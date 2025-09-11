Coursera هي واحدة من أبرز منصات التعلّم عبر الإنترنت في العالم، ملتزمة بتوفير وصول شامل إلى تعليم عالي الجودة على مستوى عالمي. مع أكثر من 100 مليون متعلّم، وأكثر من 7,000 دورة، وشراكات مع أكثر من 300 من الجامعات والشركات الرائدة، أعادت Coursera تعريف طريقة تعلّم الناس في العصر الرقمي.

ولكن مع توسّع المنصّة عالميًا، برز تحدٍّ جوهري: كيف يمكن تقديم تجارب تعلّم محلية حقيقية وذات تأثير عاطفي للطلاب عبر اللغات والثقافات المختلفة، دون المساس بالأصالة أو تحمّل تكاليف إنتاج غير مستدامة.

مصطفى فيرنتشرْوالا، المدير التقني (CTO) في Coursera، يشرف على فريق الهندسة في Coursera ومبادرات الذكاء الاصطناعي. يركّز عمله على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل الدبلجة بالذكاء الاصطناعي، واستنساخ الصوت، ومزامنة الشفاه، وغيرها) وضمان أن تخدم التطورات التقنية المهمة الأساسية المتمثلة في توفير تعليم شخصي، متاح، وفعّال للجميع، في كل مكان.

قال مصطفى: "Coursera تسعى إلى تقديم تجارب تعلّم على مستوى العالم وبنطاق واسع. ولتحقيق ذلك بفعالية، علينا إزالة حواجز اللغة، وتخصيص التعلّم، والحفاظ على جودة وهدف التعليم الأصلي. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة HeyGen، الذي كان له تأثير تحوّلي."

تقديم تجارب تعليمية غامرة يقودها المدرّسون

قبل استخدام HeyGen، كانت Coursera قد نجحت في توظيف الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق ترجمات النصوص والصوت. لكن تعريب الفيديو ظلّ عقبة كبيرة وصعبة التجاوز.

قال مصطفى: "بدأنا بالنصوص. كان ذلك قابلاً للإدارة، لكن عندما وصل الأمر إلى ترجمة محتوى الفيديو مع الحفاظ على نبرة المدرّس ومشاعره ومزامنة حركة الشفاه مع اللغة الجديدة، لم يكن ذلك قابلاً للتنفيذ. كان مكلفاً جداً ومعقّداً للغاية على مستوى التوسّع."

جاءت النقلة الحقيقية عندما اكتشف مصطفى وفريقه منصة HeyGen، وبالتحديد قدرات استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. استخدمت Coursera HeyGen لإنشاء نسخ محلية من الفيديوهات التي يقدّمها المحاضرون بالفرنسية والإسبانية والألمانية ولغات أخرى، مع الحفاظ ليس فقط على ما يُقال، بل أيضًا على طريقة قوله.

قال مصطفى: "أكثر ما فاجأنا هو مدى الطبيعة التي بدا عليها الأمر. تمكّنا من أخذ فيديو لمُدرّس يتحدث الإنجليزية وجعلناه يبدو وكأنه يتحدث الإسبانية، مع الحفاظ على نبرته وإيقاع حديثه وتعبيره العاطفي."

كانت تلك الأصالة شرطًا لا يمكن التنازل عنه بالنسبة إلى Coursera. كان الفريق دائمًا حذرًا من المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي الذي يبدو آليًا أو منفصلًا عن الواقع. أوضح مصطفى: "نحن لا نكتفي بتقديم معلومات، بل نُنشئ تجارب تعليمية غامرة يقودها المدرّسون". وأضاف: "إذا فُقدت العاطفة، يتضرر التعلّم".

قدرة HeyGen على تقديم جودة عالية على نطاق واسع دون التضحية بالعاطفة أو بحضور المُدرّس كانت بالضبط ما كانت Coursera تنتظره.

