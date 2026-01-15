أنشئ فيديوهات تدريب داخلية توسّع قدرات فريق التعلم والتطوير لديك
فريق التعلّم والتطوير لديك مكوّن من ثلاثة أشخاص يخدم 2,000 موظف. كل قسم يريد تدريبًا: تطوير القيادات، تهيئة المديرين الجدد، تدريب على الأنظمة، تحديثات العمليات، ومهارات التواصل. وسّع قدرة برامج التدريب لديك دون الحاجة إلى توسيع فريقك.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير
تحدي سعة التدريب
قدّم برامج السلامة والامتثال والتأهيل الوظيفي والتدريب التشغيلي باللغات التي يفهمها الموظفون. استوفِ متطلبات اللغة الخاصة بـ OSHA، وحسّن مستوى الفهم، وقلّل المخاطر من خلال تقديم التدريب بالإنجليزية والإسبانية والماندرين والفيتنامية وغيرها. تستخدم الفرق العالمية برامج متعددة اللغات، بما في ذلك فيديوهات تأهيل الموظفين الجدد، للحفاظ على تدريب متّسق عبر المناطق دون الحاجة إلى إنتاج منفصل. تشير المؤسسات إلى زيادة في الفهم تتجاوز 85% وانخفاض في حوادث السلامة عندما يُقدَّم التدريب بلغات الموظفين الأم.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen فريق التعلّم والتطوير الصغير لديك إلى قوة إنتاج تدريبية متكاملة. حوّل عروض PowerPoint الحالية، والوثائق، ومعرفة الخبراء المتخصصين إلى تدريب فيديو احترافي. حمّل الشرائح من ورشة القيادة التي عقدتها العام الماضي. الصق النصوص من أدلة الإجراءات الخاصة بك. سجّل أفضل الموظفين لديك وهم يشرحون أفضل الممارسات. أنشئ فيديوهات تدريبية بجودة البث التلفزيوني في دقائق.
استنسخ خبراء المحتوى لديك كأفاتارات بالذكاء الاصطناعي. مدير الاتصالات لديك يسجّل مرة واحدة، ويدرّب عددًا غير محدود من الموظفين على مهارات العرض والتقديم. خبرة مدير العمليات تتحول إلى تدريب قابل لإعادة الاستخدام على إجراءات العمل. مسؤول تقنية المعلومات يقدّم تدريبًا على الأنظمة دون أن يغادر مكتبه. معرفة الخبراء تتوسع من دون الحاجة إلى وقتهم.
حدّث التدريب فورًا عندما تتغيّر الأمور. تم تحسين العملية؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو في خمس دقائق. تم إطلاق نظام جديد؟ حدّث التدريب في نفس اليوم. مكتبة التدريب تبقى محدثة دون إعادة إنشاء كل شيء من البداية
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
حوّل المحتوى الحالي إلى فيديو
مؤسستك تمتلك بالفعل محتوى تدريبيًا مخزّنًا داخل عروض PowerPoint وملفات PDF ومستندات Word وخبرات الخبراء المتخصصين (SMEs). ارفع العروض التقديمية، وستحوّلها HeyGen إلى فيديوهات تدريبية احترافية. انسخ النصوص من الأدلة وابدأ في إنشاء تدريب بصوت راوي. عملك القائم يتحول إلى محتوى فيديو جذّاب.
استيراد PowerPoint وGoogle Slides وPDF
حوّل المستندات إلى تدريب بالفيديو
أضف مقدّم أفاتار احترافي
اجعل العلامة التجارية متوافقة مع ألوان وشعار شركتك
استنسخ خبراء المحتوى المتخصص
مسؤول الالتزام عندك هو الشخص الوحيد الذي يفهم سياساتك بعمق. أفضل مندوب مبيعات لديك يمتلك أساليب تستحق أن تُشارك. مدير العمليات يعرف أكثر الإجراءات كفاءة. أنشئ منهم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي. سجّلهم مرة واحدة، ثم استخدم خبرتهم عددًا غير محدود من المرات بدون الحاجة إلى جدولة حضورهم في كل مرة.
سجّل خبير المحتوى مرة واحدة لتوفير تدريب غير محدود
خبير رقمي متاح على مدار 24/7
تسليم ثابت في كل مرة
حرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من الجلسات المتكررة
جودة احترافية بدون الحاجة إلى خبرة في الإنتاج
يجب أن يبدو التدريب لديك بمستوى احترافية شركتك. لا تحتاج إلى كاميرات أو إضاءة أو استوديوهات أو مهارات مونتاج فيديو. اختر من بين أكثر من 120 أفاتار احترافي أو أنشئ نسخاً مخصّصة. اختر الخلفيات. أضف الهوية البصرية لعلامتك التجارية. أنشئ تدريباً بجودة البث يعكس صورة مميزة لمؤسستك.
