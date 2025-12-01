Trình tạo Shorts YouTube AI: Tạo video Shorts viral ngay lập tức

Tạo video ngắn hấp dẫn trên YouTube chỉ trong vài phút với trình tạo video ngắn AI của HeyGen. Từ kịch bản đến video dọc sẵn sàng xuất bản, AI của chúng tôi viết lời mở đầu, tạo hình ảnh, đồng bộ âm thanh và thêm phụ đề để các nhà sáng tạo và thương hiệu có thể mở rộng nội dung dạng ngắn mà không cần máy quay hay chỉnh sửa phức tạp.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Tái sử dụng nội dung dài hạn

Tái sử dụng nội dung dài hạn

Trích xuất những điểm nổi bật từ Podcasts, livestreams và webinars để tạo nên nhiều Shorts hấp dẫn, thu hút người xem quay trở lại với các tập đầy đủ.

Sự phát triển của người sáng tạo và việc đăng bài đều đặn

Sự phát triển của người sáng tạo và việc đăng bài đều đặn

Đừng bao giờ cạn kiệt ý tưởng. Tạo ra các video ngắn thường xuyên bằng cách tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo, thử nghiệm các mẫu dẫn khác nhau, và tăng cường độ tải lên để phát triển lượng đăng ký và thời gian xem.

Âm nhạc và quảng cáo âm thanh

Âm nhạc và quảng cáo âm thanh

Tạo video Shorts quảng bá phản ứng theo âm thanh cho các bản nhạc, sản phẩm phát hành và đoạn giới thiệu, phù hợp với nhịp độ và làm nổi bật các điểm nhấn.

Bài học giáo dục ngắn

Bài học giáo dục ngắn

Chia nhỏ bài học thành các Đoạn video ngắn gọn, dễ hiểu với phụ đề và mục tiêu học tập rõ ràng để cải thiện khả năng ghi nhớ và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Hậu trường và kể chuyện

Hậu trường và kể chuyện

Chia nhỏ bài học thành các Đoạn video ngắn gọn, dễ hiểu với phụ đề và mục tiêu học tập rõ ràng để cải thiện khả năng ghi nhớ và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Chiến dịch của đại lý và thương hiệu

Chiến dịch của đại lý và thương hiệu

Sản xuất nhiều video Shorts sẵn sàng cho quảng cáo cho mỗi chiến dịch, được địa phương hóa cho từng thị trường và sử dụng trình tạo video AI để thử nghiệm nhanh các sản phẩm sáng tạo nhằm tìm ra các biến thể chiến thắng.

Tại sao Heygen là Công cụ Tạo Video Ngắn AI Tốt Nhất trên YouTube

HeyGen kết hợp công nghệ AI sản xuất video chất lượng cao với quy trình làm việc ưu tiên video ngắn để bạn có thể hình dung, chỉnh sửa và xuất bản nhanh chóng hơn. Sản xuất video ngắn tối ưu hóa sự chú ý với các cắt cảnh theo nhịp điệu, cài đặt sẵn cho nền tảng và tự động hóa địa phương hóa — tất cả được thiết kế để tăng lượt xem và phát triển khán giả.

Xuất bản nhiều hơn, nhanh hơn

Tạo kịch bản, cảnh quay và video Shorts hoàn chỉnh trong vài phút. HeyGen tự động hóa những công việc nặng nhọc để bạn có thể đăng bài thường xuyên và duy trì đà thuật toán.

Được xây dựng cho hiệu suất nền tảng

Mọi sản phẩm đều tuân theo thiết kế ưu tiên trên di động, độ dễ đọc của phụ đề, và điều chỉnh nhịp độ phù hợp cho việc khám phá và giữ chân người xem trên YouTube Shorts. Xuất file đã sẵn sàng cho nền tảng với các gợi ý về metadata.

Mở rộng và địa phương hóa dễ dàng

Tạo các biến thể ngôn ngữ, móc thử nghiệm A/B, hoặc tạo hàng loạt hàng chục đoạn clip từ một video dài. HeyGen hỗ trợ quy trình làm việc số lượng lớn và tự động hóa API cho các nhà sáng tạo và đội ngũ.

Trình tạo kịch bản và móc cho Shorts

Bắt đầu với một chủ đề hoặc dán một đoạn văn và HeyGen sẽ tạo ra một kịch bản ngắn sẵn sàng lan truyền với một lời mở đầu hấp dẫn, kêu gọi hành động, và các dấu hiệu cảnh. Kịch bản này thúc đẩy hình ảnh, phụ đề, và thời gian biểu để tối đa hóa sự chú ý trong những giây đầu tiên.

kịch bản thành video

Tự động tạo phụ đề và chỉnh sửa phong cách phụ đề

Shorts phụ thuộc vào việc phát lại dựa trên văn bản, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho TikTok và các nền tảng khác. HeyGen tự động tạo ra phụ đề chính xác, áp dụng kiểu chữ dễ đọc và chuyển động, đồng thời cho bạn quyền kiểm soát tức thì về phong cách, kích thước và vị trí cho màn hình di động trong các dự án video ngắn của bạn.

Phụ đề video YouTube

Hình ảnh sinh động và lựa chọn cảnh quay phụ

Từ đồ họa hoạt hình đến cảnh do AI tạo ra, HeyGen tạo ra những hình ảnh phù hợp với kịch bản của bạn. Thay thế cảnh quay của bạn hoặc để máy phát sinh chọn cảnh b-roll có bản quyền phù hợp với tông màu và nhịp độ.

