أنشئ فيديوهات تعريف الموظفين الجدد التي يشاهدونها فعلاً
حوّل عروض PowerPoint ووثائق الإعداد للموظفين الجدد إلى فيديوهات تدريبية جذابة يمكن توسيعها لتصل إلى كل موظف، وفي كل موقع، وبكل لغة. بدون جلسات مباشرة تحتاج إلى تنسيق، وبدون تصوير، وبدون أي تأخير عند تغيير السياسات.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تصدير SCORM
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
عنق الزجاجة في الإعداد الأولي
فريقك يعيّن موظفين جدد بسرعة، لكن الإعداد الحي للموظفين الجدد لا يمكن توسيعه. تنسيق جلسات الإعداد يسحب المديرين بعيداً عن عملهم، والموظفون عن بُعد يجلسون في مكالمات Zoom طويلة عبر مناطق زمنية مختلفة، والمعلومات تختلف حسب الشخص الذي يقدّمها. عروض الإعداد قديمة، والتدريب باللغة الإنجليزية فقط يترك الموظفين العالميين متأخرين، وفرق الموارد البشرية تقضي ساعات في إدارة الجوانب اللوجستية فقط. النتيجة أن الموظفين الجدد يظلون في حالة ارتباك وقلة تفاعل، ويستغرقون شهوراً للوصول إلى إنتاجية كاملة، بينما الشرائح الثابتة والجلسات الحية تعجز عن مواكبة نمو شركتك.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen مواد الإعداد الحالية التي لديك إلى تدريب فيديو احترافي يكمله الموظفون الجدد فعليًا. ارفع عروض PowerPoint، أو انسخ المحتوى من دليل الموظف، أو أنشئ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، ثم اختر مقدّم أفاتار وأنشئ فيديوهات إعداد مصقولة في دقائق. يتعلّم الموظفون الجدد وفق جدولهم الخاص مع إمكانية الإيقاف وإعادة المشاهدة، مما يحسّن الاحتفاظ بالمعلومات. عند تغيير السياسات، ما عليك سوى تعديل النص وإعادة إنشاء الفيديو فورًا. هل توظّف عالميًا؟ ترجم برنامج الإعداد بالكامل إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. ينشئ فريق الموارد البشرية المحتوى مرة واحدة، ويحدّثه فورًا، ويوسّع عملية الإعداد بما يواكب وتيرة التوظيف.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
من عرض PowerPoint إلى فيديو تعريف بالموظفين الجدد
توقّف عن مطالبة الموظفين الجدد بقراءة عروض تقديمية من 80 شريحة. حمّل العروض التقديمية الحالية لديك، وستحوّلها HeyGen إلى تدريب فيديو يقوده أفاتار مع تعليق صوتي، وانتقالات، ولمسة احترافية. مكتبة الشرائح لديك تتحول إلى محتوى فيديو دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
استورد ملفات PowerPoint أو Google Slides أو PDF
الأفاتار يقدّم المحتوى بطريقة احترافية
أضف شعارك وألوان علامتك التجارية تلقائياً
استنساخ الخبراء المتخصصين في المجال
رئيس قسم المبيعات لديك يقدّم أفضل تدريب على المنتج. ومدير الهندسة يشرح عملية الإعداد التقني بشكل مثالي.أنشئ نسخًا رقمية منهممن تسجيل فيديو قصير. يسجّلون مرة واحدة، ويستمر استخدامهم في الإعداد إلى الأبد. تقديم متّسق، بدون تعارض في المواعيد، ولا مزيد من الانتظار للخبراء المتخصصين المشغولين.
استنسخ أعضاء فريقك الحقيقيين من تسجيل قصير
انشر خبرتهم عبر عدد غير محدود من الموظفين الجدد
حدّث نصوص التدريب بدون إعادة التسجيل
توطين الإعداد العالمي للمستخدمين الجدد
فيديو تأهيل واحد يغطي كل اللغات التي يتحدث بها فريقك.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع استنساخ الصوت تجعل التدريب يبدو وكأنه مسجّل باللغة الأصلية بالإسبانية والبرتغالية والماندرين وأكثر من 175 لغة أخرى، وليس مثل الدبلجة غير المتقنة. قم بتأهيل الجميع بلغتهم المفضلة انطلاقاً من مصدر واحد.
