أنشئ فيديوهات تعليمية قصيرة يكملها الموظفون فعليًا
دوراتك التدريبية التي مدتها 60 دقيقة تحقق معدل إكمال 35%. الموظفون يقولون إنهم لا يملكون الوقت. وعلى أي حال ينسون كل شيء خلال أسبوع. قسّم التدريب إلى فيديوهات مركّزة من 3-5 دقائق. سترتفع معدلات الإكمال إلى 90%. وستترسخ المعرفة فعلياً.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
مشكلة التدريب الطويل
الموظفون لا يُكملون برامج التدريب الطويلة. دورات الامتثال وتدريب المنتجات التي تستمر لساعة كاملة لا تتجاوز فيها معدلات الإكمال 35%، حيث يتوقف معظم المتعلمين خلال أول 10–15 دقيقة. المشكلة ليست نقص الدافعية، بل نقص الوقت أو أيام العمل المزدحمة التي لا تترك إلا فترات قصيرة للتعلّم. وحتى عندما تُستكمَل الدورات الطويلة، فإن كثافة المعلومات تقلّل من الفهم والاستيعاب. فترات الانتباه تبلغ ذروتها في حدود 8–10 دقائق، مما يجعل التدريب الماراثوني غير فعّال. ونتيجة لذلك، يتراجع التفاعل، وتُفقد مهارات أساسية، ويفشل التدريب في تحسين الأداء. تُظهر الأبحاث أن الموظفين يتعلمون بشكل أفضل من خلال تدريب قصير ومركّز يُقدَّم على فترات متباعدة وفي جلسات «في الوقت المناسب».
حل HeyGen
التعلّم المصغّر يقدّم التدريب من خلال فيديوهات مركّزة مدتها بين 2 و10 دقائق، مع موضوع أو مهارة أو عملية واحدة في كل وحدة. بدلاً من الدورات الطويلة، تتعلّم الفرق بالضبط ما تحتاج إليه، في الوقت الذي تحتاج إليه. يمكن لمندوبي المبيعات مراجعة فيديو من 3 إلى 5 دقائق عن التعامل مع الاعتراضات قبل المكالمة وتطبيق الأسلوب فوراً، مما يعزّز الاحتفاظ بالمعلومة من خلال الاستخدام الفوري. يتماشى التعلّم المصغّر بشكل طبيعي مع أيام العمل المزدحمة، حيث يتيح للموظفين التعلّم بين الاجتماعات، أثناء الاستراحات، أو أثناء التنقّل. تجعل HeyGen التعلّم المصغّر سهلاً من خلال تحويل المحتوى الحالي إلى فيديوهات قصيرة احترافية، محسّنة للمشاهدة على الموبايل، مع تتبّع مدمج لإكمال المشاهدة ومعدلات تفاعل أعلى.
تستخدم العديد من الفرق أسلوب التعلم المصغّر ليكمل برامج فيديوهات تأهيل الموظفين الجدد، فيُعزّز المفاهيم الأساسية على مدى الزمن بدلًا من إغراق الموظفين الجدد بالمعلومات في الأسبوع الأول.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
مثالي لمقاطع فيديو مركّزة مدتها من 2 إلى 10 دقائق
HeyGen تنشئ تلقائياً الطول المثالي لمحتوى التعلم المصغّر. الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقدّم محتوى مركزاً بلا حشو. ثلاث دقائق عن تقنيات الاستماع النشط. خمس دقائق عن تقديم تقارير المصروفات. سبع دقائق عن نظرة عامة على ميزة جديدة. مركّز، مكتمل، قابل للتنفيذ. اختر من قوالب وأنماط احترافية تتماشى مع هوية علامتك التجارية.
لا استطراد ولا حشو. فقط محتوى أساسي يمكن للموظفين استيعابه وتطبيقه فورًا. تنسيق مثالي لمدى الانتباه الحديث والمشاهدة عبر الموبايل.
أنشئ وحدات تدريبية أسرع مما يمكن للموظفين مشاهدتها
إنشاء مكتبة للتعلّم المصغّر يتم بسرعة. أنشئ فيديو مدته 5 دقائق في 10 دقائق فقط. عشرة وحدات مركّزة في فترة بعد الظهر. دورتك الطويلة التي استغرقت أسابيع لإنتاجها؟ قسّمها إلى 15 وحدة مصغّرة. أنشئها جميعًا في يوم واحد. السرعة عامل حاسم عندما تنشئ مكتبات تضم عشرات أو مئات من مقاطع الفيديو المركّزة.
يشاهد فريق المبيعات لديك التدريب بين اجتماعات العملاء على هواتفهم. يتعلّم فنّيو الخدمة في مواقع العمل عبر الأجهزة اللوحية. ويُكمل موظفو التجزئة الوحدات التدريبية أثناء فترات الاستراحة على أجهزتهم. التعلّم المصغّر هو تعلّم عبر الموبايل. مقاطع الفيديو القصيرة تُحمَّل بسرعة. أحجام الملفات موفّرة للبيانات. إيقاف واستئناف بسلاسة. تعلّم من أي مكان، في أي وقت، على أي جهاز.
