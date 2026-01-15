أنشئ فيديوهات تدريبية للشركات يشاهدها فريقك فعلاً
حوّل عروض PowerPoint وملفات PDF والمعرفة الضمنية إلى مواد تدريب فيديو جذابة يمكن توسيعها عبر كل فريق وموقع ولغة، من دون استوديوهات أو فرق تصوير أو انتظار خبراء المحتوى.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تصدير SCORM
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
قائمة التدريب المتراكمة لديك لا تتوقف عن النمو. الموظفون الجدد يحتاجون إلى برامج تهيئة وتعريف. تحديثات المنتج تتطلّب برامج تمكين وتدريب. والإدارة تريد برامج لتطوير المهارات. لكن إنشاء فيديوهات تدريبية يعني التنسيق مع الخبراء المتخصصين الذين لا يجدون وقتًا، وحجز الاستوديوهات، والاستعانة بفرق إنتاج، والانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديمًا قبل حتى أن يتم إطلاقه. في الوقت نفسه، يحتاج فريقك العالمي إلى كل شيء بعدة لغات، وميزانيتك لا تغطي تكاليف الدبلجة لكل سوق. الشرائح الثابتة لا تشجّع المتعلمين على التفاعل، والجلسات الحية لا يمكن توسيعها لتناسب الجميع. وفريقك الصغير المكوّن من شخصين لا يستطيع خدمة مؤسسة تضم آلاف الموظفين.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل مواد التدريب الحالية لديك إلى محتوى فيديو احترافي يكمله المتعلّمون فعلياً. ارفع ملف PowerPoint، أو الصق نصاً، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المحتوى من مستنداتك. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي — أو استنسخ صوت خبير المحتوى لديك — وأنشئ فيديوهات تدريب مصقولة في دقائق. تحتاج إلى الوصول إلى قوة العمل العالمية لديك؟ بنقرة واحدة فقط يمكنك ترجمة الفيديو إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. التحديثات فورية: عدّل النص، وأعد الإنشاء، وسيبقى نظام LMS لديك محدَّثاً دائماً بدون إعادة تصوير.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
تحويل PowerPoint إلى فيديو
توقّف عن مطالبة المتعلمين بقراءة الشرائح. حمّل العروض التقديمية الموجودة لديك، وHeyGen يحوّلها إلى وحدات فيديو يقودها أفاتار مع تعليق صوتي، وانتقالات، ولمسة احترافية. مكتبة المحتوى لديك تصبح مكتبة فيديو — من دون أن تبدأ من الصفر.
• استيراد PowerPoint أو Google Slides أو PDF
• حافظ على البنية الحالية وتدفّق المحتوى
• أضِف مقدّم أفاتار تلقائياً
استنساخ الخبراء المتخصصين في المجال
أفضل المدربين لديك لا يمكنهم التواجد في كل مكان.أنشئ توائم رقمية من تسجيل فيديو قصير، ثم انشر خبرتهم عبر عدد غير محدود من وحدات التدريب. تقديم محتوى متّسق، دون تعارض في الجداول الزمنية، ودون المزيد من تأخيرات "ننتظر خبير المحتوى (SME)".
• استنسخ خبراء المحتوى من تسجيل قصير
• أعد الاستخدام عبر عدد غير محدود من الوحدات
• حدّث النصوص بدون إعادة التسجيل
توطين التدريب العالمي
فيديو تدريب واحد، بكل لغة يتحدث بها فريق عملك. ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع استنساخ الصوت تجعل تجربة الإعداد للموظفين تبدو طبيعية تمامًا بالإسبانية والماندرين والألمانية وأكثر من 175 لغة أخرى، وليس كأنها محتوى مدبلج. درّب الجميع بلغتهم المفضلة انطلاقًا من مصدر واحد.
• استنساخ الصوت يحافظ على أصالة المقدم
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• انشر عالميًا انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد
تكامل LMS
صدّر وحدات التدريب مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم الخاص بك. حزم SCORM 1.2 و2004 تعمل مع Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وغيرها. تتبّع إكمال الدورات، وحدّد درجات النجاح، وادمج كل ذلك مع منظومة التعلّم الحالية لديك.
• تصدير بصيغة SCORM 1.2 وSCORM 2004
• حدود إتمام قابلة للتخصيص
• دعم الرفع المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)
تحديثات محتوى سريعة
المنتجات تتغيّر، والعمليات تتطوّر، والسياسات تتحدّث. عندما يحتاج محتوى التدريب لديك إلى تحديث، عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو في دقائق بدلًا من شهور. بدون إعادة تصوير، وبدون وقت في الاستوديو، وبدون تراكم في الإنتاج. يظل تدريبك مواكبًا لعملك دائمًا.
