مجموعة Würth هي الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج وبيع مواد التثبيت والتجميع. أكثر من 400 شركة تدير ما يزيد على 2,800 فرع ومتجر تشكّل جزءًا من هذه الشركة العائلية العالمية، التي تنحدر من مدينة كينتسلزاو الألمانية. تتميّز ثقافة Würth المؤسسية بقيم مثل الانفتاح، والامتنان، والاحترام، والفضول، والمسؤولية، والتواضع، والبساطة. هذه القيم هي حجر الأساس لنجاح Würth والقاعدة التي تقوم عليها كل أشكال التعاون.
مع وجود 88,000 موظف موزعين على أكثر من 80 دولة، لدى الشركة فرق متعددة اللغات باحتياجات تشغيلية متنوعة. ولردم فجوات التواصل والتدريب، احتاجت Würth إلى حل يمكنه تبسيط عمليات التواصل لديها مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة والفعالية. هذا ما قاد Würth إلى HeyGen.
التواصل مع قوة عمل عالمية
بصفتها شركة عالمية مملوكة لعائلة، واجهت Würth تحدّي ضمان تواصل متّسق وفعّال عبر قوة عملها متعددة الجنسيات. كان على التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة، مشاركة التحديثات والمبادرات الاستراتيجية بعدة لغات للوصول إلى الموظفين في مناطق مثل APAC وأوروبا والأمريكتين. كانت العمليات الحالية تعتمد على تسجيلات صوتية باهظة التكلفة تُنتَج في الاستوديو أو حلول ترجمة نصية غير مثالية، وهي خيارات لا يمكن توسيع نطاقها بسهولة ولا تُعد مجدية من حيث التكلفة.
قال أندرياس هينشيل، قائد فريق الاتصالات المؤسسية في Würth: "كان لدينا احتياج كبير لأداة مثل HeyGen، لأنه إذا كنت نائب رئيس تنفيذيًا، على سبيل المثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فستكون مسؤولًا عن شركاتنا في اليابان وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا."
إلى جانب هذه التحديات، ظهرت مشكلات في التكلفة وإدارة الوقت. كانت أساليب إنتاج الفيديو التقليدية، بما في ذلك التفريغ النصي والترجمة وإضافة الترجمات، تستهلك الكثير من الموارد. إنشاء التعليقات الصوتية في استوديوهات خارجية يكلّف بين €800 و€1,200 مقابل 10 دقائق من الصوت، حسب اللغة المطلوبة.
قال أندرياس: "عندما كان مؤدو الأصوات مكلفين للغاية لمشروع فردي، كنا نحاول إضافة ترجمات بلغات مختلفة اعتمادًا على النسخة الإنجليزية من الفيديو. لكن هذا لم يكن حلاً كافيًا، وكان لا يزال مكلفًا إلى حد كبير، لأن الأشخاص الذين لا يفهمون الإنجليزية كانوا سيواجهون صعوبة في التعامل مع فيديو باللغة الإنجليزية يحتوي فقط على ترجمة مكتوبة بلغتهم."
تنفيذ HeyGen وتوسيع حالات الاستخدام
أتاحت HeyGen لشركة Würth إنتاج فيديوهات متعددة اللغات بسهولة. يستخدم نواب الرؤساء التنفيذيين الإقليميين HeyGen لإنشاء تحديثات شهرية بما يصل إلى 10 لغات، مما يضمن أن تتلقى الفرق في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين رسائل في الوقت المناسب ومُحلية حسب كل سوق. يتم مشاركة هذه الفيديوهات عبر أنظمة الإنترانت الخاصة بـ Würth، والتي تقوم تلقائياً بمواءمة المحتوى مع إعدادات اللغة المفضلة لدى المستخدمين، مما يعزّز سهولة الوصول والتفاعل.
قال أندرياس: "ميزة ترجمة الفيديو وسهولة استخدام الواجهة ممتازتان مقارنة بالمنافسين. HeyGen لا يوجد لها بديل."