أنشئ مكتبات تعليمية مصغّرة قابلة للبحث
بدلًا من البحث في فيديو مدته 90 دقيقة عن إجابة واحدة، يعثر الموظفون على الوحدة الدقيقة التي تستغرق 4 دقائق فقط والتي يحتاجونها. مكتبات منظَّمة من محتوى مركّز. مصنَّفة حسب الموضوع. قابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. وصول فوري في الوقت المناسب إلى ما يحتاجون إليه بالضبط. هل تحتاج إلى تذكير سريع بكيفية التعامل مع العملاء الغاضبين؟ ابحث. اعثر على الفيديو الذي مدته 3 دقائق. شاهد. وطبّق.
حدّث الوحدات الفردية بدون إعادة كل شيء من جديد
هل يحتاج الكورس الطويل إلى تحديث؟ أعد تنفيذ الـ60 دقيقة بالكامل. هل يحتاج نموذج المايكرو ليرنينج إلى تحديث؟ أنشئ من جديد فيديو واحد مدته 4 دقائق. النهج القائم على الوحدات يعني تحديثات دقيقة ومحددة. تغيّرت العملية؟ حدّث الفيديو الواحد الذي يغطّي هذه العملية. تم تحديث ميزة في المنتج؟ جدّد فقط وحدة الـ5 دقائق الخاصة بهذه الميزة.
التكرار المتباعد لتحسين الاحتفاظ بالمعلومات
التعلّم المصغّر يسهّل التكرار المتباعد بشكل طبيعي. بدلاً من جلسة واحدة مدتها 60 دقيقة، يشاهد الموظفون فيديوهات مترابطة مدتها 5 دقائق على مدار عدة أيام أو أسابيع. توزيع المحتوى زمنياً يحسّن الاحتفاظ بالمعلومات بنسبة 200-300%. الأسبوع 1: مقدمة في التفاوض (5 دقائق). الأسبوع 2: أساليب التحضير (4 دقائق). الأسبوع 3: خطوات البداية (6 دقائق). تعلّم متباعد يرسخ في الذاكرة بدلاً من جلسة واحدة مرهقة تُنسى سريعاً.
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
قسّم المحتوى إلى موضوعات مركّزة
استفد من مواد التدريب الحالية لديك. حدّد الموضوعات المميزة. لديك تدريب على المنتج مدته ساعة واحدة؟ قسّمه إلى 12 ميزة منفصلة من ميزات المنتج. كل واحدة تتحول إلى فيديو مدته 5 دقائق. مركّز. سهل الإكمال. سهل الوصول إليه. أو ابدأ من جديد. ضع قائمة بالمهارات التي يحتاجها الموظفون. أنشئ فيديو واحدًا مركّزًا لكل مهارة. ابنِ مكتبتك موضوعًا تلو الآخر.
أنشئ فيديوهات من 2 إلى 10 دقائق
اختر أفاتار احترافي. الصق النص المركّز. ثلاث دقائق عن تقنيات إدارة الوقت. خمس دقائق عن التنقل داخل نظام CRM. سبع دقائق عن أساليب خفض التصعيد. أنشئ تعلّمًا مصغّرًا احترافيًا يحترم مدى الانتباه. اجعل كل فيديو مخصصًا لهدف تعلّم واحد واضح. يجب أن ينهي الموظفون الفيديو وهم يفكرون: "تعلّمت هذا الأمر المحدّد".
نشر مكتبة متوافقة مع الموبايل
نظّم الوحدات حسب الفئة: المهارات، العمليات، المنتجات، الأنظمة. دع الموظفين يبحثون حسب الحاجة، ويجدون بالضبط فيديو مدته 4 دقائق يحتاجون إليه في اللحظة نفسها. يشاهدونه على الموبايل ويطبّقونه فورًا. يتحوّل التعلّم إلى «في الوقت المناسب» بدلًا من «للاحتياط فقط». تتبّع أي الوحدات تتم مشاهدتها أكثر، وحدّد فجوات المعرفة، وأنشئ محتوى قصيرًا موجّهًا لسدّها.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التدريب
تطبيق المهارات في الوقت المناسب
يتعلّم الموظفون بالضبط ما يحتاجون إليه، في اللحظة التي يحتاجون فيها إليه. يشاهد ممثلو المبيعات فيديو من 3–4 دقائق عن التعامل مع الاعتراضات قبل المكالمات ويطبّقون ما تعلّموه فورًا، مما يحسّن معدلات الفوز بنسبة 28%.
تدريب القوى العاملة الميدانية
مقاطع الفيديو القصيرة لحل المشكلات تتناسب بشكل طبيعي مع العمل اليومي. يشاهد الفنيون الميدانيون وحدات تدريبية مدتها 3–5 دقائق على أجهزتهم في مواقع العمل، مما يزيد من معدلات الإصلاح من المرة الأولى بنسبة 35% ويقلل من الزيارات المتكررة.