استنساخ الصوت يحافظ على أصالة المقدم
مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه لكل لغة
انشر عالميًا انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد
تكامل مع نظام إدارة التعلّم (LMS)
صدّر فيديوهات الإعداد والتعريف مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم الخاص بك. حزم SCORM 1.2 و2004 تعمل مع Workday Learning وCornerstone وSAP SuccessFactors وBambooHR وغيرها. تتبّع إكمال الدورات، وحدّد متطلبات النجاح، وادمج كل ذلك مع حزمة تقنيات الموارد البشرية الحالية لديك.
تصدير بصيغة SCORM 1.2 وSCORM 2004
عتبات إتمام قابلة للتخصيص
دعم الرفع المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)
تحديثات محتوى فورية
تتغيّر السياسات، وتتطوّر العمليات، وتُستبدل الأدوات. عندما يحتاج محتوى الإعداد والتعريف للموظفين الجدد إلى تحديث، عدّل النص وأنشئ الفيديو من جديد خلال دقائق بدلًا من شهور. بدون إعادة تصوير، وبدون تأخيرات إنتاج، وبدون مواد تدريبية قديمة. يظل برنامج الإعداد والتعريف لديك مواكبًا لوضع شركتك الفعلي.
يتم تطبيق تغييرات النص في دقائق
لا حاجة لإعادة التصوير
التحكّم في الإصدارات لتتبّع الامتثال
وتيرة ذاتية للفرق عن بُعد
الموظفون عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة يشاهدون التدريب في الوقت المناسب لهم. لا حاجة لتنسيق الجداول الزمنية لعقد جلسات تدريب مباشرة. يمكنهم الإيقاف المؤقت، والإرجاع، وإعادة مشاهدة الأجزاء التي يحتاجونها. تتم عملية الإعداد والتأهيل وفق جدولهم الزمني هم، وليس جدولك.
يعمل عبر جميع المناطق الزمنية
إمكانية وصول عند الطلب في أي وقت
متوافق مع الموبايل لمزيد من المرونة
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
استخدم ما لديك بالفعل
حمّل عروض PowerPoint الموجودة لديك، والصق النصوص من دليل الموظف، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المحتوى من مستندات إعداد الموظفين الجدد. لن تواجه مشكلة «الصفحة الفارغة». أنت تعرف بالفعل ما الذي يحتاج الموظفون الجدد إلى معرفته. HeyGen فقط يحوّل ذلك إلى محتوى قابل للمشاهدة.
اختر المقدّم الخاص بك
اختر من بين أكثر من 120 أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة لمديرك التنفيذي (CEO) أو مدير الموارد البشرية (CHRO) أو مسؤول التوظيف. اختر صوتًا يتماشى مع ثقافة شركتك. خصّص المظهر والإحساس ليتوافقا مع هوية مؤسستك. سيبدو برنامج الإعداد للموظفين الجدد لديك كأنه مُنتَج باحترافية من دون الحاجة لحجز مصوّري فيديو.
أنشئ، ترجم، انشر
انقر على «إنشاء». خلال دقائق، ستحصل على فيديوهات احترافية للتعريف بالموظفين الجدد. صدّرها كملفات SCORM لنظام إدارة التعلّم (LMS)، أو حمّل ملفات MP4 لاستخدامها في بوابة التعريف بالموظفين، أو ضمّنها في شبكة الإنترانت الداخلية. تحتاج إلى لغات أخرى؟ أنشئ كل اللغات الـ175+ من نفس المصدر بنقرة واحدة. يمكن للموظفين الجدد الوصول إليها من اللابتوب أو التابلت أو الموبايل.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التدريب
إعداد الموظفين الجدد على مستوى الشركة
قدّم لكل موظف جديد نفس المقدّمة عالية الجودة عن شركتك. رسالة ترحيب من فريق القيادة، نبذة عن تاريخ الشركة ورسالتها، الثقافة والقيم، الهيكل التنظيمي، نظرة عامة على المزايا، وسياسات مكان العمل. الأساس الذي يحتاجه الجميع بغضّ النظر عن الدور.
