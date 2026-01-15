فيديوهات تدريب الامتثال على نطاق واسع
حوّل التدريب الإلزامي إلى محتوى فيديو قابل للتتبع مع تصدير SCORM إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك. حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر اللوائح. انشر التدريب بأكثر من 175 لغة. حافظ على سجلات تدقيق تثبت أن كل موظف أتمّ التدريب المطلوب.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
تحدي التدريب على الامتثال
تدريب الامتثال مطلوب قانونيًا، حساس للوقت، وصعب الإدارة على نطاق واسع. مئات الموظفين يفوّتون المواعيد النهائية، واللوائح تتغير أسرع من قدرة المواد التدريبية على التحديث، وعمليات التدقيق تكشف عن ثغرات في سجلات الإكمال. الجلسات الحية تفشل في تغطية جميع الورديات والمواقع، والتدريب باللغة الإنجليزية فقط يترك الفرق العالمية متأخرة، وعروض PowerPoint تحقق معدلات إكمال منخفضة. المدرّبون الخارجيون يكلّفون آلاف الدولارات سنويًا، بينما يستهلك التتبع اليدوي ساعات من العمل ويزيد من مخاطر التدقيق، والمسؤولية القانونية، والتعرّض للعقوبات.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen متطلبات الامتثال إلى فيديوهات تدريبية احترافية مع تتبّع SCORM مدمج لتوثيق جاهز للمراجعة. ارفع المحتوى الخاص بك، واختر أفاتار ذكاء اصطناعي احترافي، وأنشئ فيديوهات تُصدَّر مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) مع بيانات الإكمال، والطوابع الزمنية، والتحكّم في الإصدارات. عند تغيّر اللوائح، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق، مع تقديم الإصدار الجديد تلقائياً للمتعلمين. هل تحتاج إلى تدريب امتثال بعدة لغات؟ ترجم محتوى منع التحرّش أو OSHA أو HIPAA إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة الشفاه، لتقديم تدريب متوافق قانونياً بسجل تدقيق واحد ومتّسق.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
تصدير SCORM وسجلات التدقيق
صدّر فيديوهات الامتثال كحزم SCORM 1.2 أو 2004 تتكامل مع أي نظام إدارة تعلّم (LMS)، مثل Workday Learning أو Cornerstone أو SAP SuccessFactors أو أي منصة تعلّم أخرى. يقوم نظام إدارة التعلّم لديك تلقائياً بتتبع الإكمال، والوقت المستغرق، ودرجات التقييم، وتواريخ الإكمال. عندما يطلب المدققون مستندات، استخرج تقارير الإكمال مباشرة من نظامك.
متوافق مع SCORM 1.2 و2004
تتبّع الإكمال تلقائياً
سجلات تدقيق مختومة بالوقت
توثيق التحكم في الإصدارات
تحديثات تنظيمية فورية
اللوائح لا تنتظر جدول إنتاجك. تقوم OSHA بتحديث أحد المعايير. قضية في المحكمة تغيّر متطلبات تدريب مكافحة التحرش. عدّل نص التدريب لديك وفق المتطلبات المحدَّثة وأعد إنشاء الفيديو خلال خمس دقائق. ارفع الفيديو إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك فيستبدل الإصدار القديم تلقائياً. يظل تدريب الامتثال لديك دقيقاً من دون أسابيع من تأخيرات الإنتاج.
يتم تطبيق تغييرات النص في غضون دقائق
لا حاجة لإعادة التصوير
تتبّع الإصدارات لضمان الامتثال
حدّث كل اللغات في الوقت نفسه
تدريب امتثال متعدد اللغات
تفرض العديد من الجهات التنظيمية قانونيًا تقديم التدريب باللغات التي يفهمها الموظفون. يمكن تحويل فيديو امتثال واحد إلى عدد غير محدود من نسخ اللغات. ترجم تدريب OSHA إلى الإسبانية لموقعك في تكساس، وإلى البرتغالية للعاملين البرازيليين، وإلى الفيتنامية لفريقك في كاليفورنيا. يضمن استنساخ الصوت إلقاءً طبيعيًا بدلًا من أسلوب آلي لنص إلى كلام. كل نسخة لغوية تتضمّن نفس تتبّع SCORM.
يتوفر أكثر من 175 لغة
استنساخ صوت طبيعي لكل لغة
مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم
تتبّع SCORM لكل إصدار لغوي
محتوى امتثال احترافي
لا أحد يُكمل عروض PowerPoint المكوّنة من 40 شريحة عن منع التحرش. معدلات إكمال الفيديو أعلى بثلاث مرات من التدريب المعتمد على المستندات. مقدّمو المحتوى من الأفاتار الاحترافيين يقدّمون المواد المطلوبة في صيغة جذابة وسهلة المشاهدة. الموظفون يفهمون المتطلبات بشكل أفضل ويتذكرون التدريب لمدة أطول.
