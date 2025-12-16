HubSpot هي منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم من قِبل فرق التسويق والمبيعات وخدمة العملاء حول العالم. وانطلاقًا من رسالتها في قيادة تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستها وقاعدة عملائها، استثمرت HubSpot بشكل كبير في فهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل سير العمل، وتقليل الاحتكاك في الإنتاج، ومساعدة الفرق على تحقيق نمو أفضل.

بالنسبة لنيلسون تشاكون جوزمان، مسؤول التسويق وتطوير الجمهور، وأوسكار إدواردو إسترادا، أخصائي تقنيات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، فإن عملهما يدعم أحد أهم أولويات HubSpot: مساعدة العملاء على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة والاستفادة منها، بينما تطبّق الشركة هذا التبنّي داخليًا كنموذج يُحتذى به. تحقيق هذا الهدف تطلّب معالجة عنق زجاجة رئيسي: تحدي إنشاء الفيديوهات وتحديثها وتعريبها بالسرعة التي يتطلّبها سير عمل الشركة.

تغيّر كل شيء عندما بدأ الفريق في استخدام HeyGen. ساعدت المنصة HubSpot على تسريع عملية الإنتاج، وتحرير الفيديوهات في دقائق، وترجمة المحتوى فورًا، وتمكين مزيد من الفرق الداخلية من إنشاء فيديوهات احترافية.

إزالة التعقيدات من عملية إنتاج الفيديو التقليدية

قبل استخدام HeyGen، واجه الفريق صعوبة بسبب أكبر قيد في إنشاء الفيديو: الوقت.

قال أوسكار: "أكبر تحدٍّ واجهناه قبل استخدام HeyGen كان وقت الأشخاص. إذا احتجنا إلى تغيير ما يقوله شخص في فيديو، فغالبًا ما كان ذلك يستغرق أيامًا لأننا كنّا نضطر للتنسيق مع الجداول الزمنية ليس فقط للمواهب أمام الكاميرا، بل أيضًا لفريق العمل الذي كان يصوّر الفيديو."

لم يكن هذا مجرد إزعاج بسيط، بل أثّر مباشرة على جداول تسليم المشاريع.

قال أوسكار: "التغييرات الصغيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج كانت تعني غالبًا تأخير المشروع لعدة أيام."

أضافت عملية التوطين طبقة إضافية من التعقيد. إنشاء محتوى متعدد اللغات يتطلّب جداول زمنية طويلة للترجمة. وقال نيلسون: "أحيانًا قد تنتظر أسبوعًا أو أسبوعين للحصول على ترجمة بعض من هذه النصوص الخاصة بالفيديو".

بالنسبة لعلامة تجارية عالمية تطلق منتجات يتم تحديثها باستمرار، كانت صرامة عمليات إنتاج الفيديو التقليدية عائقًا أمام السرعة والاتساق والجودة. كان الفريق بحاجة إلى حل يمكنه التكيّف بالسرعة نفسها التي تتطوّر بها احتياجات HubSpot من المحتوى.

من سير عمل معقّد إلى إنشاء فيديو فوري

أصبحت HeyGen المنصة التي أزالت هذه القيود وفتحت آفاقًا إبداعية جديدة.

منذ التجربة الأولى، أدرك الفريق إمكاناته. وقال نيلسون: "اندهشت كثيرًا من مدى واقعيته ومدى قربه من منتج نهائي جاهز عند استخدامه لأول مرة".

سهولة الاستخدام جعلت تبنّي الأداة سلسًا بين جميع الفرق. قال أوسكار: "ما أحبه في HeyGen هو مدى بساطتها في الاستخدام. واجهة المستخدم تقلّل الاحتكاك بشكل كبير، وتجعل من الممكن لأي شخص، حتى من ليس لديه خلفية في إنشاء الفيديو، أن ينشئ فيديوهات باستخدام الأفاتار الخاص به".

هذا المستوى من الإتاحة مكّن عددًا أكبر من الأشخاص في HubSpot من إنشاء محتوى احترافي دون الاعتماد بشكل كبير على فرق الإنتاج. كما أتاح تنفيذ تجارب كانت صعبة المنال من قبل، مثل إقران مقالات المدوّنة بفيديوهات يتم إنشاؤها فورًا.

