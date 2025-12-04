تُعد Malecare منظمة وطنية لدعم مرضى السرطان والدفاع عنهم، يقودها داريل ميتلدورف، وهو طبيب أورام وأخصائي اجتماعي كرّس عقودًا من حياته لمساعدة المرضى على العيش لفترات أطول وحياة أكثر سعادة. ما بدأ قبل 30 عامًا كرد فعل على تشخيص إصابة والده بسرطان البروستاتا تطوّر ليصبح واحدة من أكبر منظمات السرطان في الولايات المتحدة. قال داريل: "رأيت في ذلك فرصة للانتقام من المرض".

في قلب عمل Malecare تأتي «Cancer Academy»، وهي منصة تعليمية رقمية صُممت لتزويد مرضى السرطان ومَن يحبّونهم بإرشادات واضحة وعملية. قال داريل: «Cancer Academy هي منصة لجميع مرضى السرطان وكل الأشخاص الذين يحبون مرضى السرطان». من خلال فيديوهات قصيرة ومركّزة، تهدف المنصة إلى استعادة الثقة، وتقليل الخوف، ومساعدة الناس على التعامل بشكل أفضل مع العلاج والأعراض والتحديات اليومية.

مع مرور الوقت، أدركت Malecare أن رؤيتها التعليمية تتطلّب آلاف مقاطع الفيديو، يُصمَّم كل واحد منها بعناية، ويدعم المرضى عاطفيًا، ويقدّم معلومات دقيقة طبيًا. لكن مع فريق مكوَّن بالكامل من الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس، بدا إنتاج هذا الحجم من المحتوى عالي الجودة أمرًا مستحيلًا.

قال داريل: "منصة Cancer Academy التابعة لـ Malecare تحتاج إلى آلاف مقاطع الفيديو. قبل HeyGen، كان التحدي هو إنشاء آلاف المقاطع على نطاق واسع بواسطة فريق مكوّن من ستة أشخاص فقط، جميعهم أخصائيو عمل اجتماعي أو علماء نفس، ولا يمتلك أيٌّ منهم خلفية في إنتاج الفيديو."

تغيّر كل شيء عندما اكتشف الفريق HeyGen. فقد أتاح لهم المنصّة إنشاء فيديوهات تعليمية متعاطفة ودقيقة على نطاق واسع، من دون الحاجة إلى خبرة متخصصة في التصوير أو موارد إنتاج باهظة التكلفة.

تجاوز عوائق الإنتاج للوصول إلى ملايين المرضى

قبل استخدام HeyGen، واجهت Malecare صعوبة في الوصول إلى مجتمع المرضى بالكامل الذين كانوا بحاجة إلى المعلومات. قال داريل: "لدينا 120,000 شخص يحضرون مجموعات الدعم الخاصة بنا. هناك ملايين الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان، لذا فنحن لا نزال نفتقد الكثير من الناس".

الوصول إلى هؤلاء المرضى كان يتطلّب مستوى من إنتاج الفيديو لم يكن الفريق قادرًا ببساطة على تحقيقه. كانوا بحاجة إلى مقدّمين يمكن تكرار ظهورهم، ورسالة واضحة، وإنتاج عالي الحجم، لكن التسجيل الحي كان بطيئًا ومكلفًا ويعتمد على مساهمين من خارج الفريق. قال داريل: "لم نعد مضطرين للانتظار حتى يتوفر وقت في الاستوديو أو حتى يحضر المتحدثون الأصليون. لم نعد بحاجة إلى توظيف أشخاص ذوي مهارات عالية". وأضاف: "أنا أخصائي اجتماعي، وأقوم الآن بإنتاج فيديوهات بالمستوى نفسه أو بمستوى قريب جدًا من مستوى المحترفين الذين لديهم 20 أو 30 سنة من الخبرة".

من دون القدرة على إنتاج المحتوى بشكل ثابت وسريع، حُرم كثير من المرضى من الوصول إلى إجابات موثوقة. كان الفريق كثيرًا ما يسمع من أشخاص يشاهدون الفيديوهات في منتصف الليل، وهم خائفون وغير متأكدين مما إذا كانت أعراضهم طبيعية أم لا.

«في كل مرة يتعرّقون فيها ليلًا ويتساءلون: ماذا سأقول لطبيبي؟ أو هل سأعيش حتى الصباح؟ يمكنهم مشاهدة فيديو مُنشأ عبر HeyGen والتعرّف على أن الدواء الذي يتناولونه له بالفعل أثر جانبي. ستتجاوز هذه الليلة، وستستمتع بيومك غدًا.»

بالنسبة لـ Malecare، أصبح مساعدة المرضى على الشعور بالاطمئنان في تلك اللحظات محور رسالتهم والسبب في حاجتهم إلى حل قابل للتوسّع وموثوق.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التعليم بوضوح وثقة واهتمام

كانت أول تجربة للفريق مع HeyGen هي ما يصفه داريل بأنها «لحظة سحرية». في يوم واحد فقط، وهو يعمل من غرفة المعيشة في منزله، حققوا شيئًا كان يبدو من قبل مستحيلًا.