تقديم احترافي من مقدّم العرض
معدلات إكمال أعلى من المستندات
احتفاظ أفضل بالمعلومات
أمثلة قائمة على السيناريوهات عند الحاجة
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
حمّل محتوى الامتثال الخاص بك
ابدأ بالمواد الحالية الخاصة بالامتثال. حمّل عروض PowerPoint من تدريبات سابقة، والصق النصوص من مستندات السياسات، أو استخدم مخطط المحتوى الذي يقدّمه المدرب الخارجي. في موضوعات الامتثال الشائعة، استعن بالمتطلبات القائمة. معايير OSHA متاحة للجمهور. إرشادات EEOC لمنع التحرش موثّقة. متطلبات HIPAA محددة بوضوح.
اختر مقدّمًا محترفًا
اختر من بين أكثر من 120 أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي مناسب لموضوعات الالتزام الجادّة. مقدّمون بملابس عمل احترافية لتدريب مكافحة التحرّش. أفاتارات تركّز على السلامة لمحتوى OSHA. متخصصون في الرعاية الصحية لتدريب HIPAA. أضف شعار شركتك وهويتك البصرية. ضمّن إخلاءات المسؤولية القانونية المطلوبة.
النشر مع تتبّع SCORM
صدّر كحزمة SCORM. ارفعها إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك جنبًا إلى جنب مع برامج التدريب الإلزامية الأخرى. حدّد متطلبات الإكمال. عيّنها لمجموعات الموظفين المطلوب منهم التدريب. يتولى نظام إدارة التعلّم لديك إدارة التسجيل، والمتابعة، والتذكيرات، والتوثيق. عندما يطلب المدققون إثباتًا، أنشئ تقارير الإكمال.
تدريب الامتثال لكل متطلبات الجهات التنظيمية
تدريب السلامة وفق معايير OSHA
التصنيع، البناء، التخزين، وأي قطاع صناعي لديه متطلبات للسلامة في مكان العمل. التواصل بشأن المخاطر، إجراءات القفل ووضع العلامات (lockout tagout)، الحماية من السقوط، الدخول إلى الأماكن المحصورة، تشغيل الرافعات الشوكية، ومتطلبات معدات الوقاية الشخصية (PPE). أنشئ برامج تدريب متوافقة مع معايير OSHA مع توثيق إكمال التدريب لأغراض التفتيش.
حالة استخدام: شركة تصنيع تعمل بثلاث ورديات تنشئ فيديو تدريبياً عن إجراءات القفل والعلامات وفق معايير OSHA. تُطلق الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية. تُكمل جميع الورديات التدريب وفق جداولها الزمنية. يطلب مفتش OSHA مستندات التدريب. يقوم المدير بإنشاء تقرير إكمال يُظهر تحقيق نسبة التزام 100% في أقل من دقيقتين.
تدريب على خصوصية وأمان HIPAA
مقدّمو الرعاية الصحية، والعيادات الطبية، والمستشفيات، وشركات التأمين، وأي جهة خاضعة تتعامل مع معلومات صحية محمية. قواعد خصوصية HIPAA، وقواعد الأمان، وإشعارات خرق البيانات، وحقوق المرضى. يتم استيفاء متطلبات تدريب HIPAA السنوي من خلال محتوى فيديو يمكن تتبّع مشاهدته.
حالة استخدام: عيادة طبية متعددة الفروع تنشئ تدريبًا على خصوصية HIPAA. يتم نشره لجميع الطاقم السريري والإداري عبر خمسة فروع. يقوم نظام إدارة التعلّم (LMS) بتتبع إكمال التدريب لإثبات أن جميع الموظفين أنهوا متطلبات HIPAA السنوية قبل الموعد النهائي.
تدريب الوقاية من التحرش
مطلوب في معظم الولايات لجميع أصحاب العمل. يشمل التحرش الجنسي، والتمييز، والانتقام، وخلق بيئة عمل قائمة على الاحترام، وإجراءات الإبلاغ، ومسؤوليات المديرين. يتم تلبية المتطلبات الخاصة بكل ولاية من خلال محتوى قابل للتخصيص.
حالة استخدام: سلسلة متاجر تجزئة تضم 50 فرعًا في كاليفورنيا ونيويورك تُنشئ برنامج تدريب على منع التحرش يلبي المتطلبات المحددة لكل من الولايتين. يتابع البرنامج إكمال التدريب لإثبات أن جميع المشرفين أنهوا تدريب الساعتين المطلوب في كاليفورنيا.
الامتثال لخصوصية البيانات والأمن السيبراني
متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للعمليات في أوروبا، سياسات حماية البيانات، التوعية بالتصيّد الاحتيالي، أمان كلمات المرور، الإبلاغ عن الحوادث. شركات التكنولوجيا، الخدمات المالية، وأي مؤسسة تتعامل مع بيانات العملاء.
حالة استخدام: شركة SaaS تُنشئ تدريباً على الامتثال للائحة GDPR لموظفيها في أوروبا. يشمل مبادئ حماية البيانات، وحقوق الأفراد، وإجراءات الإخطار عن خروقات البيانات. يتابع إكمال التدريب لأغراض توثيق الامتثال التنظيمي.