حالة استخدام: شركة SaaS نامية تنشئ سلسلة أساسية من 8 فيديوهات للتعريف بالموظفين الجدد تغطي أساسيات الشركة. كل موظف جديد من الموظف رقم 50 حتى 500 يشاهد نفس المقدمة الاحترافية.
تدريب مخصص حسب الدور الوظيفي
منهجية المبيعات لمديري الحسابات، ومعايير الهندسة للمطورين، وسير عمل نجاح العملاء لفريق الدعم، ومتطلبات الامتثال لقسم المالية. تدريب موجّه لمختلف الأقسام دون الحاجة إلى عقد جلسات مباشرة منفصلة لكل دور.
حالة استخدام: شركة تقنية تحتفظ بمسارات تأهيل للموظفين الجدد خاصة بفِرَق الهندسة والمبيعات والتسويق ونجاح العملاء. الموظفون الجدد يُنهون سلسلة تدريبية على مستوى الشركة بالكامل بالإضافة إلى الوحدات التدريبية المخصّصة لقسمهم.
إعداد الموظفين الجدد عن بُعد
إرشادات للفرق الموزعة، وأدوات الاتصال وأفضل الممارسات، وبناء الروابط افتراضياً، وتوقعات إعداد مكتب العمل من المنزل، وسياسات العمل عن بُعد. ساعد الموظفين الجدد عن بُعد على الشعور بالاندماج من اليوم الأول دون إلزامهم بحضور مكالمات مع المقر الرئيسي في الساعة 6 صباحاً.
حالة استخدام: شركة تعمل عن بُعد بالكامل تقوم بإعداد أكثر من 40 موظفًا جديدًا كل ربع سنة في 15 دولة مختلفة. يوفّر التدريب بالفيديو تجربة متسقة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو المنطقة الزمنية.
إعداد فرق العمل العالمية عند الانضمام
قدّم تجربة توظيف موحّدة على مستوى العالم باستخدام مقاطع فيديو تدريبية متعددة اللغات تضمن أن يتعلم كل موظف بلغته المفضلة.
حالة استخدام: شركة متعددة الجنسيات تنشئ برنامج تأهيل أساسي مرة واحدة، ثم تطبّقه بـ 8 لغات. تتسارع وتيرة التوظيف الدولي بدون الحاجة لميزانيات إنتاج منفصلة لكل سوق.
الامتثال والتدريب الإلزامي
لبِّ المتطلبات التنظيمية من خلال برامج تدريب إلزامية متسقة وقابلة للتتبع. منع التحرش، السلامة في مكان العمل، أمن البيانات، مدونة السلوك. تأكد من أن الموظفين الجدد يُكملون السياسات الإلزامية، وتدريب السلامة، والتوعية التنظيمية باستخدام فيديوهات تدريب الامتثال مع تتبع قائم على SCORM وتقارير جاهزة للمراجعة.
حالة استخدام: شركة رعاية صحية تضمن أن 100% من الموظفين الجدد يُكملون تدريب HIPAA قبل الحصول على صلاحية الدخول إلى الأنظمة. تنسيق الفيديو مع تتبّع SCORM يوفّر التوثيق اللازم لعمليات التدقيق التنظيمية.
إعداد المديرين الجدد
توقّعات القيادة، أساسيات إدارة الأفراد، عملية تقييم الأداء، أفضل الممارسات للاجتماعات الفردية، ومسؤوليات التوظيف وإجراء المقابلات. إعداد الأفراد المتميزين الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب إدارية لتحمّل مسؤولياتهم الجديدة.
حالة استخدام: تقوم الشركة بترقية 20 شخصًا سنويًا إلى مناصب إدارية. مسار تأهيل المديرين الجدد يضمن فهمهم للتوقعات قبل تولّي قيادة الفرق.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما أنواع محتوى الإعداد الأولي التي تناسب أن تكون في شكل فيديو؟
معظم محتوى الإعداد الأولي للموظفين يكون فعّالًا في شكل فيديو، بما في ذلك التعريف بالشركة، والثقافة، والمزايا، وتدريب الأنظمة، والسياسات، وتوقعات الدور الوظيفي. كما تقوم العديد من الفرق بتمديد مرحلة الإعداد لتشمل تدريبًا مستمرًا عبر فيديوهات تدريب داخلية لدعم التعلم المستمر وتطوير المهارات.
