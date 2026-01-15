أنشئ فيديوهات تدريب على المنتجات تعزّز إنتاجية المبيعات
استنسخ مديري المنتجات ومهندسي المبيعات لديك إلى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقوم بتدريب عدد غير محدود من أعضاء الفريق. حدّث تدريب المنتج فورًا عند تغيّر الميزات. وسّع معرفة المنتج عبر فرق المبيعات والدعم والشركاء دون الحاجة إلى جدولة جلسة مباشرة أخرى.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تصدير SCORM
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
فريق المنتج عندك عالق في تكرار نفس التدريب بينما معرفة المنتج نفسها لا تواكب التغييرات. مدراء المنتجات يقضون ساعات في إعادة شرح المزايا، موظفو المبيعات الجدد ينتظرون التدريب، فرق الدعم ونجاح العملاء تكافح لمواكبة الإصدارات الأخيرة، والشركاء يقدّمون عروضاً توضيحية للمنتج بشكل غير صحيح. مع عشرات التحديثات التي تُطرح كل ربع سنة، التدريب الحي لا يمكنه التوسّع، ومندوبي المبيعات يحتاجون شهوراً للوصول إلى الجاهزية، وجودة الديمو تختلف من شخص لآخر، وأفضل خبراء المنتج عندك يخسرون وقتاً ثميناً في البناء بسبب انشغالهم بالتدريب. الوثائق لا يقرأها أحد، وتسجيلات Zoom منخفضة الجودة يصعب تحديثها، وفريق المبيعات يخسر صفقات أمام منافسين يفهم مندوبيهم المنتج بشكل أفضل.
حل HeyGen
HeyGen تحوّل خبراء المحتوى لديك إلى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقدّم تدريباً غير محدود على المنتج دون استهلاك وقتهم. سجّل مدير المنتج، أو مهندس الحلول، أو أفضل مندوب مبيعات لديك مرة واحدة، وسيقوم التوأم الرقمي بتدريب كل موظف جديد، وشرح كل ميزة، وعرض كل حالة استخدام. عندما تتغيّر المنتجات، حدّث النص وأعد إنشاء مواد التدريب في دقائق حتى تتعلّم فرق المبيعات الميزات الجديدة في نفس يوم إطلاقها. وحّد أفضل عرض توضيحي لديك عبر الفريق بالكامل، لتحصل على عروض توضيحية متسقة وعالية الجودة بدلاً من نتائج تختلف من مندوب لآخر.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
استنساخ الخبراء المتخصصين في المجال
مدير المنتج لديك هو عنق الزجاجة. استنسخه كـ أفاتار بالذكاء الاصطناعي. نسخته الرقمية تقدّم عروضًا عامة عن المنتج، وشرحًا تفصيليًا للميزات، وتموضعًا تنافسيًا، وهيكلية تقنية. يسجّل مرة واحدة، ويتدرّب للأبد. مهندس المبيعات مشغول جدًا عن تدريب الشركاء؟ استنسخه. أفضل موظف عندك يقدّم أفضل عرض توضيحي؟ استنسخه.
سجّل خبير المحتوى مرة واحدة لتوفير تدريب غير محدود
استنسخ مديري المنتجات ومهندسي المبيعات وأفضل الموظفين أداءً
خبير رقمي متاح على مدار 24/7
حرّر خبراء الموضوع من التدريب المتكرر
تدريب فوري على إطلاق الميزات الجديدة
شركات SaaS تُطلق تحديثات أسبوعياً أو شهرياً. أنشئ تدريباً على المزايا في نفس اليوم الذي تطلق فيه التحديث. يسجّل مدير المنتج لديك تحديثاً مدته 10 دقائق. أنشئ فيديو. وانشره فوراً على فرق المبيعات والدعم ونجاح العملاء. الجميع يعرف عن المزايا الجديدة قبل أن يبدأ العملاء في السؤال. إصدار الشهر القادم؟ حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو.
