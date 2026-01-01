كيفية إنشاء توأم رقمي

هل تريد تخصيص فيديوهاتك بطريقة غير مسبوقة؟ مع تقنية Digital Twins في HeyGen، يمكنك إنشاء أفاتار يشبهك في الشكل والإحساس، وصولًا إلى أسلوبك وتعابير وجهك وصوتك. إنها الطريقة الأكثر شخصية للظهور في فيديوهاتك دون الحاجة إلى التواجد أمام الكاميرا في كل مرة.

ابدأ في علامة تبويب الأفاتار

سجّل الدخول إلى حسابك على HeyGen وافتح تبويب «Avatars» من لوحة التحكم. من هنا يمكنك اختيار Digital Twin موجود مسبقًا أو إنشاء واحد جديد.

انقر على «Create Avatar»، ثم اختر «ابدأ الآن». راجع إرشادات التسجيل للتأكد من الحصول على أفضل جودة ممكنة. سيُطلب منك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد تفعيل اكتشاف الإيماءات، والذي يلتقط الحركات الأكبر في اللقطات الخاصة بك ويحفظها كإيماءات قابلة لإعادة الاستخدام في فيديوهاتك.

بعد ذلك، اختر الطريقة التي تريد بها تقديم اللقطات الخاصة بك. يمكنك رفع فيديو، أو التسجيل مباشرة باستخدام كاميرا الويب، أو التسجيل باستخدام هاتفك.

أفضل الممارسات لتسجيل اللقطات

للحصول على أفضل النتائج، ارفع أو سجّل فيديو مدته حوالي دقيقتين. حافظ على حركاتك طبيعية وتجنّب الإيماءات المبالغ فيها حتى لا يبدو الأفاتار الخاص بك متحركًا بشكل زائد.

استخدم كاميرا أو موبايل عالي الدقة كلما أمكن ذلك. إذا كنت تجري اختباراً فقط، فإن مقطعاً مدته 30 ثانية يكون كافياً. يمكنك إما رفع اللقطات التي سجلتها أو تسجيلها مباشرة في المتصفح.

حمّل وقدّم لقطاتك المصوّرة

بعد رفع الفيديو الخاص بك، ستتمكّن من اختيار خيارات إضافية، مثل الإبقاء على الصوت المحيط، وضبط مستوى صوت الصوت، وإزالة الخلفية، وتصدير الأفاتار بدقة 4K.

بعد ذلك ستتلقى مطالبة بتسجيل فيديو قصير عبر كاميرا الويب للتحقق، ويمكنك إكماله بعد إنشاء الأفاتار الخاص بك. تقوم HeyGen بتحليل اللقطات التي سجّلتها وتُبرز أي نقاط قد تحتاج إلى تحسين.

عندما يبدو كل شيء جيدًا، انقر على «إرسال». سيقوم HeyGen بإنشاء الـ Digital Twin الخاص بك وإضافته إلى مكتبة الأصول لديك.

حرّر التوأم الرقمي الخاص بك

بمجرد إنشاء الأفاتار الخاص بك، يمكنك إجراء تعديلات في أي وقت. اختر الأفاتار واضغط على «Edit Avatar».

من هنا، يمكنك إزالة الخلفية أو تعديلها، وتغيير الدقة، واختيار الصوت أو تحديثه. عند الانتهاء، انقر على «حفظ التغييرات».

أنشئ مظهرًا إضافيًا للأفاتار

يمكنك أيضًا إنشاء مظهر أفاتار لإضافة تنوّع إلى فيديوهاتك. المظهر هو نسخة مختلفة من التوأم الرقمي الخاص بك، مع أزياء أو وضعيات أو خلفيات مختلفة.

لإنشاء مظهر جديد، حمّل فيديو مدته دقيقة واحدة أو مجموعة من الصور المخصّصة. في حالة تحميل الصور، احرص على تضمين مزيج من اللقطات القريبة واللقطات الكاملة للجسم بزوايا وتعابير مختلفة. بعد إتمام التحقق، ستكون المظاهر الجديدة متاحة للاستخدام في أي مشروع.

أصبح لديك الآن التوأم الرقمي الخاص بك، الجاهز للاستخدام في HeyGen. بفضل الـ Looks المخصّصة والقدرات التعبيرية المتقدّمة، يمكنك إنشاء فيديوهات جذابة وشخصية بسهولة.