instagram.

¿Puede HeyGen crear anuncios de carrusel e historias?

Sí. HeyGen admite publicaciones en el Feed, carruseles, Stories y ediciones verticales de formato corto. Cada salida está optimizada para áreas de texto seguras, relación de aspecto y legibilidad de subtítulos.

¿Cómo funciona la generación por lotes para catálogos grandes?

Asigna un CSV o feed de productos a una plantilla, y la herramienta de IA generará variantes creativas por SKU, aplicando activos de marca y convenciones de nomenclatura para que puedas desplegar anuncios a gran escala.

¿Puedo localizar anuncios para diferentes países?

Sí. Utiliza herramientas de localización y herramientas de traductor de vídeo para traducir guiones, regenerar locuciones y crear subtítulos sincronizados de manera que los contenidos localizados parezcan nativos sin necesidad de volver a grabar.

¿En qué formatos puedo exportar?

HeyGen exporta vídeos en formato MP4, imágenes PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes comprimidos en zip con miniaturas y metadatos listos para subir.

¿Cómo apoya HeyGen las pruebas y la optimización?

HeyGen organiza variantes creativas en conjuntos de prueba, sugiere emparejamientos de audiencia y produce paquetes de exportación limpios para pruebas A/B, de modo que los equipos puedan identificar rápidamente los ganchos y visuales de mejor rendimiento.

¿Quién es el propietario del contenido producido con HeyGen?

Usted mantiene la propiedad de los anuncios que crea. HeyGen utiliza activos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrese de que cualquier contenido de terceros que suba tenga los derechos apropiados.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background