تدريب على ميزات الإصدارات في نفس اليوم
حدّث مواد التدريب في دقائق
حافظ على وتيرة سرعة تطوير المنتج
لا حاجة لإعادة تسجيل خبراء المحتوى عند إجراء التحديثات
جودة عرض توضيحي متسقة
أفضل ممثل مبيعات لديك ينجز صفقات أكثر من المتوسط بثلاث مرات، والسبب هو العرض التوضيحي الذي يقدّمه. حوّل عرضه التوضيحي إلى المعيار الذي يتعلمه الجميع. سجّل أفضل تسلسل للعرض، وحديثه أثناء العرض، وطريقة تعامله مع الاعتراضات. كل موظف جديد يتعلم هذا الأسلوب المثبت. تصبح جودة العرض التوضيحي ميزة تنافسية لك.
سجّل أفضل عرض توضيحي ليكون معيار التدريب
جودة عرض توضيحي متسقة على مستوى الفريق
مسارات حديث مجرَّبة لجميع مندوبي المبيعات
أسئلة استكشاف موحَّدة
تسريع وقت انطلاق المبيعات
الموظفون الجدد يحتاجون إلى ستة أشهر ليصبحوا منتجين. اختصر فترة التأهيل من خلال تدريب منتج شامل يمكنهم إكماله وفق جدولهم الخاص. في اليوم الأول، يبدأون في مشاهدة التدريب من خبرائك المستنسَخين. في الأسبوع الثاني، يفهمون المزايا الأساسية. في الشهر الأول، يمكنهم تقديم عرض توضيحي بثقة. ينخفض متوسط الوقت حتى إتمام أول صفقة من ستة أشهر إلى ثلاثة.
قلّل مدة التأهيل بنسبة 40-60%
تعلّم ذاتي الوتيرة للموظفين الجدد
معرفة المنتج عند الطلب
وقت أسرع للوصول إلى أول صفقة
فرق عالمية متعددة اللغات
فرق المبيعات والدعم والشركاء الدولية تحتاج إلى تدريب على المنتج بلغتها. أنشئ برنامج التدريب مرة واحدة باللغة الإنجليزية. ترجم إلى الألمانية والبرتغالية واليابانية والماندرين. استنساخ الصوت يقدّم تدريبًا بلغة طبيعية، وليس دبلجة غير متقنة. الفرق العالمية تفهم المنتجات بعمق يماثل فهم المقر الرئيسي.
أكثر من 175 لغة من مصدر واحد
استنساخ صوت طبيعي لكل لغة
تمكين الفرق العالمية
تدريب دولي في نفس اليوم
نمِّ عملك دون توظيف المزيد
فريق التمكين المكوّن من شخصين لديك يخدم 200 موظف في طريقهم ليصبحوا 400. استنسخ خبراء المحتوى لديك (SMEs). الأفاتارات الخاصة بهم تتولى حجم تدريب غير محدود. دفعات تعيين جديدة من 50 شخصًا؟ لا مشكلة. طاقة التدريب لديك تصبح غير محدودة بدون زيادة عدد الموظفين.
سعة تدريب غير محدودة
لا حاجة لتعيين موظفين إضافيين
خَدِّم المؤسسات المتنامية
نمِّ عملك بوتيرة أسرع من التوظيف
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
تسجيل معرفة المنتج
ابدأ مع خبراء منتجك: مدراء المنتجات، مهندسو الحلول، وأفضل مندوبي المبيعات أداءً. سجّل لهم وهم يشرحون منتجك، ويعرضون المزايا، ويقدّمون العروض التوضيحية. أو ارفع العروض التقديمية الموجودة لديك بالفعل. الخبرة موجودة أصلاً، وHeyGen يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام.
أنشئ أفاتار خبير موضوعي (SME)
حوّل التسجيلات إلى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي. يصبح مدير المنتج لديك مقدّمًا رقميًا يقدّم التدريب عند الطلب. اختر من بين أفاتارات احترافية أو أنشئ نسخًا مخصّصة من الفيديو. تنتشر خبرة الخبراء المتخصصين لديك على نطاق واسع دون أن تستهلك من وقتهم.
