Xuất bản nội dung video ngay trong ngày sản phẩm của bạn được giao. Tạo thông báo sản phẩm , video demo tính năng và video ra mắt chỉ trong vài phút — thay vì hàng tuần như quy trình sản xuất truyền thống. Lộ trình go-to-market của bạn sẽ không còn bị phụ thuộc vào việc sản xuất video.

• Tạo video ra mắt chỉ trong vài phút

• Không có phụ thuộc trong môi trường sản xuất

• Gửi kèm nội dung cùng với sản phẩm