الامتثال في الخدمات المالية
مكافحة غسل الأموال، قانون سرية البنوك، اعرف عميلك (KYC)، الامتثال لقانون ساربينز أوكسلي (SOX)، لوائح الأوراق المالية، منع التداول بناءً على معلومات داخلية. بنوك، اتحادات ائتمانية، شركات استثمار، وشركات تأمين تلتزم بمتطلبات الامتثال للجهات التنظيمية المالية.
حالة استخدام: بنك إقليمي ينشئ تدريب مكافحة غسل الأموال لجميع الصرّافين وموظفي التعامل المباشر مع العملاء. يتم تحديثه كل ربع سنة بأمثلة حالات جديدة وتغييرات تنظيمية. يوفّر تتبّع SCORM توثيقًا لنتائج الاختبارات لمراجعات الجهات الرقابية.
تدريب الامتثال للموظفين الجدد
احرص على أن يُكمل كل موظف السياسات الإلزامية أثناء الانضمام باستخدام فيديوهات تعريف الموظفين الجدد مع تتبّع تلقائي للامتثال.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
هل يلبّي هذا متطلبات التدريب الخاصة بـ OSHA؟
نعم. تشترط OSHA توفير تدريب مناسب، وفهمًا للغة، وتوثيقًا كاملًا.التدريب بالفيديو مع تتبّع SCORM يلبّي هذه المتطلبات. كما توسّع العديد من المؤسسات برامج الامتثال من خلالفيديوهات التدريب الداخلية المستمرة لتعزيز الوعي بالسلامة واللوائح التنظيمية.
هل التدريب عبر الفيديو متوافق قانونيًا مع متطلبات منع التحرش؟
تتطلّب معظم قوانين التدريب على مكافحة التحرّش في الولايات محتوى تفاعلياً، لكنها لا تشترط أن يكون التدريب حضورياً. يلبّي التدريب بالفيديو الذي يتضمّن أمثلة من مواقف واقعية واختبارات معلومات متطلبات التفاعل. تقبل ولايات كاليفورنيا ونيويورك وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي وماين جميعها التدريب على مكافحة التحرّش المعتمد على الفيديو.
كيف يعمل تتبّع SCORM في توثيق الالتزام باللوائح؟
يرسل SCORM بيانات الإكمال إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك، بما في ذلك من الذي أكمل التدريب، ومتى، والوقت المستغرق، ودرجات التقييم، وأي إصدار تم استخدامه. يقوم نظام إدارة التعلّم بتخزين هذه البيانات بشكل دائم، مما يوفّر سجل تدقيق يثبت أن التدريب المطلوب قد تم تنفيذه.
هل يمكنك تحديث مقاطع الفيديو عند تغيّر اللوائح التنظيمية؟
غالبًا ما تشترط القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات تقديم التدريب باللغات التي يفهمها الموظفون. أنشئ فيديو الامتثال الخاص بك باللغة الإنجليزية،ثم ترجمه إلى الإسبانية أو الفيتنامية أو الماندرينأو أي لغة يتحدث بها فريق عملك. كل نسخة لغوية تمتلك نظام تتبّع SCORM خاصًا بها.
ماذا عن الموظفين الذين لا يتحدثون الإنجليزية؟
غالبًا ما تشترط القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات تقديم التدريب باللغات التي يفهمها الموظفون. أنشئ فيديو الامتثال الخاص بك باللغة الإنجليزية، ثم ترجمه إلى الإسبانية أو الفيتنامية أو الماندرين أو أي لغة يتحدث بها فريق عملك. كل نسخة لغوية تمتلك تتبّع SCORM خاصًا بها.
ما المدة المناسبة لفيديوهات التدريب على الامتثال؟
يعتمد ذلك على المتطلبات التنظيمية. ولاية كاليفورنيا تشترط ساعتين لتدريب المشرفين على التحرش. معظم الولايات تقبل ساعة واحدة لتدريب الموظفين. للامتثال العام، يُفضَّل أن تكون كل وحدة تدريبية أقل من 20 دقيقة، مع تقسيم المتطلبات الأطول إلى فصول.
ما منصات إدارة التعلّم (LMS) التي يعمل معها هذا الحل؟
أي نظام إدارة تعلّم (LMS) يدعم SCORM 1.2 أو 2004، وهو ما يشمل تقريبًا جميعها. مثل Workday Learning وCornerstone وSAP SuccessFactors وOracle وAbsorb وTalentLMS وMoodle وCanvas وBlackboard، ومئات غيرها
كيف تثبت عملية التدريب لجهات التدقيق؟
يخزّن نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك جميع بيانات إكمال الدورات. عندما يطلب المدققون إثباتًا، أنشئ تقارير الإكمال من نظام إدارة التعلّم. توضح هذه التقارير أسماء الموظفين، وتواريخ الإكمال، والوقت المستغرق، ودرجات التقييم، وإصدار التدريب الذي تم إكماله.