النشر والتحديث المستمر
انشر المحتوى لفرق المبيعات ونجاح العملاء والدعم والشركاء. استضفه في نظام إدارة التعلّم (LMS)، وضمّنه في قواعد المعرفة، وشاركه عبر الروابط. عندما تتغيّر المنتجات، حدّث السكربتات وأعد إنشاء الفيديوهات في دقائق. يتطوّر التدريب لديك مع تطوّر منتجك.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التدريب
تدريب فريق المبيعات على المنتج
زوّد مندوبي المبيعات بمعرفة عميقة بالمنتج، بما في ذلك لمحات عن المزايا، والتموضع التنافسي، وحالات الاستخدام حسب القطاع، والتسعير، والمتطلبات التقنية، والتعامل مع الاعتراضات. يُكمل الموظفون الجدد تدريباً شاملاً قبل أول مكالمة لهم مع عميل محتمل.
زوّد مندوبي المبيعات بمعرفة عميقة بالمنتج قبل أول مكالمة مع عميل محتمل. كثير من الفرق تجمع هذا مع فيديوهات مهيكلة لإعداد الموظفين الجدد لتسريع مرحلة الانطلاق المبكرة.
تمكين نجاح العملاء
درِّب فرق نجاح العملاء (CSMs) على قدرات المنتج، وأفضل الممارسات لاستخدام الخصائص، واستراتيجيات التبنّي، وفرص التوسّع. بهذه الطريقة يفهم مسؤولو نجاح العملاء المنتجات بعمق كافٍ لزيادة قيمة العميل واكتشاف فرص البيع الإضافي.
حالة استخدام: فريق CSM مكوّن من 40 فردًا يدير 2,000 حساب. يتم إصدار تحديثات المنتج شهريًا. مدير CSM ينشئ تدريبًا على المزايا في نفس يوم الإصدارات. تحسّنت نسبة تبنّي العملاء للميزات بنسبة 60%.
تدريب دعم فني
مكّن فريق الدعم من الوصول إلى معرفة تقنية عميقة بالمنتج: وظائف المزايا، أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، المشكلات المعروفة، تفاصيل التكامل، وحلول الأخطاء. يتمكّن وكلاء الدعم من حل التذاكر بشكل أسرع بفضل فهمهم الشامل للمنتج.
حالة استخدام: فريق دعم عالمي يعمل عبر ثلاث مناطق زمنية. تم استنساخ مدير المنتج كأفاتار لتقديم تدريب تقني. وقت حل تذاكر الدعم انخفض بنسبة 35%.
تمكين الشركاء والقنوات
درِّب الموزعين وشركاء التنفيذ على مجموعة منتجاتك. أنشئ برامج تدريب للشركاء يمكن توسيعها لتشمل عددًا غير محدود من مؤسسات الشركاء، دون الحاجة إلى فريق مخصص لتمكين الشركاء.
حالة استخدام: شركة برمجيات لديها 200 شريك قناة توزيع. يقوم مدير الشركاء بإنشاء تدريب على المنتج. يُكمل الشركاء متطلبات الاعتماد. زادت الإيرادات الناتجة عن الشركاء بنسبة 45%.
النتيجة المؤكدة: تشير تقارير المؤسسات إلى انخفاض بنسبة 50% في وقت تأهيل فرق المبيعات عند استخدام تدريب المنتج القائم على الفيديو مقارنة بالاعتماد على التوثيق فقط.
تدريب على إصدار المزايا الجديدة
درِّب الفرق على المزايا الجديدة في نفس يوم الإطلاق. يمكن لمديري المنتجات إنشاء تدريبات سريعة على الإصدارات الجديدة. فرق المبيعات والنجاح والدعم تبقى على اطّلاع دائم مع التطور المستمر للمنتج.
حالة استخدام: منصة SaaS تُطلق تحديثات أسبوعية. فريق تسويق المنتج ينشئ تدريباً على الإصدارات الجديدة مدته 5-10 دقائق. فرق الإيرادات تستند إلى الميزات الجديدة خلال أيام بدلاً من أسابيع.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو استنساخ خبراء المحتوى (SME) لتدريب المنتجات؟
استنساخ خبراء الموضوع (SME) ينشئ أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لخبراء منتجك، يقدّمون التدريب بصوتهم وأسلوبهم.فيديوهات تدريب داخليةلتمكين مستمر عبر مختلف الأدوار.
