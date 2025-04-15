Crea vídeos liderados por presentadores, anuncios estilo UGC y clips de formación con actores IA realistas, sin necesidad de cámara, estudio, o casting. Elige un actor de stock, clona tu propia voz, o crea un actor de marca y publica vídeos listos para plataformas en minutos.
Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes
Crea testimoniales al estilo de contenido generado por usuarios, demostraciones de productos y cortos basados en tendencias con portavoces creíbles que impulsan la participación y las conversiones.
Genera presentadores de formación consistentes y vídeos explicativos para equipos globales con subtítulos sincronizados y exportaciones SCORM para sistemas de gestión de aprendizaje.
Crea demostraciones de productos repetibles y explicaciones de características que los representantes de ventas puedan personalizar con mensajes específicos para cada región.
Produce clips al estilo de influencers y variantes en varios idiomas para lanzamientos internacionales sin necesidad de viajar, hacer casting o programar.
Convierte artículos de la base de conocimientos en explicaciones narradas en pantalla que reducen los tickets de soporte y mejoran los tiempos de resolución.
Por qué HeyGen es el mejor generador de actores AI
Los actores de inteligencia artificial de HeyGen combinan expresiones naturales, sincronización labial precisa y controles de nivel empresarial para que los equipos de marketing, aprendizaje y producto puedan reemplazar las lentas grabaciones con una producción rápida y repetible utilizando avatares de IA.
Elige actores expresivos o genera un actor personalizado a partir de una breve grabación de webcam. HeyGen renderiza microexpresiones faciales naturales y tiempos de manera que los espectadores reaccionan como lo harían ante un intérprete real.
Genera por lotes docenas o miles de variaciones para catálogos de productos, mercados locales y pruebas A/B, utilizando activos generados por IA. Aplica kits de marca y plantillas para que cada video mantenga la consistencia a gran escala, incluyendo aquellos que presentan contenido generado por IA.
Produce locuciones y subtítulos en más de 100 idiomas. HeyGen reajusta el tiempo para las transcripciones traducidas de la herramienta de traducción de vídeos, de modo que los vídeos localizados parezcan nativos sin necesidad de volver a grabar.
Más de 250 actores listos para usar y clones personalizados
Accede a una variada biblioteca de actores de diversas edades, etnias y estilos. O crea un clon privado grabando una breve muestra con consentimiento para producir un actor exclusivo de la marca que hable cualquier guion.
Sincronización de labios y control de emociones de calidad de estudio
HeyGen alinea el audio con los fonemas con una precisión subcuadro y mapea el movimiento facial para que las palabras, pausas y microexpresiones se produzcan de manera natural, tal como lo haría una actriz de IA. Controla el tono, la energía y los microgestos para que coincidan con el mensaje.
De guion a video en minutos
Pega un guion para la generación de texto a video o la URL del producto y HeyGen generará automáticamente diseños de escenas, voz en off, subtítulos y sugerencias de b-roll. Edita el texto, cambia los actores y regenera tomas alternativas al instante, utilizando opciones generadas por IA para una entrega más rápida.
Exportaciones en múltiples formatos y preajustes de plataforma
Exporta MP4, subtítulos SRT/VTT, miniaturas y preajustes para móviles para Reels, Stories, Feed y reproductores web. Los paquetes están nombrados y dimensionados para su carga directa en gestores de anuncios y sistemas de gestión de aprendizaje.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de actores de IA
Dale vida a tu actor ideal con el Generador de Actores IA de HeyGen en cuatro sencillos pasos.
Elige entre actores de stock o graba un breve vídeo selfie para generar un actor de marca privada a través de un generador de vídeo AI.
Introduce tu texto o URL. HeyGen extrae los puntos clave, sugiere ganchos y redacta la narración escena por escena.
Elige un modelo de voz, ajusta la energía y la expresividad facial, y añade subtítulos o llamadas en pantalla.
Previsualiza variaciones, ejecuta trabajos por lotes para múltiples SKU o idiomas y exporta paquetes listos para plataformas como TikTok y otras.
Los actores de inteligencia artificial son intérpretes sintéticos en pantalla—ya sean actores de archivo, avatares o réplicas clonadas—capaces de hablar cualquier guion con movimiento natural y emoción para contenido de video.
Sí. Graba un breve vídeo con consentimiento y HeyGen creará un clon de actor privado. Los flujos de trabajo de consentimiento y las configuraciones de seguridad protegen el uso y la propiedad.
HeyGen utiliza sincronización labial de subcuadros, reasignación de malla facial y texto a voz o clones de voz de calidad humana. Los resultados están ajustados para movimientos de boca realistas, parpadeos y microexpresiones.
Sí. HeyGen ofrece términos de uso comercial y opciones de actores de marca. Asegúrate siempre de tener los derechos sobre cualquier contenido de terceros que incluyas y de seguir las políticas de la plataforma.
HeyGen admite más de 100 idiomas y acentos regionales para locuciones y subtítulos, lo que lo hace ideal para creadores de TikTok. Las traducciones se resincronizan para mantener el ritmo y la naturalidad en la entrega.
Los clones personalizados son privados por defecto y pueden ser bloqueados a tu cuenta, asegurando acceso exclusivo a tu actor de IA. HeyGen encripta los activos y ofrece controles empresariales para la gobernanza y el acceso.
Los clips simples se renderizan en minutos. Los trabajos por lotes para catálogos grandes se ejecutan en paralelo para que los equipos puedan producir cientos de activos de manera eficiente.
No. HeyGen funciona en la nube, proporcionando acceso a contenido generado por IA desde cualquier lugar. Todo lo que necesitas es un navegador para escribir guiones, previsualizar, editar y exportar vídeos.
Conservas la propiedad de los vídeos y activos que creas. HeyGen proporciona la licencia para usar los resultados generados comercialmente según tu plan.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.