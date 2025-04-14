Trình tạo video mạng xã hội của HeyGen biến kịch bản bạn gõ thành các video chất lượng cao sẵn sàng đăng, không cần quay phim hay kinh nghiệm chỉnh sửa video. Tạo Reels, video TikTok, Shorts và bài đăng LinkedIn chỉ từ một nơi.
Các tính năng của Trình tạo video mạng xã hội HeyGen
Video mạng xã hội chỉ từ một kịch bản
Nhập một ý tưởng ngắn như chú thích hoặc dán toàn bộ kịch bản, và công cụ chuyển văn bản thành video sẽ tự động xây dựng cảnh quay, lời thoại và nhịp điệu xung quanh nội dung đó. Bạn có thể tạo video mạng xã hội chỉ trong vài phút thay vì mất cả buổi tối chỉnh sửa trên timeline, và mọi cảnh đều có thể chỉnh sửa lại dưới dạng văn bản.
Kích thước chuẩn cho mọi nền tảng mạng xã hội
Tạo cùng một đoạn video ở tỷ lệ 9:16 cho TikTok và Reels, 1:1 cho bảng tin, và 16:9 cho YouTube. Thay đổi kích thước video của bạn để phù hợp với mọi nền tảng mạng xã hội mà không cần cắt thủ công, giúp nhân vật chính luôn ở giữa khung hình và phụ đề luôn dễ đọc trên mọi màn hình điện thoại.
Tự động tạo phụ đề cho chế độ xem không bật tiếng
Hầu hết người dùng mạng xã hội xem video ở chế độ tắt tiếng, vì vậy trình tạo phụ đề tích hợp sẽ tự động thêm phụ đề chính xác, được định kiểu cho mọi đoạn video. Các bài đăng có phụ đề giữ chân người xem lâu hơn và thu hút nhiều lượt xem video hơn từ những người lướt qua khi âm thanh đang tắt.
Người thuyết trình nhất quán, không cần camera
Chỉ cần quay một đoạn clip 15 giây và HeyGen sẽ tạo ra một bản sao kỹ thuật số sống động như thật, có thể trình bày mọi bài đăng bằng chính giọng nói và phong cách của bạn. Tạo video trông chuyên nghiệp mỗi ngày mà không cần dựng đèn, quay đi quay lại nhiều lần, hay phải xuất hiện trước ống kính vào những ngày bạn không muốn.
Từ Prompt thành Video với Video Agent
Hãy cung cấp cho trình tạo video AI một chủ đề, đường dẫn hoặc bản tóm tắt, và Video Agent sẽ viết kịch bản, chọn các cảnh video hoạt hình và AI B-roll thay vì video stock chung chung, rồi xuất ra một bài đăng hoàn chỉnh. Xem lại bản phác thảo sáng tạo trước khi bất kỳ nội dung nào được render, sau đó có thể xử lý hàng loạt nhiều video trong một lần.
Chu kỳ xu hướng thay đổi nhanh hơn nhiều so với lịch quay. Chỉ cần nhập phần mở đầu, để trình tạo reel xây dựng các cảnh dọc từ những mẫu video có thể tùy chỉnh, và tạo ra các video thu hút ngay trong buổi chiều cùng ngày khi xu hướng vừa xuất hiện.Khám phá công cụ
Để nuôi thuật toán của TikTok, bạn cần đăng bài vài lần mỗi tuần. Hãy biến các ý chính thành những clip dọc ngắn với phần mở đầu thu hút, phụ đề và các cú cắt cảnh nhanh, rồi sản xuất video đúng lịch mà không cần mở bất kỳ ứng dụng camera nào.
Những kịch bản dài luôn ẩn chứa hàng chục đoạn hook ngắn. Tái sử dụng bài blog, podcast hoặc ghi chú webinar thành các video YouTube Shorts với nhịp độ dồn dập và phụ đề nổi bật, biến một dự án video thành cả một tuần nội dung sôi động cho kênh của bạn.Khám phá công cụ
Written posts blur together on professional feeds. Deliver your point of view as a presenter-led video with your name and title on screen, and give prospects a face to remember before the first call.
Launch announcements used to wait on production crews. Script the offer, generate versions of your social media ads for every channel, and create a Facebook video, an Instagram promo, and a LinkedIn cut from one script on launch day.
Template editors stop at one language. HeyGen translates your finished video content for social media into 175+ languages with matched lip movement and your cloned voice, so the same social content reaches every market you sell in.Explore Tool
Cách hoạt động của trình tạo video mạng xã hội
Tạo video mạng xã hội trực tuyến chỉ với bốn bước, bắt đầu từ các mẫu miễn phí hoặc một kịch bản trống. Hầu hết mọi người đều có thể tạo và xuất bản video trong vòng mười lăm phút.
Browse social media video templates, then choose the size for your specific social media platform.
