تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

أداة استنساخ نفسك بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو الشخصية

استنسخ نفسك بالذكاء الاصطناعي وأنشئ فيديوهات دون الحاجة للتصوير في كل مرة. حوّل النص إلى فيديو يشبهك في الشكل والصوت، باستخدام نسخة رقمية تنقل رسائلك بشكل متسق عبر المحتوى والتحديثات ووسائل التواصل.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

تحديثات المؤسسين والتنفيذيين

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

تقديم المحتوى التعليمي

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

فيديوهات المبيعات والتواصل

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

التدريب الداخلي وإعداد الموظفين الجدد

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

إنتاج محتوى صُنّاع المحتوى

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

الاتصال العالمي

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

لماذا HeyGen هو أفضل أداة ذكاء اصطناعي لاستنساخ نفسك

تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع أدوات تحكم قوية، لتنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.

نسخة واحدة منك، عدد غير محدود من الفيديوهات

أنشئ نسخة واحدة مستنسخة منك وأعد استخدامها في العديد من مقاطع الفيديو. حدّث النصوص بدلًا من إعداد الكاميرا في كل مرة لإنشاء نسخة فيديو بالذكاء الاصطناعي عن نفسك.

حضور ثابت على نطاق واسع

الفيديوهات المستنسخة تحافظ على نفس صوت الذكاء الاصطناعي والمظهر وأسلوب الإلقاء عبر القنوات والفرق واللغات المختلفة.

مصمَّم لتلبية احتياجات الإنتاج الفعلية

سير عمل استنساخ نفسك بالذكاء الاصطناعي مُصمَّم للمحتوى المتكرر، وليس للتجارب لمرة واحدة أو الفيديوهات بهدف novelty، مما يضمن الكفاءة في إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي.

أفاتار صور بالذكاء الاصطناعي وتحريك الشخصيات

حرّك الصور الشخصية، وصور الجسم بالكامل، والأفاتارات بإيماءات واقعية. يقوم مولّد الصور هذا بتحليل التعابير وإضافة حركة وجه واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدّم، لإنشاء نتائج فيديو جذّابة.

image to video

إنشاء سريع من صورة إلى فيديو

ارفع صورة، أضف النص الذي تريد قوله، ثم اضغط على «إنشاء فيديو». HeyGen تتولى الباقي. حوّل الصور إلى فيديوهات مبهرة في ثوانٍ مع جودة فيديو عالية. هذه هي أداة تحويل الصور إلى فيديو المثالية لمن يحتاج إلى إنشاء فيديوهات بسرعة وعلى نطاق واسع.

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

صوت وموسيقى وترجمة نصية في سير عمل واحد

أنشئ فيديوهات باستخدام أصوات وموسيقى مدمجة. أنشئ أفاتارات تتحدث مع ترجمة نصية متزامنة مع الصوت. أضف طبقات صوتية من دون الحاجة إلى أدوات منفصلة. يدعم عدّة صيغ ودقّات للفيديو.

Voice cloning

أنماط مرنة وتحكّم في الحركة

خصّص طول الفيديو، ونسبة الأبعاد، وإيقاع العرض. وجّه الانتقالات بأوامر نصية مثل "حركة بطيئة" أو "تكبير على الهدف". يوفّر لك هذا المُنشئ للفيديو تحكماً كاملاً بدون أي منحنى تعلّم.

motion graphics photos to video

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة استنساخ نفسك بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات باستخدام نسختك بالذكاء الاصطناعي عبر أربع خطوات واضحة مصممة للاستخدام المتكرر.

الخطوة 1

أنشئ نسختك المستنسخة

قدّم مرجعاً بصرياً وصوتياً قصيراً. تقوم HeyGen بإنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي يمثّلك بدقة.

الخطوة 2

أضف النص الخاص بك

اكتب أو الصق النص الذي تريد إلقاءه. يقوم النظام بضبط الإيقاع وطريقة الإلقاء تلقائياً.

الخطوة 3

اختر الأسلوب واللغة

اختر التنسيق البصري والنبرة واللغة. يتكيّف النموذج المستنسخ مع هذه الإعدادات مع الحفاظ على هويتك ثابتة.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر

قم بإخراج الفيديو ثم حمّله أو شاركه. يمكنك تحديث النص في أي وقت لإنشاء نسخة جديدة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ماذا يعني أن تستنسخ نفسك بالذكاء الاصطناعي؟

استنساخ نفسك بالذكاء الاصطناعي يعني إنشاء نسخة رقمية منك يمكنها تقديم فيديوهات انطلاقًا من نص باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك الظهور على الشاشة دون الحاجة إلى تسجيل كل فيديو يدويًا.

هل أحتاج إلى تسجيل كل فيديو؟

لا. تقوم بإنشاء النسخة المستنسخة مرة واحدة فقط، ثم تنشئ فيديوهات جديدة من خلال تعديل النص. هذا يلغي الحاجة إلى إعادة التصوير المتكررة والمحاولات المتعددة.

ما مدى واقعية النسخة المستنسخة؟

تم تصميم النسخة بالذكاء الاصطناعي لتبدو وتُسمع مثلك تمامًا، مع أداء طبيعي وحركة ثابتة مناسبة للاستخدام في الفيديوهات الاحترافية، مما يجعلها مثالية لليوتيوب. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

هل يمكنني استخدام نفس النسخة المستنسخة من الصوت بلغات مختلفة؟

نعم. يمكن لنسخة استنساخ واحدة أن تتحدث بعدة لغات مع الحفاظ على نفس المظهر وخصائص الصوت.

هل هذا مناسب للاستخدام المهني؟

نعم. العديد من الفرق تستخدم سير عمل استنساخ الذكاء الاصطناعي للتعليم والتدريب وتحديثات القيادة وإنشاء المحتوى. يمكنك الاستفادة من ميزات الفيديو المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي من خلال الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.

هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو لاحقًا؟

يمكنك تعديل النص وإعادة إنشاء الفيديو في أي وقت دون إعادة بناء التخطيطات أو إعادة تسجيل اللقطات.

هل أحتاج إلى مهارات تقنية أو مهارات في المونتاج؟

لا. العملية تعتمد على النصوص ومصممة للمستخدمين غير التقنيين.

من المستفيد أكثر من استنساخ نفسه؟

يستفيد المؤسسون، والمعلمون، وصنّاع المحتوى، وفرق المبيعات، والمؤسسات التي تحتاج إلى تواصل بالفيديو بشكل منتظم أكثر من غيرهم من أدوات استنساخ نفسك بالذكاء الاصطناعي.

