Advantive هي شركة SaaS تقدّم برمجيات مخصّصة للمصنّعين والموزّعين المتخصصين، لمساعدتهم على التوسّع بكفاءة وتحسين الربحية. بصفته مديرًا للتعلّم والتطوير، يقود بوب بيدنارز مبادرات التمكين على مستوى العالم، مع التركيز على تسريع نمو الموظفين وإطلاق إمكاناتهم في مختلف أنحاء المؤسسة.

بالنسبة لبوب، التعلّم لا يقتصر على تقديم المعلومات فحسب؛ بل يتمحور حول مساعدة الأشخاص على تطوير المهارات والاحتفاظ بما يتعلمونه بشكل أسرع. هدفه هو تقصير الوقت الذي يستغرقه الموظفون للوصول إلى المحطات الأساسية، بحيث يضغط ما كان يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات في فترة من ستة إلى اثني عشر شهرًا، أو أقل. تحقيق ذلك على هذا النطاق، مع فريق تعلّم وتطوير (L&D) صغير، تطلّب نهجًا جديدًا في إنشاء المحتوى وتعزيز التفاعل.

الحفاظ على التفاعل مع العمل بطاقة تشغيل محدودة

يعمل فريق التعلّم والتطوير في Advantive بطاقة محدودة بشكل مقصود. يتولى بوب عدة أدوار في الوقت نفسه، فيوازن بين إدارة الجلسات، وإنشاء المحتوى، وتصميم البرامج، مع دعم أكثر من 600 موظف حول العالم، بالإضافة إلى تدريب العملاء.

كان الفيديو دائمًا عنصرًا محوريًا في استراتيجية التعلّم لدى Advantive، خاصةً للمحتوى الذاتي الإيقاع وعند الطلب. كان من الصعب إنشاء فيديو يظل مناسبًا وجاذبًا بمرور الوقت.

قال بوب: "إحدى أكبر التحديات مع الفيديو التقليدي هي أنه يصبح قديمًا بسرعة. قد تسجّل تدريبًا مدته ساعة، وبعد 30 أو 40 يومًا لم يعد المحتوى دقيقًا، ثم تضطر إلى إعادة تسجيل كل شيء من جديد."

كان قيدًا رئيسيًا آخر هو الاعتماد على الخبراء المتخصصين في المحتوى. فخبراء Advantive التقنيون يتعاملون غالبًا مباشرة مع العملاء، وكان من الصعب تخصيص وقت لهم لتسجيل مواد تدريبية، فضلًا عن إنشاء فيديو جذاب.

قال بوب: "ليس لديهم دائمًا المهارات اللازمة لتسجيل تدريب جذّاب، ونحن لا يكون لدينا دائمًا الوقت لإبعادهم عن العملاء."

كانت النتيجة دورات إنتاج بطيئة، ومحتوى قديمًا، وقدرة محدودة على توسيع برامج التعلّم دون زيادة عبء العمل.

إيجاد طريقة أسرع لإنشاء محتوى تعليمي جذّاب

كان الانطباع الأول لدى Bob عن HeyGen نابعًا من الحاجة. فمع واحد من أنحف فرق التعلم والتطوير (L&D) التي عمل معها على الإطلاق، كان يحتاج إلى طريقة لإنشاء المحتوى بسرعة أكبر دون التضحية بالجودة أو مستوى التفاعل.

قال: "كنت بحاجة إلى أن أستطيع إنشاء المحتوى بشكل أسرع. في ذلك الوقت، كان الأمر في الحقيقة يقتصر عليّ وعلى شخص آخر فقط لدعم مئات الموظفين."

ما لفت الانتباه فورًا هو قدرة HeyGen على تحويل التدريب القائم على النصوص إلى فيديو جذاب، مع إضافة عنصر بشري من خلال الأفاتار. قال بوب: "أحد أكبر التحديات في التعلّم الذاتي الإيقاع هو الحفاظ على التفاعل. الناس يحتاجون إلى ارتباط عاطفي حتى يحتفظوا بالمعلومات."

من خلال استخدام أفاتار في الاستوديو، غالبًا ما يكون مُصمَّمًا على صورته، استطاع بوب أن يخلق إحساسًا بالحضور والألفة حتى في التعلّم غير المتزامن. وقال: "إذا رأى المتعلّمون شخصًا، حتى لو كان نسخة أفاتار عني، فسيكونون على الأرجح أكثر قدرة على الاحتفاظ بما يتعلّمونه".

إتاحة تمثيل أدوار واقعي بدون تدريب مباشر

إحدى أهم النقاط الفارقة كانت عندما بدأ Bob في استخدام قدرات الأفاتار التفاعلية من HeyGen.