قال نيلسون: "كان أحد الأمور التي أردنا دائمًا القيام بها هو إنشاء فيديوهات تُرفَق بكل مقالة مدونة لدينا. الآن، كل ما نفعله هو إدخال الرابط، وفي غضون دقائق يمكنك إنشاء نص وتجهيز الطبقة الأولى لتُرسَل إلى المحرر."

يمكن لأي شخص الآن إنجاز ما كان يتطلّب في السابق فرقًا متخصصة ودورات تنسيق طويلة.

كما منح HeyGen شركة HubSpot المرونة لتعديل مقاطع الفيديو حتى بعد أن تم تصويرها بالفعل.

قال أوسكار: "مع HeyGen نستطيع تعديل مقاطع الفيديو بعد إنشائها في غضون دقائق."

هذا غيّر الطريقة التي تعامل بها الفريق مع الجداول الزمنية ومنحهم الثقة على التكيّف بسرعة. "إذا كان هناك أي تعديل يحتاج إلى إجرائه لاحقًا، فيمكننا تطبيقه بثقة باستخدام HeyGen دون القلق بشأن أي تأخيرات محتملة."

إنشاء محتوى سلس ومتعدد اللغات يلامس الجمهور

أحد أكثر الفوائد تأثيرًا لاستخدام HeyGen مع HubSpot هو قدراته في الترجمة والتوطين. وصف نيلسون تجربة مشاهدة محتوى متعدد اللغات لأول مرة:

«شعرت بإنجاز كبير عندما رأيت أول نسخة من فيديو اعتدت أن تشاهده بالإنجليزية. رؤيته باللغة الطبيعية كان مؤثرًا جدًا جدًا»

وكانت درجة الواقعية أكثر ما أثار الدهشة. قال نيلسون: "أن تعرف أن هذا الشخص لا يعرف كلمة واحدة بالإسبانية، ثم تسمعه يتحدث الإسبانية تقريبًا بلكنة أهلها، كان أمرًا مفاجئًا للغاية".

بالنسبة لشركة تخدم عملاء عبر لغات ومناطق مختلفة، كان هذا المستوى من الأصالة نقطة تحوّل حقيقية.

على جانب العملاء، لاحظ أوسكار شيئًا غير متوقَّع: الناس لم يتفاعلوا إطلاقًا، وكان ذلك أمرًا جيدًا. "أكثر تفاعل مفاجئ هو عندما لا يكون هناك أي تفاعل، لأن هذا يجعل الأمر يبدو وكأن HeyGen يمكن أن يندمج بسلاسة."

إذا لم يستطع العملاء تمييز الأجزاء من الفيديو التي أُعيد تصويرها أو تُرجمت أو عُدِّلت بالذكاء الاصطناعي، فيمكن للمحتوى أن يتطوّر بالسرعة نفسها التي تتطوّر بها تحديثات منتج HubSpot.

تمكين مزيد من الفرق من الإبداع والابتكار باستخدام الفيديو

إلى جانب تحسين جودة المحتوى وسرعة إنتاجه، أتاح HeyGen لفرق HubSpot العمل بمزيد من الإبداع والاستقلالية.

قال أوسكار: "من المثير أن يكون بإمكانك إنشاء محتوى احترافي بدون مساعدة خارجية. هذا يقلّل الحواجز أمام إنشاء الفيديوهات بشكل كبير. إنه يمكّن أي شخص يريد أن يروي قصة رائعة من أن يكون قادراً على رواية قصة رائعة."

بالنسبة لنيلسون وأوسكار، فإن هذا النهج الديمقراطي هو النقطة التي يتوافق فيها HeyGen بشكل أوثق مع رسالة HubSpot. مساعدة العملاء على تحقيق نمو أفضل تعني مساعدة الفرق الداخلية على العمل بسرعة أكبر، وإنتاج المزيد، ومشاركة ما يتعلمونه على طول الطريق.

كما قال أوسكار: "HeyGen لديها عدد كبير من المنتجات المختلفة، وهي تطلق تحديثات جديدة باستمرار. هذا يفتح المجال فعلاً للتجربة واكتشاف أين تكمن الحدود."