مقدّمون محترفون لأي موضوع
جودة متسقة في جميع برامج التدريب
لا تحتاج إلى خبرة في إنتاج الفيديو
جودة بمستوى الاستوديو بدون الحاجة إلى استوديوهات
حدّث التدريب في دقائق
الشركات تتغيّر. العمليات تتحسّن. الأنظمة تُحدَّث. السياسات تُراجَع. المؤسسات تعيد هيكلة نفسها. عندما يحتاج تدريبك إلى تحديث، عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو. خمس دقائق بدلًا من خمسة أسابيع. مكتبة مواد التدريب لديك تبقى مواكِبة لعملك.
يتم تطبيق تغييرات النص فورًا
لا حاجة لإعادة التصوير
التحكّم في الإصدارات لسجلات التدقيق
حافظ على أن يكون التدريب دقيقًا وملائمًا
النشر عبر جميع المواقع
خمسة مكاتب. ثلاث ورديات. موظفون عن بُعد. فرق دولية. الجميع يحتاج إلى نفس التدريب لكن كلٌ منهم يصل إليه بطريقة مختلفة. أنشئ المحتوى مرة واحدة، وطبّقه في كل مكان. الوصول عند الطلب يعني أن وردية الليل تشاهد في الساعة 2 صباحًا، والفرق البعيدة تصل من المنزل، والمكاتب الدولية تحصل على التدريب في منطقتها الزمنية.
إمكانية وصول عند الطلب على مدار 24/7
نشر متعدد المواقع
يعمل عبر جميع الورديات
تعلّم متوافق مع الموبايل
متعدد اللغات للفرق العالمية
المكاتب الدولية تحتاج إلى تدريب بلغتها الخاصة. أنشئ المحتوى بالإنجليزية، ثم ترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت. المكتب في ألمانيا يحصل على تدريب بالألمانية، وفريق شنغهاي يتلقى تدريبًا بالماندرين، وساو باولو تحصل على تدريب بالبرتغالية. كل ذلك انطلاقًا من محتوى واحد أساسي لديك.
أكثر من 175 لغة من فيديو واحد
استنساخ صوت طبيعي لكل لغة
مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم
تدريب القوى العاملة العالمية
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
ابدأ بما لديك
حمّل مواد التدريب الموجودة لديك. عروض PowerPoint من ورش العمل. كتيّبات PDF. توثيق العمليات. نصوص الجلسات التدريبية المباشرة. أو سجّل خبراء المحتوى وهم يشرحون الموضوعات التي يقدّمونها بشكل متكرر. محتوى التدريب لديك موجود بالفعل في أشكال متعددة. HeyGen يحوّله إلى فيديو احترافي.
أنشئ فيديوهات تدريب احترافية
اختر مُقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب موضوعك. مُقدّمون محترفون لتدريب القيادات، ووجوه ودودة لمهارات التواصل والمهارات الناعمة، وخبراء تقنيون لتدريب الأنظمة. خصّص الفيديو وفق هوية علامتك التجارية: أضف شعار الشركة، والألوان، والخطوط المعتمدة. أنشئ فيديوهات تبدو وكأنها صادرة من استوديو إنتاج احترافي.
النشر في مؤسستك
صدّر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك باستخدام حزم SCORM. حمّل المحتوى للاستخدام على الإنترانت أو في قاعدة المعرفة. ضمّنه في بوابات الموظفين. شاركه عبر الروابط. يصل تدريبك إلى الموظفين أينما يتعلّمون. تتبّع الإكمال، وراقب التقدّم، وقِس مستوى الفعالية من خلال أنظمتك الحالية.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التدريب
القيادة والإدارة
التدريب طوّر القادة على كل المستويات من خلال برامج تدريب للمديرين الجدد، والتدريب التنفيذي (Coaching)، واتخاذ القرار، وإدارة التغيير. تشير تقارير المؤسسات إلى تحسّن فعالية الإدارة بنسبة تصل إلى 40% بعد تطبيق برامج قيادية منظّمة.
برامج تطوير المهارات
طوّر المهارات المهنية الأساسية مثل التواصل، وحل المشكلات، والتفاوض، وإدارة الوقت. يساهم التدريب الذاتي الإيقاع في تعزيز كفاءة القوى العاملة وتحقيق مكاسب ملموسة في رضا العملاء.
تدريب العمليات والإجراءات
وحّد سير العمل وأفضل الممارسات من خلال تدريب SOP متّسق. الفرق التي تتبع تدريبًا على العمليات قائمًا على الفيديو تقلّل الأخطاء وتحسّن الجودة بأكثر من 30%.
تدريب الأنظمة والأدوات
سرّع اعتماد الأنظمة الداخلية مثل CRM وERP وأدوات الإنتاجية. يحقق التدريب بالفيديو سرعة أكبر في إتقان الاستخدام ومعدلات استخدام أعلى مقارنة بالاعتماد على المستندات فقط.
تدريب مخصص للأقسام
قدّم تدريبًا موجّهًا لفرق المبيعات، التسويق، العمليات، الموارد البشرية، وخدمة العملاء. يمكن للفرق طرح التحديثات خلال أيام بدلًا من أسابيع مع تقديم متّسق وقابل للتوسّع.
