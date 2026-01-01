Miro, không gian làm việc đổi mới được thành lập vào năm 2011, đã tái định nghĩa cách cộng tác cho hơn 90 triệu người dùng trên toàn cầu. Tầm ảnh hưởng của nền tảng này rộng lớn như chính “tấm canvas” vô hạn mà nó mang lại. Tệp khách hàng của Miro bao gồm hơn 250.000 công ty, với sự hiện diện mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp và các thương hiệu Fortune 500 như Nike, IKEA và Deloitte.

Khi Miro phát triển vượt ra ngoài việc chỉ là một công cụ bảng trắng để trở thành một nền tảng cộng tác đầu-cuối – tích hợp AI tạo sinh, công cụ tạo mẫu, các mẫu có thể mở rộng và những tích hợp sâu – thì phạm vi và chiều sâu của tài liệu học tập cũng phải bắt kịp. Đối với Steve Sowrey, nhà thiết kế nội dung học liệu của Miro, việc tạo ra nội dung giáo dục rõ ràng và hấp dẫn là yếu tố then chốt cho thành công của khách hàng. Steve và đội ngũ của anh cần một cách thức có thể mở rộng và hiệu quả để sản xuất nội dung giáo dục mà không phải đánh đổi về chất lượng hay tính nhất quán. Đó là lúc họ tìm đến HeyGen.

Theo kịp lộ trình phát triển sản phẩm

Nhóm giáo dục đảm bảo các tính năng không chỉ được ra mắt mà còn thực sự được đón nhận, bằng cách tạo ra video và hướng dẫn giúp chuyển tải những điều phức tạp thành giá trị rõ ràng. Khi Miro mở rộng trong lĩnh vực doanh nghiệp, điều then chốt là người dùng được trang bị các nội dung video để giới thiệu cho thành viên mới và thúc đẩy cộng tác. Và để mở khóa khả năng tiếp cận trên toàn cầu, bản địa hóa là yếu tố quyết định.

Khi sản phẩm của Miro phát triển, yêu cầu đối với đội ngũ của Steve cũng tăng lên. Việc tạo ra các video chất lượng cao trên nhiều ngôn ngữ và định dạng ngày càng tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Các phương pháp truyền thống không thể theo kịp lộ trình phát triển nhanh chóng, còn việc thuê ngoài thì chi phí cao và thời gian xử lý chậm. Đối với Steve, HeyGen đáp ứng hoàn hảo nhu cầu về tốc độ, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao. Với HeyGen, Miro đã đạt được tốc độ sản xuất video nhanh hơn gấp 10 lần và năng lực tạo video tổng thể tăng gấp 5 lần mà không cần bổ sung thêm nhân sự.

Một cách mới để tiếp cận tập người dùng toàn cầu của họ

Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong ngành video, Steve đã chứng kiến rất nhiều bước tiến, nhưng không có bước tiến nào mạnh mẽ như HeyGen, khi nó đang thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi làm việc.

Trước khi sử dụng HeyGen, quy trình sản xuất video giáo dục của Miro phải trải qua nhiều bước và nhiều nhóm khác nhau: viết kịch bản, đặt lịch quay tại studio, quay với diễn viên và gửi toàn bộ cảnh quay cho đội hậu kỳ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào giữa chừng — như giao diện UI thay đổi, biểu tượng mới, nội dung cập nhật, hoặc thậm chí chỉ là một kiểu tóc khác — thì đều phải quay lại và dẫn đến chậm trễ.

Các avatar của HeyGen đã hoàn toàn tinh gọn quy trình đó. Giờ đây, kịch bản có thể được chỉnh sửa ngay lập tức mà không cần quay lại trường quay. Với HeyGen, Steve và đội ngũ của anh ấy chỉ cần cập nhật bản transcript ngay trong nền tảng và gần như lập tức tạo ra một video với avatar thể hiện phiên bản kịch bản đã được cập nhật. Thành phẩm khớp với giọng nói và cách thể hiện ban đầu đến mức người xem hầu như không nhận ra sự khác biệt. Chỉ riêng mức độ linh hoạt này đã giúp họ rút ngắn thời gian sản xuất từ vài ngày, thậm chí vài tuần. “Bởi vì các tính năng giọng nói của HeyGen khớp với diễn viên của chúng tôi một cách chính xác, chúng tôi có thể cập nhật lời thoại của họ bất cứ khi nào cần, mà không bao giờ phải quay lại trường quay,” Steve chia sẻ.