قال داريل: "كنّا ثلاثة منا جالسين في غرفة المعيشة في منزلي، وفي نهاية اليوم كنا قد أنشأنا 15 فيديو. كان الأمر أشبه بسؤال: كيف فعلنا ذلك؟ خمسة عشر فيديو يستحق النشر تمامًا ويمكن نشره."

في تلك اللحظة أدركوا ما هو ممكن. HeyGen سمحت لهم بتوسيع الإنتاج ليشمل أكثر من عدد محدود من المساهمين، وتمكين كل فرد في الفريق من إنشاء محتوى فيديو قوي ومتّسق. أوضح داريل: "لقد شاركنا سير العمل هذا مع الأفراد". "يمكن لعلماء النفس بكل راحة أن يصنعوا من 5 إلى 10 فيديوهات في اليوم الواحد."

كان العثور على الصوت والنبرة المناسبين مهمًا بالقدر نفسه. لاحظت Malecare أن مرضى السرطان يستجيبون بشكل أفضل للمقدّمين المتقرّبين منهم، خصوصًا الذين يشبهون مدرّسي العلوم في المرحلة الثانوية. بعد اختبار عشرات المقدّمين الحقيقيين، مكّنت HeyGen الفريق من إعادة إنتاج تلك الأصوات الدافئة والمطمئنة رقميًا.

قال داريل: "يمكننا فعلياً أن نُضفي شخصية مميزة على كل أفاتار. يمكننا تقليد نفس معلّمي العلوم في المرحلة الثانوية الذين كنّا نستخدمهم كمقدّمين حقيقيين."

غالبًا لا يستطيع المرضى التمييز بين الفيديوهات التي يظهر فيها مقدّمون حقيقيون وتلك التي تستخدم أفاتارات، وفي كثير من الحالات يتفاعل الناس بعمق أكبر مع النسخ الرقمية. أحد المشاركين في مجموعة التركيز شارك ملاحظة ظلّت عالقة في ذهن Darryl منذ ذلك الحين:

«أعرف أن هذا أفاتار. لقد أخبرتني أنه أفاتار، لكن أشعر أنني أستطيع أن أدخل في حوار أعمق معه حول الموضوع نفسه الذي يقدّمه لي. وحتى الآن، أكاد أشعر بالدموع في عيني وأنا أفكّر في كيف نعرف أننا نجحنا في التواصل مع الناس، وجعلهم يشعرون بالراحة، وتقليل قلقهم، ومساعدتهم على الاستماع فعلًا واستيعاب معلومات صعبة للغاية.»

بالنسبة لـ Darryl، هذا التفاعل العاطفي أثبت أن HeyGen لا تقتصر على تمكين التوسّع فحسب، بل تعزّز التعاطف أيضًا. "إذا كان هناك شيء واحد فقط يمكن قوله عن HeyGen، فهو أنك لن تحصل فقط على التحكم، بل ستحصل أيضًا على القدرة على استخدام إبداعك وقلبك في إنشاء محادثات مع أشخاص لم تلتقِ بهم من قبل."

تحقيق تأثير ملموس واستعادة ثقة المرضى

أصبح HeyGen جزءًا أساسيًا من سير عمل Malecare، مما يمكّن الفريق من إنشاء محتوى بدقة وسرعة استجابة.

قال داريل: "لدي القدرة على إنشاء مواد تعليمية رقمية يمكننا قياسها، ومعرفة أي جزء من الفيديو يحتاج إلى تعديل، ثم إعادة تحريره. لا يمكنك فعل ذلك إلا عندما يكون لديك تحكم رقمي كامل في أداء الأفاتار."

HeyGen تجعل العمل مستدامًا على المستوى العاطفي والإبداعي أيضًا. وبدلًا من الشعور بالإرهاق من فكرة المونتاج، يصف داريل إحساسًا بالراحة. قال داريل: "استوديو المونتاج يتيح لي ألّا أفكّر في عملية المونتاج نفسها. أنا لا أقوم بالمونتاج، أنا أُبدع". ثم أضاف: "هذا شعور استثنائي بالفعل".

الأهم من ذلك أن نتائج المرضى تتحسّن. تعتمد Malecare على أدوات مُعتمدة لقياس التغيّرات في معرفة المرضى، واستعدادهم، وتفاعلهم. قال داريل: "كل أرقامنا تجاوزت توقعاتنا". وأضاف: "هناك عدد قليل جدًا من الأشياء التي يمكن أن تقول إنها تحقق هذه النتائج بالسرعة التي تمكّنا من إثباتها".

بالنسبة لداريل وفريقه، HeyGen ليست مجرد أداة؛ بل هي وسيلة للوصول إلى المرضى بوضوح وراحة وأمل في اللحظات التي يحتاجون فيها إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى. قال داريل: "إنها كأن ملاكًا نزل عبر الـiPhone الخاص بهم ودخل إلى عقولهم، وهذا أمر رائع فعلًا".