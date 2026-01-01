على مدار أكثر من 150 عامًا، Sibelco كانت شركة عالمية لحلول المواد، متخصّصة في استخراج ومعالجة المعادن الصناعية. يقع مقرها الرئيسي في بلجيكا ولديها عمليات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا. تلتزم Sibelco بالاستدامة والابتكار، وتعمل باستمرار على تحسين عملياتها ومنتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة مع تقليل الأثر البيئي إلى الحد الأدنى.

أوضح جان-ماري بيتي، مدير التعلّم الرقمي في Sibelco، كيف أن العملية التقليدية لإنشاء فيديوهات التدريب الداخلية كانت غالبًا ما تستغرق شهورًا من وقت الإنتاج. لكن مع HeyGen، تمكّن فريقه من زيادة الكفاءة بشكل كبير، بما ينسجم مع مهمة الشركة في تقديم مواد تدريبية آمنة وغنية بالمعلومات تُسهّل عملية الإنتاج في سلسلة التوريد لديهم.

التحدي

في السابق، كان إنشاء الفيديو يمثل عائقًا كبيرًا أمام فريق التدريب في Sibelco. فقد كان تأمين الممثلين، والسفر إلى مواقع مختلفة حول العالم للتصوير الحضوري، ثم تعديل كل فيديو وتخصيصه لعدة لغات، يستهلك قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد. هذا الأسلوب التقليدي لم يرهق ميزانيتهم فحسب، بل أعاق أيضًا قدرة الفريق على إنتاج الفيديوهات بكفاءة وفعالية.

بدافع الفضول حول أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تقلّل التكاليف وتُبسِّط وقت الإنتاج، اكتشف فريق التعلّم والتطوير لدى Jean-Marie منصة HeyGen، والتي غيّرت سير عملهم بالكامل. لم يعُد الفريق بحاجة إلى إحضار الممثلين إلى الاستوديو لساعات أو حتى لأيام من أجل إنشاء الفيديوهات، مما وفّر الوقت والجهد. مع HeyGen، يمكن تنفيذ التحديثات على المحتوى بسرعة، بما يضمن أن تعكس مواد التدريب السياسات والإجراءات الحالية.

الحل

أدّى دمج أفاتارات HeyGen الواقعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات تحويل النص إلى كلام إلى تغيير كبير في عمليات التدريب لدى Sibelco، مما قلّل اعتمادهم على المورّدين الخارجيين. ومن خلال إنتاج الفيديوهات داخليًا، حصل الفريق على تحكّم أكبر في المحتوى، وحقق وفورات ملحوظة في التكاليف، ومكّن فريق الإنتاج لديهم من إنشاء الفيديوهات بأنفسهم.

لم يؤدِ سير العمل الجديد هذا إلى تبسيط عمليات Sibelco فحسب، بل مكّنها أيضًا من إنتاج فيديوهات تدريبية بجودة الاستوديو على نطاق أوسع، مما يزوّد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء وظائفهم بأمان وكفاءة. ومن خلال تبسيط عملية الإنتاج، يمكن لفريق التعلّم والتطوير لدى Jean-Marie تطوير محتوى بسرعة يتوافق مع احتياجات التدريب المحددة. وهذا يضمن حصول الموظفين على إرشادات واضحة ومتسقة، مما يقلل من احتمالية الأخطاء ويعزّز أداءهم العام. ونتيجة لذلك، لا يلبّي هذا فقط متطلبات التدريب، بل يرسّخ أيضًا ثقافة السلامة والكفاءة في جميع أنحاء المؤسسة.

النتائج

في أقل من ستة أشهر، غيّرت Sibelco بشكل جذري الوقت اللازم لإنتاج فيديوهات التدريب الداخلية. انخفضت تكلفة إنتاج الفيديو بشكل كبير، مما أتاح لفريقهم توفير 1,000 يورو مقابل دقيقة واحدة فقط من محتوى التدريب. بالإضافة إلى ذلك، استخدم فريقهم HeyGen لشرح إمكانات الذكاء الاصطناعي لفرقهم، وهو ما كان ذا قيمة كبيرة في إبراز الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي داخل Sibelco.

بالإضافة إلى ذلك، أتاح لهم استخدام HeyGen تحسين عدد مقاطع الفيديو التي ينتجونها وينشرونها بشكل كبير. هذا التحول مكّن شريحة أوسع من الأفراد من الابتكار والإبداع، حتى من لا يمتلكون خبرة واسعة في إنتاج الفيديو. والآن يمكن لفريقهم تحديث المحتوى الحالي بكفاءة وإنتاج مواد تدريبية عالية الجودة دون تجاوز ميزانياتهم.

«مع HeyGen تصبح الأمور أقل تعقيدًا وأكثر سهولة في الفهم. ورغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مقلقًا في البداية، فإن سير العمل مع HeyGen يجعل التجربة سهلة وواضحة، ويسمح لفريقنا بتوفير الوقت والتكاليف مع الحفاظ على سلامة موظفي Sibelco.»

جان-ماري بيتي

مدير التعلم الرقمي في Sibelco