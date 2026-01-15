أنشئ فيديوهات تدريبية متعددة اللغات يفهمها الجميع
الموظفون الناطقون بالإسبانية لديك لا يفهمون تدريب السلامة باللغة الإنجليزية. تلقّيت مخالفة من OSHA بسبب انتهاكات متعلقة باللغة. الترجمة التقليدية قدّمت عرض سعر بقيمة 50,000 دولار لبرنامج التدريب الخاص بك. أنشئ تدريباً بأكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة الشفاه. فيديو واحد يتحول إلى عدد غير محدود من اللغات. متوافق مع متطلبات OSHA وبنسبة تكلفة أقل تصل إلى 90%.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
تحدي التدريب متعدد اللغات
يتحدث فريق عملك عدة لغات، لكن يتم تقديم تدريبات السلامة والامتثال باللغة الإنجليزية فقط. كثير من الموظفين لا يفهمون المحتوى بشكل كامل، مما يعرّض مؤسستك لخطر مخالفات متطلبات اللغة لدى OSHA وغرامات قد تصل إلى 15,000 دولار لكل حالة. ترجمة مواد التدريب بالطرق التقليدية بطيئة ومكلفة، وغالبًا ما تكلّف آلاف الدولارات لكل لغة وتنتج دبلجة منخفضة الجودة تقلّل من التفاعل. ولا تحلّ الترجمات النصية (Subtitles) المشكلة، لأنها تفترض مهارات قراءة قوية ومشاهدة مع تشغيل الصوت. النتيجة هي ضعف الفهم، وانخفاض معدلات إكمال التدريب، واستمرار التعرّض القانوني، في حين أن المؤسسات التي تعتمد برامج تدريب متعددة اللغات تعمل بأمان وامتثال عبر جميع الفئات اللغوية.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen مواد التدريب الحالية لديك إلى محتوى فيديو متعدد اللغات بأكثر من 175 لغة. ارفع مواد التدريب الإنجليزية الخاصة بك وأنشئ فوراً ترجمات طبيعية الصوت باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه الدقيقة، لتحصل على جودة احترافية بدون دبلجة غير مريحة. على عكس الترجمة التقليدية التي قد تكلّف آلاف الدولارات لكل لغة، يوفّر اشتراك HeyGen الثابت فيديوهات غير محدودة بعدد غير محدود من اللغات، مما يقلّل التكاليف بما يصل إلى 90%. وعندما تتغيّر مواد التدريب، حدّث النص مرة واحدة وأعد إنشاء جميع النسخ اللغوية في دقائق، لتحافظ على مكتبة التدريب العالمية لديكلمحتوى التدريبدقيقة، ومتوافقة، ودائماً محدثة.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت
ترجم مواد التدريب إلى أي لغة يتحدثها فريق عملك: الإسبانية (أمريكا اللاتينية + الأوروبية)، الماندرين، الفيتنامية، التاغالوغ، العربية، الهندية، البرتغالية، البولندية، الكورية، اليابانية، وأكثر من 165 لغة أخرى. استنساخ صوت بالذكاء الاصطناعي طبيعيAI voice cloning يقدّم تدريبًا بصوت يبدو حقيقيًا في كل لغة. ليس نظام تحويل نص إلى كلام آليًا. أصوات احترافية بجودة بشرية تحافظ على العاطفة ونبرة الصوت.
تقنية احترافية لمزامنة الشفاه
حركة الفم تتطابق مع اللغة المنطوقة. التدريب باللغة الإسبانية يُظهر حركة شفاه إسبانية، والتدريب باللغة الماندرين يُظهر نطق الماندرين بدقة. يزيل تأثير الدبلجة المربك عندما لا يتطابق الصوت مع الصورة. جودة العرض الاحترافية تعزّز الثقة والمصداقية لدى المتعلمين. الموظفون يتفاعلون مع محتوى يبدو ويُسمع بشكل طبيعي.
الامتثال اللغوي لمعايير OSHA
تتطلّب OSHA تقديم تدريب باللغة التي يفهمها الموظفون. تقدم HeyGen تدريبًا متوافقًا مع المعايير على السلامة بعدة لغات. يشمل ذلك التواصل بشأن المخاطر، وإجراءات القفل ووضع العلامات (lockout tagout)، ومعدات الوقاية الشخصية (PPE)، وإجراءات الطوارئ بلغة الموظف الأم. وثّق الالتزام باللوائح من خلال تتبّع إكمال الدورات. تجنّب المخالفات والغرامات عبر تدريب يفهمه الموظفون فعليًا.
