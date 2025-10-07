تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات أونلاين فورية

ابدأ من نصوص، شرائح، ملفات PDF، أو موجز قصير واحصل على وحدات تدريبية مصقولة دون الحاجة إلى كاميرات أو مونتاج. تقوم HeyGen بتحويل المواد الأصلية الخاصة بك إلى دروس فيديو بصوت راوي، واختبارات قصيرة، وترجمات، وملفات جاهزة للتصدير، حتى تتمكن الفرق وصنّاع المحتوى من إطلاق برامج التدريب بشكل أسرع.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتار
تم تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
إعداد الموظفين الجدد بسرعة

إعداد الموظفين الجدد بسرعة

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

تدريب المنتج لفرق نجاح العملاء

تدريب المنتج لفرق نجاح العملاء

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

برامج الامتثال وشهادات الاعتماد

برامج الامتثال وشهادات الاعتماد

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

وسّع كتالوجات الدورات التعليمية للمؤسسات التعليمية وصنّاع المحتوى

وسّع كتالوجات الدورات التعليمية للمؤسسات التعليمية وصنّاع المحتوى

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

برامج تدريب متعددة اللغات

برامج تدريب متعددة اللغات

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


لماذا HeyGen هو أفضل منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تعمل على أتمتة إنتاج الدورات التدريبية من البداية إلى النهاية باستخدام صياغة ذكية للنصوص، وإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، وتوطين المحتوى، بحيث تتمكّن المؤسسات من إنشاء تدريب متّسق على نطاق واسع. أنشئ دروسًا يقودها مدرّبون، وتعلّمًا قصيرًا (microlearning)، واختبارات تقييمية بجهد وتكلفة أقل.

ابدأ مجانًا
إنتاج الدورات بشكل أسرع

أنشئ مسودات دورات تدريبية كاملة من مستندات أو روابط في دقائق. HeyGen تكتب السكربتات، وتؤلف المشاهد، وتنتج فيديوهات دروس بصوت راوي حتى تتجاوز التصوير والمونتاج ودورات الإنتاج الطويلة، مع الاستفادة من قدرات إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي.

سلسلة أدوات تعلم متكاملة

تجمع HeyGen بين دروس الفيديو والاختبارات والتقييمات والعناصر التفاعلية لتعزيز تجربة التعلّم. تجعل الترجمات التلقائية، وجداول التقييم، والتحليلات عملية نشر المحتوى وتتبع تقدّم المتعلّمين بسيطة.

وسّع نطاقك مع التوطين والأتمتة

أنشئ العديد من نسخ الدورات التدريبية بسرعة. استخدم أدوات الترجمة ومترجم الفيديو لتوطين التعليق الصوتي، والترجمة النصية، والعناصر البصرية، بحيث يصل التدريب إلى الفرق العالمية دون إعادة عمل يدوي، مما يعزّز تجربة الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

إعداد ذكي للمقررات وإنشاء مخططات الدروس

تحلل HeyGen المستندات المرفوعة أو عروض الشرائح أو ملخص الدورة التدريبية، وتُنشئ مخططًا منظمًا للدورة يتضمّن أهداف التعلّم وتسلسل الوحدات. يقترح الذكاء الاصطناعي أطوال الدروس، وتقسيم المحتوى، ونقاط التقييم، بحيث يبدأ مصممو المناهج بمسودة متكاملة يسهل تحسينها وتطويرها.

ابدأ مجاناً →
A smiling man in a video frame, flanked by cards for uploading a PDF and a course outline.

تحويل النص إلى دروس فيديو بسرد صوتي طبيعي

حوّل السكربتات إلى فيديوهات دروس بجودة الاستوديو باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ونماذج الصوت المتقدّمة. ينتج النظام تعليقات صوتية بصوت بشري، وترجمات متزامنة، وأفاتارات اختيارية لتقديم المحتوى مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه، بحيث تبدو الفيديوهات احترافية ومصقولة دون الحاجة إلى وقت في الاستوديو.

ابدأ مجاناً →
A software interface with a pop-up showing "Q3 Result Overview" text on the left, and a presentation slide with the same title and a man's photo on the right.

اختبارات تفاعلية وتصحيح بالذكاء الاصطناعي

أنشئ تلقائياً اختبارات، وأسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مفتوحة الإجابة من محتوى الدرس. يمكن لـ HeyGen إعداد سلالم تقدير وتقديم تصحيح فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ملاحظات فورية، بحيث يحصل المتعلمون على تقييم سريع ومتّسق، مما يمكّن المدرّسين من توفير ساعات من التصحيح اليدوي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
A smiling woman in a futuristic outfit holds a tablet, looking up, with a "2025 AI Sentiment Report" overlay.

عناصر تحكّم بالعلامة التجارية، وقوالب، ومرونة في التصدير

طبّق مجموعات الهوية البصرية لضبط الشعارات والخطوط والألوان وأنماط الشرائح عبر جميع الدورات. صدّر الحزم بصيغة SCORM أو LTI، وانشرها في نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو شاركها عبر رابط عام. يسهّل التصدير الدفعي وسير العمل المعتمد على القوالب نشر مكتبات الدورات عبر الفرق والمنصات المختلفة.

ابدأ مجانًا →
Dialog box showing options to export as SCORM 1.2, with a smiling man in the background.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة نص، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ دورات تدريبية متكاملة في أربع خطوات مبسّطة، من المحتوى الأصلي إلى وحدات جاهزة للمتعلمين.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

ارفع المحتوى الخاص بك أو الصق رابط URL

قدّم عروض شرائح، ملفات PDF، مستندات، أو مخططاً موجزاً. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى، واستخلاص النقاط الرئيسية، واقتراح هيكل دورة تدريبية مع الأهداف.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والإيقاع

اختر مدة الدرس، وأسلوب المقدّم، ونبرة الصوت، ومجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية. حدّد القوالب الخاصة بالتقييمات والعناصر التفاعلية حتى يطابق كل جزء من المحتوى معاييرك.

