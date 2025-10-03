Workday هي منصة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأفراد والأموال والوكلاء. تم بناء منصة Workday مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جوهرها لمساعدة العملاء على تمكين فرقهم، وتعزيز كفاءة العمل، ودفع أعمالهم إلى الأمام بشكل مستمر. تُستخدم المنصة من قبل أكثر من 11,000 مؤسسة حول العالم وفي مختلف القطاعات، بدءًا من الشركات المتوسطة وحتى أكثر من 60% من شركات Fortune 500.

بصفتها شركة رائدة عالميًا، تنتج Workday مكتبة ضخمة ومتنامية من المحتوى متعدد الوسائط، يجب تعريب جزء كبير منه ليلائم جماهير دولية متنوعة. ومع دعم أكثر من 50 لغة، وامتداد طلبات أصحاب المصلحة عادةً بين 10 إلى 15 لغة لكل مشروع، أصبحت درجة الحجم والتعقيد في عمليات التعريب تمثل تحديات متزايدة.

قال جاستن مايسينجر، مدير البرنامج في فريق إنتاج العولمة في Workday: "كنّا ننتج كمًا هائلًا من المحتوى — فيديوهات تسويقية، اتصالات داخلية، وندوات ويب طويلة — وكنّا بحاجة إلى توفيره بكل هذه اللغات المختلفة. لكن الطريقة القديمة في القيام بذلك لم تكن قابلة للتوسّع."

لم تكن المشكلة في الحجم فقط. "عندما تعمل مع عشرات اللغات، فإن الحفاظ على اتساق كل شيء مع صوت علامتك التجارية يكون صعبًا للغاية. الأمر لا يقتصر على ترجمة الكلمات، بل يتعلّق بالحفاظ على النبرة والنية والوضوح." إدخال HeyGen غيّر طريقة تعامل Workday مع الفيديو.

إعادة تصور سير عمل التوطين

قبل استخدام HeyGen، كانت Workday تعتمد بالكامل على العمليات اليدوية، مما أدى إلى إبطاء الإنتاج وتقييد عدد المشاريع التي يمكن للفريق دعمها. قال مايسينجر: "لم يكن الأمر مكلفًا فقط، بل كان يحد من قدرتنا على قول نعم لاحتياجات العمل. كنا باستمرار نوازن بين القدرة الاستيعابية والطلب".

كان سير عمل الترجمة المحلية التقليدي يعتمد على مترجمين بشريين، وممثلي أصوات، ومتخصصين في ما بعد الإنتاج، وكان يستغرق أسابيع أو حتى أشهر. شمل هذا المسار عمل المترجمين على النصوص، ومراجعين يتحققون من الدقة، ومواهب صوتية تسجّل في استوديوهات صوت، وفريقًا كاملًا يجمع كل هذه العناصر معًا في منتج واحد متكامل.

قالت جوهانا ستوسي، استراتيجي المنتجات في Workday: "لدينا مجموعة ضخمة من المحتوى، وعندما يحدث تغيير ما، يكون لدينا عادةً وقت قصير جدًا لنقوم بتعديل عدد من مقاطع الفيديو وإصدارها في الوقت المناسب."

هذا النموذج كثيف الموارد كان يأتي أيضًا بتكلفة مرتفعة. قال مايسينجر: "كنا ننفق مئات الآلاف من الدولارات سنويًا على الترجمة والتوطين". وأضاف: "وأحيانًا كان علينا رفض بعض المشاريع، خصوصًا مقاطع الفيديو الطويلة مثل الويبينار، لأنها لم تكن ممكنة التنفيذ بالموارد المتاحة لدينا".