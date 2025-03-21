لا يكون التدريب فعّالًا إلا إذا أتمّه الأشخاص فعلًا. العروض التقديمية الطويلة والكتيبات المليئة بالنصوص تقلّل من التفاعل بسرعة. مع HeyGen، يمكن لفرق التدريب والتطوير إنشاء فيديوهات تدريب بالذكاء الاصطناعي بسهولة لرفع معدلات إكمال التدريب، وتعزيز الاحتفاظ بالمعلومات، وتحسين الأداء.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
«مع HeyGen تصبح الأمور أقل تعقيدًا وأكثر سهولة في الفهم. رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مقلقًا، إلا أن سير العمل مع HeyGen يجعل التنقّل فيه بسيطًا، ويسمح لفريقنا بتوفير الوقت والمال مع الحفاظ على سلامة موظفي Sibelco.»
جان-ماري بيتي
مدير التعلم الرقمي في Sibelco
كيفية إنشاء فيديوهات تدريبية باستخدام HeyGen
ابدأ في إنشاء فيديوهات تدريبية عالية الجودة خلال دقائق فقط، دون الحاجة إلى فريق إنتاج أو مهارات مونتاج.
فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي هي فيديوهات قصيرة وجذابة مصممة لتعليم مهارات محددة أو سير عمل معيّن أو أفضل الممارسات. تساعد الشركات على توصيل المعرفة الأساسية، وتحفيز التفاعل، وتوسيع نطاق التعلم عبر الفرق المختلفة.
يُعد الفيديو وسيلة فعّالة لزيادة تفاعل المتعلمين وتوضيح المحتوى مقارنة بالمحتوى الثابت. تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات تدريبية عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي بسهولة، دون الحاجة إلى فريق إنتاج متكامل، مما يمكّنك من تسريع بناء المهارات وضمان مشاركة المعرفة بشكل متّسق.
تستخدم HeyGen أدوات إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أفاتارات واقعية، وتعليق صوتي آلي، وقوالب جاهزة. يمكن لفرق التسويق، ومتخصصي التعلم والتطوير (L&D)، أو أي صانع محتوى إنتاج فيديوهات تدريبية احترافية بالذكاء الاصطناعي بسرعة، دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
نعم. يتيح لك HeyGen تطبيق ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعاراتها والعناصر البصرية الأخرى، بحيث تعكس فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي هوية علامة تجارية موحّدة. يمكنك أيضًا تكييف النبرة والأسلوب بناءً على جمهورك.
بالتأكيد. يدعم HeyGen الترجمة بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه بعدة لغات، مما يتيح لك توسيع نطاق محتوى التدريب عالميًا دون تكاليف إنتاج إضافية.
لا. HeyGen مصمَّم للمستخدمين من جميع مستويات المهارة. تساعدك أدواته البسيطة المعتمدة على السحب والإفلات وواجهته سهلة الاستخدام على إنشاء فيديوهات احترافية دون الحاجة إلى أي خبرة سابقة في مونتاج الفيديو.
يمكنك إنشاء فيديوهات لإعداد الموظفين الجدد، وتدريب الالتزام، ووحدات تطوير القيادات، وشروحات المنتجات، أو أي مواد تدريبية أخرى. ما عليك سوى تخصيص الفيديو ليتناسب مع احتياجات المتعلمين لديك.
عادةً ما تكون مدة 2–5 دقائق مثالية لقطعة تدريبية مركّزة. ومع ذلك، يمكنك إنشاء فيديوهات أطول أو أقصر حسب موضوع المحتوى والمنصة التي ستشاركها عليها.
يمكنك توزيع فيديوهات HeyGen عبر قنوات متعددة: منصات LMS، حملات البريد الإلكتروني، قاعدة المعرفة الداخلية لشركتك، أو شبكات التواصل الاجتماعي. وفّر وصولاً سهلاً حتى يتمكن المتعلمون من المشاهدة وفق جداولهم الخاصة.
باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي في HeyGen، يمكنك إنتاج فيديو تدريبي احترافي خلال دقائق. يتيح لك هذا الأسلوب المبسّط الحفاظ على تحديث موادك التدريبية والوفاء بالمواعيد النهائية الملحّة بسهولة.