تخفيض في التكاليف بنسبة 90% مقارنة بالترجمة التقليدية
الوكالات التقليدية: من $3,000 إلى $8,000 لكل لغة لكل فيديو. HeyGen: اشتراك ثابت لعدد غير محدود من اللغات. نفس التكلفة سواء كانت لغة واحدة أو خمسين لغة. أوّل عدد من الفيديوهات متعددة اللغات يغطي تكلفته بنفسه. عائد استثمار كبير على برامج التدريب العالمية. توقّف عن اختيار اللغات التي يمكنك تحمّل تكلفتها فقط. درّب الجميع بلغتهم الأم.
حدّث كل اللغات في الوقت نفسه
هل تحتاج مواد التدريب إلى تحديث؟ عدّل النص الإنجليزي. أعد إنشاء جميع اللغات في دقائق. لا حاجة لإدارة ثمانية مشاريع ترجمة منفصلة. لا انتظار لأشهر من أجل التحديثات. تظل جميع الإصدارات اللغوية متزامنة ومحدَّثة تلقائياً. هل يؤثر تغيير في الإجراءات على تدريب السلامة؟ حدِّث جميع اللغات في نفس اليوم.
نشر عالمي في نفس اليوم
أنشئ تدريباً باللغة الإنجليزية يوم الإثنين. وانشره بـ 12 لغة يوم الثلاثاء. الترجمة التقليدية تستغرق أسابيع أو شهوراً. HeyGen يوفّر نشر المحتوى متعدد اللغات في نفس اليوم. أطلق برامج التدريب عالمياً بدون تأخيرات في الترجمة. استجب فوراً للتغييرات التنظيمية عبر جميع مجموعات الموظفين بمختلف لغاتهم.
من تدريب الإنجليزية إلى أكثر من 175 لغة في 3 خطوات
أنشئ بلغتك الأساسية
طوّر برامج التدريب باللغة الإنجليزية أو بلغتك الأساسية. يمكنك رفع عروض PowerPoint الحالية، أو تسجيل خبراء المحتوى، أو إنشاء محتوى جديد. هذا المحتوى يصبح المصدر لجميع الإصدارات المترجمة.مواد التدريبتعمل بكفاءة تامة. لا حاجة لإعادة إنشاء المحتوى من البداية.
اختر اللغات المستهدفة
اختر اللغات التي يحتاجها فريق عملك. الإسبانية لمنشأة تكساس. الفيتنامية لمستودع كاليفورنيا. الماندرين لمكتب شنغهاي. البرتغالية للبرازيل. اختر لغة واحدة أو خمسين لغة. HeyGen ينشئ استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه لكل لغة تختارها تلقائياً.
نشر على فرق العمل العالمية
وزّع برامج التدريب متعدّد اللغات على المواقع المناسبة. قدّم النسخة الإسبانية للمتحدثين بالإسبانية، والنسخة الفيتنامية للمتحدثين بالفيتنامية. تتبّع إكمال التدريب حسب اللغة. احرص على توفّر مستندات الامتثال لكل مجموعات الموظفين اللغوية. نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك يتعامل مع المحتوى متعدّد اللغات بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع التدريب باللغة الإنجليزية.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التدريب
الالتزام بتدريب السلامة وفق معايير OSHA
استوفِ متطلبات لغة OSHA من خلال تقديم تدريب سلامة يفهمه الموظفون. أنشئ تدريبًا على التواصل بشأن المخاطر، وإجراءات القفل ووضع البطاقات (lockout tagout)، ومعدات الحماية الشخصية (PPE) بالإنجليزية والإسبانية والفيتنامية والماندرين وغيرها. تشير المؤسسات إلى عدم تلقي أي مخالفات متعلقة باللغة بعد اعتماد التدريب متعدّد اللغات.
التدريب المؤسسي العالمي
طبّق برامج القيادة والامتثال والتوظيف الجديد بشكل متّسق عبر المكاتب الدولية. ترجم البرامج الأساسية إلى اللغات المحلية بدون إنتاج منفصل باستخدام فيديوهات تعريف الموظفين الجدد، لضمان الاتساق العالمي وتسريع الإطلاق.
تدريب القوى العاملة المتنوعة في الولايات المتحدة
ادعم القوى العاملة متعددة اللغات في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات من خلال تدريب على سلامة الغذاء، ومنع التحرش، وخدمة العملاء بلغات متعددة. يرفع تقديم التدريب بلغات مختلفة معدلات الإكمال من حوالي 50% إلى أكثر من 90%، ويساعدك على تلبية متطلبات اللغة التي تفرضها الولايات.
طاقم رعاية صحية متعدد اللغات
قدّم تدريبًا على سلامة المرضى وHIPAA ومكافحة العدوى بلغات الموظفين الأم. الفهم الواضح يقلّل من حوادث سوء التواصل ويحسّن نتائج سلامة المرضى.
