تدريب السلامة وفق معايير OSHA التصنيع، البناء، التخزين، وأي قطاع صناعي لديه متطلبات للسلامة في مكان العمل. التواصل بشأن المخاطر، إجراءات القفل ووضع العلامات (lockout tagout)، الحماية من السقوط، الدخول إلى الأماكن المحصورة، تشغيل الرافعات الشوكية، ومتطلبات معدات الوقاية الشخصية (PPE). أنشئ برامج تدريب متوافقة مع معايير OSHA مع توثيق إكمال التدريب لأغراض التفتيش. حالة استخدام: شركة تصنيع تعمل بثلاث ورديات تنشئ فيديو تدريبياً عن إجراءات القفل والعلامات وفق معايير OSHA. تُطلق الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية. تُكمل جميع الورديات التدريب وفق جداولها الزمنية. يطلب مفتش OSHA مستندات التدريب. يقوم المدير بإنشاء تقرير إكمال يُظهر تحقيق نسبة التزام 100% في أقل من دقيقتين.

تدريب على خصوصية وأمان HIPAA مقدّمو الرعاية الصحية، والعيادات الطبية، والمستشفيات، وشركات التأمين، وأي جهة خاضعة تتعامل مع معلومات صحية محمية. قواعد خصوصية HIPAA، وقواعد الأمان، وإشعارات خرق البيانات، وحقوق المرضى. يتم استيفاء متطلبات تدريب HIPAA السنوي من خلال محتوى فيديو يمكن تتبّع مشاهدته. حالة استخدام: عيادة طبية متعددة الفروع تنشئ تدريبًا على خصوصية HIPAA. يتم نشره لجميع الطاقم السريري والإداري عبر خمسة فروع. يقوم نظام إدارة التعلّم (LMS) بتتبع إكمال التدريب لإثبات أن جميع الموظفين أنهوا متطلبات HIPAA السنوية قبل الموعد النهائي.

تدريب الوقاية من التحرش مطلوب في معظم الولايات لجميع أصحاب العمل. يشمل التحرش الجنسي، والتمييز، والانتقام، وخلق بيئة عمل قائمة على الاحترام، وإجراءات الإبلاغ، ومسؤوليات المديرين. يتم تلبية المتطلبات الخاصة بكل ولاية من خلال محتوى قابل للتخصيص. حالة استخدام: سلسلة متاجر تجزئة تضم 50 فرعًا في كاليفورنيا ونيويورك تُنشئ برنامج تدريب على منع التحرش يلبي المتطلبات المحددة لكل من الولايتين. يتابع البرنامج إكمال التدريب لإثبات أن جميع المشرفين أنهوا تدريب الساعتين المطلوب في كاليفورنيا.

الامتثال لخصوصية البيانات والأمن السيبراني متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للعمليات في أوروبا، سياسات حماية البيانات، التوعية بالتصيّد الاحتيالي، أمان كلمات المرور، الإبلاغ عن الحوادث. شركات التكنولوجيا، الخدمات المالية، وأي مؤسسة تتعامل مع بيانات العملاء. حالة استخدام: شركة SaaS تُنشئ تدريباً على الامتثال للائحة GDPR لموظفيها في أوروبا. يشمل مبادئ حماية البيانات، وحقوق الأفراد، وإجراءات الإخطار عن خروقات البيانات. يتابع إكمال التدريب لأغراض توثيق الامتثال التنظيمي.

الامتثال في الخدمات المالية مكافحة غسل الأموال، قانون سرية البنوك، اعرف عميلك (KYC)، الامتثال لقانون ساربينز أوكسلي (SOX)، لوائح الأوراق المالية، منع التداول بناءً على معلومات داخلية. بنوك، اتحادات ائتمانية، شركات استثمار، وشركات تأمين تلتزم بمتطلبات الامتثال للجهات التنظيمية المالية. حالة استخدام: بنك إقليمي ينشئ تدريب مكافحة غسل الأموال لجميع الصرّافين وموظفي التعامل المباشر مع العملاء. يتم تحديثه كل ربع سنة بأمثلة حالات جديدة وتغييرات تنظيمية. يوفّر تتبّع SCORM توثيقًا لنتائج الاختبارات لمراجعات الجهات الرقابية.