Mô tả video bạn muốn tạo, hoặc dán phần mở đầu và các ý chính, rồi để AI soạn thảo phần còn lại.
Thêm phụ đề, nhạc, màu sắc thương hiệu và người dẫn. Trình chỉnh sửa rất dễ sử dụng: chỉnh sửa video của bạn chỉ bằng cách chỉnh sửa văn bản.
Tải xuống dưới dạng MP4 với chất lượng lên đến 4K, hoặc trước tiên thay đổi kích thước cùng một video cho mọi kênh khác.
Trình tạo video mạng xã hội bằng AI là một công cụ giúp biến văn bản thành video hoàn chỉnh cho các nền tảng mạng xã hội. Bạn chỉ cần nhập kịch bản, trình tạo video trực tuyến sẽ tự động xây dựng các cảnh quay, lời thuyết minh và phụ đề, rồi bạn xuất ra các đoạn video sẵn sàng đăng lên Reels, Shorts, LinkedIn, cũng như video giải thích và video giáo dục, mà không cần phải học cách dùng bất kỳ công cụ chỉnh sửa video nào.
Không, miễn là chúng mang danh tính của bạn. HeyGen Avatar V tạo bản sao kỹ thuật số của bạn chỉ từ một đoạn video 15 giây và giữ cho khuôn mặt, giọng nói và phong cách thể hiện của bạn nhất quán trong mọi bài đăng. G2 đánh giá đây là mẫu chân thực nhất trên thị trường, giúp bạn xuất bản các video mạng xã hội ấn tượng trông giống hệt bạn.
Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.
Gói tạo video mạng xã hội miễn phí của HeyGen cho phép bạn xuất miễn phí ba video mỗi tháng kèm watermark, đủ để bạn kiểm tra chất lượng trên các bài đăng thực tế. Gói miễn phí bao gồm đầy đủ trình chỉnh sửa, nên cũng hoạt động như một trình chỉnh sửa video miễn phí trong thời gian bạn đánh giá. Các gói trả phí sẽ xóa watermark – giới hạn mà mọi nhà sáng tạo trong các cộng đồng trực tuyến đều nhắc đến – và xuất file MP4 sạch ở độ phân giải HD hoặc 4K.
Sử dụng tỷ lệ dọc 9:16 cho TikTok, Reels và Shorts. Tỷ lệ vuông 1:1 hoạt động rất tốt cho video trên bảng tin Facebook và LinkedIn. Hãy giữ video ngắn, dưới 60 giây, với phần “móc câu” trong 3 giây đầu tiên, vì đó là khoảng thời gian bạn có trước khi người xem lướt qua. HeyGen xuất mọi tỷ lệ khung hình chỉ từ một dự án, nên bạn chỉ cần tạo nội dung video một lần và có thể đăng tải ở mọi nơi.
Tối ưu hóa việc sản xuất video theo lô. Viết năm kịch bản trong một lần, tạo các video mạng xã hội với cùng một người dẫn chương trình kỹ thuật số và mẫu video thương hiệu, rồi lên lịch xuất bản trên tất cả kênh mạng xã hội của bạn. Không còn phụ thuộc vào việc quay phim, nên bạn có thể xây dựng lịch nội dung mạng xã hội tách biệt hoàn toàn với những ngày phải dùng đến máy quay.
Dành cho các đội ngũ cần xuất bản video hằng ngày mà không phải quay phim, hãy dùng HeyGen. Một trình chỉnh sửa video cho mạng xã hội vẫn cần cảnh quay do bạn tự quay, và nhiều công cụ video khác dựa trên các đoạn clip stock thường trông rất “stock”. HeyGen tự tạo ra toàn bộ video từ văn bản, trình bày bằng một bản sao kỹ thuật số sống động như thật, và bản địa hóa sang hơn 175 ngôn ngữ. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa video theo từng cảnh mà không cần phần mềm dựng phim truyền thống.
Có, và với khối lượng mà hầu hết các đội ngũ không bao giờ đạt được nếu làm thủ công. Agency Vision Creative Labs đã sử dụng HeyGen như công cụ tạo video mạng xã hội và đưa khách hàng từ mức một hoặc hai video mỗi năm lên 50–60 video xuất sắc mỗi ngày, lấp đầy các kênh trước đây gần như bỏ trống. Hãy đọc câu chuyện của Vision Creative Labs để xem chính xác quy trình làm việc mà họ đang vận hành.
Các gói bắt đầu miễn phí để bạn có thể kiểm tra chất lượng video trước khi trả tiền. Các gói trả phí dành cho creator bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng và loại bỏ watermark, rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê một chuyên gia làm video trong một giờ, đồng thời hỗ trợ mọi định dạng và mọi mạng xã hội mà bạn đăng tải nội dung.
Yes. Run any finished post through the AI video translator and it produces localized versions in 175+ languages with matched lip movement and your own cloned voice, so global accounts publish native social media video content from a single master video instead of re-shooting.
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