• يتم تطبيق تغييرات النص في غضون دقائق
• لا حاجة لإعادة التصوير
• إدارة الإصدارات لسجلات التدقيق
اتساق العلامة التجارية
ثبّت الهوية البصرية لمؤسستك باستخدام Brand Kit. الألوان والخطوط والشعارات والأفاتارات المعتمدة تضمن أن يبدو كل فيديو تدريبي وكأنه صادر عن نفس الفريق المحترف، حتى عندما يقوم أشخاص مختلفون بإنشائه.قاموس العلامة التجارية يضمن نطق أسماء المنتجات والمصطلحات بشكل صحيح في كل مرة.
• فرض معايير العلامة التجارية على جميع مقاطع الفيديو
• التحكّم في نطق المصطلحات الأساسية
• مكتبة أفاتارات معتمدة لفريقك
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
ابدأ بما لديك
حمّل عروض PowerPoint الموجودة لديك، أو الصق النصوص من مستنداتك، أو دع مُنشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ محتوى انطلاقاً من أهداف التعلّم الخاصة بك. لا مزيد من مشكلة الصفحة الفارغة — ابدأ من المعرفة التي تمتلكها بالفعل.
اختر المقدّم
اختر من أكثر من 200 أفاتار بالذكاء الاصطناعي متنوع أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة للمدرّب الخاص بك. اختر صوتًا يتماشى مع علامتك التجارية، أو استنسخ صوت خبير المحتوى لديك لمزيد من المصداقية. خصّص المظهر والإحساس ليطابق هوية مؤسستك.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التدريب
إعداد الموظفين الجدد
اجعل الموظفين الجدد أكثر إنتاجية بشكل أسرع من خلال برنامج تهيئة موحّد لا يعتمد على تفرّغ المدربين.فيديوهات التهيئة للموظفين الجدد تغطي ثقافة الشركة، وتدريب الأنظمة، وتوقعات الدور الوظيفي — وتُقدَّم بالطريقة نفسها في كل مرة، وفي كل موقع.
حالة استخدام: توحيد برنامج تعريف الموظفين الجدد في جميع المكاتب من خلال وحدات فيديو تحل محل الجلسات المباشرة.
تدريب تطوير المهارات
طوّر قدرات فريق العمل لديك من خلال تدريب المهارات القابل للتوسّع. طوّر القيادات، ومهارات التواصل، والتدريب التقني — أنشئ المحتوى مرة واحدة، وقدّمه لآلاف الأشخاص.
حالة استخدام: قدّم تدريب الإدارة لكل مشرف جديد بدون الحاجة إلى جدولة ورش عمل لايف.
تدريب المنتجات والأنظمة
حافظ على اطّلاع الفرق على آخر تحديثات المنتج وتغييرات البرامج والأدوات الجديدة. فيديوهات الشروحات توضّح بالضبط كيفية عمل الأنظمة، وتُحدَّث فورًا عند تغيّر واجهة الاستخدام.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات تدريب على نظام CRM يتم تحديثها تلقائياً عند إطلاق ميزات جديدة.
تدريب القوى العاملة العالمية
درِّب فرقك الدولية بلغاتهم الأم من دون إنتاج منفصل لكل سوق. نفس المحتوى، نفس الجودة، وأكثر من 175 لغة.
حالة استخدام: تقديم تدريب على السلامة في المستودعات بـ12 لغة عبر مراكز التوزيع العالمية.
النتيجة الموثوقة: مجموعة Würth أنشأت عرض تدريب مدته 65 دقيقة بـ 8 لغات في 4 أيام فقط، مما خفّض تكاليف الترجمة بنسبة 80%.
التدريب على الامتثال والسلامة
استوفِ المتطلبات التنظيمية من خلال تدريب الامتثال المتّسق والقابل للتتبع. يتيح لك تصدير SCORM لنظام إدارة التعلّم (LMS) تسجيل إكمال الدورات لأغراض توثيق المراجعة.
حالة استخدام: توزيع شهادات الالتزام السنوية مع تتبّع إكمالها عبر جميع الأقسام.
تمكين الشركاء والقنوات
وسّع نطاق التدريب ليشمل الشركاء والموزعين وفرق القنوات، وليس الموظفين فقط. حافظ على رسائل موحّدة على نطاق واسع، من دون الحاجة إلى إرسال المدرّبين إلى كل موقع.
حالة استخدام: تمكين فرق مبيعات الموزعين من التعرّف على إطلاق المنتجات الجديدة من خلال تدريب بالفيديو يمكنهم إكماله في الوقت المناسب لهم.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو برنامج إنشاء فيديوهات التدريب؟
يساعد برنامج إنشاء فيديوهات التدريب فرق التعلم والتطوير على إنشاء محتوى التعلم القائم على الفيديو وإدارته وتوزيعه. تستخدم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت لإنشاء فيديوهات تدريب احترافية انطلاقاً من النصوص أو الشرائح أو المستندات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق إنتاج. والنتيجة هي تدريب بالفيديو قابل للتوسّع يمكن تحديثه بسرعة وترجمته إلى أي لغة.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات تدريبية للشركات بدون استوديو؟
حمّل عرض PowerPoint الحالي أو نص التدريب إلى HeyGen. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدم على الشاشة، اختر صوتًا، ثم أنشئ الفيديو الخاص بك. تستغرق العملية كلها دقائق بدلًا من شهور. ولإضفاء طابع أكثر شخصية،استنسخ خبير المحتوى لديك حتى يقدّم التوأم الرقمي الخاص به التدريب.
