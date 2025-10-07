HeyGen logo

Generador de Anuncios en Redes Sociales con IA: Lanza Anuncios al Instante

Comienza con una URL de producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios sociales pulidos listos para Feed, Reels, Stories y Shorts. HeyGen automatiza el texto, las imágenes, las locuciones, las proporciones de aspecto y las exportaciones por lotes para que los equipos produzcan más creatividades ganadoras sin necesidad de realizar sesiones de fotos o ediciones manuales.

Lanzamientos de campaña rápidos

¿Tienes una venta flash o lanzamiento de producto? Convierte una URL y un breve resumen en múltiples variantes de anuncios en minutos para que las campañas de pago se activen mientras la demanda está alta.

Producción creativa a escala de catálogo

Genera anuncios consistentes y de alta calidad para grandes SKU con flujos de trabajo por lotes que asignan datos de productos a plantillas y exportaciones para cada plataforma.

Lanzamientos de anuncios localizados

Traduzca guiones, regenere locuciones y produzca subtítulos sincronizados para nuevos mercados de manera que las campañas publicitarias globales se lancen sin necesidad de regrabaciones.

Pruebas sociales en formato breve

Crea ediciones verticales y contundentes con ganchos fuertes y subtítulos legibles diseñados para Reels, TikTok y Shorts para maximizar el compromiso temprano en tus campañas publicitarias.

Retargeting y creatividad personalizada

Cree mensajes personalizados para segmentos de audiencia, destacando descuentos, prueba social o detalles específicos del producto para aumentar las tasas de conversión del tráfico interesado.

Entrega de agencia y cliente

Entrega rápidamente bibliotecas de anuncios acordes a la marca con plantillas reutilizables, elementos de marca fijos y paquetes listos para exportar que tus clientes pueden subir y probar inmediatamente.

Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios para redes sociales basado en IA

HeyGen combina la generación rápida, plantillas conscientes de la plataforma y flujos de trabajo orientados al rendimiento para que los mercadólogos y creadores escale sus campañas en redes sociales con consistencia y velocidad, creando anuncios ganadores. Genera muchas variantes, localiza rápidamente y prueba de manera sistemática para encontrar los anuncios ganadores que reducen costos e impulsan las conversiones.

De un resumen a listo para publicar en minutos

Pega una URL o introduce un breve resumen y HeyGen redactará ganchos, escenas y anuncios completos para que evites rodajes lentos y ciclos de edición. Lanza campañas de redes sociales pagadas más rápidamente e itera sobre los éxitos.

Diseñado para cada ubicación y formato

Redimensiona automáticamente, subtitula y ajusta el ritmo de los creativos para ubicaciones verticales, cuadradas y horizontales. Los preajustes de HeyGen garantizan subtítulos legibles y un ritmo adecuado para la plataforma en Reels, Shorts, Stories y ubicaciones en el feed.

Prueba más ideas, gasta menos

Genera por lotes docenas de variantes con diferentes ganchos, llamadas a la acción y elementos visuales. Organiza las exportaciones para pruebas A/B de manera que los equipos de rendimiento puedan aislar las creatividades de alto retorno de inversión y escalar lo que funciona.

Enlace para crear anuncios desde cualquier página de producto

Pega una URL de producto o página de destino y HeyGen extrae imágenes clave, especificaciones y mensajes para crear storyboards para tu anuncio de Facebook. El enlace al video y los mapas de flujo de imágenes convierten el contenido de la página en escenas listas para anuncios, ahorrando tiempo de composición manual y preservando los detalles del producto.

Hombre sonriente con gafas y una ventana emergente que muestra "+ Añadir producto" con un pequeño dispositivo con botones de colores.

Emparejamiento de copia y creatividad de IA

HeyGen escribe titulares, texto principal y llamadas a la acción ajustadas a la intención social y las combina con visuales generados y ganchos sugeridos. Varias variantes de texto se emparejan con opciones visuales para crear conjuntos de conceptos probables optimizados para clics y conversiones utilizando una herramienta de IA.

Una interfaz de creación de videos con IA muestra a una persona con gafas de sol, un mensaje que indica "Crear un anuncio de video de 1 minuto de|", y una imagen del producto de gafas de sol negras debajo de "+ Añadir producto".

Avatares realistas, clones de voz y estilos de contenido generado por usuarios

Elige avatares de IA, sube tu voz o utiliza modelos de voz para crear portavoces al estilo UGC o presentadores cinematográficos para tus creatividades publicitarias. La sincronización labial natural y los controles de emoción en los anuncios en video hacen que el talento en pantalla parezca auténtico sin necesidad de rodajes.

