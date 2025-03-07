تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن.

رحّب بالموظفين الجدد من خلال فيديوهات تعريفية جذابة بالذكاء الاصطناعي

تجربة إعداد موظفين قوية تهيئهم للنجاح. سواء كنت تقدّم ثقافة الشركة، أو تشرح الإجراءات، أو تدير تدريبات مخصّصة للفرق، تتيح HeyGen لفرق الموارد البشرية إنشاء فيديوهات إعداد الموظفين بسرعة من دون الحاجة إلى فريق إنتاج متكامل.

الفوائد والقيمة

سرّع عملية دمج الموظفين الجدد من خلال تجارب فيديو تفاعلية وجذّابة

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

اكتشف كيف توسّع فرق الموارد البشرية عمليات الإعداد للموظفين الجدد

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

كيفية إنشاء فيديوهات تعريف الموظفين الجدد باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء فيديوهات تدريب تعريفية جذابة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة فقط.

  1. اعثر على قالب الفيديو المثالي
  1. أضف نصوص الحديث والأفاتارات والخلفيات
  1. خصّص فيديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك
  1. عزّزها بعناصر إبداعية أكثر
  1. صدّر الفيديو النهائي الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هو HeyGen، وكيف يمكن استخدامه في تدريب الإعداد للموظفين الجدد؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إنشاء فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد بسرعة. تعمل على تبسيط تدريب المنضمين الجدد من خلال توفير محتوى فيديو ديناميكي وقابل للتوسّع.

كيف يُحسّن HeyGen إنتاج فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد مقارنة بالطرق التقليدية؟

HeyGen يزيل الحاجة إلى إنتاج مكلف، ومقدّمي عروض أمام الكاميرا، وعمليات المونتاج الطويلة. يقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي محتوى التعريف بالموظفين الجدد بشكل احترافي، مما يقلّل وقت الإنتاج ويحسّن كفاءة التدريب بشكل عام.

هل يمكنني تخصيص الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي لتعكس هوية علامتي التجارية وثقافة شركتي؟

بالتأكيد. يتيح لك HeyGen تخصيص المضيف الافتراضي ليتماشى مع هوية علامتك التجارية. يمكنك تغيير مظهره ونبرته والنص الذي يقدّمه للحفاظ على الاتساق في تجربة الإعداد والترحيب بالمستخدمين الجدد.

هل يمكن استخدام HeyGen في إعداد الموظفين الجدد الخاص بكل فريق؟

بالتأكيد. تساعد HeyGen المؤسسات على إنشاء فيديوهات تعريفية مخصّصة لفرق أو أدوار أو أقسام معيّنة، بحيث يحصل الموظفون الجدد على محتوى تدريبي مناسب لهم.

كيف يمكنني تحديث فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد عند تغيّر سياسات الشركة؟

HeyGen تجعل تعديل الفيديوهات سريعًا وبسيطًا. غيّر النصوص أو العناصر البصرية وأعد إنشاء المحتوى في دقائق، بدون الحاجة إلى إعادة التصوير.

هل يمكن استخدام فيديوهات الإعداد على HeyGen عبر منصات مختلفة؟

نعم، يمكنك تحسين فيديوهات HeyGen لاستخدامها في بوابات الموارد البشرية، ومنصات التعلّم، أو الإنترانت الداخلية. هذا يضمن أن الموظفين الجدد يمكنهم الوصول بسهولة إلى مواد التدريب من أي مكان.

ما المدة التي أحتاجها لإنشاء فيديو تدريب تعريفي للموظفين الجدد باستخدام HeyGen؟

اعتمادًا على المحتوى ومستوى التخصيص، يمكن أن يساعدك HeyGen في إنتاج فيديوهات التعريف للموظفين الجدد خلال بضع ساعات فقط، مما يقلّل بشكل كبير من أوقات الإنتاج المعتادة.

هل أحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو لاستخدام HeyGen في تدريب الالتحاق بالعمل؟

على الإطلاق. بفضل تصميم HeyGen السهل للمبتدئين، يمكن لمسؤولي الموارد البشرية والمديرين والمدرّبين إنشاء فيديوهات تعريف الموظفين الجدد بسهولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدّمة.

ما أنواع محتوى الإعداد الأولي التي تستفيد أكثر من HeyGen؟

مثالي لتعريف الموظفين الجدد، وبناء الثقافة المؤسسية، والجولات التوضيحية الخاصة بالأدوار، أو التدريب على الامتثال. باختصار، في أي موقف تحتاج فيه إلى محتوى واضح وجذّاب للموظفين الجدد، HeyGen يوفّر لك كل ما تحتاجه.

كيف أبدأ في استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد؟

سجّل في HeyGen، واستفد من قدراته في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وابدأ في إنشاء فيديوهات تعريف الموظفين المؤثرة لفريق عملك فورًا.