هل يمكنني تحويل عروض PowerPoint الحالية إلى فيديوهات تدريبية؟
نعم — هذا واحد من أشهر سير عمل التعلّم والتطوير (L&D) في HeyGen. ارفع عرضك التقديمي من PowerPoint أو Google Slides، وستحوّل HeyGen كل شريحة إلى مشهد فيديو مع سرد بواسطة أفاتار. يتم الحفاظ على الهيكل والمحتوى وتسلسل الشرائح كما هي. يمكنك تعديل النصوص، وضبط التوقيت، وإضافة الانتقالات قبل إنشاء الفيديو النهائي.
كيف يعمل التدريب متعدد اللغات؟
أنشئ فيديو التدريب مرة واحدة بلغتك الأساسية. ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدّم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (بحيث تتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). فيديو مصدر واحد، ووصول عالمي.
هل يتكامل HeyGen مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لدينا؟
نعم. HeyGen يصدّر حزم SCORM 1.2 وSCORM 2004 التي تعمل مع أنظمة إدارة التعلّم الرئيسية بما في ذلك Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وDocebo وAbsorb وغيرها. يمكنك ضبط معايير إكمال الدورة، وتتبع تقدّم المتعلّمين، والدمج مع منظومة التعلّم الحالية لديك.
كيف يمكنني إنشاء نسخة رقمية من خبير المحتوى لدينا؟
HeyGen ميزة الاستنساخ بالذكاء الاصطناعي تنشئ توأمًا رقميًا من تسجيل فيديو قصير. يقدّم خبير المحتوى لديك تسجيلًا واحدًا فقط — مع اتباع إرشادات بسيطة للإضاءة وتكوين اللقطة — ثم يمكن لأفاتاره تقديم محتوى تدريبي غير محدود. وعندما يكون غير متاح أو يغادر المؤسسة، تظل خبرته محفوظة لديك في شكل فيديو.
ما الحد الأقصى لطول فيديوهات التدريب؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة. يكون التدريب الأكثر فعالية عادةً وفق مبادئ التعلم المصغّر، من خلال وحدات مدتها 3-10 دقائق تركز على أهداف تعليمية محددة. ومع ذلك، يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول لتحسين تفاعل المتعلمين ومعدلات إكمالهم.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق التعلّم والتطوير (L&D) لديّ استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمّن مساحات عمل للفرق حيث يمكن لمصممي المواد التدريبية، ومديري التدريب، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والقوالب لكل فريقك. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات ومتابعة الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen مع إنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التدريب بالطريقة التقليدية يتطلّب تحديد مواعيد للمقدّمين، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير — عادةً يستغرق ذلك من 2 إلى 3 أشهر وتكلفة بين $5,000 و$15,000+ لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء فيديو بجودة مماثلة في دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من التعديلات. شركة Advantive سجّلت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
هل يمكنني إضافة اختبارات أو عناصر تفاعلية إلى فيديوهات التدريب الخاصة بي؟
تدعم HeyGen عناصر تفاعلية تشمل الاختبارات القصيرة، وأسئلة التحقق من الفهم، والمسارات المتفرعة. أضف أسئلة اختيار من متعدد، وضمّن روابط، وأنشئ نقاط اتخاذ قرار لتخصيص تجربة التعلّم. يتم تصدير العناصر التفاعلية مع حزمة SCORM الخاصة بك لتتبع التقدّم في نظام إدارة التعلّم (LMS).
هل محتوى التدريب الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع GDPR. يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق التعلم والتطوير في المؤسسات التي تتعامل مع مواد تدريبية حساسة، توفّر HeyGen مساحات عمل مخصّصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية للمستخدمين. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا باستخدام محتواك.
ما هي صيغ الفيديو ومستويات الجودة المدعومة؟
تصدّر HeyGen الفيديوهات بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. أغلب فرق التعلّم والتطوير تستخدم دقة 1080p (Full HD) لأنها توازن بين الجودة وحجم الملف لتسليم المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلّم (LMS) ومراعاة استهلاك النطاق الترددي. يمكنك أيضاً التصدير بدقة 720p لسيناريوهات التركيز على الموبايل أو البيئات ذات النطاق الترددي المحدود.
توقّف عن الانتظار لشهور من أجل محتوى يصبح قديماً قبل حتى أن يُطلق. أنشئ فيديوهات تدريب احترافية في دقائق، ترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — بدون إعادة تصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