اكتشفت Würth حالة استخدام أخرى لـ HeyGen لتدريب الفرق على منتجاتها المعقدة. ومع محفظة متنوعة تشمل الأدوات الصناعية والمكوّنات الإلكترونية، احتاجت Würth إلى مواد تدريبية متعددة اللغات لكلٍّ من الفرق الداخلية والعملاء. لكن حواجز اللغة كانت تعيق فعالية جلسات التدريب، سواء عن بُعد أو في الموقع.
قال أندرياس: "لأن لدينا قوة مبيعات عالمية تحتاج إلى التعلّم حول نقاط البيع وآلية عمل معظم منتجاتنا، واجهنا مشكلة في نقل المعرفة من أقسام البحث والتطوير لدينا إلى إدارة المنتجات، ثم إلى قوة المبيعات العالمية لدينا."
الآن يمكن للفرق تسجيل ورش العمل بلغتهم الأم، وتقوم HeyGen بترجمة هذه المواد وإنتاج فيديوهات احترافية بعدة لغات. هذه الإمكانية سمحت للفرق بتحديث أجزاء محددة بسلاسة من دون إعادة تصوير الفيديوهات بالكامل، مما قلّل بشكل كبير من الوقت والموارد المطلوبة مع الحفاظ على دقة المحتوى.
قال أندرياس: "أفضل ما في الأمر هو أنه حتى إذا ارتكبت خطأ، مثل التلعثم في كلمة، يمكنك تعديلها بسهولة في HeyGen. وإذا كان هناك تحديث للمنتج، يمكنك تغييره من دون إعادة تصوير الفيديو بالكامل. هذا شيء يكتشفه مدرّبونا الآن كميزة كبيرة للغاية."
التحوّل إلى شركة تعتمد على الفيديو أولاً
اعتماد HeyGen يغيّر طريقة تواصل مجموعة Würth وتدريب قوة عملها العالمية، وينقل الشركة من التواصل الكتابي إلى التواصل المعتمد على الفيديو.
- توفير التكاليف: من خلال استبدال التعليق الصوتي التقليدي في الاستوديو بقدرات الترجمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، حققت Würth توفيرًا في التكاليف بنسبة 80%. أصبحت تكلفة إنتاج العروض التقديمية التنفيذية أقل بكثير الآن، مما يمكّن الشركة من تخصيص مواردها بطريقة أكثر استراتيجية.
- الكفاءة الزمنية: قلّصت HeyGen إلى النصف الوقت المطلوب لإنتاج الفيديو. تم الانتهاء من عرض تقديمي مدته 65 دقيقة للرئيس التنفيذي ومالك الشركة، مُترجم إلى ثماني لغات، خلال أربعة أيام عمل فقط — وهي عملية كانت تستغرق تقليديًا ما لا يقل عن ثمانية أيام.
- تحسين إمكانية الوصول: مع توفر الفيديوهات بما يصل إلى 10 لغات، أصبحت اتصالات Würth أكثر شمولاً وتأثيرًا. يمكن للموظفين الوصول إلى محتوى مُصمَّم وفقًا لتفضيلاتهم اللغوية، مما يزيد من التفاعل ومستوى الفهم.
- تحسين سهولة الاستخدام: واجهة HeyGen البديهية قلّلت وقت الإعداد مقارنة بالتعلّم الإلكتروني التقليدي أو أدوات تحرير الفيديو. استطاع الموظفون تعلّم استخدام الأداة في 45 دقيقة فقط، مما مكّن الفرق في مكاتب Würth حول العالم من تبنّي التقنية بسلاسة.
قال أندرياس: "HeyGen غيّرت تمامًا الطريقة التي ننشئ بها محتوى الفيديو وساعدتنا على استخدام الفيديو كوسيلة للتواصل. لقد جعلت التواصل أكثر سهولة بكثير وأكثر شخصية بكثير."