Clonación de voz

Preconfiguraciones de plataforma y paquetes de exportación

Aplica kits de marca y elige preajustes de plataforma que manejen la colocación de subtítulos, áreas seguras y configuraciones de compresión. Exporta paquetes organizados—MP4, miniaturas y SRT—listos para gestores de anuncios y cargas en redes sociales.

Interfaz de usuario mostrando opciones de exportación SCORM con SCORM 1.2 seleccionado, al lado de un hombre sonriente.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido e impulsan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de anuncios para redes sociales con IA

Sigue cuatro pasos claros para pasar de la idea a los activos publicitarios publicados.

Paso 1

Añade tu fuente

Pega una URL de producto, sube imágenes o introduce un guion breve. HeyGen extrae mensajes, visuales y especificaciones clave para elaborar borradores iniciales de creatividades publicitarias para tus campañas.

Paso 2

Elige formatos y dirección creativa

Selecciona las proporciones de aspecto, estilos visuales y opciones de voz o avatar para tus anuncios de IA. Aplica tu kit de marca para mantener la consistencia de logotipos, fuentes y colores.

Paso 3

Generar variantes y refinar

Produce varios borradores con diferentes ganchos, llamadas a la acción y elementos visuales. Previsualiza uno al lado del otro, ajusta el texto o las imágenes, y genera versiones alternativas para probar.

Paso 4

Exportar y lanzar campañas

Descarga MP4, miniaturas y SRTs formateados para cada ubicación o exporta paquetes organizados para los gestores de anuncios. Sube a tu plataforma de anuncios y comienza las pruebas estructuradas para tus campañas publicitarias.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios en redes sociales con IA y cómo lo utiliza HeyGen?

Un generador automático de anuncios para redes sociales con IA crea textos publicitarios, visuales y activos de video o imagen formateados a partir de entradas breves como URLs, guiones o imágenes. HeyGen combina texto a video, imagen a video, avatares y kits de marca para producir creatividades listas para lanzar sin necesidad de filmación.

¿Puede HeyGen crear anuncios para varias plataformas al mismo tiempo?

Sí. Elige ajustes preestablecidos de salida para Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts y más. HeyGen redimensiona automáticamente, vuelve a poner subtítulos y optimiza el ritmo para cada ubicación.

¿Necesito habilidades de diseño o redacción para usar HeyGen?

No. HeyGen redacta titulares persuasivos, texto principal y llamadas a la acción y los combina con plantillas visuales. Puedes refinar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con las mejores prácticas de la plataforma.

¿Cómo funciona la generación por lotes para catálogos grandes?

Asigna feeds de productos o datos CSV a plantillas y HeyGen generará anuncios por SKU, aplicando una marca y nombres de archivo consistentes para que puedas desplegar cientos de creatividades de manera eficiente.

¿Puedo localizar anuncios para diferentes países e idiomas?

Sí. Utiliza el video translator para traducir guiones, regenerar locuciones y producir subtítulos sincronizados de manera que las variantes localizadas de tus anuncios en vídeo parezcan nativas sin necesidad de volver a grabar.

¿Cómo apoya HeyGen las pruebas A/B y la optimización?

HeyGen organiza conjuntos de variantes para pruebas estructuradas, sugiere emparejamientos de audiencia y produce paquetes de exportación limpios para que puedas realizar experimentos e identificar rápidamente los ganchos y visuales de mejor rendimiento.

¿Qué controles de marca están disponibles?

Sube un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. Bloquea elementos para evitar ediciones accidentales y garantizar la consistencia visual en equipos y cuentas de clientes.

¿Qué formatos de exportación se admiten?

HeyGen exporta vídeos en formato MP4, imágenes PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes comprimidos organizados listos para gestores de anuncios y cargas de campañas.

¿Son los anuncios de HeyGen conformes con las políticas de la plataforma?

HeyGen sigue las mejores prácticas de formato de plataforma como la proporción de aspecto, legibilidad de subtítulos y límites comunes de texto. La conformidad con la política final y la aprobación del anuncio son responsabilidad del anunciante.

¿Quién es el propietario de los creativos producidos con HeyGen?

Conservas la propiedad de los vídeos y activos que creas. HeyGen utiliza recursos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos necesarios para tus anuncios de IA.