ما المدة المناسبة لفيديوهات الإعداد (Onboarding)؟
اجعل مدة كل فيديو منفرد من 5 إلى 15 دقيقة. قسّم الموضوعات الأطول إلى فصول. يمكن أن يمتد برنامج الإعداد الكامل لعدة ساعات موزّعة على وحدات قصيرة متعددة. ينخفض الانتباه بشكل ملحوظ بعد 15 دقيقة، لذلك تؤدي الفيديوهات الأقصر والمركّزة إلى معدلات إكمال أعلى من الجلسات الطويلة المتواصلة.
هل تحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو؟
لا. إذا كان بإمكانك إنشاء عرض PowerPoint أو كتابة نص، فيمكنك إنشاء فيديوهات تعريفية احترافية للموظفين الجدد. HeyGen يتولى كل الجوانب التقنية للإنتاج. معظم فرق الموارد البشرية تنشئ أول فيديو لها في أقل من 30 دقيقة بدون أي خبرة سابقة في إنتاج الفيديو.
كيف يعمل تصدير SCORM؟
صدّر فيديو الإعداد الخاص بك كحزمة SCORM (بصيغة 1.2 أو 2004). حمّله إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك تمامًا مثل أي وحدة تدريب أخرى. حدّد متطلبات إتمام المشاهدة. يقوم نظام إدارة التعلّم بتتبع من شاهد الفيديو، ومستوى التقدّم، وحالة الإكمال. يعمل مع Workday وCornerstone وSAP SuccessFactors وكل منصات التعلّم الرئيسية.
هل يمكنك تعديل الفيديوهات بدون البدء من جديد؟
نعم. عدّل النص الخاص بك بالمعلومات المحدَّثة ثم أعد إنشاء الفيديو. يستغرق ذلك من 5 إلى 10 دقائق. لا حاجة لإعادة التسجيل، ولا لتحديثات LMS معقّدة، ولا لارتباك بين الإصدارات. هذا أمر حاسم عندما تتغيّر السياسات أو تكتشف أن هناك شيئًا يحتاج إلى توضيح بناءً على أسئلة الموظفين الجدد.
ماذا عن اللغات المختلفة؟
أنشئ محتوى الإعداد الأولي للموظفين بلغتك الأساسية. اضغط على «ترجمة». اختر الإسبانية أو الفرنسية أو البرتغالية أو الماندرين أو الهندية أو أي مجموعة من أكثر من 175 لغة. HeyGen ينشئ نسخًا محلية مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. نفس الأفاتار يتحدث الإسبانية أو الفرنسية أو اليابانية بطلاقة.
هل يعمل هذا مع الموظفين عن بُعد؟
مناسبة بشكل خاص للموظفين عن بُعد. يمكنهم المشاهدة في الوقت الذي يناسبهم عبر مناطق زمنية مختلفة، إيقاف الفيديو لوقت الغداء، إعادة المقاطع التي يحتاجون إلى توضيحها، والمشاهدة على اللابتوب أو الموبايل. لن تضطر بعد الآن لإجبار أعضاء فريق طوكيو على حضور مكالمات مع المقر الرئيسي في الثالثة صباحًا.
كم تبلغ تكلفة هذا الحل مقارنة بالتدريب الحضوري المباشر؟
إعداد الموظفين الجدد بشكل حي يحمل تكاليف خفية في وقت منسّق الموارد البشرية، ووقت المديرين، والمرافق، والسفر للشركات متعددة المكاتب. الشركة النموذجية تقضي من 15 إلى 25 ساعة من وقت الموظفين لكل دفعة تعيين جديدة. إعداد الموظفين عبر الفيديو يزيل معظم هذه التكاليف الإضافية. جهد إنشاء واحد يمكن إعادة استخدامه بلا حدود. أغلب فرق الموارد البشرية تلاحظ عائداً إيجابياً على الاستثمار خلال الربع الأول.
- إلغاء الاشتراك في أي وقت