تحقيق «لحظة السحر» مع HeyGen

تأمّل مصطفى كيف أن ما كان يتطلّب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلًا أصبح يحدث الآن بمرونة وسرعة. قال: "كنّا نعتقد دائمًا أن ترجمة الفيديو على نطاق واسع ستتطلّب استثمارًا ضخمًا في الإنتاج أو التكنولوجيا". وأضاف: "عندما تمكّن الفريق من بناء هذا الحل خلال عدد قليل من السبرينتات أو الأسابيع، تفاجأنا بمدى السرعة التي استطعنا بها الوصول إلى هذا المستوى من التوسّع".

بالنسبة للمدرّسين، كان من المؤثّر جداً أن يروا صوتهم ومشاعرهم محفوظة في الفيديوهات المترجمة. قال مصطفى: "كان الإحساس أنها فعلاً هم". وأضاف: "الفيديوهات المترجمة ما زالت تبدو وتُسمَع مثل معلّمينا، لكن بلغة أخرى فقط".

كان الإنجاز التقني موازيًا لقوة الاستجابة العاطفية. قال مصطفى متذكرًا: "اللحظة السحرية بالنسبة لنا كانت عندما شاهدنا فيديو مُدبلج بمزامنة شفاه مثالية مع الحفاظ على الانفعال". "وقتها أدركنا أن هذا ليس مجرد أداة، بل منصة لتوسيع نطاق التعلّم دون أن نفقد ما يجعله إنسانيًا".

لم يقتصر دور HeyGen على تحسين الجوانب اللوجستية فحسب، بل فتح أيضاً آفاقاً جديدة للإبداع والتشغيل. يمكن لمهندسي Coursera ومنشئي المحتوى الآن أن يقولوا: "أنا من صنع هذا"، ليس فقط لأنهم أنشؤوا المادة التعليمية، بل لأنهم قاموا أيضاً بترجمتها وتوطينها بأنفسهم، دون الاعتماد على مساعدة من أطراف خارجية.

قال مصطفى: "كان ذلك صادمًا. كان الفيديو بلغة مختلفة تمامًا، لكنه مع ذلك احتفظ بالسياق، والعاطفة، ووضوح الشرح الموجود في النسخة الأصلية. كان يبدو طبيعيًا."

تحسين مدة المشاهدة ومعدلات إكمال المشاهدة

منذ تطبيق HeyGen، حققت Coursera زيادات ملموسة في تفاعل المتعلمين، وسهولة الوصول إلى المنصة، والنتائج التعليمية.

النتائج الرئيسية:

زيادة بنسبة 40% في وقت مشاهدة الفيديو – في مناطق مثل أمريكا اللاتينية، أدّى تخصيص الفيديو حسب اللغة المحلية إلى زيادة كبيرة في إجمالي وقت المشاهدة.

زيادة بنسبة 25% في معدلات إكمال الدورات – كان الطلاب أكثر احتمالًا لإكمال الدورات عندما قُدِّم محتوى الفيديو بلغتهم الأم.

توطين قابل للتوسّع وموثوق – أصبحت Coursera تقدّم الآن محتوى فيديو مترجماً عبر صيغ ولغات متعددة بدون إعادة تصوير مكلفة.

يشجّع مصطفى الفرق الأخرى على البدء بخطوات صغيرة. قال: "بدأنا بفيديو واحد فقط، وهذا كل ما احتجناه لنرى الأثر." ثم أضاف: "بمجرد أن تجرّبه، يصبح واضحاً ما الذي يمكن أن يفتحه هذا لك من إمكانات."

كما شدّد أيضًا على السرعة التي يتطوّر بها مجال الذكاء الاصطناعي، ومنصة HeyGen بشكل خاص. قال: "هذا المجال يتحرّك بسرعة. إذا لم تبدأ في التجربة الآن، فستتأخر لاحقًا. أصبحت HeyGen جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لدينا."