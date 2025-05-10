مجموعة Würth هي الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج وبيع مواد التثبيت والتجميع. أكثر من 400 شركة تدير ما يزيد على 2,800 فرع ومتجر تشكّل جزءًا من هذه الشركة العائلية العالمية، التي تنحدر من مدينة كينتسلزاو الألمانية. تتميّز ثقافة Würth المؤسسية بقيم مثل الانفتاح، والامتنان، والاحترام، والفضول، والمسؤولية، والتواضع، والبساطة. هذه القيم هي حجر الأساس لنجاح Würth والقاعدة التي تقوم عليها كل أشكال التعاون.

مع وجود 88,000 موظف موزعين على أكثر من 80 دولة، لدى الشركة فرق متعددة اللغات باحتياجات تشغيلية متنوعة. ولردم فجوات التواصل والتدريب، احتاجت Würth إلى حل يمكنه تبسيط عمليات التواصل لديها مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة والفعالية. هذا ما قاد Würth إلى HeyGen.

التواصل مع قوة عمل عالمية

بصفتها شركة عالمية مملوكة لعائلة، واجهت Würth تحدّي ضمان تواصل متّسق وفعّال عبر قوة عملها متعددة الجنسيات. كان على التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة، مشاركة التحديثات والمبادرات الاستراتيجية بعدة لغات للوصول إلى الموظفين في مناطق مثل APAC وأوروبا والأمريكتين. كانت العمليات الحالية تعتمد على تسجيلات صوتية باهظة التكلفة تُنتَج في الاستوديو أو حلول ترجمة نصية غير مثالية، وهي خيارات لا يمكن توسيع نطاقها بسهولة ولا تُعد مجدية من حيث التكلفة.

قال أندرياس هينشيل، قائد فريق الاتصالات المؤسسية في Würth: "كان لدينا احتياج كبير لأداة مثل HeyGen، لأنه إذا كنت نائب رئيس تنفيذيًا، على سبيل المثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فستكون مسؤولًا عن شركاتنا في اليابان وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا."

إلى جانب هذه التحديات، ظهرت مشكلات في التكلفة وإدارة الوقت. كانت أساليب إنتاج الفيديو التقليدية، بما في ذلك التفريغ النصي والترجمة وإضافة الترجمات، تستهلك الكثير من الموارد. إنشاء التعليقات الصوتية في استوديوهات خارجية يكلّف بين €800 و€1,200 مقابل 10 دقائق من الصوت، حسب اللغة المطلوبة.

قال أندرياس: "عندما كان مؤدو الأصوات مكلفين للغاية لمشروع فردي، كنا نحاول إضافة ترجمات بلغات مختلفة اعتمادًا على النسخة الإنجليزية من الفيديو. لكن هذا لم يكن حلاً كافيًا، وكان لا يزال مكلفًا إلى حد كبير، لأن الأشخاص الذين لا يفهمون الإنجليزية كانوا سيواجهون صعوبة في التعامل مع فيديو باللغة الإنجليزية يحتوي فقط على ترجمة مكتوبة بلغتهم."

تنفيذ HeyGen وتوسيع حالات الاستخدام