وسّع إنتاج فريقك من الفيديو دون زيادة عبء العمل عليك
HeyGen for Business يمنح مؤسستك قدرة إنشاء أعلى بمقدار 5 مرات، وفيديو تفاعلي للتدريب، وتسجيل دخول أحادي ذاتي الخدمة (SSO)، وحدود فيديو موسّعة، والمزيد. سواء كنت شركة ناشئة أو تقود أقساماً كبيرة، يوفّر HeyGen للفرق طريقة مشتركة ومنضبطة وقابلة للتوسّع لإنشاء الفيديوهات وتوطينها بسرعة، مما يجعله أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي للأعمال.
HeyGen تمكّن أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج، وعملاؤنا يؤكدون ذلك. نحن فخورون بالحصول على أعلى تقييم لرضا العملاء على G2 في مجالات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وجودة الأفاتار. إليك بعض الفوائد التي يحققها عملاؤنا:
ما هو HeyGen للأعمال؟
الخطة الوحيدة من HeyGen المصممة خصيصًا للفرق. احصل على تعاون داخل مساحة عمل واحدة، وسعة إنشاء أكبر بمقدار 5 مرات، وإمكانية وصول حصرية إلى أحدث نماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وكل ذلك مع فوترة مركزية.
5x قدرة أكبر على إنشاء صور وصوت بالذكاء الاصطناعي والمزيد.
أنشئ وترجم فيديوهات لمدة تصل إلى60 دقيقة
أنشئ 5 أفاتارات مخصّصة لمؤسستك
أضف أعضاء الفريقللتعاون داخل مساحة العمل
"HeyGen أتاح لكتّابنا أن يكون لديهم نفس مستوى الإبداع في سير العمل كما أفعل أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."
Steve Sowrey
مصمم وسائط تعليمية في Miro
إنشاء الفيديو أصبح للتو قوّتك الخارقة
أنشئ محتوى التدريب والتسويق والمبيعات والاتصال الداخلي من مساحة عمل واحدة مع مستوى أمان على مستوى المؤسسات وضوابط إدارية متقدّمة.
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
حوّل النصوص، وملفات PDF، والعروض التقديمية إلى فيديوهات أفاتار واقعية في دقائق. بدون كاميرات. بدون جداول تحرير معقّدة. بدون تكاليف إنتاج إضافية. فقط محتوى سريع ومتوافق مع هوية علامتك التجارية يمكن لأي شخص في فريقك إنشاؤه.
فيديو واحد لكل لغة وكل سوق
ترجم المحتوى الحالي إلى أكثر من 175 لغة بجودة أقرب إلى المتحدثين الأصليين، مع مزامنة شفاه دقيقة وتدقيق لغوي مدمج. HeyGen تساعد الفرق العالمية على الوصول إلى جماهير جديدة في دقائق بدلًا من شهور.
خصّص الفيديوهات على نطاق واسع بتأثير إنساني حقيقي
اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُقدَّر. أنشئ فيديوهات أصيلة ومخصّصة لكل فرد تساعد فرق المبيعات والتسويق والتدريب على بناء روابط أقوى في كل نقطة تواصل، بدون أي تسجيل يدوي.
تكامل سلس مع سير العمل الحالي لديك
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n لبدء إنشاء الفيديو تلقائياً. أنشئ محتوى شخصياً اعتماداً على تحديثات الـCRM أو تعبئة النماذج أو أي حدث داخل منظومة أدواتك.
تسجيل الدخول الموحد (SSO) وحوكمة جاهزة للمؤسسات
حافظ على اتساق الهوية وسيطرتك الكاملة من خلال مساحات عمل الفرق، والصلاحيات المخصّصة، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والاستخدام المشترك، وأدوات الإدارة المركزية. وسّع نطاق عملك بأمان مع اعتماد SOC 2 Type II، والامتثال للائحة GDPR، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المدمجة منذ اليوم الأول.
الوصول إلى أحدث نماذج الفيديو
فريقك يحصل على إمكانية الوصول إلى Avatar IV وSora 2 وVeo 3، وهي أحدث نماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدمة المتاحة، جميعها من مساحة عمل واحدة.
Avatar IV
أحدث تقنيات الأفاتار. إنشاء فيديو حتى 5 دقائق بحركة وتعابير طبيعية.
Sora 2
أنشئ محتوى فيديو إبداعياً باستخدام Sora 2 من OpenAI. آفاق جديدة للتسويق وسرد القصص.