قال: "كانت اللحظة السحرية بالنسبة لنا هي رؤية الأفاتار ينبض بالحياة. لكن الأهم من ذلك كان LiveAvatar وإمكانية أداء الأدوار."

عرض بوب سيناريو مقابلة افتراضية لقائد يرفع إليه تقاريره، موضحًا كيف يمكن للموظفين تدريب مهارات عملية حقيقية، مثل إجراء المقابلات أو محادثات تقييم الأداء، دون الحاجة إلى وجود مدرّب حي.

قال: "في تلك اللحظة أدركنا أننا نستطيع مساعدة الناس على تطوير مهاراتهم من دون الحاجة إلى مدرّب يجلس معهم لساعات."

لقد فتح هذا الباب أمام تدريب قابل للتوسّع مدمج مباشرة في التعلّم الذاتي. فبدلًا من الاعتماد على ورش عمل مدتها 90 دقيقة أو جلسات تمثيل أدوار فردية، أصبح بإمكان الموظفين الآن التدريب في سيناريوهات واقعية وفقًا لجدولهم الزمني الخاص.

قال بوب: "لم أكن أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة مع الذكاء الاصطناعي، لكن هذا جعل الأمر ممكنًا."

تبسيط تحديثات المحتوى وتقديمه بعدة لغات

ساهمت HeyGen أيضًا في إحداث تغيير جذري في طريقة تعامل Advantive مع تحديثات المحتوى وعمليات الترجمة والتوطين.

بدلًا من إعادة تسجيل الفيديوهات بالكامل لإجراء تعديلات بسيطة، كان بإمكان بوب تحديث النصوص بسرعة وإعادة إنشاء المحتوى. وقال: "إذا احتجنا إلى إجراء تحديث، فهذا أسرع بكثير من إعادة تسجيل فيديو مدته ثلاث أو خمس دقائق".

بدأ الفريق أيضًا في تجربة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، من خلال تحويل الموجّهات أو محتوى شبيه بعروض PowerPoint إلى فيديوهات مصقولة خلال أيام بدلًا من أسابيع.

قال بوب: "غالبًا ما تكون لدينا أفكار، لكن تحويلها إلى صورة مرئية كان يستغرق أسابيع. الآن ننفّذ ذلك في أيام."

بالنسبة لتدريب العملاء، أصبح إجراء الترجمة أسهل بكثير. تعمل Advantive بشكل أساسي باللغة الإنجليزية، لكن العملاء العالميين يحتاجون إلى تدريب بلغات أخرى. قال بوب: "إمكانية رفع فيديو وجعله متاحًا بسرعة بعدة لغات كانت خطوة فارقة".

بناء أساس لتعلّم أسرع وقابل للتوسّع

منذ اعتماد HeyGen، شهدت Advantive مكاسب واضحة وقابلة للقياس.

يقدّر بوب انخفاضًا بنسبة 50% في الوقت المطلوب لإنشاء محتوى تعلّم ذاتي. في مثال حديث، تم الانتهاء من تدريب PowerPoint مع تعليق صوتي، كان يستغرق في السابق عدة أيام، في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط. قال بوب: "توفير الوقت هذا هو أهم مؤشر بالنسبة لنا".

إلى جانب تحسين الكفاءة، يتيح الوقت المستعاد لبوب التركيز على أعمال ذات تأثير أكبر، مثل تيسير الجلسات، والتفاعل مع الموظفين، ودعم القادة، بدلًا من قضاء ساعات طويلة في إنتاج المحتوى.

قال: "إذا كنت أوفّر الوقت، فأنا أوفّر المال أيضًا. ويمكنني أن أقضي وقتًا أطول مع الناس، وهذا في النهاية يعزّز التفاعل ويزيد الاحتفاظ."

ما يقدّره بوب أكثر شيء في HeyGen هو أنها تواصل التطوّر. الميزات الجديدة تستمر في توسيع ما هو ممكن لفرق التعلم والتطوير. قال: "ما زلنا في المراحل الأولى ونكتشف الإمكانات فقط".

نصيحته للآخرين الذين يبدؤون بسيطة: انطلق وجرّب. قال بوب: "كلما استخدمت الأداة أكثر، تعلّمت أكثر كيف تستفيد منها". "واخصص وقتًا لبناء أفاتار الاستوديو الخاص بك؛ فكلما أتقنت ذلك، أصبحت التجربة أكثر واقعية وجاذبية."

بالنسبة لبوب وفريق التعلم والتطوير في Advantive، أصبحت HeyGen أساسًا لتعلّم أسرع وأكثر تفاعلًا وقابلية للتوسّع.

قال بوب: "إذا كنت تريد توفير الوقت، وإنشاء المحتوى بشكل أسرع، وتصميم تجارب تعلّم يتفاعل معها الناس فعلاً ويتذكرونها، فإن HeyGen يستحق التجربة بالتأكيد."