Ra mắt video giới thiệu sản phẩm ngay ngày đầu tiên, không phải ngày thứ ba mươi
Thông báo tính năng, demo sản phẩm, hỗ trợ bán hàng, định vị cạnh tranh—hãy tạo nội dung go-to-market được phát hành cùng sản phẩm, tự động cập nhật khi sản phẩm thay đổi và tiếp cận mọi thị trường bằng ngôn ngữ của họ.
- Cập nhật nội dung ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
Bài toán Tiếp thị Sản phẩm
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo hàng đầu.
Khoảng Cách Nội Dung Tiếp Thị Sản Phẩm
Sản phẩm của bạn sẽ được giao vào tuần tới. Đội ngũ bán hàng cần tài liệu hỗ trợ. Marketing cần video ra mắt. Bộ phận hỗ trợ cần tài liệu hướng dẫn. Và bạn vẫn đang chờ bộ phận sản xuất hoàn thành bản demo mà bạn đã yêu cầu từ tháng trước. Video truyền thống không thể theo kịp tốc độ phát triển sản phẩm—đến khi nội dung sẵn sàng thì tính năng đã thay đổi rồi. Bạn liên tục phải lựa chọn giữa việc giao hàng đúng hạn nhưng không có video, hoặc giao trễ với nội dung đã lỗi thời. Trong khi đó, các đội ngũ toàn cầu của bạn phải ra mắt chỉ với tài liệu tiếng Anh vì việc bản địa hóa lại kéo dài thêm một tháng nữa trong lộ trình. Product marketing từ chỗ là động lực tăng tốc lại trở thành nút thắt cổ chai.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến đội ngũ marketing sản phẩm của bạn thành một cỗ máy nội dung vận hành với tốc độ phát triển sản phẩm. Viết thông điệp của bạn — hoặc để AI tạo nội dung từ các tài liệu định vị — chọn một avatar AI và tạo ra các video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.video sản phẩmNgày ra mắt là có nội dung ngày đó. Tính năng thay đổi trong giai đoạn beta? Cập nhật kịch bản và tạo lại video. Ra mắt toàn cầu? Dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Xây dựng trọn bộ thư viện nội dung go-to-market — thông báo, demo, tài liệu hỗ trợ bán hàng, nội dung cạnh tranh — mà không bị phụ thuộc vào khâu sản xuất làm chậm lộ trình sản phẩm của bạn.
Mọi thứ đội ngũ Product Marketing cần để ra mắt nhanh hơn
Bộ công cụ, quy trình làm việc và thông tin chuyên sâu từ đầu đến cuối giúp loại bỏ mọi vướng mắc trong suốt quá trình lập kế hoạch, thực thi và ra mắt, để các nhóm có thể triển khai nhanh hơn với ít bước bàn giao hơn.
Nội dung khởi chạy nhanh
Xuất bản nội dung video ngay trong ngày sản phẩm của bạn được giao. Tạo thông báo sản phẩm, video demo tính năng và video ra mắt chỉ trong vài phút — thay vì hàng tuần như quy trình sản xuất truyền thống. Lộ trình go-to-market của bạn sẽ không còn bị phụ thuộc vào việc sản xuất video.
• Tạo video ra mắt chỉ trong vài phút
• Không có phụ thuộc trong môi trường sản xuất
• Gửi kèm nội dung cùng với sản phẩm
Cập nhật nội dung tức thì
Sản phẩm thay đổi, nội dung của bạn cũng nên như vậy. Khi tính năng thay đổi, giá được cập nhật hoặc thông điệp điều chỉnh, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại video. Không cần quay lại, không cần điều phối sản xuất—nội dung luôn đồng bộ với sản phẩm của bạn.
• Cập nhật các script và tạo lại
• Không cần quay lại cảnh
• Tin nhắn luôn được cập nhật
Thư viện Hỗ trợ Bán hàng
Trang bị cho đội ngũ bán hàng của bạn những nội dung họ cần để chốt deal.Demo sản phẩm, phân tích chuyên sâu tính năng, định vị cạnh tranh, xử lý từ chối—một thư viện enablement hoàn chỉnh được cập nhật nhanh chóng theo tốc độ phát triển của sản phẩm.
• Thư viện nội dung tập trung
• Thông điệp bán hàng nhất quán
• Cập nhật theo các thay đổi của sản phẩm
Hỗ trợ ra mắt toàn cầu
Ra mắt ở mọi nơi, cùng một lúc.Dịch video bằng AIgiúp bản địa hóa nội dung go-to-market của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Đợt ra mắt tại EMEA của bạn không cần phải chờ đợi cho đến khi đợt ra mắt tại Bắc Mỹ kết thúc.