Veo 3
جودة فيديو فائقة من أحدث نموذج متقدّم من Google. مثالي للمحتوى الذي يتطلّب أعلى مستوى من الجودة.
"بدأنا بفيديو واحد فقط. هذا كل ما احتجناه لنرى التأثير. بمجرد أن تختبره، يصبح من الواضح ما الذي يمكن أن يفتحه هذا لك"
مصطفى فرنيتشر والا
الرئيس التقني في Coursera
أسعار بسيطة مصممة للشركات
للأعمال
20$/مقعد إضافي. مثالي للمؤسسات التي تحتاج إلى طريقة آمنة وقابلة للتوسّع لتمكين الفرق من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيصها، وتعريبها بسرعة.
استخدام إنشاء أكثر بمقدار 5 مرات
5 أفاتارات مخصّصة
إعداد SAML/SSO ذاتي الخدمة
فيديو تفاعلي للتعلّم الإلكتروني
تصدير SCORM
تسجيل الشاشة
تعاون مساحة العمل
التعليق والتحرير على مسودات الفيديو
الدعوات وإدارة الفريق
حقوق الاستخدام التجاري لمقاطع الفيديو
ترجمة الفيديوهات حتى 60 دقيقة
معالجة ذات أولوية
نمِّ علامتك التجارية باستخدام أصول مركزية موحَّدة
التكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n وغيرها
فوترة مركزية
وسّع استخدام الفيديو عبركل الأقسام
اطّلع على كيفية توسّع الشركات المشابهة لشركتك في إنشاء الفيديو وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.
حوّل الحملات والمدوّنات وإطلاقات المنتجات إلى فيديو احترافي في دقائق. أنشئ المزيد من المحتوى دون زيادة عدد الموظفين. حافظ على اتساق الهوية العلامية عبر كل أصل من أصولك.
مزايا بمستوى المؤسسات، إعداد ذاتي الخدمة
امنح مؤسستك قوة إضافية من خلال أدوات آمنة وتعاونية ومتسقة مع هوية علامتك التجارية، مصممة لتبسيط كل خطوة من خطوات إنشاء الفيديو.
SAML/SSO
وفّر وصولاً آمناً وسلساً للفِرق من خلال تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة الهوية بمستوى أمان مخصص للمؤسسات.
الفوترة المركزية
فوترة موحّدة على مستوى المؤسسة في مكان واحد. لا حاجة بعد الآن لمطابقة عدة اشتراكات.
حقوق الاستخدام التجاري
أنشئ وانشر الفيديوهات بثقة مع حقوق تجارية كاملة مضمّنة للاستخدام في الأعمال.
جاهز للتكامل
اتصل بـ Zapier وHubSpot وMake وn8n وغيرها. أنشئ الفيديو داخل سير العمل الحالي لديك.
إدارة الفريق
تحكّم في الأدوار والصلاحيات والأصول المشتركة للحفاظ على اتساق كل فريق والتزامه بالهوية المؤسسية.
معالجة ذات أولوية
إنشاء فيديو أسرع مع أولوية في المعالجة. يحصل مستخدمو الأعمال على أولوية في طابور الانتظار.
استخدام إنشاء أكثر بمقدار 5 مرات
احصل على سعة إنشاء شهرية أكبر بكثير مقارنة بالخطط الفردية. أنشئ على نطاق واسع بدون الوصول إلى أي حدود.
فيديوهات حتى 60 دقيقة
أنشئ وترجم فيديوهات تصل مدتها إلى 60 دقيقة. يدعم المحتوى الطويل مثل مواد التدريب، الويبينار، والعروض التقديمية.
القدرات الأساسية التي تفضّلها الشركات
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء الفيديو وتحقق النمو باستخدام أكثر منصّة فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
التوأم الرقمي
حوّل أي عضو في الفريق إلى مقدّم قابل للتوسّع. تسجيل واحد ينشئ أفاتار يمكنه الظهور في عدد غير محدود من الفيديوهات.
استنساخ الصوت
طابِق صوتك الحقيقي بدقة عالية. عدّل جملة أو حدّث فقرة كاملة بدون إعادة التسجيل للحفاظ على ثبات النبرة والطاقة في جميع الفيديوهات.
تحديثات سهلة
عدّل النص، واستبدل الشاشة، واضغط على «إنشاء». لا حاجة لتصوير جديد ولا لتأخيرات. حافظ على حداثة المحتوى حتى يكون لديك دائمًا أفضل الفيديوهات المتاحة.
