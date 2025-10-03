Workday هي منصة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأفراد والأموال والوكلاء. تم بناء منصة Workday مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جوهرها لمساعدة العملاء على تمكين فرقهم، وتعزيز كفاءة العمل، ودفع أعمالهم إلى الأمام بشكل مستمر. تُستخدم المنصة من قبل أكثر من 11,000 مؤسسة حول العالم وفي مختلف القطاعات، بدءًا من الشركات المتوسطة وحتى أكثر من 60% من شركات Fortune 500.
بصفتها شركة رائدة عالميًا، تنتج Workday مكتبة ضخمة ومتنامية من المحتوى متعدد الوسائط، يجب تعريب جزء كبير منه ليلائم جماهير دولية متنوعة. ومع دعم أكثر من 50 لغة، وامتداد طلبات أصحاب المصلحة عادةً بين 10 إلى 15 لغة لكل مشروع، أصبحت درجة الحجم والتعقيد في عمليات التعريب تمثل تحديات متزايدة.
قال جاستن مايسينجر، مدير البرنامج في فريق إنتاج العولمة في Workday: "كنّا ننتج كمًا هائلًا من المحتوى — فيديوهات تسويقية، اتصالات داخلية، وندوات ويب طويلة — وكنّا بحاجة إلى توفيره بكل هذه اللغات المختلفة. لكن الطريقة القديمة في القيام بذلك لم تكن قابلة للتوسّع."
لم تكن المشكلة في الحجم فقط. "عندما تعمل مع عشرات اللغات، فإن الحفاظ على اتساق كل شيء مع صوت علامتك التجارية يكون صعبًا للغاية. الأمر لا يقتصر على ترجمة الكلمات، بل يتعلّق بالحفاظ على النبرة والنية والوضوح." إدخال HeyGen غيّر طريقة تعامل Workday مع الفيديو.
إعادة تصور سير عمل التوطين
قبل استخدام HeyGen، كانت Workday تعتمد بالكامل على العمليات اليدوية، مما أدى إلى إبطاء الإنتاج وتقييد عدد المشاريع التي يمكن للفريق دعمها. قال مايسينجر: "لم يكن الأمر مكلفًا فقط، بل كان يحد من قدرتنا على قول نعم لاحتياجات العمل. كنا باستمرار نوازن بين القدرة الاستيعابية والطلب".
كان سير عمل الترجمة المحلية التقليدي يعتمد على مترجمين بشريين، وممثلي أصوات، ومتخصصين في ما بعد الإنتاج، وكان يستغرق أسابيع أو حتى أشهر. شمل هذا المسار عمل المترجمين على النصوص، ومراجعين يتحققون من الدقة، ومواهب صوتية تسجّل في استوديوهات صوت، وفريقًا كاملًا يجمع كل هذه العناصر معًا في منتج واحد متكامل.
قالت جوهانا ستوسي، استراتيجي المنتجات في Workday: "لدينا مجموعة ضخمة من المحتوى، وعندما يحدث تغيير ما، يكون لدينا عادةً وقت قصير جدًا لنقوم بتعديل عدد من مقاطع الفيديو وإصدارها في الوقت المناسب."
هذا النموذج كثيف الموارد كان يأتي أيضًا بتكلفة مرتفعة. قال مايسينجر: "كنا ننفق مئات الآلاف من الدولارات سنويًا على الترجمة والتوطين". وأضاف: "وأحيانًا كان علينا رفض بعض المشاريع، خصوصًا مقاطع الفيديو الطويلة مثل الويبينار، لأنها لم تكن ممكنة التنفيذ بالموارد المتاحة لدينا".
صناعة تلك اللحظة المميّزة باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي
قدّم إطلاق HeyGen نقلة نوعية. في البداية، جرّبت Workday استخدام HeyGen كطريقة لتسريع خطوة الترجمة الأولية، لكنها سرعان ما اكتشفت أنه يستطيع تقديم ما هو أكثر بكثير. قال مايسينجر: "HeyGen كان سحريًا بالنسبة لنا. يمكنه ترجمة فيديو في دقائق، ويمكننا إشراك خبراء اللغة لدينا مباشرة داخل HeyGen لمراجعة النصوص وإجراء تعديلات بسيطة للحفاظ على نبرة صوت علامتنا التجارية."
قالت يوهانا: "كانت اللحظة الفارقة بالتأكيد هي الأفاتارات المخصّصة والقدرة على تغيير المحتوى خلال دقائق. يمكن أن يكون لديّ فيديو، ويمكنهم أن يرسلوا لي فيديو، وأستطيع إخراجه بثلاث لغات لهم لمراجعته في نفس اليوم."
