إضافة نص إلى الفيديو

أضف نصوصاً توضيحية وعناوين فرعية واضحة وجذابة إلى فيديوهاتك باستخدام أدوات HeyGen المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اجعل محتواك في متناول الجميع، وزِد تفاعل المشاهدين، وحسّن قابلية اكتشافه في نتائج البحث بدون الحاجة إلى تحرير معقّد.

أضف النصوص والترجمة بسهولة إلى فيديوهاتك

باستخدام أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، فإن إضافة الترجمة النصية والترجمة المصاحبة لتعزيز محتواك عملية سريعة وبسيطة وبتكلفة مناسبة. يتيح لك هذا المُنشئ للفيديوهات بالذكاء الاصطناعي إنشاء فيديوهات غنية بالنصوص بسهولة. من خلال تضمين هذه العناصر، يمكنك جعل فيديوهاتك مميزة، والوصول إلى جمهور أوسع، وتحسين مستوى إتاحة المحتوى.

من خلال استخدام التسميات التوضيحية والترجمات النصية، تضمن HeyGen أن تظل مقاطع الفيديو واضحة حتى عند مشاهدتها بدون صوت أو من قِبل الأشخاص الذين لديهم صعوبات سمعية. ومع توفّر الترجمات النصية بعدة لغات، يمكنك الوصول إلى جمهور عالمي دون تكاليف إنتاج مرتفعة، مما يجعلها مثالية لجماهير ومناطق متنوعة.

محركات البحث يمكنها قراءة النصوص لكنها تواجه صعوبة مع محتوى الفيديو. من خلال إضافة التسميات التوضيحية والنصوص المكتوبة باستخدام HeyGen، أنت تعزّز قابلية اكتشاف فيديوهاتك. هذا يجعل فيديوهاتك أكثر سهولة في الوصول ويزيد من حجم جمهورك بفضل خيارات مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من النص.

أفضل الممارسات لإضافة النصوص إلى الفيديوهات

لتحقيق أقصى فعالية لنصوصك الظاهرة على الفيديو، اتبع أفضل الممارسات التالية:

  • احرص على أن يكون الصوت عالي الجودة للحصول على نص مكتوب دقيق عند الحاجة.
  • حافظ على النبرة والسياق الأصليين من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
  • راجع الترجمات بحثًا عن الفروق الثقافية التي قد تتطلّب تعديلات لتتوافق بشكل أفضل مع جماهير متنوّعة.
زيادة التفاعل باستخدام فيديوهات معزَّزة بالنص

باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من النص لدينا، يمكن لإضافة النص أن تعزّز التفاعل بشكل كبير. عندما يتمكّن المشاهدون من القراءة أثناء المشاهدة، يرتبطون بالمحتوى بشكل أفضل، مما يؤدي إلى معدلات تفاعل أعلى وتحسين الاحتفاظ بالمشاهدين. مقاطع الفيديو الجذابة التي تتضمّن ترجمات بعدة لغات تخلق تجارب شاملة لمختلف المجموعات الثقافية، مما يعزّز سهولة الوصول إلى المحتوى ويزيد من الاستمتاع به.

تتصدّر HeyGen مجال إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وتثق بها الشركات حول العالم لتعزيز تواصلها من خلال حلول فيديو مخصّصة. سواءً للإعلام أو التعليم أو الاتصالات المؤسسية، يتيح لك منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا إنشاء محتوى جذّاب يلقى صدى واسعاً لدى جمهورك.

كيف يعمل؟

أضف نصوصاً وترجمات إلى فيديوهاتك في 4 خطوات سهلة

حسّن فيديوهاتك بنصوص منسّقة، وعناوين توضيحية، وترجمات فرعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 1

أدخل النص الخاص بك

ابدأ بلصق محتواك مثل مقالة مدونة أو إعلان في المحرر لتبدأ رحلتك مع أداة إنشاء الفيديو من النص بالذكاء الاصطناعي مجاناً.

الخطوة 2

اختر أفاتار وصوت بالذكاء الاصطناعي

من مكتبتنا الواسعة، اختر من أكثر من 300 أفاتار وصوت ليتماشى مع أسلوبك وجمهورك. يزيل هذا المُنشئ للفيديو بالذكاء الاصطناعي الحاجة إلى ممثلين أو استوديوهات.

الخطوة 3

أضف نصاً أو ترجمات

أضف نصًا أو ترجمات على الفيديو الخاص بك. اختر من مجموعة متنوعة من الخطوط والأحجام والألوان وتصميمات الترجمة التي تتوافق تمامًا مع رسالتك وأسلوبك البصري. يتيح لك مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا إنشاء فيديوهات بجودة احترافية بسهولة.

الخطوة 4

أنشئ وشارك فيديوك

اسمح لـ HeyGen بمعالجة الفيديو الخاص بك مع تحسينات نصية سلسة. يستغرق تنزيل محتواك ونشره بضع دقائق فقط، ليكون جاهزًا لزيادة إمكانية الوصول إلى الفيديو ومعدلات التفاعل معه.

الأسئلة الشائعة حول إضافة نص إلى الفيديو

ما هي أداة HeyGen لإضافة النص إلى الفيديو؟

تتيح لك أداة إضافة النص إلى الفيديو من HeyGen إدراج النصوص والترجمات والعناوين في فيديوهاتك مباشرة من المتصفح. تم تصميمها لتكون بسيطة وفعّالة، حتى إذا لم يكن لديك أي خبرة في مونتاج الفيديو.

كيف أضيف نصًا إلى فيديو أونلاين باستخدام HeyGen؟

ارفع فيديوك إلى منصة HeyGen، اختر خيار النص، ثم خصّص الخط واللون والحجم وموضع النص. يمكنك إضافة عدة عناصر نصية، وضبط توقيتها، ومعاينة التغييرات فورًا. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصتنا للذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني استخدام خطوط وأنماط مختلفة للنص الخاص بي؟

نعم، HeyGen يقدّم مجموعة واسعة من الخطوط والألوان وأنماط النصوص. يمكنك أيضاً تحريك النص، وضبط المحاذاة، ووضعه في أي مكان على الشاشة.

هل إضافة نص إلى الفيديوهات باستخدام HeyGen مجانية؟

تقدّم HeyGen خططاً مجانية ومدفوعة. قد تكون ميزات تحرير النصوص الأساسية متاحة في الإصدار المجاني، بينما تتضمن الخطط المدفوعة أدوات أكثر تقدماً وخيارات تصدير إضافية. فعّل ميزات الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.

هل يمكنني معاينة التغييرات قبل تصدير الفيديو؟

بالتأكيد. يتيح لك HeyGen معاينة موضع النص وأسلوبه في الوقت الفعلي حتى تتمكن من إجراء التعديلات قبل إنهاء الفيديو.

