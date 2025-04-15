HeyGen logo

Generador de Actores IA: Crea Actores IA Realistas

Crea vídeos liderados por presentadores, anuncios estilo UGC y clips de formación con actores IA realistas, sin necesidad de cámara, estudio, o casting. Elige un actor de stock, clona tu propia voz, o crea un actor de marca y publica vídeos listos para plataformas en minutos.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Marketing y anuncios breves

Marketing y anuncios breves

Crea testimoniales al estilo de contenido generado por usuarios, demostraciones de productos y cortos basados en tendencias con portavoces creíbles que impulsan la participación y las conversiones.

Formación e incorporación

Formación e incorporación

Genera presentadores de formación consistentes y vídeos explicativos para equipos globales con subtítulos sincronizados y exportaciones SCORM para sistemas de gestión de aprendizaje.

Habilitación de ventas y demostraciones de producto

Habilitación de ventas y demostraciones de producto

Crea demostraciones de productos repetibles y explicaciones de características que los representantes de ventas puedan personalizar con mensajes específicos para cada región.

Contenido social y colaboraciones con creadores

Contenido social y colaboraciones con creadores

Produce clips al estilo de influencers y variantes en varios idiomas para lanzamientos internacionales sin necesidad de viajar, hacer casting o programar.

Atención al cliente y base de conocimientos

Atención al cliente y base de conocimientos

Convierte artículos de la base de conocimientos en explicaciones narradas en pantalla que reducen los tickets de soporte y mejoran los tiempos de resolución.

Por qué HeyGen es el mejor generador de actores AI

Los actores de inteligencia artificial de HeyGen combinan expresiones naturales, sincronización labial precisa y controles de nivel empresarial para que los equipos de marketing, aprendizaje y producto puedan reemplazar las lentas grabaciones con una producción rápida y repetible utilizando avatares de IA.

Rendimiento realista sin producción

Elige actores expresivos o genera un actor personalizado a partir de una breve grabación de webcam. HeyGen renderiza microexpresiones faciales naturales y tiempos de manera que los espectadores reaccionan como lo harían ante un intérprete real.

Escalar la producción creativa

Genera por lotes docenas o miles de variaciones para catálogos de productos, mercados locales y pruebas A/B, utilizando activos generados por IA. Aplica kits de marca y plantillas para que cada video mantenga la consistencia a gran escala, incluyendo aquellos que presentan contenido generado por IA.

Diseñado para la localización y accesibilidad

Produce locuciones y subtítulos en más de 100 idiomas. HeyGen reajusta el tiempo para las transcripciones traducidas de la herramienta de traducción de vídeos, de modo que los vídeos localizados parezcan nativos sin necesidad de volver a grabar.

Más de 250 actores listos para usar y clones personalizados

Accede a una variada biblioteca de actores de diversas edades, etnias y estilos. O crea un clon privado grabando una breve muestra con consentimiento para producir un actor exclusivo de la marca que hable cualquier guion.

Cinco retratos individuales de hombres y mujeres diversos.

Sincronización de labios y control de emociones de calidad de estudio

HeyGen alinea el audio con los fonemas con una precisión subcuadro y mapea el movimiento facial para que las palabras, pausas y microexpresiones se produzcan de manera natural, tal como lo haría una actriz de IA. Controla el tono, la energía y los microgestos para que coincidan con el mensaje.

Una persona sonriente de piel oscura y cabello corto mira hacia arriba, vistiendo una camisa azul, collares superpuestos y un pendiente brillante, sobre un fondo rosa y morado.

De guion a video en minutos

Pega un guion para la generación de texto a video o la URL del producto y HeyGen generará automáticamente diseños de escenas, voz en off, subtítulos y sugerencias de b-roll. Edita el texto, cambia los actores y regenera tomas alternativas al instante, utilizando opciones generadas por IA para una entrega más rápida.

Una interfaz de creación de contenido con un editor de texto y un resumen de resultados del tercer trimestre en una ventana emergente a la izquierda, y una diapositiva de presentación con "Resumen de Resultados del T3" y un hombre sonriente a la derecha.

Exportaciones en múltiples formatos y preajustes de plataforma

Exporta MP4, subtítulos SRT/VTT, miniaturas y preajustes para móviles para Reels, Stories, Feed y reproductores web. Los paquetes están nombrados y dimensionados para su carga directa en gestores de anuncios y sistemas de gestión de aprendizaje.

Un hombre sonriendo detrás de un menú emergente que muestra opciones de exportación SCORM con SCORM 1.2 seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de actores de IA

Dale vida a tu actor ideal con el Generador de Actores IA de HeyGen en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Elige un actor o crea un clon

Elige entre actores de stock o graba un breve vídeo selfie para generar un actor de marca privada a través de un generador de vídeo AI.

Paso 2

Pega tu guion o enlace del producto

Introduce tu texto o URL. HeyGen extrae los puntos clave, sugiere ganchos y redacta la narración escena por escena.

Paso 3

Personaliza la voz, la emoción y el estilo

Elige un modelo de voz, ajusta la energía y la expresividad facial, y añade subtítulos o llamadas en pantalla.

Paso 4

Vista previa, procesamiento por lotes y exportación

Previsualiza variaciones, ejecuta trabajos por lotes para múltiples SKU o idiomas y exporta paquetes listos para plataformas como TikTok y otras.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué son los actores de IA?

Los actores de inteligencia artificial son intérpretes sintéticos en pantalla—ya sean actores de archivo, avatares o réplicas clonadas—capaces de hablar cualquier guion con movimiento natural y emoción para contenido de video.

¿Puedo crear un actor de inteligencia artificial que se parezca a mí?

Sí. Graba un breve vídeo con consentimiento y HeyGen creará un clon de actor privado. Los flujos de trabajo de consentimiento y las configuraciones de seguridad protegen el uso y la propiedad.

¿Qué tan naturales parecen y suenan los actores de inteligencia artificial?

HeyGen utiliza sincronización labial de subcuadros, reasignación de malla facial y texto a voz o clones de voz de calidad humana. Los resultados están ajustados para movimientos de boca realistas, parpadeos y microexpresiones.

¿Puedo usar actores de inteligencia artificial para publicidad pagada y proyectos comerciales?

Sí. HeyGen ofrece términos de uso comercial y opciones de actores de marca. Asegúrate siempre de tener los derechos sobre cualquier contenido de terceros que incluyas y de seguir las políticas de la plataforma.

¿Qué idiomas y acentos están soportados?

HeyGen admite más de 100 idiomas y acentos regionales para locuciones y subtítulos, lo que lo hace ideal para creadores de TikTok. Las traducciones se resincronizan para mantener el ritmo y la naturalidad en la entrega.

¿Son privados y seguros los actores personalizados?

Los clones personalizados son privados por defecto y pueden ser bloqueados a tu cuenta, asegurando acceso exclusivo a tu actor de IA. HeyGen encripta los activos y ofrece controles empresariales para la gobernanza y el acceso.

¿Qué tan rápido puedo generar videos con actores IA?

Los clips simples se renderizan en minutos. Los trabajos por lotes para catálogos grandes se ejecutan en paralelo para que los equipos puedan producir cientos de activos de manera eficiente.

¿Necesito hardware o software especial?

No. HeyGen funciona en la nube, proporcionando acceso a contenido generado por IA desde cualquier lugar. Todo lo que necesitas es un navegador para escribir guiones, previsualizar, editar y exportar vídeos.

¿Quién es el propietario del contenido generado?

Conservas la propiedad de los vídeos y activos que creas. HeyGen proporciona la licencia para usar los resultados generados comercialmente según tu plan.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

