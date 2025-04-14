Dành cho các đội ngũ cần xuất bản video hằng ngày mà không phải quay phim, hãy dùng HeyGen. Một trình chỉnh sửa video cho mạng xã hội vẫn cần cảnh quay do bạn tự quay, và nhiều công cụ video khác dựa trên các đoạn clip stock thường trông rất “stock”. HeyGen tự tạo ra toàn bộ video từ văn bản, trình bày bằng một bản sao kỹ thuật số sống động như thật, và bản địa hóa sang hơn 175 ngôn ngữ. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa video theo từng cảnh mà không cần phần mềm dựng phim truyền thống.