التكرار المتباعد لتعزيز التذكّر
استبدل ورش العمل الطويلة بفيديوهات قصيرة تُقدَّم على فترات زمنية. تقسيم التدريب إلى وحدات مدتها 5–7 دقائق تُنشر أسبوعيًا يحسّن الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل بأكثر من 2× مقارنةً بالجلسات الماراثونية.
تحديثات العمليات والأنظمة
يتيح التعلم المصغّر إجراء تحديثات سريعة عند تغيّر الميزات أو العمليات أو السياسات. تتلقى الفرق مقاطع فيديو تحديثية مدتها 3–6 دقائق في نفس اليوم الذي يتم فيه إطلاق التغييرات، مما يعزّز سرعة التبنّي.
تعزيز الإعداد والتهيئة
مدّد تجربة الإعداد لما بعد الأسبوع الأول من خلال وحدات تعلّم مصغّرة أسبوعية متوافقة مع احتياجات العمل الفعلية. هذا النهج المرحلي يقلّل الشعور بالإرهاق ويختصر وقت الوصول للإنتاجية من 87 يومًا إلى 52 يومًا.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما المدة المناسبة لمقاطع الفيديو الميكروية للتعلّم؟
الفترة المثالية هي من 2 إلى 10 دقائق. استخدم 3-5 دقائق للمفاهيم البسيطة أو التحديثات السريعة. و5-7 دقائق للإجراءات أو المهارات. و7-10 دقائق للموضوعات المعقّدة التي تحتاج فعلاً إلى وقت أطول. أكثر من 10 دقائق لا يُعتبر تعلّمًا قصير المدى بعد ذلك. إذا كان الموضوع يحتاج لأكثر من 10 دقائق، فقسّمه إلى عدة وحدات مركّزة.
هل التعلّم المصغّر يرفع فعلاً معدلات إكمال الدورات؟
نعم. تُظهر بيانات القطاع أن معدّل إكمال التعلّم المصغّر يتجاوز 90% مقارنةً بـ 30-40% فقط في برامج التعلّم الإلكتروني الطويلة التقليدية. الموظفون يُكملون الفيديوهات القصيرة لأنها تتناسب مع جداولهم اليومية، بينما يتخلّون عن الدورات الطويلة لأن العثور على 60 دقيقة متواصلة بدون انقطاع يكاد يكون مستحيلاً.
ما هي الموضوعات الأنسب للتعلّم المصغّر؟
المهارات والعمليات وميزات المنتج والجولات الإرشادية للنظام وتحديثات السياسات كلها تعمل بشكل فعّال. للحصول على معرفة أعمق بالمنتج، غالبًا ما تجمع الفرق بين التعلم المصغّر والتدريب المنظّم عبرفيديوهات تدريب المنتج.
كيف تنظّم عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو القصيرة؟
أنشئ مكتبات قابلة للبحث منظَّمة حسب الفئة: المهارات، العمليات، المنتجات، الامتثال، الأنظمة. أضِف وسومًا بالكلمات المفتاحية إلى مقاطع الفيديو. أنشئ قوائم تشغيل لمسارات التعلّم. يمكن للموظفين البحث عمّا يحتاجون إليه أو متابعة مسارات مُختارة بعناية.
هل يمكن استخدام التعلّم المصغّر في التدريب على الموضوعات المعقّدة؟
نعم، لكن صمّمها كسلسلة مترابطة. هل لديك موضوع معقّد يحتاج إلى 60 دقيقة؟ أنشئ 12 فيديو مدة كل واحد منها 5 دقائق. يكمل الموظفون المشاهدة على مدار أيام أو أسابيع بدلًا من جلسة واحدة. التكرار المتباعد في الواقع يحسّن الاحتفاظ بالمعلومات في الموضوعات المعقّدة.
هل يعني التدريب القصير تعلّمًا أقل؟
لا. التركيز يتفوّق على الشمولية. الموظفون يتذكرون أكثر من خمسة فيديوهات مركّزة مدتها 5 دقائق مقارنةً بفيديو واحد مدته 25 دقيقة يغطي خمسة موضوعات. كلما كان المحتوى أقل كان أفضل عندما يتعلق الأمر بالعبء المعرفي والانتباه.
كيف يعمل التعلم المصغّر مع أنظمة إدارة التعلّم التقليدية (LMS)؟
بنفس طريقة أي تدريب بالفيديو. ارفع الفيديو إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)، أضِف له وسومًا لتسهيل البحث، وتابع معدلات الإكمال. فيديوهات SCORM المتوافقة بالمعايير تعمل مع أي نظام إدارة تعلّم. الفيديوهات القصيرة أسهل في التنظيم والبحث من الفيديوهات الطويلة.
ماذا عن التدريب العملي الذي يحتاج إلى ممارسة؟
التعلّم المصغّر فعّال جدًا لنقل المعرفة والعرض التوضيحي. وللتطبيق العملي، من الأفضل الجمع بين الأساليب: فيديو تعلّم مصغّر يوضّح «كيف» في 5 دقائق، ثم جلسة تدريبية لتطبيق ما تم شرحه. الفيديو يعلّم المهارة، والتدريب العملي يطوّر مستوى الإتقان.