نتيجة موثوقة
المؤسسات تحقق زيادة تصل إلى 10× في إنتاج مواد التدريب عند استخدام التدريب المعتمد على الفيديو مقارنة بالأساليب التقليدية
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما أنواع برامج التدريب الداخلي التي يمكنك إنشاؤها؟
أي نوع من التدريب للموظفين: تطوير القيادات، مهارات الإدارة، المهارات الشخصية (Soft Skills)، التدريب التقني، إجراءات العمليات، تدريب الأنظمة، تحديثات الالتزام، التدريب الخاص بكل قسم، التطوير المهني، مهارات التواصل، إدارة المشاريع، إدارة الوقت. إذا كنت بحاجة إلى تدريب الموظفين على أي من ذلك، فإن HeyGen يتولى الأمر.
ما الذي يميّز هذا عن الدورات التدريبية الجاهزة؟
الدورات الجاهزة عامة وغير مخصّصة. لدى مؤسستك عمليات وأنظمة وثقافة ومصطلحات خاصة بها. HeyGen تنشئ تدريبًا مخصصًا لشركتك باستخدام محتواك، وخبرائك الداخليين (SMEs)، وأمثلتك. يتعلم الموظفون بالضبط ما يحتاجون إليه لمؤسستك.
كم يستغرق إنشاء دورة تدريبية؟
تدريب الإجراءات البسيطة: 30 دقيقة. برنامج القيادة الشامل: أسبوع واحد. أسرع بكثير من الإنتاج التقليدي (من أسابيع إلى شهور) أو من المورّدين الخارجيين (شهور). معظم المؤسسات تبني مكتبات التدريب الكاملة الخاصة بها خلال ربعها الأول.
ماذا لو كان محتوى التدريب لدينا بحاجة إلى تحديثات؟
عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو. خمس دقائق بدلًا من التعاقد مع مورّدين أو إعادة التصوير. تغيّر سير العمل؟ حدّث التدريب في نفس اليوم. تم ترقية النظام؟ جدّد مواد التدريب فورًا.
هل التدريب عبر الفيديو يرفع فعلاً معدلات إكمال الدورات؟
نعم. المؤسسات تشير باستمرار إلى معدلات إكمال أعلى بمقدار 2-3 مرات للتدريب بالفيديو مقارنة بالتدريب المعتمد على المستندات. الفيديو أكثر جذبًا، وأسهل في المتابعة، ويتناسب بشكل أفضل مع سير العمل. الموظفون بالفعل يُكملون التدريب بالفيديو.
كيف يعمل هذا مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لدينا؟
صدّر الفيديوهات كحزم SCORM متوافقة مع جميع أنظمة إدارة التعلّم الرئيسية. أو حمّل ملفات MP4 لاستخدامها في البوابات الداخلية، وقواعد المعرفة، والإنترانت. يعمل مع Workday Learning وCornerstone وSAP SuccessFactors أو أي نظام إدارة تعلّم يدعم SCORM.
ما الحد الأقصى لمدة فيديوهات التدريب؟
أنشئ مواد التدريب بلغتك الأساسية، وترجمها إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. نفس التدريب يُقدَّم بشكل طبيعي في كل لغة. يحصل فريق العمل العالمي على تدريب متسق بلغتهم المفضلة من خلال فريق التعلم والتطوير الواحد لديك.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق التعلّم والتطوير (L&D) لديّ استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمصممي المواد التدريبية، ومديري التدريب، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والقوالب لكل أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات ومتابعة الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen مع إنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التدريب بالطريقة التقليدية يتطلّب جدولة المُقدّمين، حجز الاستوديوهات، تنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير — عادةً يستغرق 2-3 أشهر ويكلّف من $5,000 إلى $15,000+ لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من المراجعات. شركة Advantive سجّلت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
ماذا عن التدريب للفرق العالمية؟
أنشئ مواد التدريب بلغتك الأساسية، وترجمها إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. نفس التدريب يُقدَّم بشكل طبيعي في كل لغة. يحصل فريق العمل العالمي على تدريب متسق بلغتهم المفضلة من خلال فريق التعلم والتطوير الواحد لديك.
ما هي صيغ الفيديو ومستويات الجودة المدعومة؟
يقوم HeyGen بتصدير الفيديو بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. أغلب فرق التعلم والتطوير تستخدم دقة 1080p (Full HD) لأنها توازن بين جودة الصورة وحجم الملف لتسليم المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلم (LMS) ومراعاة استهلاك النطاق الترددي. يمكنك أيضاً التصدير بدقة 720p لسيناريوهات التركيز على الموبايل أو البيئات ذات النطاق الترددي المحدود.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن الانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديماً قبل حتى أن يُطلق. أنشئ فيديوهات تدريب احترافية في دقائق، ترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — بدون إعادة تصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
- إلغاء في أي وقت