Nhân bản giọng nói

Cài đặt sẵn nền tảng và tối ưu hóa xuất khẩu

Xuất video dọc MP4 được tối ưu hóa cho YouTube Shorts, với tỷ lệ khung hình, bitrate, phụ đề, và các đề xuất tiêu đề và mô tả phù hợp để tăng khả năng tìm kiếm.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo video ngắn AI trên YouTube

Chuẩn bị ngay những video YouTube shorts hấp dẫn về mặt hình ảnh chỉ trong vài phút với những bước đơn giản sau.

Bước 1

Đưa ra một lời nhắc hoặc tải lên cảnh quay

Nhập một chủ đề, dán một kịch bản, hoặc tải lên một video dài. HeyGen sẽ tự động tạo các mẫu móc và phân tích cảnh.

Bước 2

Chọn kiểu quần short và âm thanh

Chọn mức độ năng lượng, phong cách phụ đề, và giọng nói cho video AI của bạn. Thêm nhạc hoặc để HeyGen gợi ý âm thanh phù hợp với kịch bản và định dạng của bạn.

Bước 3

Xem trước và chỉnh sửa nhanh chóng

Chỉnh sửa phụ đề, thay đổi hình ảnh, hoặc thay đổi điểm nhấn bằng cách sử dụng lệnh tự nhiên trong trình tạo video của bạn. Tái tạo một cảnh hoặc toàn bộ video ngắn trong vài giây.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Tải xuống các video dọc MP4 được tối ưu hóa cho YouTube Shorts, kèm theo các đề xuất tiêu đề, mô tả và thẻ cho nội dung video ngắn của bạn. Sử dụng xuất hàng loạt hoặc API để xuất bản một cách quy mô.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI youtube shorts generator là gì?

Công cụ tạo video ngắn AI trên Youtube là một công cụ biến kịch bản ngắn, ý tưởng, hoặc video dài thành video dọc hoàn chỉnh dùng AI để viết kịch bản, chỉnh sửa, đồng bộ âm thanh, và phụ đề. HeyGen sản xuất video ưu tiên trên di động được thiết kế để hoạt động trên nguồn cấp dữ liệu Shorts của YouTube để các nhà sáng tạo có thể xuất bản thường xuyên hơn mà không cần chỉnh sửa phức tạp.

HeyGen làm thế nào để tạo ra những video Shorts hiệu quả?

HeyGen tập trung vào ba giây đầu tiên, rõ ràng của phụ đề, và chỉnh sửa nhạy cảm với nhịp điệu. Hệ thống tạo ra những lời mở đầu ấn tượng, sắp xếp hình ảnh theo âm thanh, và áp dụng bố cục ưu tiên phụ đề để các video Shorts được tối ưu hóa cho cả chế độ tự động phát và xem không âm thanh.

Tôi có thể chuyển đổi những video dài thành nhiều Shorts không?

Vâng, hãy tạo những video ngắn. HeyGen có khả năng tự động phát hiện những khoảnh khắc đáng chú ý trong đoạn phim dài và tạo ra nhiều video ngắn với phụ đề và cắt ghép được tối ưu hóa. Quy trình tái sử dụng này rất lý tưởng cho các podcast, livestream và bài giảng.

Có hỗ trợ phụ đề và dịch thuật không?

Chắc chắn. HeyGen tự động tạo ra các phụ đề chính xác và có thể dịch kịch bản và phụ đề sang nhiều ngôn ngữ sử dụng công nghệ AI tiên tiến. công cụ dịch video tính năng. Việc lồng tiếng và cài đặt thời gian cho phụ đề được bảo toàn để đảm bảo sự truyền đạt tự nhiên.

Tôi cần cung cấp nhạc hoặc cảnh quay không?

Không. HeyGen có thể tự động tạo hình ảnh và chọn âm thanh có bản quyền. Bạn cũng có thể tải lên các bản nhạc và cảnh quay của mình để có một vẻ ngoài và âm thanh cá nhân hóa hơn.

Mất bao lâu để tạo ra một Short?

Hầu hết các video ngắn được tạo ra trong vài phút. Độ phức tạp, chiều dài và khối lượng công việc ảnh hưởng đến tổng thời gian xử lý. Các công việc hàng loạt có thể được xếp hàng và xử lý thông qua API để đáp ứng nhu cầu lớn.

Tôi có thể thử nghiệm A/B nhiều móc và biến thể không?

Vâng. HeyGen tạo ra nhiều biến thể cho mỗi bản tóm tắt để bạn có thể thử nghiệm các móc câu, hình ảnh và CTA. Sử dụng bộ xuất khẩu để tiến hành thí nghiệm và nhanh chóng mở rộng các phương án thắng cuộc.

Các định dạng xuất khẩu nào có sẵn cho Shorts?

Xuất file MP4 dọc được tối ưu hóa cho YouTube Shorts, cũng như các biến thể vuông và ngang khi cần thiết. HeyGen cũng cung cấp các file SRT và khuyến nghị metadata cho việc xuất bản.

Tôi có thể sử dụng giọng nói hoặc hình đại diện của mình trong Shorts không?

Vâng. Tải lên một mẫu giọng nói để sao chép giọng của bạn, hoặc sử dụng các hình đại diện và công cụ tạo từ thư viện. Các hình đại diện bao gồm đồng bộ hóa môi chính xác và sự hiện diện nhất quán trên màn hình qua nhiều Shorts.

Ai là chủ sở hữu của nội dung tôi tạo ra?

Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả tài sản bạn tạo ra. HeyGen không yêu cầu quyền đối với nội dung của bạn. Đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu của bên thứ ba bạn bao gồm đều được cấp phép đúng cách.

HeyGen có an toàn cho tài sản của người sáng tạo và thương hiệu không?

HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn của ngành với việc lưu trữ và kiểm soát truy cập được mã hóa. Các gói doanh nghiệp bao gồm quản trị không gian làm việc, quyền dựa trên vai trò, và các tùy chọn lưu trữ riêng tư.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