• Nhân bản giọng nói giúp duy trì giọng điệu thương hiệu
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Một nguồn, phân phối toàn cầu
Video giới thiệu tính năng
Mỗi tính năng đều xứng đáng có một màn giới thiệu chỉn chu. Hãy tạo video thông báo giải thích có gì mới, vì sao nó quan trọng và cách sử dụng—được phát hành cùng lúc với tính năng, nhúng vào ghi chú phát hành và phân phối trên nhiều kênh.
• Video thông báo cho mỗi lần phát hành
• Nhúng vào ghi chú phát hành
• Phân phối đa kênh
Nội dung Định vị Cạnh tranh
Trang bị cho đội ngũ của bạn những nội dung video giúp định vị so với đối thủ. Các battle card trở nên sống động với phần giải thích bằng video mà đội ngũ bán hàng có thể chia sẻ và khách hàng dễ dàng hiểu được.
• Video so sánh với đối thủ cạnh tranh
• Nội dung thẻ chiến lược bán hàng
• Định vị hướng tới khách hàng
Từ tài liệu định vị đến video ra mắt chỉ với 3 bước
Bắt đầu từ thông điệp của bạn
Dán tài liệu định vị, bản tóm tắt tính năng hoặc thông báo ra mắt của bạn vào đây. Hoặc để trình tạo kịch bản AI tạo video script từ phần mô tả sản phẩm của bạn. Hãy bắt đầu từ những gì đội ngũ marketing sản phẩm đã có sẵn.
Chọn người thuyết trình của bạn
Chọn một avatar AI đại diện cho thương hiệu của bạn, hoặc tạo một gương mặt đại diện sản phẩm nhất quán cho toàn bộ nội dung sản phẩm. Hãy điều chỉnh giọng nói và phong cách hình ảnh sao cho phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của bạn.
Tạo và phân phối
Nhấp vào tạo video. Chỉ trong vài phút, bạn đã có một video sản phẩm chuyên nghiệp. Dịch sang nhiều ngôn ngữ cho các đợt ra mắt toàn cầu chỉ với một cú nhấp chuột. Phân phối trên website, mạng xã hội, email, các nền tảng hỗ trợ bán hàng và ghi chú phát hành.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu tiếp thị sản phẩm
Video Ra Mắt Sản Phẩm
Nội dung ra mắt sản phẩm vào ngày launch.Video công bố sản phẩm giải thích tính năng mới, thể hiện giá trị và thúc đẩy việc sử dụng—được sản xuất trong vài giờ, không phải vài tháng.
Trường hợp sử dụng: Tạo trọn bộ video ra mắt (video thông báo, demo, FAQ) kịp thời cho ngày phát hành sản phẩm thay vì phải chờ thêm nhiều tuần sau đó.
Kết quả đã được kiểm chứng: Attention Grabbing Media đã rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 ngày xuống chỉ còn vài giờ, đồng thời mở rộng sang hơn 10 ngôn ngữ mới.
Thông báo tính năng mới
Mỗi lần phát hành đều xứng đáng có video. Hãy tạo nội dung video giới thiệu tính năng mới đi kèm sản phẩm, được nhúng trong ghi chú phát hành, chia sẻ trên mạng xã hội và gửi đến khách hàng.
Trường hợp sử dụng: Sản xuất video thông báo tính năng cho mỗi lần phát hành sprint, giúp khách hàng luôn được cập nhật về các cải tiến liên tục.
Nội dung hỗ trợ bán hàng
Trang bị cho đội ngũ bán hàng nội dung cập nhật và hấp dẫn.Bản demo sản phẩm, giải thích các trường hợp sử dụng, định vị cạnh tranh—tất cả những nội dung giúp đội ngũ bán hàng chốt được nhiều thương vụ hơn.
Trường hợp sử dụng: Xây dựng thư viện video hỗ trợ bán hàng hoàn chỉnh, bao quát tất cả sản phẩm, chân dung khách hàng và các kịch bản cạnh tranh.
Kết quả đã được xác thực: Advantive đã giảm 50% thời gian tạo nội dung, với việc sản xuất lồng tiếng rút ngắn từ vài ngày xuống còn 2–3 giờ.
Video giải thích sản phẩm
Giúp khách hàng hiểu sản phẩm của bạn làm được gì và vì sao nó quan trọng. Video giải thích cho website, onboarding và hướng dẫn khách hàng.
