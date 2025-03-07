تُعد مقاطع الفيديو الفعّالة لتدريب السلامة ضرورية لكل مؤسسة. سواء كنت تثقّف الموظفين حول مخاطر مكان العمل، أو الاستجابة لحالات الطوارئ، أو بروتوكولات السلامة الخاصة بالصناعة، تُمكّن HeyGen الفرق من إنشاء مقاطع فيديو احترافية لتدريب السلامة بسرعة دون الحاجة إلى موارد إنتاج باهظة التكلفة.
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
«مع HeyGen تصبح الأمور أقل تعقيدًا وأكثر سهولة في الاستخدام. رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مقلقًا، إلا أن سير العمل مع HeyGen يجعل التنقّل فيه بسيطًا، ويسمح لفريقنا بتوفير الوقت والمال مع الحفاظ على سلامة موظفي Sibelco.»
جان-ماري بيتي
مدير التعلم الرقمي في Sibelco
كيفية إنشاء فيديوهات تدريب على السلامة باستخدام HeyGen
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على إنتاج فيديوهات تدريبية عالية الجودة للسلامة بكفاءة. تدعم الفرق في توعية الموظفين بسلامة مكان العمل، والاستعداد للطوارئ، والبروتوكولات الخاصة بكل قطاع.
HeyGen يلغي الحاجة إلى مقدّمي العروض أمام الكاميرا، وفرق تصوير الفيديو باهظة التكلفة، ودورات الإنتاج الطويلة. تقدّم الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تعليمات السلامة بشكل احترافي ومتّسق، مما يجعل فيديوهات تدريب السلامة أكثر قابلية للتوسّع وأسهل في الوصول للجميع.
بالتأكيد. توفر HeyGen أفاتارات ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص تتناسب مع ثقافة السلامة في شركتك وأهداف التدريب لديك. يمكنك ضبط المظهر ونبرة الصوت والنص ليتوافق مع إرشادات السلامة الخاصة بك.
نعم. HeyGen يناسب مختلف القطاعات مثل البناء، والتصنيع، والرعاية الصحية، والنقل، وغيرها. يمكنك بسهولة تخصيص فيديوهات التدريب لتتوافق مع معايير السلامة المحددة.
مع HeyGen، تحديث الفيديوهات سريع وسهل. يمكنك تعديل النصوص، وتغيير العناصر البصرية، وإنتاج نسخة محدَّثة خلال دقائق، بدون الحاجة إلى إعادة تصوير مكلفة.
نعم، بالتأكيد. يمكن رفع فيديوهات HeyGen إلى البوابات الداخلية، ومنصات التعلّم الإلكتروني، ووحدات الإعداد والتوجيه للموظفين الجدد، أو حتى تطبيقات الموبايل.
عادةً ما يستغرق الأمر بضع ساعات فقط لإنتاج فيديوهات تدريب احترافية للسلامة، وذلك حسب عمق المحتوى ومستوى التخصيص المطلوب.
لا. واجهة HeyGen البديهية مصممة لفرق الموارد البشرية، ومديري السلامة، والمدرّبين الذين لديهم خبرة قليلة أو لا خبرة لديهم في إنتاج الفيديو.
HeyGen مثالي لتدريب السلامة في مكان العمل، ووحدات الامتثال، وأدلة الاستجابة للطوارئ، وإجراءات الإخلاء، وموضوعات السلامة المتخصصة في مختلف الصناعات.