التعاون
اعملوا معًا في مساحات عمل مشتركة حيث يمكن للفرق مراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها. أنشئوا بشكل أسرع وابقوا على توافق دائم بدون دورات ملاحظات طويلة.
الترجمة النصية والترجمة المصاحبة
أضف ترجمات نصية وعناوين فرعية دقيقة تلقائياً لعرض واضح وسهل الوصول. مثالي للمحتوى العالمي أو الصامت أو متعدد القنوات.
عدة العلامة التجارية
حمّل عناصر هويتك التجارية لضمان بقاء كل فيديو متسقًا. حافظ على توحيد الألوان والخطوط والشعارات عبر مكتبتك بالكامل ولكل المستخدمين.
امنح فريقك القوة الكاملة لـ HeyGen مع الخصوصية والحَوْكمة والأمان المدمجة في المنصة. وسّع مساحة عملك بسهولة من خلال مقاعد مرنة، وأرصدة، وأدوات تحكم إدارية متقدّمة.
Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."
ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
HeyGen للأعمال مصمَّم لكل فريق
اكتشف كيف تستخدم فرق التسويق والمبيعات والتعلّم والتطوير والمنتج ونجاح العملاء HeyGen لدفع النمو وزيادة التفاعل.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو HeyGen for Business؟
HeyGen for Business هي منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي موجّهة للفرق، ومصممة للمؤسسات التي تحتاج إلى تعاون آمن، واستخدام مشترك، وإنشاء فيديوهات قابلة للتوسّع. تتضمن رصيداً مشتركاً، وضوابط إدارية، وتسجيل دخول موحّد (SSO)، وخصائص حوكمة غير متاحة في الخطط الفردية. كما توفّر قوة مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي للأعمال، مصمم خصيصاً للفرق العالمية.
كيف يختلف باقة الأعمال عن الباقات الأخرى؟
تم تصميم الخطط الفردية لإنشاء الفيديوهات الشخصية. تم تصميم خطة الأعمال للفرق، حيث توفّر مساحات عمل مشتركة، وأرصدة مجمّعة، ومقاعد أقل تكلفة، وفوترة مركزية، وأدواراً مخصّصة، بالإضافة إلى مصادقة وأمان جاهزين للمؤسسات.
كيف تعمل الأرصدة المشتركة؟
يحصل كل Workspace خاص بالأعمال على رصيد شهري من نقاط التوليد يشترك فيه جميع المستخدمين. المقاعد لا تزيد حجم هذا الرصيد، لكن يمكن للمسؤولين إضافة استخدام إضافي من خلال التعبئة التلقائية أو حزم الإضافات لضمان توسّع يمكن التنبؤ به.
هل يمكن لفريقي التعاون داخل HeyGen؟
نعم. يمكن للفرق العمل معًا في مساحات عمل مشتركة لمراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها بشكل تعاوني. تساعد الأصول المشتركة والقوالب والأفاتارات ومجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية الجميع على البقاء متوافقين.
هل يدعم HeyGen الترجمة والتوطين؟
بالتأكيد. يمكنك ترجمة أي فيديو إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه طبيعية وتدقيق لغوي مدمج. هذا يتيح أن تكون الاتصالات والتدريب على مستوى العالم سريعة ومتسقة وذات تكلفة معقولة.
هل HeyGen for Business آمن من ناحية الأمان؟
نعم. HeyGen for Business يتضمّن تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، وصلاحيات وصول مبنية على الأدوار، وأماناً بمستوى المؤسسات. HeyGen متوافق مع معايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA وData Privacy Framework، مع ضوابط صارمة لحماية بياناتك.
هل HeyGen مناسب للمؤسسات الكبيرة؟
نعم. تم تصميم خطة الأعمال للشركات التي تضم من 100 إلى 100000 موظف. تساعد هذه الخطة الفرق على اعتماد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال إعداد بسيط، وإدارة مرنة للمقاعد، مع إمكانية الترقّي إلى خطط المؤسسات (Enterprise) عندما تكون جاهزاً.
ما أنواع الفيديوهات التي يمكن لفريقي إنشاؤها؟
يمكن للفرق إنشاء أي نوع من الفيديوهات، مثل التدريب، والإعداد للموظفين الجدد، وفيديوهات شرح المنتجات، والاتصالات الداخلية، ومحتوى التسويق، ورسائل المبيعات، وشروحات دعم العملاء، وغير ذلك الكثير. يمكنك إنشاء الفيديوهات وتحديثها وتوطينها خلال دقائق باستخدام أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي للأعمال.