Trường hợp sử dụng: Tạo nội dung giải thích sản phẩm cho từng phân khúc khách hàng, tập trung vào các vấn đề họ đang gặp phải và những cách họ có thể sử dụng sản phẩm.
Ra Mắt Sản Phẩm Toàn Cầu
Ra mắt đồng thời trên mọi thị trường. Bản địa hóa toàn bộ nội dung go-to-market cho các đợt ra mắt quốc tế mà không cần quy trình sản xuất riêng cho từng khu vực.
Trường hợp sử dụng: Dịch trọn bộ tài liệu ra mắt sang 15 ngôn ngữ để triển khai sản phẩm trên toàn cầu.
Kết quả đã được kiểm chứng: Workday đã rút ngắn thời gian bản địa hóa từ vài tuần xuống còn vài phút, tạo nội dung bằng 10–15 ngôn ngữ cho mỗi video.
Định vị cạnh tranh
Giành được nhiều thương vụ hơn với nội dung video giúp định vị sản phẩm của bạn so với các lựa chọn khác. Battle card, nội dung so sánh và thông điệp cạnh tranh mà đội ngũ bán hàng thực sự có thể sử dụng.
Trường hợp sử dụng: Tạo video battle card cho 5 đối thủ hàng đầu, được cập nhật hàng quý khi bối cảnh cạnh tranh thay đổi.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Video marketing sản phẩm là gì?
Tạo video bằng AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video marketing chuyên nghiệp mà không cần đến quy trình sản xuất truyền thống. HeyGen kết hợp avatar AI, tổng hợp giọng nói và chỉnh sửa tự động để biến kịch bản thành video hoàn chỉnh, trau chuốt—không cần máy quay, studio hay ê-kíp quay phim. Các đội ngũ marketing có thể sản xuất video sản phẩm, nội dung mạng xã hội và mẫu quảng cáo chỉ trong vài phút thay vì vài tuần.
Làm thế nào để tôi tạo video ra mắt sản phẩm một cách nhanh chóng?
Viết thông điệp ra mắt của bạn hoặc dán tài liệu định vị sản phẩm. Chọn một avatar AI làm người dẫn, chọn phong cách hình ảnh, rồi tạo video. Hầu hết video ra mắt được tạo chỉ trong vài phút. Khi sản phẩm thay đổi trước khi ra mắt (và điều đó gần như luôn xảy ra), chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại. Không cần quay lại, không cần điều phối sản xuất—nội dung sẵn sàng lên sóng cùng lúc với sản phẩm.
Tôi có thể cập nhật video khi sản phẩm thay đổi không?
Đúng vậy — đây là một trong những lợi thế lớn nhất của HeyGen cho marketing sản phẩm. Khi tính năng thay đổi, giá cập nhật hoặc thông điệp điều chỉnh, bạn chỉ cần sửa lại kịch bản và tạo lại video. Nội dung của bạn luôn bám sát sản phẩm mà không cần phải quay dựng lại từ đầu. Nhiều đội ngũ cho biết vòng đời cập nhật nhanh hơn rất nhiều so với video truyền thống.
Làm thế nào để tôi tạo nội dung hỗ trợ bán hàng với HeyGen?
Xây dựng thư viện hỗ trợ bán hàng của bạn bằng cách tạo video cho từng sản phẩm, từng nhóm khách hàng mục tiêu, từng tình huống cạnh tranh và từng giai đoạn trong quy trình bán hàng. Bản demo sản phẩm, giải thích tính năng, xử lý từ chối và định vị so với đối thủ—tất cả đều dựa trên các kịch bản mà đội ngũ marketing sản phẩm của bạn đã xây dựng sẵn. Khi sản phẩm hoặc thông điệp thay đổi, hãy cập nhật và tạo lại video để nội dung hỗ trợ bán hàng luôn mới.
Tôi có thể bản địa hóa nội dung sản phẩm cho các đợt ra mắt toàn cầu không?
Được. Hãy tạo nội dung sản phẩm của bạn bằng ngôn ngữ chính, sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo phiên bản bằng bất kỳ trong số hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm cả nhân bản giọng nói (giọng thương hiệu của bạn nghe tự nhiên trong từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình. Ra mắt đồng thời tại EMEA, APAC và LATAM thay vì triển khai tuần tự.
Tôi có thể tạo video marketing sản phẩm nhanh đến mức nào?