سلامة موقع البناء
قدّم تدريباً خاصاً بموقع العمل حول السلامة بلغات طاقم العمل، يشمل الوقاية من السقوط، وتشغيل المعدات، وسلامة أعمال الحفر. التدريب المناسب للغة العاملين يقلّل الحوادث ويساعدك على اجتياز تفتيشات OSHA دون ملاحظات.
نتيجة موثوقة
تلاحظ المؤسسات زيادة في الفهم بنسبة تتجاوز 85% عندما يتم تقديم التدريب بلغات الموظفين الأم native بدلاً من الاعتماد على المحتوى باللغة الإنجليزية فقط أو المحتوى المترجم نصيًا.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي اللغات المتاحة؟
أكثر من 175 لغة بما في ذلك الإسبانية (أمريكا اللاتينية + أوروبا)، الماندرين، الفيتنامية، التاغالوغ، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية (البرازيل + أوروبا)، العربية، الهندية، الكورية، اليابانية، البولندية، الروسية، الإيطالية، التايلاندية، وأكثر من 160 لغة أخرى. تتوفر لهجات وإصدارات إقليمية للغات الرئيسية لضمان الملاءمة الثقافية واللغوية.
هل يلبّي هذا متطلبات اللغة الخاصة بـ OSHA؟
نعم. تشترط OSHA تقديم التدريب بلغة يفهمها الموظفون. يقدّم HeyGen تدريبًا بصوت طبيعي مع توثيق إتمام التدريب، مما يدعم عمليات تدقيق الامتثال. العديد من الفرق تجمع ذلك مع مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية لتعزيز السلامة والإجراءات على المدى الطويل.
كم تبلغ تكلفة التدريب متعدد اللغات؟
الترجمة التقليدية: من 3,000$ إلى 8,000$ لكل لغة لكل فيديو. اشتراك HeyGen الثابت يشمل عددًا غير محدود من الفيديوهات بعدد غير محدود من اللغات. نفس التكلفة سواء استخدمت لغة واحدة أو خمسين لغة. متوسط التوفير: 90% مقارنة بخدمات الترجمة التقليدية. عادةً ما تغطي أول عدة فيديوهات تكلفة الاشتراك السنوي.
كيف يُقارَن استنساخ الصوت بالدبلجة؟
استنساخ الصوت ينشئ أصواتًا طبيعية بجودة بشرية في كل لغة. الدبلجة التقليدية تبدو آلية مع صوت غير مريح لا يتطابق مع الصورة. HeyGen يتضمن مزامنة الشفاه بحيث تتطابق حركة الفم مع اللغة المنطوقة بشكل احترافي. الموظفون يتفاعلون مع تدريب بصوت طبيعي بدلًا من الضحك على الدبلجة الواضحة.
هل يمكنك تحديث التدريب بجميع اللغات؟
نعم. عدّل نص اللغة الأصلية مرة واحدة فقط. أعد إنشاء جميع النسخ اللغوية في دقائق. يتم تحديث كل اللغات في الوقت نفسه. لا حاجة لتنسيق مشاريع ترجمة منفصلة أو الانتظار لأسابيع. تغيّر سير العمل؟ حدّث كل اللغات في اليوم نفسه.
كم يستغرق وقت الترجمة؟
في نفس اليوم. اختر لغات الهدف، وأنشئ الترجمات مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. انشرها فورًا. الترجمة التقليدية تستغرق أسابيع أو شهورًا لكل لغة. HeyGen تتيح إطلاقًا عالميًا فوريًا.
ماذا عن المتغيرات الإقليمية للغات؟
متاح للغات الرئيسية. الإسبانية في أمريكا اللاتينية مقابل الإسبانية الأوروبية. البرتغالية البرازيلية مقابل البرتغالية الأوروبية. الصينية المبسطة مقابل الصينية التقليدية. اختر النسخة الأنسب لقوة العمل لديك لضمان تدريب طبيعي ومناسب ثقافيًا.
هل يصلح هذا للمحتوى التقني؟
نعم. حمّل مسارد المصطلحات. تضمن HeyGen ترجمة دقيقة للمصطلحات التقنية، وأسماء المنتجات، ومصطلحات السلامة. تحافظ على الاتساق بين اللغات للمحتوى المتخصص، وتبقى جودة التدريب التقني عالية عبر جميع اللغات.
كيف تقارن HeyGen مع أساليب إنتاج الفيديو التقليدية؟
إنتاج فيديوهات التدريب بالطريقة التقليدية يتطلّب تحديد مواعيد للمقدّمين، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير — عادةً يستغرق ذلك من 2 إلى 3 أشهر ويكلّف من $5,000 إلى $15,000+ لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من التعديلات. شركة Advantive سجّلت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن الانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديماً قبل حتى أن يُطلق. أنشئ فيديوهات تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — بدون إعادة تصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