أحد الأسباب الرئيسية لاختيار HeyGen هو ميزة العمل المعتمدة على المصطلحات، والتي تتكامل مع مجموعة الترجمات المعتمدة مسبقًا في Workday للمصطلحات الأساسية. قال: "هذا يتيح لنا رفع قاعدة المصطلحات الخاصة بنا، بحيث عندما يترجم الذكاء الاصطناعي المحتوى، يكون بالفعل مستخدمًا للغة الصحيحة". "هذا شيء لم نره في أي مكان آخر."
من العوامل الجاذبة الأخرى كانت قدرات HeyGen المتقدمة في الصوت. حتى عندما لم تكن المسارات الصوتية الأصلية متاحة، كان بإمكان HeyGen عزل صوت المتحدث عن الموسيقى الخلفية وإعادة توليفه بلغة أخرى، وهو ما كان سيتطلّب في العادة فريق إنتاج كامل.
"كانت اللحظة السحرية بالنسبة لي عندما رفعت فيديو لنفسي، وبعد بضع دقائق فقط، قدّم لي HeyGen فيديو لي وأنا أتحدث الألمانية. أخذت هذا الفيديو وعرضته على زملائي الألمان في العمل، فسألوني: 'هل تتحدث الألمانية؟' لذلك أعتقد أن هذا ما جعل الأمر يبدو وكأنه سحر حقيقي،" قال مايسينجر.
في النهاية، برزت HeyGen كشريك يشارك Workday قيمها في الابتكار والنزاهة. وأكد مايسينجر: "نحن أيضًا شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك نهتم كثيرًا بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي". وأضاف: "HeyGen منحتنا مستوى التحكم والمرونة الذي نحتاجه، دون أن نضطر للتنازل عن مبادئنا".
تمكين فريق Workday من أن يقول "أنا صنعت هذا"
لقد غيّر HeyGen بالكامل طريقة تعامل Workday مع الترجمة والتوطين. قال مايسينجر: "ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع". "كأننا قمنا بتعزيز فريقنا؛ يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."
قالت يوهانا: "لكي نترجم دورة تدريبية، كان الأمر يستغرق في المتوسط من 4 إلى 6 أسابيع. اليوم أستطيع ترجمة المواد الإعلامية لإحدى دوراتنا في غضون أسابيع، وأحيانًا حتى في أيام فقط حسب طبيعة المشروع. هذا الأمر لم يكن واردًا من قبل."
من خلال دمج HeyGen في مسار عمل التوطين الخاص بها، أعادت Workday تعريف استراتيجيتها العالمية للفيديو، لتصبح أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر التزامًا بالمعايير الأخلاقية. والنتيجة هي عملية قابلة للتوسّع وعالية الجودة، جاهزة لتلبية متطلبات جمهور دولي متزايد.
- السرعة والقابلية للتوسّع: تقليص وقت تنفيذ التعريب من أسابيع إلى دقائق، مع دعم 10–15 لغة لكل فيديو، بما في ذلك الويبينارات التي تصل مدتها إلى ساعتين.
- الكفاءة من حيث التكلفة: توفير كبير بفضل التسعير الثابت؛ زيادة قدرها 100% في القدرة الاستيعابية دون إضافة موظفين جدد.
- سلامة العلامة التجارية والأخلاقيات: متوافق تمامًا مع معايير Workday للمصطلحات واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، مع تجنّب الممارسات المضللة مثل مزامنة الشفاه.
عند تأمل هذه التجربة، شدّد مايسينجر على شعور الفخر المهني الذي يصاحب تقديم عمل عالي الجودة وفعّال. وقال: "من المهم بالنسبة لي من منظور مهني أن أكون قادرًا على القيام بذلك. ليس فقط لأنه يجعلني أبدو جيدًا، بل لأنني أستطيع أن أعود إلى المنزل في نهاية اليوم وأنا أشعر أنني قدّمت منتجًا عالي الجودة وجعلت نفسي أكثر كفاءة".
بالنسبة للفرق الأخرى التي تفكّر في استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الترجمة والتوطين، لدى Workday رسالة بسيطة: "فقط جرّبه. الاختبار مجاني. قد تتفاجأ بمدى تحسينه لسير العمل لديك."
قالت يوهانا: "انخرط فيه، جرّبه، وكن فضوليًا. لقد وجدت بالتأكيد بعض الفوائد غير المتوقعة التي وفّرت الوقت وأضافت قيمة إلى سير العمل لدينا."