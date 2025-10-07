Comienza con una URL de producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios sociales pulidos listos para Feed, Reels, Stories y Shorts. HeyGen automatiza el texto, las imágenes, las locuciones, las proporciones de aspecto y las exportaciones por lotes para que los equipos produzcan más creatividades ganadoras sin necesidad de realizar sesiones de fotos o ediciones manuales.
¿Tienes una venta flash o lanzamiento de producto? Convierte una URL y un breve resumen en múltiples variantes de anuncios en minutos para que las campañas de pago se activen mientras la demanda está alta.
Genera anuncios consistentes y de alta calidad para grandes SKU con flujos de trabajo por lotes que asignan datos de productos a plantillas y exportaciones para cada plataforma.
Traduzca guiones, regenere locuciones y produzca subtítulos sincronizados para nuevos mercados de manera que las campañas publicitarias globales se lancen sin necesidad de regrabaciones.
Crea ediciones verticales y contundentes con ganchos fuertes y subtítulos legibles diseñados para Reels, TikTok y Shorts para maximizar el compromiso temprano en tus campañas publicitarias.
Cree mensajes personalizados para segmentos de audiencia, destacando descuentos, prueba social o detalles específicos del producto para aumentar las tasas de conversión del tráfico interesado.
Entrega rápidamente bibliotecas de anuncios acordes a la marca con plantillas reutilizables, elementos de marca fijos y paquetes listos para exportar que tus clientes pueden subir y probar inmediatamente.
Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios para redes sociales basado en IA
HeyGen combina la generación rápida, plantillas conscientes de la plataforma y flujos de trabajo orientados al rendimiento para que los mercadólogos y creadores escale sus campañas en redes sociales con consistencia y velocidad, creando anuncios ganadores. Genera muchas variantes, localiza rápidamente y prueba de manera sistemática para encontrar los anuncios ganadores que reducen costos e impulsan las conversiones.
Pega una URL o introduce un breve resumen y HeyGen redactará ganchos, escenas y anuncios completos para que evites rodajes lentos y ciclos de edición. Lanza campañas de redes sociales pagadas más rápidamente e itera sobre los éxitos.
Redimensiona automáticamente, subtitula y ajusta el ritmo de los creativos para ubicaciones verticales, cuadradas y horizontales. Los preajustes de HeyGen garantizan subtítulos legibles y un ritmo adecuado para la plataforma en Reels, Shorts, Stories y ubicaciones en el feed.
Genera por lotes docenas de variantes con diferentes ganchos, llamadas a la acción y elementos visuales. Organiza las exportaciones para pruebas A/B de manera que los equipos de rendimiento puedan aislar las creatividades de alto retorno de inversión y escalar lo que funciona.
Enlace para crear anuncios desde cualquier página de producto
Pega una URL de producto o página de destino y HeyGen extrae imágenes clave, especificaciones y mensajes para crear storyboards para tu anuncio de Facebook. El enlace al video y los mapas de flujo de imágenes convierten el contenido de la página en escenas listas para anuncios, ahorrando tiempo de composición manual y preservando los detalles del producto.
Emparejamiento de copia y creatividad de IA
HeyGen escribe titulares, texto principal y llamadas a la acción ajustadas a la intención social y las combina con visuales generados y ganchos sugeridos. Varias variantes de texto se emparejan con opciones visuales para crear conjuntos de conceptos probables optimizados para clics y conversiones utilizando una herramienta de IA.
Avatares realistas, clones de voz y estilos de contenido generado por usuarios
Elige avatares de IA, sube tu voz o utiliza modelos de voz para crear portavoces al estilo UGC o presentadores cinematográficos para tus creatividades publicitarias. La sincronización labial natural y los controles de emoción en los anuncios en video hacen que el talento en pantalla parezca auténtico sin necesidad de rodajes.
Preconfiguraciones de plataforma y paquetes de exportación
Aplica kits de marca y elige preajustes de plataforma que manejen la colocación de subtítulos, áreas seguras y configuraciones de compresión. Exporta paquetes organizados—MP4, miniaturas y SRT—listos para gestores de anuncios y cargas en redes sociales.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido e impulsan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de anuncios para redes sociales con IA
Sigue cuatro pasos claros para pasar de la idea a los activos publicitarios publicados.
Pega una URL de producto, sube imágenes o introduce un guion breve. HeyGen extrae mensajes, visuales y especificaciones clave para elaborar borradores iniciales de creatividades publicitarias para tus campañas.
Selecciona las proporciones de aspecto, estilos visuales y opciones de voz o avatar para tus anuncios de IA. Aplica tu kit de marca para mantener la consistencia de logotipos, fuentes y colores.
Produce varios borradores con diferentes ganchos, llamadas a la acción y elementos visuales. Previsualiza uno al lado del otro, ajusta el texto o las imágenes, y genera versiones alternativas para probar.
Descarga MP4, miniaturas y SRTs formateados para cada ubicación o exporta paquetes organizados para los gestores de anuncios. Sube a tu plataforma de anuncios y comienza las pruebas estructuradas para tus campañas publicitarias.
Un generador automático de anuncios para redes sociales con IA crea textos publicitarios, visuales y activos de video o imagen formateados a partir de entradas breves como URLs, guiones o imágenes. HeyGen combina texto a video, imagen a video, avatares y kits de marca para producir creatividades listas para lanzar sin necesidad de filmación.
Sí. Elige ajustes preestablecidos de salida para Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts y más. HeyGen redimensiona automáticamente, vuelve a poner subtítulos y optimiza el ritmo para cada ubicación.
No. HeyGen redacta titulares persuasivos, texto principal y llamadas a la acción y los combina con plantillas visuales. Puedes refinar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con las mejores prácticas de la plataforma.
Asigna feeds de productos o datos CSV a plantillas y HeyGen generará anuncios por SKU, aplicando una marca y nombres de archivo consistentes para que puedas desplegar cientos de creatividades de manera eficiente.
Sí. Utiliza el video translator para traducir guiones, regenerar locuciones y producir subtítulos sincronizados de manera que las variantes localizadas de tus anuncios en vídeo parezcan nativas sin necesidad de volver a grabar.
HeyGen organiza conjuntos de variantes para pruebas estructuradas, sugiere emparejamientos de audiencia y produce paquetes de exportación limpios para que puedas realizar experimentos e identificar rápidamente los ganchos y visuales de mejor rendimiento.
Sube un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. Bloquea elementos para evitar ediciones accidentales y garantizar la consistencia visual en equipos y cuentas de clientes.
HeyGen exporta vídeos en formato MP4, imágenes PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes comprimidos organizados listos para gestores de anuncios y cargas de campañas.
HeyGen sigue las mejores prácticas de formato de plataforma como la proporción de aspecto, legibilidad de subtítulos y límites comunes de texto. La conformidad con la política final y la aprobación del anuncio son responsabilidad del anunciante.
Conservas la propiedad de los vídeos y activos que creas. HeyGen utiliza recursos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos necesarios para tus anuncios de IA.