Vượt lên trên yếu tố tốc độ, các công cụ dịch thuật của HeyGen đã mở ra những cánh cửa hoàn toàn mới. Steve nhớ lại: “Trước HeyGen, quy trình quá phức tạp để có thể tiếp cận các quốc gia nói những ngôn ngữ khác nhau, ngoại trừ việc chỉ thêm phụ đề.” Giờ đây, Miro có thể dễ dàng dịch các video của họ sang 7 ngôn ngữ khác nhau, với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và ngữ điệu giọng nói tự nhiên. Công cụ này cũng được sử dụng nội bộ. Steve nhớ có lần họ dịch một trong các video kiểm thử nội bộ sang tiếng Hà Lan, và các nhân viên đều tin rằng người thuyết trình trong video là một người bản ngữ Hà Lan.

Tạo video có tốc độ phát triển nhanh như Miro

HeyGen không chỉ cải thiện quy trình sản xuất, mà còn giúp Miro định hình lại cách họ đào tạo, bản địa hóa và mở rộng nội dung sao cho phù hợp với tốc độ phát triển của sản phẩm. Những dự án trước đây cần rất nhiều phối hợp và mất hàng tuần để hoàn thành thì giờ đây có thể được thực hiện chỉ trong một phần nhỏ thời gian đó. Khi thời hạn gấp gáp hoặc có thay đổi vào phút chót, đội của Steve vẫn có thể cập nhật nội dung một cách trơn tru, mang đến những video rõ ràng, chất lượng cao, hỗ trợ việc người dùng đón nhận tính năng trên toàn bộ 90 triệu người dùng của Miro.

“Trong lĩnh vực công nghệ, mọi thứ luôn thay đổi rất nhanh. Đến khi chúng tôi bước vào giai đoạn hậu kỳ thì thường đã có thứ gì đó thay đổi—một nút bấm, một biểu tượng, một logo. Trước khi dùng HeyGen, điều đó đồng nghĩa với việc phải quay lại từ đầu—còn bây giờ chúng tôi chỉ cần cập nhật kịch bản ngay giữa quá trình sản xuất, giúp tiết kiệm cho chúng tôi hàng ngày, thậm chí hàng tuần thời gian sản xuất.” –Steve Sowrey, Chuyên viên Thiết kế Nội dung Học tập, Miro

Sự linh hoạt mới này cũng đã mở rộng phạm vi những người có thể tham gia vào việc tạo nội dung. Các biên kịch trước đây chỉ tập trung vào viết kịch bản giờ đây tự mình tạo ra các bản nháp video hoàn chỉnh, một sự chuyển dịch đã làm mờ ranh giới công việc truyền thống và nhân đôi năng lực sản xuất của đội ngũ mà không cần tăng thêm nhân sự.

Tính chân thực và độ chính xác của các avatar HeyGen đã nâng chuẩn chất lượng lên, chứ không hề hạ thấp nó. Steve liên tục tinh chỉnh ngữ điệu và cách nhấn nhá bằng các công cụ giọng nói và những điều chỉnh tinh tế — đảm bảo sản phẩm cuối cùng nghe gần như không thể phân biệt với bản thu trực tiếp. Tiêu chuẩn cá nhân của anh ấy rất đơn giản: nếu người xem không nhận ra đó là avatar, thì công việc đã được thực hiện đúng.

Ở một cấp độ cao hơn, HeyGen cho phép Miro tạo ra các video nhất quán, được bản địa hóa và chuyên nghiệp ở quy mô lớn, hỗ trợ các mục tiêu rộng hơn của công ty về việc được các doanh nghiệp chấp nhận, tăng khả năng tiếp cận toàn cầu và đẩy nhanh quá trình onboarding.