الخطوة 3

عاين، عدّل، وأضف عناصر تفاعلية

راجع دروس الفيديو المُنشأة، وعدّل النصوص، وأعد ترتيب المشاهد، وأضف الاختبارات أو مساعدي الدردشة. يتيح لك محرر HeyGen تحسين المحتوى دون الحاجة إلى أسلوب تحرير الخط الزمني التقليدي.

الخطوة 4

نشر المتعلمين وتتبعهم

صدّر المحتوى بصيغة SCORM أو LTI، وانشره مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو شارك الروابط. تتبّع التقدّم، ونِسَب الإكمال، ونتائج التقييم باستخدام تحليلات مدمجة لقياس نتائج التعلّم.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه HeyGen؟

منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي يسهّل عملية تحويل المواد المصدرية إلى دورات تدريبية منظَّمة. تقوم HeyGen باستيراد المستندات أو الشرائح أو الموجزات، ثم تنشئ مخططات للدورات، ونصوص الدروس، وفيديوهات مروية بالصوت، واختبارات، وحِزم تصدير، بحيث تتمكّن من إنتاج تدريب متكامل بدون تصوير أو تحرير معقّد.

ما مدى واقعية واحترافية مظهر وصوت مقاطع الفيديو المُنشأة؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة في تحويل النص إلى فيديو كميزة في مُنشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء المحتوى، وتحويل الصور إلى فيديو حيث تُستخدم خطوط معالجة متكاملة مع نماذج صوت عالية الجودة لإنتاج دروس مصقولة بجودة البث، مع مكوّنات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار أنماط مقدّمين أو مقدّمي دروس بأفاتار، وتقوم HeyGen بتطبيق مزامنة الشفاه، وإيقاع طبيعي، ومزج صوتي للحصول على مخرجات احترافية.

ما هي اللغات والترجمات المتاحة؟

HeyGen تدعم سير عمل متعدد اللغات بشكل واسع. استخدم video translator لتحويل النصوص وإعادة إنشاء التعليق الصوتي والترجمة النصية بلغات عديدة، بحيث تبدو الدورات التعليمية طبيعية للجمهور المحلي مع الحفاظ على التوقيت والنبرة.

هل يمكنني تعديل النصوص والفيديوهات بعد إنشائها؟

نعم، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين إنشاء الدورات. المسودات التي يتم إنشاؤها قابلة للتحرير بالكامل. يمكنك تحديث النصوص، وتبديل المشاهد، وتغيير نبرة الصوت، أو ضبط الاختبارات باستخدام أدوات إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة سلسة. تعمل وظيفة إعادة الإنشاء في HeyGen على تطبيق التعديلات عبر جميع النماذج بحيث تتوسع التغييرات بكفاءة. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا

كيف يساعد HeyGen في الحفاظ على جودة العلامة التجارية وجودة المحتوى التعليمي؟

حمّل مجموعات الهوية البصرية بما في ذلك الشعارات والخطوط ولوحات الألوان لفرض معايير بصرية موحّدة. كما يقترح HeyGen أهداف التعلّم ونقاط التقييم وأفضل ممارسات الإيقاع لضمان ثبات جودة الدورات وتوافقها مع مبادئ تصميم المحتوى التعليمي. فعّل مزايا الفيديو المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي من خلال الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.

ما هي صيغ التصدير والتكاملات المتاحة؟

صدّر بصيغة SCORM أو LTI لدمجها مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، أو حمّل فيديوهات الدروس بصيغة MP4، أو شاركها عبر روابط آمنة. كما يدعم HeyGen تضمين الدورات، والوصول عبر API لأتمتة المهام، والتكامل مع الأدوات الشائعة لتبسيط النشر والمتابعة.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء اختبارات وتقييم إجابات المتعلمين؟

نعم. HeyGen ينشئ اختبارات قصيرة وتقييمات قائمة على معايير تقييم محددة (rubrics). يقدّم النظام تصحيحاً آلياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي للإجابات الموضوعية والمفتوحة، ويوفّر قوالب جاهزة للتغذية الراجعة حتى يحصل المتعلمون على إرشاد في الوقت المناسب ضمن الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

هل بيانات المحتوى والمتعلّمين لديّ آمنة؟

تستخدم HeyGen مستوى أمان على مستوى المؤسسات، وتخزينًا مشفّرًا، وضوابط وصول لحماية المحتوى وبيانات المتعلمين في بيئات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتوفر عناصر تحكم إدارية وخيارات تدقيق لتلبية احتياجات الامتثال والحوكمة.

ما هي أفضل الممارسات لإنشاء الدورات باستخدام HeyGen؟

ابدأ بأهداف تعلّم واضحة، وقدّم مواد مصدرية موجزة، واختر أطوال الدروس المناسبة لمدى الانتباه، وأضف اختبارات قصيرة بنائية، ووطّن المحتوى بحسب احتياجات المتعلمين لإنشاء دورات تدريبية بفعالية. أنشئ عدة نسخ مختلفة لاختبار مستوى التفاعل وكرّر التحسين بناءً على التحليلات.

من يملك حقوق الدورات التدريبية التي يتم إنشاؤها في HeyGen؟

تحتفظ بملكية كل محتوى الدورات الذي تنشئه. توفر HeyGen أصولاً مرخَّصة ومخرجات مُنشأة للاستخدام التجاري. تأكد من أن أي مواد تابعة لجهات خارجية تقوم برفعها تمتلك الأذونات المناسبة قبل النشر.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background