Hầu hết video sản phẩm được tạo chỉ trong vài phút. Advantive ghi nhận giảm 50% thời gian sản xuất nội dung. Attention Grabbing Media đã rút ngắn quy trình sản xuất từ 3 ngày xuống chỉ còn vài giờ. Việc chuyển đổi từ quy trình sản xuất truyền thống (từ vài tuần đến vài tháng) sang giao hàng trong ngày đồng nghĩa với việc nội dung của bạn có thể được phát hành cùng lúc với sản phẩm.
Tôi có thể tạo video giới thiệu tính năng cho mỗi lần phát hành không?
Có. HeyGen hỗ trợ cá nhân hóa động với các trường biến cho tên, công ty và những thông tin tùy chỉnh. Bạn chỉ cần tạo một mẫu, sau đó có thể tạo ra hàng nghìn phiên bản video được cá nhân hóa cho tiếp thị dựa trên tài khoản (account-based marketing), tiếp cận bán hàng hoặc các chiến dịch tương tác với khách hàng. Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video được cá nhân hóa cho AB InBev bằng cách tiếp cận này.
Làm thế nào để tôi duy trì tính nhất quán về thương hiệu trên toàn bộ nội dung sản phẩm?
Bộ nhận diện thương hiệu của HeyGen tập trung hóa toàn bộ bản sắc hình ảnh của bạn—từ màu sắc, phông chữ, logo cho đến lựa chọn avatar đã được phê duyệt. Từ điển thương hiệu kiểm soát cách phát âm tên sản phẩm, tên tính năng và thuật ngữ kỹ thuật. Dù bạn tạo video ra mắt, nội dung hỗ trợ bán hàng hay tài liệu định vị cạnh tranh, mọi video đều tuân thủ nhất quán các tiêu chuẩn thương hiệu.
Nhiều người trong đội PMM của tôi có thể cùng tạo nội dung không?
Có.HeyGen dành cho Doanh nghiệpbao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các marketer sản phẩm, quản lý đào tạo và người sáng tạo nội dung có thể cộng tác với nhau. Thư viện tài sản dùng chung giúp mọi người dễ dàng truy cập các yếu tố thương hiệu và mẫu đã được phê duyệt. Các quyền quản trị đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp, đồng thời cho phép đội ngũ của bạn tạo nội dung ở quy mô lớn.
Tôi có thể tạo những loại nội dung tiếp thị sản phẩm nào?
HeyGen hỗ trợ hầu như mọi định dạng video marketing sản phẩm: thông báo ra mắt, demo tính năng, video giải thích sản phẩm, nội dung hỗ trợ bán hàng, định vị cạnh tranh, case study khách hàng, video theo từng tình huống sử dụng, hướng dẫn tích hợp, giải thích về giá và nhiều hơn nữa. Nếu đội ngũ marketing sản phẩm của bạn cần nội dung video, HeyGen có thể tạo ra chúng với tốc độ phù hợp với lộ trình phát triển sản phẩm của bạn.
Điều này so với quy trình sản xuất video truyền thống như thế nào?
Quy trình sản xuất video sản phẩm theo cách truyền thống đòi hỏi viết kịch bản, vẽ storyboard, điều phối diễn viên, quay phim và dựng phim — thường mất tối thiểu 4–8 tuần. Rồi hãy nhân con số đó với số lượng ngôn ngữ bạn cần cho các đợt ra mắt toàn cầu. HeyGen tạo ra video chất lượng tương đương chỉ trong vài phút đến vài giờ, với khả năng dịch tức thì sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các đội ngũ marketing sản phẩm cho biết lần đầu tiên họ có thể bàn giao đầy đủ nội dung ra mắt đúng hạn, đồng thời dễ dàng cập nhật khi sản phẩm thay đổi.
Nội dung sản phẩm của tôi có được bảo mật không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa cả khi truyền tải và khi lưu trữ. Đối với các đội ngũ marketing sản phẩm đang xử lý thông tin trước khi ra mắt hoặc tài liệu mang tính cạnh tranh, HeyGen cung cấp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp, bao gồm tích hợp SSO và quản lý truy cập tập trung. Chúng tôi không dùng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI của mình.
Bắt đầu tạo video marketing sản phẩm ngay hôm nay
Đừng tiếp tục phải chọn giữa việc giao hàng đúng hạn và giao hàng kèm video. Hãy tạo nội dung sản phẩm chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, cập nhật ngay khi sản phẩm thay đổi và tung ra toàn cầu mà không bị chậm trễ vì bản địa hóa. Tham gia cùng các đội ngũ marketing sản phẩm tại HubSpot, Miro và nhiều doanh nghiệp lớn khác, những người đã bứt phá tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.