كيف تحافظ على حداثة التدريب عندما تتغيّر الميزات باستمرار؟
عدّل النص بالمعلومات المحدَّثة وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. يشرح أفاتار خبير المحتوى لديك الميزات الجديدة من دون إعادة تسجيل الشخص الحقيقي. يظل التدريب متزامنًا مع إصدارات المنتج. حدّث مواد التدريب بالسرعة نفسها التي تطلق بها الكود.
هل يمكن أن يحل هذا محل تدريب المنتجات المباشر بالكامل؟
لنقل المعرفة والتدريب على العروض التوضيحية، نعم. الفيديو ممتاز في شرح المزايا وتعليم الرسائل الأساسية. أما للتدريب التفاعلي على تمثيل الأدوار، فالأفضل الجمع بين الفيديو لنقل المعرفة والجلسات الحية للتطبيق العملي. معظم المؤسسات تستخدم الفيديو في 80% من تدريب المنتجات.
كم يستغرق إعداد تدريب شامل على المنتج؟
بالنسبة لمنتج SaaS نموذجي، فإن 2-4 ساعات من المحتوى المسجّل تكفي لتغطية المزايا الأساسية، وحالات الاستخدام، والتموضع في السوق. سجّل خبير المحتوى لديك وهو يشرح هذه الموضوعات. أنشئ الفيديوهات. معظم المؤسسات تنجز التدريب الأساسي خلال أسبوع واحد.
هل التدريب عبر الفيديو يحسّن فعليًا مدة تأهيل مندوبي المبيعات الجدد؟
نعم. تشير تقارير المؤسسات إلى تقليل وقت الوصول للإنتاجية بنسبة 40-60%. الفيديو الذاتي الإيقاع يتيح للموظفين الجدد التعلّم بالسرعة التي يستطيعون استيعاب المعلومات بها بدلًا من انتظار الدورات التدريبية المجدولة. اكتساب معرفة شاملة بالمنتج خلال الشهر الأول يسرّع وصولهم إلى إبرام أول صفقة.
كيف يعمل هذا في تمكين الشركاء؟
أنشئ برامج تدريب اعتماد للشركاء. يُكمل الشركاء التدريب وفق جداولهم الخاصة. تتبّع إتمام التدريب للتحقق من مستوى المعرفة. العديد من مورّدي البرمجيات يشترطون اعتماد الشركاء قبل الموافقة على تسجيل الصفقات.
ما الحد الأقصى لمدة فيديوهات التدريب؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة. يكون التدريب الأكثر فعالية عادةً وفق مبادئ التعلم المصغّر، أي وحدات من 3 إلى 10 دقائق تركز على أهداف تعليمية محددة. ومع ذلك، يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول لتحسين تفاعل المتعلمين ومعدلات إكمالهم.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق التعلّم والتطوير (L&D) لديّ استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفرق حيث يمكن لمصممي المواد التدريبية، ومديري التدريب، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والقوالب لكل أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات ومتابعة الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen مع إنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التدريب بالطريقة التقليدية يتطلّب جدولة مقدّمي المحتوى، حجز الاستوديوهات، تنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير — عادةً يستغرق 2-3 أشهر ويكلّف من $5,000 إلى $15,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من المراجعات. شركة Advantive سجّلت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
ماذا لو لم يرغب مدير المنتج لدينا في أن يتم تسجيله؟
استخدم أفاتارات احترافية بالذكاء الاصطناعي بدلًا من الاستنساخ. قدّم معرفة منتجك من خلال مقدّم محترف. خبرة المحتوى أهم بكثير من الشخص الذي يقدّمه.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن الانتظار لشهور من أجل محتوى يصبح قديماً قبل حتى أن يُطلق. أنشئ فيديوهات تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — بدون إعادة تصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
